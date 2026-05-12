H2h Surrey vs Essex List a One-Day Cup, Women 12.05.2026

List a

SUR
SUR

229

ESS
ESS

227

Surrey vs Essex

List a, One-Day Cup, Women

SURSurrey

313

ESSEssex

T20, T20 Blast, Women

SURSurrey

159

ESSEssex

93

T20, T20 Blast, Women

ESSEssex

148

SURSurrey

150
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