H2h Somerset vs Durham List a One-Day Cup, Women 26.08.2026

List a

SOM
SOM
DUR
DUR
Somerset vs Durham

T20, T20 Blast, Women

SOMSomerset

155

DURDurham

158

List a, One-Day Cup, Women

DURDurham

292

SOMSomerset

172

List a, One-Day Cup, Women

SOMSomerset

210

DURDurham

315
Show more matches