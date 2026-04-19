Squads Lancashire Thunder vs Somerset List a One-Day Cup, Women 19.04.2026

List a

LAT
LAT

259

SOM
SOM

260

Playing

LAT
LAT
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Clarke Alice

wicket keeper

Smale Seren

wicket keeper

Threlkeld Ellie

wicket keeper

Morris Fi

bowler

Lister Ailsa

wicket keeper

Gibson Danielle

all rounder

Dean Charlie

all rounder

Hazell Jess

no information yet

Carter Darcey

all rounder

Griffiths Alex

all rounder

Harris Lola

no information yet

Bench

LAT
LAT
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Jones Hannah

no information yet

Lamb Emma

all rounder

Barnes Olivia

no information yet

Lewis Gaby

batsman

Davis Ruby

batsman

Jones Katie

wicket keeper