Match details Sussex Sharks vs Worcestershire Rapids List a One-Day Cup, League 2, Women 19.04.2026

List a

SUS
SUS

341

WOR
WOR

186

Match Info

Match:One-Day Cup, League 2, Women 2026
Date:Sunday, April 12, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:Sussex Sharks won the toss and opt to bat
Time:Sunday, April 19, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sussex Sharks Squad

PlayersCollis Izzy, Wilkinson Phoebe, Harman Nancy, Johnson Bella, Green Chiara Marisa, Tulloch Poppy, Lee Ava Georgina, Gentry Indigo, Pedley Georgie, Lewis Anna, Buckle Anna
BenchAdams Mollie, Curling Lottie, Doherty Kali-Ann, Gibb Daisy, Harvey Beth, Mullins Faye, O'Neill Eve, Patil Shristi, Stanley Talitha

Worcestershire Rapids Squad

PlayersBoycott Clare, Davies Gwenan, Baker-Smith C, Tweats Ebony Jade, Gough Olivia, Bishop Meg, Harris Lucy, Churms Emily, Brett Phoebe, Beach Jess, Bertwhistle Flora
BenchBeech Sophie, Egerton Daisy, Gillgrass Bryony, Griffiths Amy, Khurana Sanya, Maund Amy, Mitchell Sophia, Roberts Charlotte, Windeatt Madison, Wright Maisie

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet