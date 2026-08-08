Squads Durham vs Warwickshire List a One-Day Cup, Women 12.09.2026

List a

DUR
DUR
WAR
WAR

Playing

DUR
DUR
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Armitage Hollie

all rounder

Brett Phoebe

all rounder

Heath Bess

wicket keeper

Ellis Bethan

all rounder

Johnson Trudy

all rounder

Freeborn Abbey

wicket keeper

Marlow Emma

all rounder

Pavely Charis

all rounder

Robson Harriet

no information yet

Perrin Davina

all rounder

Rodgers Mia

wicket keeper

Redmayne Georgia

wicket keeper

Stonehouse Alexa

all rounder

Thompson Grace

no information yet

Taylor Mary

all rounder

Taylor Millie

no information yet

Wong Issy

bowler

Wilson Tahlia

wicket keeper

Wraith Natasha

wicket keeper

Bench

DUR
DUR
WAR
WAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet