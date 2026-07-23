Match details Essex vs Somerset List a One-Day Cup, Women 19.08.2026

List a

ESS
ESS
SOM
SOM

Match Info

Match:One-Day Cup, Women 2026
Date:Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, August 19, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Essex Squad

PlayersBosch Anneke, Carr Amara, Coppack Kate Louise, Dowse Ariana, Gardner Joana, Gray Eva, Grewcock Jodie, Griffith Cordelia, Harman Nancy, Heap Liberty, MacGregor Esmae, Macleod Alice, Maqsood Abtaha, Miller Florence H, Munro Sophie, Scrivens Grace, Smale Sophia
Benchno information yet

Somerset Squad

PlayersAnderson Ellie, Barnes Olivia, Corney Emma, Davis Ruby, Dean Charlie, Gibson Danielle, Griffiths Alex, Harris Lola, Hazell Jess, Holland Niamh, Jones Katie, Knight Heather, Learoyd Anika, Luff Sophie Natasha, Odgers Rebecca, Robbins Mollie, Skelton Chloe, Vukusic Erin, Westley Jasmine, Willis Bea
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet