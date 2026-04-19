Results Score Sussex Sharks vs Worcestershire Rapids List a One-Day Cup, League 2, Women 19.04.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Davies Gwenanwicket keeper
|52
|56
|7
|0
|92.86
|Tweats Ebony Jadebowler
|28
|44
|4
|0
|63.64
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Green Chiara Marisaall rounder
|10
|1
|25
|4
|2.5
|1
|0
|Johnson Bella
|10
|0
|35
|2
|3.5
|0
|0
Latest Highlights
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44.1
W
Tulloch to Bertwhistle, appeal, wicket (bowled - Bertwhistle)
43.6
.
Green to Beach, 0 runs
43.5
1
Green to Bertwhistle, 1 run