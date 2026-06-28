H2h The Blaze vs Essex List a One-Day Cup, Women 11.09.2026

List a

BLA
BLA
ESS
ESS
The Blaze vs Essex

T20, T20 Blast, Women

ESSEssex

136

BLAThe Blaze

137

List a, One-Day Cup, Women

ESSEssex

213

BLAThe Blaze

215

List a, One-Day Cup, Women

ESSEssex

211

BLAThe Blaze

59
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