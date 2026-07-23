Match details Essex vs Somerset List a One-Day Cup, Women 19.08.2026
Match Info
|Match:
|One-Day Cup, Women 2026
|Date:
|Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Wednesday, August 19, 2026 09:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Essex Squad
|Players
|Bosch Anneke, Carr Amara, Coppack Kate Louise, Dowse Ariana, Gardner Joana, Gray Eva, Grewcock Jodie, Griffith Cordelia, Harman Nancy, Heap Liberty, MacGregor Esmae, Macleod Alice, Maqsood Abtaha, Miller Florence H, Munro Sophie, Scrivens Grace, Smale Sophia
|Bench
|no information yet
Somerset Squad
|Players
|Anderson Ellie, Barnes Olivia, Corney Emma, Davis Ruby, Dean Charlie, Gibson Danielle, Griffiths Alex, Harris Lola, Hazell Jess, Holland Niamh, Jones Katie, Knight Heather, Learoyd Anika, Luff Sophie Natasha, Odgers Rebecca, Robbins Mollie, Skelton Chloe, Vukusic Erin, Westley Jasmine, Willis Bea
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet