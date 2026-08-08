Squads The Blaze vs Essex List a One-Day Cup, Women 11.09.2026

List a

BLA
BLA
ESS
ESS

Playing

BLA
BLA
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Andrews Maria

no information yet

Bosch Anneke

all rounder

Carr Amara

wicket keeper

Beaumont Tammy

wicket keeper

Bryce Kathryn

all rounder

Dowse Ariana

wicket keeper

Bryce Sarah

wicket keeper

Gardner Joana

all rounder

Claridge Ella

wicket keeper

Gray Eva

bowler

Elwiss Georgia

all rounder

Higham Lucy

all rounder

Jones Amy

wicket keeper

Jones Emma

no information yet

Knott Charli

all rounder

Scrivens Grace

all rounder

Prendergast Orla

all rounder

Thanawala Prisha

no information yet

Bench

BLA
BLA
ESS
ESS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet