Squads Derbyshire Falcons vs Glamorgan List a One-Day Cup, League 2, Women 04.05.2026

List a

DER
DER

132

GLA
GLA

238

Playing

DER
DER
GLA
GLA
First TeamSecond Team
Parfitt Lauren

all rounder

Hughes Emily

no information yet

Ellis Bethan

all rounder

Tennakoon Malisha

no information yet

Kenvyn Lauren

all rounder

Gammon Bethan

wicket keeper

McColl Megan

all rounder

Clarke Francesca

no information yet

Porter Gemma

no information yet

Slater Beth

no information yet

Cobb Katy

all rounder

Bench

DER
DER
GLA
GLA
First TeamSecond Team
Ellis Bea

no information yet

Phillips Sara

no information yet

Sharman Flo

no information yet