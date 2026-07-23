Squads Essex vs Somerset List a One-Day Cup, Women 19.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bosch Anneke
all rounder
Anderson Ellie
bowler
Carr Amara
wicket keeper
Barnes Olivia
no information yet
Coppack Kate Louise
all rounder
Corney Emma
batsman
Dowse Ariana
wicket keeper
Davis Ruby
batsman
Gardner Joana
all rounder
Dean Charlie
all rounder
Gray Eva
bowler
Gibson Danielle
all rounder
Grewcock Jodie
bowler
Griffiths Alex
all rounder
Griffith Cordelia
batsman
Harris Lola
no information yet
Harman Nancy
bowler
Hazell Jess
no information yet
Heap Liberty
bowler
Holland Niamh
bowler
MacGregor Esmae
bowler
Jones Katie
wicket keeper
Macleod Alice
batsman
Knight Heather
batsman
Maqsood Abtaha
bowler
Learoyd Anika
batsman
Miller Florence H
batsman
Luff Sophie Natasha
batsman
Munro Sophie
bowler
Odgers Rebecca
batsman
Scrivens Grace
all rounder
Robbins Mollie
bowler
Smale Sophia
bowler
Skelton Chloe
bowler
Match has not started yet