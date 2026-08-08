Squads Durham vs Warwickshire List a One-Day Cup, Women 12.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Armitage Hollie
all rounder
Arlott Emily
bowler
Dobson Leah
batsman
Baker Hannah
bowler
Filer Lauren
bowler
Brett Phoebe
all rounder
Fraser Katherine
bowler
Brewer Chloe
batsman
Glen Abigail
batsman
Davis Georgia
bowler
Heath Bess
wicket keeper
Ellis Bethan
all rounder
Johnson Trudy
all rounder
Freeborn Abbey
wicket keeper
Levick Katie
bowler
George Katie
bowler
Marlow Emma
all rounder
Pavely Charis
all rounder
Robson Harriet
no information yet
Perrin Davina
all rounder
Rodgers Mia
wicket keeper
Redmayne Georgia
wicket keeper
Scott Lizzie
bowler
Stonehouse Alexa
all rounder
Thompson Grace
no information yet
Surenkumar Amuruthaa
bowler
Turner Phoebe
bowler
Taylor Mary
all rounder
Turner Sophia
bowler
Taylor Millie
no information yet
Villiers Mady
bowler
Wong Issy
bowler
Wilson Tahlia
wicket keeper
Wraith Natasha
wicket keeper
Windsor Emily
batsman
Match has not started yet