Match details Somerset vs Durham List a One-Day Cup, Women 26.08.2026
Match Info
|Match:
|One-Day Cup, Women 2026
|Date:
|Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Wednesday, August 26, 2026 09:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Somerset Squad
|Players
|Anderson Ellie, Barnes Olivia, Corney Emma, Davis Ruby, Dean Charlie, Gibson Danielle, Griffiths Alex, Harris Lola, Hazell Jess, Holland Niamh, Jones Katie, Knight Heather, Learoyd Anika, Luff Sophie Natasha, Odgers Rebecca, Robbins Mollie, Skelton Chloe, Vukusic Erin, Westley Jasmine, Willis Bea
|Bench
|no information yet
Durham Squad
|Players
|Armitage Hollie, Dobson Leah, Filer Lauren, Fraser Katherine, Glen Abigail, Heath Bess, Johnson Trudy, Levick Katie, Marlow Emma, Robson Harriet, Rodgers Mia, Scott Lizzie, Thompson Grace, Turner Phoebe, Turner Sophia, Villiers Mady, Wilson Tahlia, Windsor Emily
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet