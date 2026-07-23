Squads Essex vs Somerset List a One-Day Cup, Women 19.08.2026

List a

ESS
ESS
SOM
SOM

Playing

ESS
ESS
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Bosch Anneke

all rounder

Carr Amara

wicket keeper

Barnes Olivia

no information yet

Dowse Ariana

wicket keeper

Davis Ruby

batsman

Gardner Joana

all rounder

Dean Charlie

all rounder

Gray Eva

bowler

Gibson Danielle

all rounder

Griffiths Alex

all rounder

Harris Lola

no information yet

Hazell Jess

no information yet

Jones Katie

wicket keeper

Scrivens Grace

all rounder

Bench

ESS
ESS
SOM
SOM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet