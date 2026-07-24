Match details Somerset vs Durham List a One-Day Cup, Women 26.08.2026

List a

SOM
SOM
DUR
DUR

Match Info

Match:One-Day Cup, Women 2026
Date:Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, August 26, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Somerset Squad

PlayersAnderson Ellie, Barnes Olivia, Corney Emma, Davis Ruby, Dean Charlie, Gibson Danielle, Griffiths Alex, Harris Lola, Hazell Jess, Holland Niamh, Jones Katie, Knight Heather, Learoyd Anika, Luff Sophie Natasha, Odgers Rebecca, Robbins Mollie, Skelton Chloe, Vukusic Erin, Westley Jasmine, Willis Bea
Benchno information yet

Durham Squad

PlayersArmitage Hollie, Dobson Leah, Filer Lauren, Fraser Katherine, Glen Abigail, Heath Bess, Johnson Trudy, Levick Katie, Marlow Emma, Robson Harriet, Rodgers Mia, Scott Lizzie, Thompson Grace, Turner Phoebe, Turner Sophia, Villiers Mady, Wilson Tahlia, Windsor Emily
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet