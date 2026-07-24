Squads Somerset vs Durham List a One-Day Cup, Women 26.08.2026

List a

SOM
SOM
DUR
DUR

Playing

SOM
SOM
DUR
DUR
First TeamSecond Team
Armitage Hollie

all rounder

Barnes Olivia

no information yet

Davis Ruby

batsman

Dean Charlie

all rounder

Gibson Danielle

all rounder

Heath Bess

wicket keeper

Griffiths Alex

all rounder

Johnson Trudy

all rounder

Harris Lola

no information yet

Hazell Jess

no information yet

Marlow Emma

all rounder

Robson Harriet

no information yet

Jones Katie

wicket keeper

Rodgers Mia

wicket keeper

Thompson Grace

no information yet

Wilson Tahlia

wicket keeper

Vukusic Erin

no information yet

Westley Jasmine

no information yet

Willis Bea

no information yet

Bench

SOM
SOM
DUR
DUR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet