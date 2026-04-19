Highlights Sussex Sharks vs Worcestershire Rapids List a One-Day Cup, League 2, Women 19.04.2026
Tulloch to Bertwhistle, appeal, wicket (bowled - Bertwhistle)
Green to Beach, 0 runs
Green to Bertwhistle, 1 run
Green to Bertwhistle, 0 runs
Green to Bertwhistle, 0 runs
Green to Bertwhistle, appeal
Green to Harris, appeal, wicket (caught - Harris)
Green to Harris, wide
Tulloch to Beach, 0 runs
Tulloch to Beach, wide
Tulloch to Beach, 0 runs
Tulloch to Beach, 0 runs
Tulloch to Beach, 2 runs
Tulloch to Beach, 0 runs
Tulloch to Harris, 1 run
Green to Beach, 0 runs
Green to Beach, 0 runs
Green to Beach, 0 runs
Green to Beach, 0 runs
Green to Beach, 0 runs
Green to Brett, appeal, wicket (lbw - Brett)
Johnson to Harris, 0 runs
Johnson to Harris, 0 runs
Johnson to Harris, 0 runs
Johnson to Harris, 0 runs
Johnson to Brett, 1 run
Johnson to Harris, 1 run
Green to Brett, 4 runs
Green to Brett, 0 runs
Green to Brett, 0 runs
Green to Brett, 0 runs
Green to Harris, 1 run
Green to Harris, 0 runs
Johnson to Harris, 1 run
Johnson to Harris, 0 runs
Johnson to Harris, 0 runs
Johnson to Brett, 1 run
Johnson to Harris, 1 run
Johnson to Brett, 1 run
Green to Brett, 1 run
Green to Harris, 1 run
Green to Harris, 2 runs
Green to Harris, 0 runs
Green to Harris, 0 runs
Green to Harris, 0 runs
Johnson to Brett, 0 runs
Johnson to Brett, 0 runs
Johnson to Brett, 0 runs
Johnson to Brett, 0 runs
Johnson to Brett, 0 runs
Johnson to Harris, 1 run
Green to Brett, 0 runs
Green to Churms, appeal, wicket (caught - Churms)
Green to Churms, 0 runs
Green to Gough, appeal, wicket (lbw - Gough)
Green to Harris, 1 run
Green to Harris, 0 runs
Johnson to Gough, 0 runs
Johnson to Gough, 4 runs
Johnson to Gough, 0 runs
Johnson to Harris, 1 run
Johnson to Harris, 0 runs
Johnson to Gough, 1 run
Green to Harris, 4 runs
Green to Harris, 0 runs
Green to Harris, 0 runs
Green to Harris, 0 runs
Green to Harris, 0 runs
Green to Gough, 1 run
Johnson to Harris, 0 runs
Johnson to Harris, 0 runs
Johnson to Bishop, appeal, wicket (bowled - Bishop)
Johnson to Bishop, 2 runs
Johnson to Bishop, 0 runs
Johnson to Bishop, 0 runs
Green to Gough, 0 runs
Green to Gough, 0 runs
Green to Bishop, 1 run
Green to Bishop, 0 runs
Green to Bishop, 0 runs
Green to Gough, 1 run
Johnson to Bishop, 0 runs
Johnson to Bishop, 2 runs
Johnson to Bishop, 0 runs
Johnson to Bishop, 0 runs
Johnson to Tweats, appeal, wicket (lbw - Tweats)
Johnson to Gough, 1 run
Green to Tweats, 0 runs
Green to Tweats, 0 runs
Green to Tweats, 0 runs
Green to Tweats, 0 runs
Green to Gough, 1 run
Green to Tweats, 1 run
Johnson to Tweats, 1 run
Johnson to Tweats, 4 runs
Johnson to Tweats, 0 runs
Johnson to Tweats, appeal
Johnson to Tweats, 0 runs
Johnson to Tweats, 0 runs
Green to Gough, 0 runs
Green to Gough, 0 runs
Green to Gough, 0 runs
Green to Tweats, 1 run
Green to Tweats, 0 runs
Green to Gough, 1 run
Johnson to Tweats, 0 runs
Johnson to Tweats, 0 runs
Johnson to Gough, 1 run
Johnson to Tweats, 1 run
Johnson to Tweats, 0 runs
Johnson to Tweats, 4 runs
Green to Tweats, 1 run
Green to Tweats, 0 runs
Green to Tweats, 0 runs
Green to Tweats, 0 runs
Green to Gough, 1 run
Green to Gough, 0 runs
Johnson to Gough, 1 run
Johnson to Tweats, 1 run
Johnson to Tweats, 0 runs
Johnson to Gough, 1 run
Johnson to Gough, 0 runs
Johnson to Tweats, 1 run
Lewis to Tweats, 1 run
Lewis to Tweats, wide
Lewis to Gough, 1 run
Lewis to Tweats, 1 run
Lewis to Tweats, 4 runs
Lewis to Tweats, 0 runs
Lewis to Tweats, 4 runs
Johnson to Gough, 0 runs
Johnson to Gough, 0 runs
Johnson to Gough, 0 runs
Johnson to Tweats, 1 run
Johnson to Tweats, 0 runs
Johnson to Gough, 1 run
Lewis to Tweats, 0 runs
Lewis to Tweats, 0 runs
Lewis to Gough, 1 run
Lewis to Gough, 0 runs
Lewis to Davies, appeal, wicket (caught - Davies)
Lewis to Davies, 0 runs
Lee to Davies, 1 run
Lee to Davies, 4 runs
Lee to Tweats, 1 run
Lee to Tweats, 0 runs
Lee to Davies, 1 run
Lee to Davies, 0 runs
Lewis to Tweats, 0 runs
Lewis to Tweats, wide
Lewis to Tweats, 0 runs
Lewis to Tweats, 0 runs
Lewis to Tweats, 0 runs
Lewis to Tweats, 0 runs
Lewis to Davies, 1 run
Lee to Davies, 1 run
Lee to Davies, wide
Lee to Tweats, 1 run
Lee to Davies, 1 run
Lee to Davies, 4 runs
Lee to Davies, 0 runs
Lee to Davies, 0 runs
Lewis to Tweats, 0 runs
Lewis to Baker-Smith, appeal, wicket (caught - Baker-Smith)
Lewis to Baker-Smith, wide
Lewis to Baker-Smith, 0 runs
Lewis to Davies, 1 run, appeal
Lewis to Davies, 2 runs
Lewis to Davies, wide
Lewis to Davies, 0 runs
Lee to Davies, bye
Lee to Davies, 0 runs
Lee to Baker-Smith, 1 run
Lee to Davies, 1 run
Lee to Davies, 4 runs
Lee to Baker-Smith, 1 run
Lewis to Baker-Smith, 1 run
Lewis to Baker-Smith, 0 runs
Lewis to Baker-Smith, wide
Lewis to Baker-Smith, 0 runs
Lewis to Davies, 1 run
Lewis to Davies, 4 runs
Lewis to Davies, appeal
Lee to Baker-Smith, 0 runs
Lee to Davies, 1 run
Lee to Baker-Smith, 1 run
Lee to Baker-Smith, 0 runs
Lee to Baker-Smith, 0 runs
Lee to Baker-Smith, 0 runs
Buckle to Davies, 4 runs
Buckle to Davies, 0 runs
Buckle to Baker-Smith, 1 run
Buckle to Baker-Smith, 0 runs
Buckle to Baker-Smith, wide
Buckle to Baker-Smith, 0 runs
Buckle to Baker-Smith, 0 runs
Gentry to Baker-Smith, 1 run
Gentry to Davies, 1 run
Gentry to Davies, 0 runs
Gentry to Davies, 2 runs
Gentry to Baker-Smith, 1 run
Gentry to Baker-Smith, 5 wides
Gentry to Baker-Smith, 0 runs
Buckle to Davies, 0 runs
Buckle to Davies, 0 runs
Buckle to Davies, 4 runs
Buckle to Baker-Smith, 1 run
Buckle to Baker-Smith, 0 runs
Buckle to Baker-Smith, 0 runs
Gentry to Davies, 0 runs
Gentry to Davies, 0 runs
Gentry to Davies, wide, appeal
Gentry to Davies, 0 runs
Gentry to Davies, wide
Gentry to Baker-Smith, 2 wides
Gentry to Baker-Smith, 0 runs
Gentry to Baker-Smith, 0 runs
Gentry to Baker-Smith, wide
Gentry to Davies, 1 run
Gentry to Davies, no ball
Gentry to Davies, wide
Buckle to Baker-Smith, 0 runs
Buckle to Baker-Smith, 0 runs
Buckle to Baker-Smith, 4 runs
Buckle to Baker-Smith, 0 runs
Buckle to Baker-Smith, 0 runs
Buckle to Baker-Smith, 0 runs
Tulloch to Davies, 0 runs
Tulloch to Baker-Smith, 1 run
Tulloch to Baker-Smith, wide
Tulloch to Baker-Smith, 4 runs
Tulloch to Baker-Smith, 0 runs
Tulloch to Baker-Smith, appeal
Tulloch to Baker-Smith, 0 runs
Tulloch to Davies, 2 wides
Buckle to Baker-Smith, 0 runs
Buckle to Baker-Smith, 0 runs
Buckle to Baker-Smith, 0 runs
Buckle to Baker-Smith, 0 runs
Buckle to Davies, 1 run
Buckle to Baker-Smith, 1 run
Tulloch to Davies, 0 runs
Tulloch to Davies, 0 runs
Tulloch to Davies, 2 runs
Tulloch to Davies, wide
Tulloch to Davies, 0 runs
Tulloch to Davies, 0 runs
Tulloch to Davies, 0 runs
Buckle to Baker-Smith, 0 runs
Buckle to Baker-Smith, 0 runs
Buckle to Boycott, appeal, wicket (caught - Boycott)
Buckle to Davies, 1 run
Buckle to Boycott, 1 run
Buckle to Boycott, 0 runs
Tulloch to Davies, 4 runs
Tulloch to Boycott, 1 run
Tulloch to Boycott, 0 runs
Tulloch to Boycott, 0 runs
Tulloch to Boycott, 0 runs
Tulloch to Boycott, 0 runs
Buckle to Davies, 0 runs
Buckle to Davies, 0 runs
Buckle to Boycott, 1 run
Buckle to Boycott, 0 runs
Buckle to Boycott, 0 runs
Buckle to Boycott, 0 runs
Tulloch to Boycott, 1 run
Tulloch to Boycott, 4 runs
Tulloch to Boycott, 0 runs
Tulloch to Boycott, 0 runs
Tulloch to Boycott, 0 runs
Tulloch to Davies, 3 runs
Tulloch to Davies, no ball
Buckle to Davies, 1 run
Buckle to Davies, wide
Buckle to Davies, wide
Buckle to Boycott, 0 runs
Buckle to Boycott, 0 runs
Buckle to Boycott, 0 runs
Buckle to Davies, 1 run
Buckle to Davies, 0 runs
Tulloch to Boycott, 0 runs
Tulloch to Boycott, 0 runs
Tulloch to Boycott, appeal
Tulloch to Boycott, 0 runs
Tulloch to Davies, 1 run
Tulloch to Davies, 0 runs
Tulloch to Davies, no ball
Harris to Green, 2 runs
Harris to Green, 4 runs
Harris to Green, 2 runs
Harris to Green, 2 runs
Harris to Harman, 1 run
Harris to Harman, 4 runs
Churms to Harman, 1 run
Churms to Harman, 0 runs
Churms to Harman, 0 runs
Churms to Harman, 2 runs
Churms to Harman, 4 byes
Churms to Harman, 2 runs
Harris to Harman, 1 run
Harris to Harman, 4 runs
Harris to Green, 1 run
Harris to Green, 0 runs
Harris to Green, 2 runs
Harris to Green, 2 runs
Beach to Green, wide
Beach to Green, wide
Beach to Harman, 1 run
Beach to Harman, wide
Beach to Harman, 4 runs
Beach to Harman, wide
Beach to Harman, 4 runs
Beach to Harman, 4 runs
Beach to Harman, 2 runs
Harris to Green, 2 runs
Harris to Green, wide
Harris to Harman, 1 run
Harris to Green, 1 run
Harris to Green, 4 runs
Harris to Green, 4 runs
Harris to Green, 2 runs
Harris to Harman, 1 run
Beach to Green, 0 runs
Beach to Johnson, appeal, wicket (caught - Johnson)
Beach to Harman, appeal, wicket (run out - Collis)
Beach to Harman, 4 runs
Beach to Harman, 0 runs
Beach to Harman, wide
Beach to Harman, 0 runs
Bishop to Collis, 4 runs
Bishop to Collis, 0 runs
Bishop to Collis, appeal
Bishop to Collis, 2 runs
Bishop to Collis, 2 runs
Bishop to Harman, 1 run
Beach to Harman, 1 run
Beach to Collis, 1 run
Beach to Collis, wide
Beach to Collis, 0 runs
Beach to Collis, 4 runs
Beach to Collis, 4 runs
Beach to Collis, wide
Beach to Collis, wide
Beach to Harman, 1 run
Bertwhistle to Collis, 0 runs
Bertwhistle to Harman, 1 run
Bertwhistle to Harman, 0 runs
Bertwhistle to Harman, 0 runs
Bertwhistle to Harman, 6 runs
Bertwhistle to Collis, 1 run
Bishop to Collis, 1 run
Bishop to Harman, 1 run
Bishop to Harman, 0 runs
Bishop to Collis, 1 run
Bishop to Harman, 1 run
Bishop to Harman, 0 runs
Bertwhistle to Harman, 1 run
Bertwhistle to Collis, 1 run
Bertwhistle to Harman, 1 run
Bertwhistle to Harman, 0 runs
Bertwhistle to Collis, 1 run
Bertwhistle to Collis, 4 runs
Bishop to Collis, 1 run
Bishop to Harman, 1 run
Bishop to Harman, 0 runs
Bishop to Collis, 1 run
Bishop to Collis, 4 runs
Bishop to Harman, 3 runs
Bertwhistle to Collis, 2 runs
Bertwhistle to Collis, 0 runs
Bertwhistle to Collis, 0 runs
Bertwhistle to Collis, 4 runs
Bertwhistle to Collis, 0 runs
Bertwhistle to Collis, 4 runs
Bishop to Harman, 4 runs
Bishop to Collis, 1 run
Bishop to Collis, wide
Bishop to Harman, 1 run
Bishop to Collis, 1 run
Bishop to Harman, 1 run
Bishop to Harman, 4 runs
Brett to Collis, 0 runs
Brett to Collis, 4 runs
Brett to Harman, 1 run
Brett to Harman, 4 runs
Brett to Harman, 0 runs
Brett to Collis, 1 run
Bishop to Harman, 4 runs
Bishop to Collis, 1 run
Bishop to Harman, 1 run
Bishop to Collis, 1 run
Bishop to Harman, 1 run
Bishop to Collis, 1 run
Brett to Harman, 0 runs
Brett to Harman, 6 runs
Brett to Collis, 1 run
Brett to Collis, 0 runs
Brett to Collis, 0 runs
Brett to Collis, 0 runs
Bishop to Harman, 0 runs
Bishop to Harman, 0 runs
Bishop to Harman, 2 runs
Bishop to Harman, 4 runs
Bishop to Harman, 0 runs
Bishop to Collis, 1 run
Brett to Collis, 1 run
Brett to Collis, 0 runs
Brett to Collis, 0 runs
Brett to Collis, 0 runs
Brett to Collis, 0 runs
Brett to Harman, 1 run
Churms to Harman, 1 run
Churms to Harman, 4 runs
Churms to Collis, 1 run
Churms to Collis, 0 runs
Churms to Collis, 4 runs
Churms to Collis, 0 runs
Brett to Harman, 0 runs
Brett to Harman, 0 runs
Brett to Harman, 0 runs
Brett to Harman, 4 runs
Brett to Harman, 0 runs
Brett to Harman, 4 runs
Churms to Harman, 1 run
Churms to Harman, 0 runs
Churms to Harman, 0 runs
Churms to Collis, 1 run
Churms to Collis, 0 runs
Churms to Collis, 4 runs
Brett to Collis, 1 run
Brett to Harman, 1 run
Brett to Collis, 1 run, appeal
Brett to Collis, 0 runs
Brett to Harman, 1 run
Brett to Harman, 0 runs
Churms to Collis, 4 runs
Churms to Collis, no ball
Churms to Collis, 0 runs
Churms to Collis, 0 runs
Churms to Collis, 0 runs
Churms to Harman, 1 run
Churms to Harman, wide
Churms to Collis, 1 run
Brett to Collis, 1 run
Brett to Harman, 1 run
Brett to Harman, 0 runs
Brett to Harman, 0 runs
Brett to Harman, 0 runs
Brett to Harman, 0 runs
Bertwhistle to Harman, 1 run
Bertwhistle to Harman, 0 runs
Bertwhistle to Harman, 0 runs
Bertwhistle to Collis, 1 run
Bertwhistle to Collis, 4 runs
Bertwhistle to Collis, 0 runs
Brett to Harman, 2 runs
Brett to Harman, 0 runs
Brett to Harman, 0 runs
Brett to Harman, 0 runs
Brett to Collis, 1 run
Brett to Collis, 0 runs
Bertwhistle to Harman, 4 runs
Bertwhistle to Harman, 4 runs
Bertwhistle to Harman, 0 runs
Bertwhistle to Harman, 4 runs
Bertwhistle to Harman, 0 runs
Bertwhistle to Harman, 4 runs
Brett to Collis, 2 runs
Brett to Harman, 1 run
Brett to Harman, 0 runs
Brett to Harman, 0 runs
Brett to Harman, 0 runs
Brett to Collis, 1 run
Bertwhistle to Harman, 0 runs
Bertwhistle to Wilkinson, appeal, wicket (caught - Wilkinson)
Bertwhistle to Collis, 1 run
Bertwhistle to Collis, 4 runs
Bertwhistle to Collis, 0 runs
Bertwhistle to Collis, 2 runs
Brett to Collis, 1 run
Brett to Collis, 0 runs
Brett to Collis, 0 runs
Brett to Wilkinson, 1 run
Brett to Wilkinson, 0 runs
Brett to Wilkinson, 0 runs
Bertwhistle to Collis, 2 runs
Bertwhistle to Collis, 2 runs
Bertwhistle to Wilkinson, 1 run
Bertwhistle to Collis, 1 run
Bertwhistle to Collis, 0 runs
Bertwhistle to Collis, appeal
Brett to Wilkinson, 0 runs
Brett to Wilkinson, 0 runs
Brett to Collis, 1 run
Brett to Collis, 0 runs
Brett to Collis, 0 runs
Brett to Collis, 0 runs
Bertwhistle to Wilkinson, 0 runs
Bertwhistle to Wilkinson, 0 runs
Bertwhistle to Collis, 1 run
Bertwhistle to Collis, 0 runs
Bertwhistle to Wilkinson, 1 run
Bertwhistle to Collis, 1 run
Harris to Collis, 1 run
Harris to Wilkinson, leg bye
Harris to Wilkinson, 0 runs
Harris to Collis, 1 run
Harris to Collis, 4 runs
Harris to Wilkinson, 2 wides
Harris to Wilkinson, 0 runs
Bertwhistle to Collis, 4 runs
Bertwhistle to Collis, 0 runs
Bertwhistle to Collis, 0 runs
Bertwhistle to Collis, 0 runs
Bertwhistle to Collis, 2 runs
Bertwhistle to Collis, 0 runs
Harris to Wilkinson, 4 runs
Harris to Wilkinson, 0 runs
Harris to Collis, 1 run
Harris to Collis, 0 runs
Harris to Collis, 0 runs
Harris to Collis, 0 runs
Bertwhistle to Wilkinson, 0 runs
Bertwhistle to Wilkinson, 4 runs
Bertwhistle to Wilkinson, 0 runs
Bertwhistle to Wilkinson, 0 runs
Bertwhistle to Collis, 1 run
Bertwhistle to Collis, 0 runs
Harris to Collis, 1 run
Harris to Collis, 4 runs
Harris to Collis, 0 runs
Harris to Collis, 0 runs
Harris to Collis, 0 runs
Harris to Collis, 0 runs
Beach to Wilkinson, 0 runs
Beach to Wilkinson, 0 runs
Beach to Wilkinson, 0 runs
Beach to Wilkinson, 0 runs
Beach to Wilkinson, 0 runs
Beach to Wilkinson, 0 runs
Harris to Collis, 4 runs
Harris to Wilkinson, 1 run
Harris to Wilkinson, wide
Harris to Wilkinson, 0 runs
Harris to Collis, 1 run
Harris to Collis, 0 runs
Harris to Collis, 0 runs
Beach to Wilkinson, 0 runs
Beach to Collis, 1 run
Beach to Collis, wide
Beach to Collis, 0 runs
Beach to Wilkinson, 1 run
Beach to Collis, 1 run
Beach to Collis, 0 runs
Harris to Collis, 1 run
Harris to Collis, 0 runs
Harris to Collis, 0 runs
Harris to Collis, 0 runs
Harris to Collis, 0 runs
Harris to Collis, wide
Harris to Collis, wide
Harris to Collis, 0 runs
Beach to Wilkinson, 0 runs
Beach to Wilkinson, 0 runs
Beach to Collis, 1 run
Beach to Collis, 0 runs
Beach to Collis, 0 runs
Beach to Collis, 0 runs
Churms to Wilkinson, 0 runs
Churms to Wilkinson, 0 runs
Churms to Wilkinson, 0 runs
Churms to Wilkinson, wide
Churms to Wilkinson, 0 runs
Churms to Wilkinson, wide
Churms to Wilkinson, 4 runs
Churms to Wilkinson, 0 runs
Beach to Wilkinson, 1 run
Beach to Collis, 1 run
Beach to Collis, 0 runs
Beach to Collis, 2 runs
Beach to Collis, 0 runs
Beach to Wilkinson, 1 run
Churms to Wilkinson, 1 run
Churms to Wilkinson, 0 runs
Churms to Wilkinson, 0 runs
Churms to Wilkinson, 0 runs
Churms to Wilkinson, appeal
Churms to Wilkinson, 0 runs
Beach to Collis, 0 runs
Beach to Wilkinson, 1 run
Beach to Wilkinson, 4 runs
Beach to Wilkinson, 0 runs
Beach to Wilkinson, 0 runs
Beach to Wilkinson, 0 runs
Churms to Wilkinson, 1 run
Churms to Collis, 1 run
Churms to Collis, 2 runs
Churms to Collis, 0 runs
Churms to Collis, 0 runs
Churms to Collis, 0 runs
Churms to Collis, wide
Beach to Wilkinson, 0 runs
Beach to Wilkinson, 0 runs
Beach to Wilkinson, 0 runs
Beach to Wilkinson, 0 runs
Beach to Wilkinson, 0 runs
Beach to Collis, 1 run