Squads The Blaze vs Essex List a One-Day Cup, Women 11.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Andrews Maria
no information yet
Bosch Anneke
all rounder
Ballinger Grace
bowler
Carr Amara
wicket keeper
Beaumont Tammy
wicket keeper
Coppack Kate Louise
all rounder
Bryce Kathryn
all rounder
Dowse Ariana
wicket keeper
Bryce Sarah
wicket keeper
Gardner Joana
all rounder
Claridge Ella
wicket keeper
Gray Eva
bowler
Elwiss Georgia
all rounder
Grewcock Jodie
bowler
Gordon Kirstie
bowler
Griffith Cordelia
batsman
Groves Josie
bowler
Harman Nancy
bowler
Higham Lucy
all rounder
Heap Liberty
bowler
Jones Amy
wicket keeper
MacGregor Esmae
bowler
Jones Emma
no information yet
Macleod Alice
batsman
Kelly Marie
batsman
Maqsood Abtaha
bowler
Kirk Michaela
batsman
Miller Florence H
batsman
Knott Charli
all rounder
Munro Sophie
bowler
McCarthy Cassidy
bowler
Scrivens Grace
all rounder
Phillips Charley
batsman
Smale Sophia
bowler
Prendergast Orla
all rounder
Sciver-Brunt Natalie Ruth
all rounder
Thanawala Prisha
no information yet
Wheeler Amy
bowler
Match has not started yet