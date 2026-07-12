H2h Essex vs Somerset List a One-Day Cup, Women 19.08.2026

List a

ESS
ESS
SOM
SOM
Essex vs Somerset

T20, T20 Blast, Women

SOMSomerset

122

ESSEssex

163

T20, T20 Blast, Women

ESSEssex

177

SOMSomerset

178

List a, One-Day Cup, Women

SOMSomerset

268

ESSEssex

269
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