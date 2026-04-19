H2h Lancashire Thunder vs Somerset List a One-Day Cup, Women 19.04.2026

List a

LAT
LAT

259

SOM
SOM

260

Lancashire Thunder vs Somerset

List a, One-Day Cup, Women

LATLancashire Thunder

169

SOMSomerset

167

T20, T20 Blast, Women

SOMSomerset

114

LATLancashire Thunder

114

T20, T20 Blast, Women

SOMSomerset

LATLancashire Thunder