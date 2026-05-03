H2h Sussex Sharks vs Kent List a One-Day Cup, League 2, Women 03.05.2026

List a

SUS
SUS

217

KEN
KEN

218

Sussex Sharks vs Kent

T20, T20 Blast, Women

KENKent

65

SUSSussex Sharks

75

T20, T20 Blast, Women

SUSSussex Sharks

98

KENKent

95

List a, One-Day Cup, League 2, Women

SUSSussex Sharks

300

KENKent

258