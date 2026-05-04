Squads Derbyshire Falcons vs Glamorgan List a One-Day Cup, League 2, Women 04.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Duckworth Rebecca
batsman
Parfitt Lauren
all rounder
Hughes Emily
no information yet
Jeanes Daisy
bowler
Lonsdale Frances
batsman
Ellis Bethan
all rounder
Tennakoon Malisha
no information yet
Sturge Megan
bowler
Kenvyn Lauren
all rounder
Gammon Bethan
wicket keeper
Fackrell Ria
bowler
McColl Megan
all rounder
Darlow Adrianna
batsman
Mullan Daisy
batsman
Gater Matilda Atherton
all rounder
Jackson Eve
bowler
Clarke Francesca
no information yet
Porter Gemma
no information yet
Knowling-Davies Rhiannon
bowler
Lambert Charlotte
bowler
Slater Beth
no information yet
Cobb Katy
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Baker Olivia
bowler
Ellis Bea
no information yet
Bedi Prisha
bowler
Phillips Sara
no information yet
Porter Ella
batsman
Sharman Flo
no information yet