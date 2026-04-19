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One-Day Cup, Women
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Lancashire Thunder vs Somerset
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H2h
H2h Lancashire Thunder vs Somerset List a One-Day Cup, Women 19.04.2026
Apr 19, 2026
List a
09:30
AM
LAT
259
SOM
260
Results
Highlights
Match Details
Scorecard
Squads
H2H
Lancashire Thunder vs Somerset
Sep 04, 2025
List a, One-Day Cup, Women
Lancashire Thunder
169
Somerset
167
Jul 18, 2025
T20, T20 Blast, Women
Somerset
114
Lancashire Thunder
114
Jun 13, 2025
T20, T20 Blast, Women
Somerset
Lancashire Thunder