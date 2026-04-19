Highlights Sussex Sharks vs Worcestershire Rapids List a One-Day Cup, League 2, Women 19.04.2026

List a

SUS
SUS

341

WOR
WOR

186

44.1
W

Tulloch to Bertwhistle, appeal, wicket (bowled - Bertwhistle)

43.6
.

Green to Beach, 0 runs

43.5
1

Green to Bertwhistle, 1 run

43.4
.

Green to Bertwhistle, 0 runs

43.3
.

Green to Bertwhistle, 0 runs

43.2
.

Green to Bertwhistle, appeal

43.1
W

Green to Harris, appeal, wicket (caught - Harris)

43.1
1

Green to Harris, wide

42.6
.

Tulloch to Beach, 0 runs

42.6
1

Tulloch to Beach, wide

42.5
.

Tulloch to Beach, 0 runs

42.4
.

Tulloch to Beach, 0 runs

42.3
2

Tulloch to Beach, 2 runs

42.2
.

Tulloch to Beach, 0 runs

42.1
1

Tulloch to Harris, 1 run

41.6
.

Green to Beach, 0 runs

41.5
.

Green to Beach, 0 runs

41.4
.

Green to Beach, 0 runs

41.3
.

Green to Beach, 0 runs

41.2
.

Green to Beach, 0 runs

41.1
W

Green to Brett, appeal, wicket (lbw - Brett)

40.6
.

Johnson to Harris, 0 runs

40.5
.

Johnson to Harris, 0 runs

40.4
.

Johnson to Harris, 0 runs

40.3
.

Johnson to Harris, 0 runs

40.2
1

Johnson to Brett, 1 run

40.1
1

Johnson to Harris, 1 run

39.6
4

Green to Brett, 4 runs

39.5
.

Green to Brett, 0 runs

39.4
.

Green to Brett, 0 runs

39.3
.

Green to Brett, 0 runs

39.2
1

Green to Harris, 1 run

39.1
.

Green to Harris, 0 runs

38.6
1

Johnson to Harris, 1 run

38.5
.

Johnson to Harris, 0 runs

38.4
.

Johnson to Harris, 0 runs

38.3
1

Johnson to Brett, 1 run

38.2
1

Johnson to Harris, 1 run

38.1
1

Johnson to Brett, 1 run

37.6
1

Green to Brett, 1 run

37.5
1

Green to Harris, 1 run

37.4
2

Green to Harris, 2 runs

37.3
.

Green to Harris, 0 runs

37.2
.

Green to Harris, 0 runs

37.1
.

Green to Harris, 0 runs

36.6
.

Johnson to Brett, 0 runs

36.5
.

Johnson to Brett, 0 runs

36.4
.

Johnson to Brett, 0 runs

36.3
.

Johnson to Brett, 0 runs

36.2
.

Johnson to Brett, 0 runs

36.1
1

Johnson to Harris, 1 run

35.6
.

Green to Brett, 0 runs

35.5
W

Green to Churms, appeal, wicket (caught - Churms)

35.4
.

Green to Churms, 0 runs

35.3
W

Green to Gough, appeal, wicket (lbw - Gough)

35.2
1

Green to Harris, 1 run

35.1
.

Green to Harris, 0 runs

34.6
.

Johnson to Gough, 0 runs

34.5
4

Johnson to Gough, 4 runs

34.4
.

Johnson to Gough, 0 runs

34.3
1

Johnson to Harris, 1 run

34.2
.

Johnson to Harris, 0 runs

34.1
1

Johnson to Gough, 1 run

33.6
4

Green to Harris, 4 runs

33.5
.

Green to Harris, 0 runs

33.4
.

Green to Harris, 0 runs

33.3
.

Green to Harris, 0 runs

33.2
.

Green to Harris, 0 runs

33.1
1

Green to Gough, 1 run

32.6
.

Johnson to Harris, 0 runs

32.5
.

Johnson to Harris, 0 runs

32.4
W

Johnson to Bishop, appeal, wicket (bowled - Bishop)

32.3
2

Johnson to Bishop, 2 runs

32.2
.

Johnson to Bishop, 0 runs

32.1
.

Johnson to Bishop, 0 runs

31.6
.

Green to Gough, 0 runs

31.5
.

Green to Gough, 0 runs

31.4
1

Green to Bishop, 1 run

31.3
.

Green to Bishop, 0 runs

31.2
.

Green to Bishop, 0 runs

31.1
1

Green to Gough, 1 run

30.6
.

Johnson to Bishop, 0 runs

30.5
2

Johnson to Bishop, 2 runs

30.4
.

Johnson to Bishop, 0 runs

30.3
.

Johnson to Bishop, 0 runs

30.2
W

Johnson to Tweats, appeal, wicket (lbw - Tweats)

30.1
1

Johnson to Gough, 1 run

29.6
.

Green to Tweats, 0 runs

29.5
.

Green to Tweats, 0 runs

29.4
.

Green to Tweats, 0 runs

29.3
.

Green to Tweats, 0 runs

29.2
1

Green to Gough, 1 run

29.1
1

Green to Tweats, 1 run

28.6
1

Johnson to Tweats, 1 run

28.5
4

Johnson to Tweats, 4 runs

28.4
.

Johnson to Tweats, 0 runs

28.3
.

Johnson to Tweats, appeal

28.2
.

Johnson to Tweats, 0 runs

28.1
.

Johnson to Tweats, 0 runs

27.6
.

Green to Gough, 0 runs

27.5
.

Green to Gough, 0 runs

27.4
.

Green to Gough, 0 runs

27.3
1

Green to Tweats, 1 run

27.2
.

Green to Tweats, 0 runs

27.1
1

Green to Gough, 1 run

26.6
.

Johnson to Tweats, 0 runs

26.5
.

Johnson to Tweats, 0 runs

26.4
1

Johnson to Gough, 1 run

26.3
1

Johnson to Tweats, 1 run

26.2
.

Johnson to Tweats, 0 runs

26.1
4

Johnson to Tweats, 4 runs

25.6
1

Green to Tweats, 1 run

25.5
.

Green to Tweats, 0 runs

25.4
.

Green to Tweats, 0 runs

25.3
.

Green to Tweats, 0 runs

25.2
1

Green to Gough, 1 run

25.1
.

Green to Gough, 0 runs

24.6
1

Johnson to Gough, 1 run

24.5
1

Johnson to Tweats, 1 run

24.4
.

Johnson to Tweats, 0 runs

24.3
1

Johnson to Gough, 1 run

24.2
.

Johnson to Gough, 0 runs

24.1
1

Johnson to Tweats, 1 run

23.6
1

Lewis to Tweats, 1 run

23.6
1

Lewis to Tweats, wide

23.5
1

Lewis to Gough, 1 run

23.4
1

Lewis to Tweats, 1 run

23.3
4

Lewis to Tweats, 4 runs

23.2
.

Lewis to Tweats, 0 runs

23.1
4

Lewis to Tweats, 4 runs

22.6
.

Johnson to Gough, 0 runs

22.5
.

Johnson to Gough, 0 runs

22.4
.

Johnson to Gough, 0 runs

22.3
1

Johnson to Tweats, 1 run

22.2
.

Johnson to Tweats, 0 runs

22.1
1

Johnson to Gough, 1 run

21.6
.

Lewis to Tweats, 0 runs

21.5
.

Lewis to Tweats, 0 runs

21.4
1

Lewis to Gough, 1 run

21.3
.

Lewis to Gough, 0 runs

21.2
W

Lewis to Davies, appeal, wicket (caught - Davies)

21.1
.

Lewis to Davies, 0 runs

20.6
1

Lee to Davies, 1 run

20.5
4

Lee to Davies, 4 runs

20.4
1

Lee to Tweats, 1 run

20.3
.

Lee to Tweats, 0 runs

20.2
1

Lee to Davies, 1 run

20.1
.

Lee to Davies, 0 runs

19.6
.

Lewis to Tweats, 0 runs

19.6
1

Lewis to Tweats, wide

19.5
.

Lewis to Tweats, 0 runs

19.4
.

Lewis to Tweats, 0 runs

19.3
.

Lewis to Tweats, 0 runs

19.2
.

Lewis to Tweats, 0 runs

19.1
1

Lewis to Davies, 1 run

18.6
1

Lee to Davies, 1 run

18.6
1

Lee to Davies, wide

18.5
1

Lee to Tweats, 1 run

18.4
1

Lee to Davies, 1 run

18.3
4

Lee to Davies, 4 runs

18.2
.

Lee to Davies, 0 runs

18.1
.

Lee to Davies, 0 runs

17.6
.

Lewis to Tweats, 0 runs

17.5
W

Lewis to Baker-Smith, appeal, wicket (caught - Baker-Smith)

17.5
1

Lewis to Baker-Smith, wide

17.4
.

Lewis to Baker-Smith, 0 runs

17.3
1

Lewis to Davies, 1 run, appeal

17.2
2

Lewis to Davies, 2 runs

17.2
1

Lewis to Davies, wide

17.1
.

Lewis to Davies, 0 runs

16.6
1

Lee to Davies, bye

16.5
.

Lee to Davies, 0 runs

16.4
1

Lee to Baker-Smith, 1 run

16.3
1

Lee to Davies, 1 run

16.2
4

Lee to Davies, 4 runs

16.1
1

Lee to Baker-Smith, 1 run

15.6
1

Lewis to Baker-Smith, 1 run

15.5
.

Lewis to Baker-Smith, 0 runs

15.5
1

Lewis to Baker-Smith, wide

15.4
.

Lewis to Baker-Smith, 0 runs

15.3
1

Lewis to Davies, 1 run

15.2
4

Lewis to Davies, 4 runs

15.1
.

Lewis to Davies, appeal

14.6
.

Lee to Baker-Smith, 0 runs

14.5
1

Lee to Davies, 1 run

14.4
1

Lee to Baker-Smith, 1 run

14.3
.

Lee to Baker-Smith, 0 runs

14.2
.

Lee to Baker-Smith, 0 runs

14.1
.

Lee to Baker-Smith, 0 runs

13.6
4

Buckle to Davies, 4 runs

13.5
.

Buckle to Davies, 0 runs

13.4
1

Buckle to Baker-Smith, 1 run

13.3
.

Buckle to Baker-Smith, 0 runs

13.3
1

Buckle to Baker-Smith, wide

13.2
.

Buckle to Baker-Smith, 0 runs

13.1
.

Buckle to Baker-Smith, 0 runs

12.6
1

Gentry to Baker-Smith, 1 run

12.5
1

Gentry to Davies, 1 run

12.4
.

Gentry to Davies, 0 runs

12.3
2

Gentry to Davies, 2 runs

12.2
1

Gentry to Baker-Smith, 1 run

12.2
5

Gentry to Baker-Smith, 5 wides

12.1
.

Gentry to Baker-Smith, 0 runs

11.6
.

Buckle to Davies, 0 runs

11.5
.

Buckle to Davies, 0 runs

11.4
4

Buckle to Davies, 4 runs

11.3
1

Buckle to Baker-Smith, 1 run

11.2
.

Buckle to Baker-Smith, 0 runs

11.1
.

Buckle to Baker-Smith, 0 runs

10.6
.

Gentry to Davies, 0 runs

10.5
.

Gentry to Davies, 0 runs

10.5
1w

Gentry to Davies, wide, appeal

10.4
.

Gentry to Davies, 0 runs

10.4
1

Gentry to Davies, wide

10.4
2

Gentry to Baker-Smith, 2 wides

10.3
.

Gentry to Baker-Smith, 0 runs

10.2
.

Gentry to Baker-Smith, 0 runs

10.2
1

Gentry to Baker-Smith, wide

10.1
1

Gentry to Davies, 1 run

10.1
1

Gentry to Davies, no ball

10.1
1

Gentry to Davies, wide

9.6
.

Buckle to Baker-Smith, 0 runs

9.5
.

Buckle to Baker-Smith, 0 runs

9.4
4

Buckle to Baker-Smith, 4 runs

9.3
.

Buckle to Baker-Smith, 0 runs

9.2
.

Buckle to Baker-Smith, 0 runs

9.1
.

Buckle to Baker-Smith, 0 runs

8.6
.

Tulloch to Davies, 0 runs

8.5
1

Tulloch to Baker-Smith, 1 run

8.5
1

Tulloch to Baker-Smith, wide

8.4
4

Tulloch to Baker-Smith, 4 runs

8.3
.

Tulloch to Baker-Smith, 0 runs

8.2
.

Tulloch to Baker-Smith, appeal

8.1
.

Tulloch to Baker-Smith, 0 runs

8.1
2

Tulloch to Davies, 2 wides

7.6
.

Buckle to Baker-Smith, 0 runs

7.5
.

Buckle to Baker-Smith, 0 runs

7.4
.

Buckle to Baker-Smith, 0 runs

7.3
.

Buckle to Baker-Smith, 0 runs

7.2
1

Buckle to Davies, 1 run

7.1
1

Buckle to Baker-Smith, 1 run

6.6
.

Tulloch to Davies, 0 runs

6.5
.

Tulloch to Davies, 0 runs

6.4
2

Tulloch to Davies, 2 runs

6.4
1

Tulloch to Davies, wide

6.3
.

Tulloch to Davies, 0 runs

6.2
.

Tulloch to Davies, 0 runs

6.1
.

Tulloch to Davies, 0 runs

5.6
.

Buckle to Baker-Smith, 0 runs

5.5
.

Buckle to Baker-Smith, 0 runs

5.4
W

Buckle to Boycott, appeal, wicket (caught - Boycott)

5.3
1

Buckle to Davies, 1 run

5.2
1

Buckle to Boycott, 1 run

5.1
.

Buckle to Boycott, 0 runs

4.6
4

Tulloch to Davies, 4 runs

4.5
1

Tulloch to Boycott, 1 run

4.4
.

Tulloch to Boycott, 0 runs

4.3
.

Tulloch to Boycott, 0 runs

4.2
.

Tulloch to Boycott, 0 runs

4.1
.

Tulloch to Boycott, 0 runs

3.6
.

Buckle to Davies, 0 runs

3.5
.

Buckle to Davies, 0 runs

3.4
1

Buckle to Boycott, 1 run

3.3
.

Buckle to Boycott, 0 runs

3.2
.

Buckle to Boycott, 0 runs

3.1
.

Buckle to Boycott, 0 runs

2.6
1

Tulloch to Boycott, 1 run

2.5
4

Tulloch to Boycott, 4 runs

2.4
.

Tulloch to Boycott, 0 runs

2.3
.

Tulloch to Boycott, 0 runs

2.2
.

Tulloch to Boycott, 0 runs

2.1
3

Tulloch to Davies, 3 runs

2.1
1

Tulloch to Davies, no ball

1.6
1

Buckle to Davies, 1 run

1.6
1

Buckle to Davies, wide

1.6
1

Buckle to Davies, wide

1.5
1

Buckle to Boycott, 0 runs

1.4
.

Buckle to Boycott, 0 runs

1.3
.

Buckle to Boycott, 0 runs

1.2
1

Buckle to Davies, 1 run

1.1
.

Buckle to Davies, 0 runs

0.6
.

Tulloch to Boycott, 0 runs

0.5
.

Tulloch to Boycott, 0 runs

0.4
.

Tulloch to Boycott, appeal

0.3
.

Tulloch to Boycott, 0 runs

0.2
1

Tulloch to Davies, 1 run

0.1
.

Tulloch to Davies, 0 runs

0.1
1

Tulloch to Davies, no ball

49.6
2

Harris to Green, 2 runs

49.5
4

Harris to Green, 4 runs

49.4
2

Harris to Green, 2 runs

49.3
2

Harris to Green, 2 runs

49.2
1

Harris to Harman, 1 run

49.1
4

Harris to Harman, 4 runs

48.6
1

Churms to Harman, 1 run

48.5
.

Churms to Harman, 0 runs

48.4
.

Churms to Harman, 0 runs

48.3
2

Churms to Harman, 2 runs

48.2
4

Churms to Harman, 4 byes

48.1
2

Churms to Harman, 2 runs

47.6
1

Harris to Harman, 1 run

47.5
4

Harris to Harman, 4 runs

47.4
1

Harris to Green, 1 run

47.3
.

Harris to Green, 0 runs

47.2
2

Harris to Green, 2 runs

47.1
2

Harris to Green, 2 runs

46.6
1

Beach to Green, wide

46.6
1

Beach to Green, wide

46.5
1

Beach to Harman, 1 run

46.5
1

Beach to Harman, wide

46.4
4

Beach to Harman, 4 runs

46.4
1

Beach to Harman, wide

46.3
4

Beach to Harman, 4 runs

46.2
4

Beach to Harman, 4 runs

46.1
2

Beach to Harman, 2 runs

45.6
2

Harris to Green, 2 runs

45.6
1

Harris to Green, wide

45.5
1

Harris to Harman, 1 run

45.4
1

Harris to Green, 1 run

45.3
4

Harris to Green, 4 runs

45.2
4

Harris to Green, 4 runs

45.1
2

Harris to Green, 2 runs

45.1
2

Harris to Harman, 1 run

44.6
.

Beach to Green, 0 runs

44.5
W

Beach to Johnson, appeal, wicket (caught - Johnson)

44.4
W

Beach to Harman, appeal, wicket (run out - Collis)

44.3
4

Beach to Harman, 4 runs

44.2
.

Beach to Harman, 0 runs

44.2
1

Beach to Harman, wide

44.1
.

Beach to Harman, 0 runs

43.6
4

Bishop to Collis, 4 runs

43.5
.

Bishop to Collis, 0 runs

43.4
.

Bishop to Collis, appeal

43.3
2

Bishop to Collis, 2 runs

43.2
2

Bishop to Collis, 2 runs

43.1
1

Bishop to Harman, 1 run

42.6
1

Beach to Harman, 1 run

42.5
1

Beach to Collis, 1 run

42.5
1

Beach to Collis, wide

42.4
.

Beach to Collis, 0 runs

42.3
4

Beach to Collis, 4 runs

42.2
4

Beach to Collis, 4 runs

42.2
1

Beach to Collis, wide

42.2
1

Beach to Collis, wide

42.1
1

Beach to Harman, 1 run

41.6
.

Bertwhistle to Collis, 0 runs

41.5
1

Bertwhistle to Harman, 1 run

41.4
.

Bertwhistle to Harman, 0 runs

41.3
.

Bertwhistle to Harman, 0 runs

41.2
6

Bertwhistle to Harman, 6 runs

41.1
1

Bertwhistle to Collis, 1 run

40.6
1

Bishop to Collis, 1 run

40.5
1

Bishop to Harman, 1 run

40.4
.

Bishop to Harman, 0 runs

40.3
1

Bishop to Collis, 1 run

40.2
1

Bishop to Harman, 1 run

40.1
.

Bishop to Harman, 0 runs

39.6
1

Bertwhistle to Harman, 1 run

39.5
1

Bertwhistle to Collis, 1 run

39.4
1

Bertwhistle to Harman, 1 run

39.3
.

Bertwhistle to Harman, 0 runs

39.2
1

Bertwhistle to Collis, 1 run

39.1
4

Bertwhistle to Collis, 4 runs

38.6
1

Bishop to Collis, 1 run

38.5
1

Bishop to Harman, 1 run

38.4
.

Bishop to Harman, 0 runs

38.3
1

Bishop to Collis, 1 run

38.2
4

Bishop to Collis, 4 runs

38.1
3

Bishop to Harman, 3 runs

37.6
2

Bertwhistle to Collis, 2 runs

37.5
.

Bertwhistle to Collis, 0 runs

37.4
.

Bertwhistle to Collis, 0 runs

37.3
4

Bertwhistle to Collis, 4 runs

37.2
.

Bertwhistle to Collis, 0 runs

37.1
4

Bertwhistle to Collis, 4 runs

36.6
4

Bishop to Harman, 4 runs

36.5
1

Bishop to Collis, 1 run

36.5
1

Bishop to Collis, wide

36.4
1

Bishop to Harman, 1 run

36.3
1

Bishop to Collis, 1 run

36.2
1

Bishop to Harman, 1 run

36.1
4

Bishop to Harman, 4 runs

35.6
.

Brett to Collis, 0 runs

35.5
4

Brett to Collis, 4 runs

35.4
1

Brett to Harman, 1 run

35.3
4

Brett to Harman, 4 runs

35.2
.

Brett to Harman, 0 runs

35.1
1

Brett to Collis, 1 run

34.6
4

Bishop to Harman, 4 runs

34.5
1

Bishop to Collis, 1 run

34.4
1

Bishop to Harman, 1 run

34.3
1

Bishop to Collis, 1 run

34.2
1

Bishop to Harman, 1 run

34.1
1

Bishop to Collis, 1 run

33.6
.

Brett to Harman, 0 runs

33.5
6

Brett to Harman, 6 runs

33.4
1

Brett to Collis, 1 run

33.3
.

Brett to Collis, 0 runs

33.2
.

Brett to Collis, 0 runs

33.1
.

Brett to Collis, 0 runs

32.6
.

Bishop to Harman, 0 runs

32.5
.

Bishop to Harman, 0 runs

32.4
2

Bishop to Harman, 2 runs

32.3
4

Bishop to Harman, 4 runs

32.2
.

Bishop to Harman, 0 runs

32.1
1

Bishop to Collis, 1 run

31.6
1

Brett to Collis, 1 run

31.5
.

Brett to Collis, 0 runs

31.4
.

Brett to Collis, 0 runs

31.3
.

Brett to Collis, 0 runs

31.2
.

Brett to Collis, 0 runs

31.1
1

Brett to Harman, 1 run

30.6
1

Churms to Harman, 1 run

30.5
4

Churms to Harman, 4 runs

30.4
1

Churms to Collis, 1 run

30.3
.

Churms to Collis, 0 runs

30.2
4

Churms to Collis, 4 runs

30.1
.

Churms to Collis, 0 runs

29.6
.

Brett to Harman, 0 runs

29.5
.

Brett to Harman, 0 runs

29.4
.

Brett to Harman, 0 runs

29.3
4

Brett to Harman, 4 runs

29.2
.

Brett to Harman, 0 runs

29.1
4

Brett to Harman, 4 runs

28.6
1

Churms to Harman, 1 run

28.5
.

Churms to Harman, 0 runs

28.4
.

Churms to Harman, 0 runs

28.3
1

Churms to Collis, 1 run

28.2
.

Churms to Collis, 0 runs

28.1
4

Churms to Collis, 4 runs

27.6
1

Brett to Collis, 1 run

27.5
1

Brett to Harman, 1 run

27.4
1

Brett to Collis, 1 run, appeal

27.3
.

Brett to Collis, 0 runs

27.2
1

Brett to Harman, 1 run

27.1
.

Brett to Harman, 0 runs

26.6
4

Churms to Collis, 4 runs

26.6
1

Churms to Collis, no ball

26.5
.

Churms to Collis, 0 runs

26.4
.

Churms to Collis, 0 runs

26.3
.

Churms to Collis, 0 runs

26.2
1

Churms to Harman, 1 run

26.2
1

Churms to Harman, wide

26.1
1

Churms to Collis, 1 run

25.6
1

Brett to Collis, 1 run

25.5
1

Brett to Harman, 1 run

25.4
.

Brett to Harman, 0 runs

25.3
.

Brett to Harman, 0 runs

25.2
.

Brett to Harman, 0 runs

25.1
.

Brett to Harman, 0 runs

24.6
1

Bertwhistle to Harman, 1 run

24.5
.

Bertwhistle to Harman, 0 runs

24.4
.

Bertwhistle to Harman, 0 runs

24.3
1

Bertwhistle to Collis, 1 run

24.2
4

Bertwhistle to Collis, 4 runs

24.1
.

Bertwhistle to Collis, 0 runs

23.6
2

Brett to Harman, 2 runs

23.5
.

Brett to Harman, 0 runs

23.4
.

Brett to Harman, 0 runs

23.3
.

Brett to Harman, 0 runs

23.2
1

Brett to Collis, 1 run

23.1
.

Brett to Collis, 0 runs

22.6
4

Bertwhistle to Harman, 4 runs

22.5
4

Bertwhistle to Harman, 4 runs

22.4
.

Bertwhistle to Harman, 0 runs

22.3
4

Bertwhistle to Harman, 4 runs

22.2
.

Bertwhistle to Harman, 0 runs

22.1
4

Bertwhistle to Harman, 4 runs

21.6
2

Brett to Collis, 2 runs

21.5
1

Brett to Harman, 1 run

21.4
.

Brett to Harman, 0 runs

21.3
.

Brett to Harman, 0 runs

21.2
.

Brett to Harman, 0 runs

21.1
1

Brett to Collis, 1 run

20.6
.

Bertwhistle to Harman, 0 runs

20.5
W

Bertwhistle to Wilkinson, appeal, wicket (caught - Wilkinson)

20.4
1

Bertwhistle to Collis, 1 run

20.3
4

Bertwhistle to Collis, 4 runs

20.2
.

Bertwhistle to Collis, 0 runs

20.1
2

Bertwhistle to Collis, 2 runs

19.6
1

Brett to Collis, 1 run

19.5
.

Brett to Collis, 0 runs

19.4
.

Brett to Collis, 0 runs

19.3
1

Brett to Wilkinson, 1 run

19.2
.

Brett to Wilkinson, 0 runs

19.1
.

Brett to Wilkinson, 0 runs

18.6
2

Bertwhistle to Collis, 2 runs

18.5
2

Bertwhistle to Collis, 2 runs

18.4
1

Bertwhistle to Wilkinson, 1 run

18.3
1

Bertwhistle to Collis, 1 run

18.2
.

Bertwhistle to Collis, 0 runs

18.1
.

Bertwhistle to Collis, appeal

17.6
.

Brett to Wilkinson, 0 runs

17.5
.

Brett to Wilkinson, 0 runs

17.4
1

Brett to Collis, 1 run

17.3
.

Brett to Collis, 0 runs

17.2
.

Brett to Collis, 0 runs

17.1
.

Brett to Collis, 0 runs

16.6
.

Bertwhistle to Wilkinson, 0 runs

16.5
.

Bertwhistle to Wilkinson, 0 runs

16.4
1

Bertwhistle to Collis, 1 run

16.3
.

Bertwhistle to Collis, 0 runs

16.2
1

Bertwhistle to Wilkinson, 1 run

16.1
1

Bertwhistle to Collis, 1 run

15.6
1

Harris to Collis, 1 run

15.5
1

Harris to Wilkinson, leg bye

15.4
.

Harris to Wilkinson, 0 runs

15.3
1

Harris to Collis, 1 run

15.2
4

Harris to Collis, 4 runs

15.2
2

Harris to Wilkinson, 2 wides

15.1
.

Harris to Wilkinson, 0 runs

14.6
4

Bertwhistle to Collis, 4 runs

14.5
.

Bertwhistle to Collis, 0 runs

14.4
.

Bertwhistle to Collis, 0 runs

14.3
.

Bertwhistle to Collis, 0 runs

14.2
2

Bertwhistle to Collis, 2 runs

14.1
.

Bertwhistle to Collis, 0 runs

13.6
4

Harris to Wilkinson, 4 runs

13.5
.

Harris to Wilkinson, 0 runs

13.4
1

Harris to Collis, 1 run

13.3
.

Harris to Collis, 0 runs

13.2
.

Harris to Collis, 0 runs

13.1
.

Harris to Collis, 0 runs

12.6
.

Bertwhistle to Wilkinson, 0 runs

12.5
4

Bertwhistle to Wilkinson, 4 runs

12.4
.

Bertwhistle to Wilkinson, 0 runs

12.3
.

Bertwhistle to Wilkinson, 0 runs

12.2
1

Bertwhistle to Collis, 1 run

12.1
.

Bertwhistle to Collis, 0 runs

11.6
1

Harris to Collis, 1 run

11.5
4

Harris to Collis, 4 runs

11.4
.

Harris to Collis, 0 runs

11.3
.

Harris to Collis, 0 runs

11.2
.

Harris to Collis, 0 runs

11.1
.

Harris to Collis, 0 runs

10.6
.

Beach to Wilkinson, 0 runs

10.5
.

Beach to Wilkinson, 0 runs

10.4
.

Beach to Wilkinson, 0 runs

10.3
.

Beach to Wilkinson, 0 runs

10.2
.

Beach to Wilkinson, 0 runs

10.1
.

Beach to Wilkinson, 0 runs

9.6
4

Harris to Collis, 4 runs

9.5
1

Harris to Wilkinson, 1 run

9.5
1

Harris to Wilkinson, wide

9.4
.

Harris to Wilkinson, 0 runs

9.3
1

Harris to Collis, 1 run

9.2
.

Harris to Collis, 0 runs

9.1
.

Harris to Collis, 0 runs

8.6
.

Beach to Wilkinson, 0 runs

8.5
1

Beach to Collis, 1 run

8.5
1

Beach to Collis, wide

8.4
.

Beach to Collis, 0 runs

8.3
1

Beach to Wilkinson, 1 run

8.2
1

Beach to Collis, 1 run

8.1
.

Beach to Collis, 0 runs

7.6
1

Harris to Collis, 1 run

7.5
.

Harris to Collis, 0 runs

7.4
.

Harris to Collis, 0 runs

7.3
.

Harris to Collis, 0 runs

7.2
.

Harris to Collis, 0 runs

7.2
1

Harris to Collis, wide

7.2
1

Harris to Collis, wide

7.1
.

Harris to Collis, 0 runs

6.6
.

Beach to Wilkinson, 0 runs

6.5
.

Beach to Wilkinson, 0 runs

6.4
1

Beach to Collis, 1 run

6.3
.

Beach to Collis, 0 runs

6.2
.

Beach to Collis, 0 runs

6.1
.

Beach to Collis, 0 runs

5.6
.

Churms to Wilkinson, 0 runs

5.5
.

Churms to Wilkinson, 0 runs

5.4
.

Churms to Wilkinson, 0 runs

5.4
1

Churms to Wilkinson, wide

5.3
.

Churms to Wilkinson, 0 runs

5.3
1

Churms to Wilkinson, wide

5.2
4

Churms to Wilkinson, 4 runs

5.1
.

Churms to Wilkinson, 0 runs

4.6
1

Beach to Wilkinson, 1 run

4.5
1

Beach to Collis, 1 run

4.4
.

Beach to Collis, 0 runs

4.3
2

Beach to Collis, 2 runs

4.2
.

Beach to Collis, 0 runs

4.1
1

Beach to Wilkinson, 1 run

3.6
1

Churms to Wilkinson, 1 run

3.5
.

Churms to Wilkinson, 0 runs

3.4
.

Churms to Wilkinson, 0 runs

3.3
.

Churms to Wilkinson, 0 runs

3.2
.

Churms to Wilkinson, appeal

3.1
.

Churms to Wilkinson, 0 runs

2.6
.

Beach to Collis, 0 runs

2.5
1

Beach to Wilkinson, 1 run

2.4
4

Beach to Wilkinson, 4 runs

2.3
.

Beach to Wilkinson, 0 runs

2.2
.

Beach to Wilkinson, 0 runs

2.1
.

Beach to Wilkinson, 0 runs

1.6
1

Churms to Wilkinson, 1 run

1.5
1

Churms to Collis, 1 run

1.4
2

Churms to Collis, 2 runs

1.3
.

Churms to Collis, 0 runs

1.2
.

Churms to Collis, 0 runs

1.1
.

Churms to Collis, 0 runs

1.1
1

Churms to Collis, wide

0.6
.

Beach to Wilkinson, 0 runs

0.5
.

Beach to Wilkinson, 0 runs

0.4
.

Beach to Wilkinson, 0 runs

0.3
.

Beach to Wilkinson, 0 runs

0.2
.

Beach to Wilkinson, 0 runs

0.1
1

Beach to Collis, 1 run