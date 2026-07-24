Squads Somerset vs Durham List a One-Day Cup, Women 26.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Anderson Ellie
bowler
Armitage Hollie
all rounder
Barnes Olivia
no information yet
Dobson Leah
batsman
Corney Emma
batsman
Filer Lauren
bowler
Davis Ruby
batsman
Fraser Katherine
bowler
Dean Charlie
all rounder
Glen Abigail
batsman
Gibson Danielle
all rounder
Heath Bess
wicket keeper
Griffiths Alex
all rounder
Johnson Trudy
all rounder
Harris Lola
no information yet
Levick Katie
bowler
Hazell Jess
no information yet
Marlow Emma
all rounder
Holland Niamh
bowler
Robson Harriet
no information yet
Jones Katie
wicket keeper
Rodgers Mia
wicket keeper
Knight Heather
batsman
Scott Lizzie
bowler
Learoyd Anika
batsman
Thompson Grace
no information yet
Luff Sophie Natasha
batsman
Turner Phoebe
bowler
Odgers Rebecca
batsman
Turner Sophia
bowler
Robbins Mollie
bowler
Villiers Mady
bowler
Skelton Chloe
bowler
Wilson Tahlia
wicket keeper
Vukusic Erin
no information yet
Windsor Emily
batsman
Westley Jasmine
no information yet
Willis Bea
no information yet
Match has not started yet