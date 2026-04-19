Results Score Sussex Sharks vs Worcestershire Rapids List a One-Day Cup, League 2, Women 19.04.2026

List a

SUS
SUS

341

WOR
WOR

186

Best Players

batterRB4s6sSR
Davies Gwenanwicket keeper52567092.86
Tweats Ebony Jadebowler28444063.64
bowlerOMRWECOWDNB
Green Chiara Marisaall rounder1012542.510
Johnson Bella1003523.500

Latest Highlights

44.1
W

Tulloch to Bertwhistle, appeal, wicket (bowled - Bertwhistle)

43.6
.

Green to Beach, 0 runs

43.5
1

Green to Bertwhistle, 1 run

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