Squads Lancashire Thunder vs Somerset List a One-Day Cup, Women 19.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Jones Evelyn
batsman
Odgers Rebecca
batsman
Clarke Alice
wicket keeper
Holland Niamh
bowler
Smale Seren
wicket keeper
Knight Heather
batsman
Threlkeld Ellie
wicket keeper
Luff Sophie Natasha
batsman
Morris Fi
bowler
Learoyd Anika
batsman
Lister Ailsa
wicket keeper
Gibson Danielle
all rounder
Cross Kate
bowler
Dean Charlie
all rounder
Ecclestone Sophie
all rounder
Hazell Jess
no information yet
Carter Darcey
all rounder
Griffiths Alex
all rounder
Gaur Mahika
bowler
Skelton Chloe
bowler
Potts Grace
bowler
Harris Lola
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Jones Hannah
no information yet
Anderson Ellie
bowler
Lamb Emma
all rounder
Barnes Olivia
no information yet
Lewis Gaby
batsman
Davis Ruby
batsman
Norris Tara
bowler
Jones Katie
wicket keeper