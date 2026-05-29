H2h Durham vs Warwickshire List a One-Day Cup, Women 12.09.2026

List a

DUR
DUR
WAR
WAR
Durham vs Warwickshire

T20, T20 Blast, Women

DURDurham

140

WARWarwickshire

113

List a, One-Day Cup, Women

WARWarwickshire

289

DURDurham

290

T20, T20 Blast, Women

DURDurham

WARWarwickshire

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