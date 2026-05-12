Highlights Surrey vs Essex List a One-Day Cup, Women 12.05.2026
Sophia Smale to Cranstone, 4 runs
Coppack to Cranstone, 1 run
Coppack to Cranstone, 1 run
Coppack to Cranstone, 0 runs
Coppack to Chatterji, 1 run
Sophia Smale to Chatterji, 1 run
Sophia Smale to Cranstone, 1 run
Sophia Smale to Cranstone, 0 runs
Sophia Smale to Chatterji, 1 run
Sophia Smale to Chatterji, 0 runs
Sophia Smale to Chatterji, appeal
Coppack to Chatterji, 1 run
Coppack to Cranstone, 1 run
Coppack to Chatterji, 1 run
Coppack to Chatterji, 4 leg byes
Coppack to Cranstone, 1 run
Coppack to Cranstone, 2 runs
Munro to Chatterji, 4 runs
Munro to Chatterji, 0 runs
Munro to Chatterji, 0 runs
Munro to Chatterji, 4 runs
Munro to Chatterji, 4 runs
Munro to Chatterji, 0 runs
Scrivens to Chatterji, 1 run
Scrivens to Cranstone, 1 run
Scrivens to Cranstone, 0 runs
Scrivens to Chatterji, 1 run
Scrivens to Chatterji, 4 runs
Scrivens to Chatterji, 4 runs
Munro to Chatterji, 1 run
Munro to Chatterji, wide
Munro to Chatterji, 0 runs
Munro to Chatterji, appeal
Munro to Chatterji, 0 runs
Munro to Chatterji, 0 runs
Munro to Chatterji, 0 runs
Scrivens to Chatterji, 1 run
Scrivens to Cranstone, 1 run
Scrivens to Cranstone, 0 runs
Scrivens to Cranstone, 0 runs
Scrivens to Chatterji, 1 run
Scrivens to Chatterji, 0 runs
Munro to Cranstone, 0 runs
Munro to Chatterji, 1 run
Munro to Chatterji, 0 runs
Munro to Cranstone, 1 run
Munro to Cranstone, wide
Munro to Cranstone, 0 runs
Munro to Cranstone, 4 runs
Gardner to Chatterji, 0 runs
Gardner to Chatterji, wide
Gardner to Cranstone, 1 run
Gardner to Cranstone, 0 runs
Gardner to Cranstone, wide
Gardner to Chatterji, 1 run
Gardner to Cranstone, 1 run
Gray to Cranstone, 0 runs
Gray to Cranstone, 0 runs
Gray to Cranstone, 0 runs
Gray to Cranstone, wide
Gray to Chatterji, 2 wides
Gray to Cranstone, 1 run
Gray to Chatterji, 1 run
Gray to Chatterji, 0 runs
Gardner to Chatterji, 3 runs
Gardner to Chatterji, 0 runs
Gardner to Cranstone, 1 run
Gardner to Cranstone, 0 runs
Gardner to Cranstone, wide
Gardner to Cranstone, 0 runs
Gardner to Cranstone, wide
Gardner to Cranstone, 2 runs
Gray to Chatterji, 0 runs
Gray to Spence, appeal, wicket (bowled - Spence)
Gray to Cranstone, 1 run
Gray to Cranstone, 5 wides
Gray to Spence, 1 run
Gray to Spence, 0 runs
Gray to Spence, 0 runs
Coppack to Cranstone, 0 runs
Coppack to Spence, 1 run
Coppack to Spence, 0 runs
Coppack to Spence, 4 runs
Sophia Smale to Cranstone, 1 run
Sophia Smale to Spence, 1 run
Sophia Smale to Spence, 4 runs
Sophia Smale to Spence, 0 runs
Sophia Smale to Spence, 0 runs
Sophia Smale to Spence, 0 runs
Coppack to Cranstone, 0 runs
Coppack to Cranstone, 0 runs
Coppack to Spence, 1 run
Coppack to Monaghan, appeal, wicket (caught - Monaghan)
Coppack to Monaghan, 0 runs
Coppack to Monaghan, 0 runs
Sophia Smale to Cranstone, 0 runs
Sophia Smale to Cranstone, 0 runs
Sophia Smale to Cranstone, wide
Sophia Smale to Wyatt-Hodge, appeal, wicket (caught - Wyatt-Hodge)
Sophia Smale to Wyatt-Hodge, 0 runs
Sophia Smale to Wyatt-Hodge, 0 runs
Sophia Smale to Wyatt-Hodge, 0 runs
Coppack to Monaghan, 6 runs
Coppack to Wyatt-Hodge, 1 run
Coppack to Wyatt-Hodge, no ball
Coppack to Wyatt-Hodge, 0 runs
Coppack to Brown, appeal, wicket (caught - Brown)
Coppack to Monaghan, 1 run
Coppack to Monaghan, 0 runs
Gray to Monaghan, 1 run
Gray to Brown, leg bye
Gray to Brown, 0 runs
Gray to Monaghan, leg bye, appeal
Gray to Brown, 1 run
Gray to Brown, 4 runs
Scrivens to Brown, 1 run
Scrivens to Brown, 0 runs
Scrivens to Monaghan, 1 run
Scrivens to Brown, 1 run
Scrivens to Brown, 0 runs
Scrivens to Brown, 4 runs
Gray to Monaghan, 0 runs
Gray to Brown, 1 run
Gray to Brown, 4 runs
Gray to Brown, 0 runs
Gray to Brown, 0 runs
Gray to Brown, appeal
Scrivens to Monaghan, 4 runs
Scrivens to Monaghan, 0 runs
Scrivens to Brown, 1 run
Scrivens to Monaghan, 1 run
Scrivens to Monaghan, 0 runs
Scrivens to Monaghan, 0 runs
Munro to Brown, 0 runs
Munro to Brown, 0 runs
Munro to Brown, 0 runs
Munro to Brown, 4 runs
Munro to Brown, 0 runs
Munro to Brown, 0 runs
Munro to Brown, wide
Scrivens to Monaghan, 0 runs
Scrivens to Brown, 1 run
Scrivens to Brown, 0 runs
Scrivens to Monaghan, 1 run
Scrivens to Monaghan, 4 runs
Scrivens to Monaghan, 0 runs
Munro to Monaghan, 1 run
Munro to Brown, 1 run
Munro to Monaghan, leg bye, appeal
Munro to Brown, 1 run
Munro to Monaghan, leg bye
Munro to Brown, 1 run
Sophia Smale to Monaghan, 0 runs
Sophia Smale to Brown, 1 run
Sophia Smale to Brown, 0 runs
Sophia Smale to Brown, appeal
Sophia Smale to Brown, 0 runs
Sophia Smale to Brown, 2 runs
Munro to Monaghan, 0 runs
Munro to Brown, 1 run
Munro to Brown, 0 runs
Munro to Brown, 0 runs
Munro to Brown, 0 runs
Munro to Davidson-Richards, appeal, wicket (caught - Davidson-Richards)
Sophia Smale to Monaghan, 0 runs
Sophia Smale to Monaghan, wide
Sophia Smale to Monaghan, 0 runs
Sophia Smale to Davidson-Richards, 1 run
Sophia Smale to Davidson-Richards, 4 runs
Sophia Smale to Davidson-Richards, 0 runs
Sophia Smale to Monaghan, 1 run
Gray to Davidson-Richards, 0 runs
Gray to Monaghan, 1 run
Gray to Monaghan, 0 runs
Gray to Monaghan, 4 runs
Gray to Monaghan, appeal
Gray to Monaghan, 0 runs
Sophia Smale to Davidson-Richards, 0 runs
Sophia Smale to Davidson-Richards, 0 runs
Sophia Smale to Monaghan, 1 run
Sophia Smale to Monaghan, 0 runs
Sophia Smale to Monaghan, 0 runs
Sophia Smale to Monaghan, 0 runs
Gray to Davidson-Richards, 4 runs
Gray to Davidson-Richards, 0 runs
Gray to Davidson-Richards, 0 runs
Gray to Davidson-Richards, 0 runs
Gray to Davidson-Richards, 0 runs
Gray to Davidson-Richards, 0 runs
Sophia Smale to Monaghan, 0 runs
Sophia Smale to Monaghan, 0 runs
Sophia Smale to Monaghan, 4 runs
Sophia Smale to Monaghan, 0 runs
Sophia Smale to Davidson-Richards, 1 run
Sophia Smale to Davidson-Richards, 0 runs
Gray to Monaghan, 0 runs
Gray to Davidson-Richards, 1 run
Gray to Davidson-Richards, 0 runs
Gray to Davidson-Richards, 0 runs
Gray to Monaghan, 1 run
Gray to Davidson-Richards, leg bye
Sophia Smale to Monaghan, 0 runs
Sophia Smale to Davidson-Richards, 1 run, appeal
Sophia Smale to Davidson-Richards, 0 runs
Sophia Smale to Davidson-Richards, 0 runs
Sophia Smale to Davidson-Richards, 0 runs
Sophia Smale to Smith, appeal, wicket (caught - Smith)
Gray to Smith, 1 run
Gray to Smith, 2 runs
Gray to Smith, 4 runs
Gray to Scholfield, appeal, wicket (bowled - Scholfield)
Gray to Scholfield, 0 runs
Gray to Scholfield, appeal
Sophia Smale to Monaghan, 0 runs
Sophia Smale to Monaghan, 0 runs
Sophia Smale to Monaghan, 0 runs
Sophia Smale to Monaghan, 2 runs
Sophia Smale to Scholfield, 1 run
Sophia Smale to Scholfield, appeal
Sophia Smale to Scholfield, wide
Gray to Monaghan, 4 runs
Gray to Scholfield, leg bye
Gray to Scholfield, 0 runs
Gray to Monaghan, 1 run
Gray to Monaghan, 0 runs
Gray to Monaghan, wide
Gray to Monaghan, 0 runs
Coppack to Scholfield, 0 runs
Coppack to Scholfield, 0 runs
Coppack to Scholfield, 4 runs
Coppack to Scholfield, 0 runs
Coppack to Monaghan, 3 runs
Coppack to Monaghan, 0 runs
Munro to Scholfield, 0 runs
Munro to Scholfield, 0 runs
Munro to Scholfield, 0 runs
Munro to Scholfield, 4 runs
Munro to Scholfield, 0 runs
Munro to Scholfield, 4 runs
Coppack to Monaghan, 0 runs
Coppack to Monaghan, 4 runs
Coppack to Monaghan, 0 runs
Coppack to Scholfield, 1 run
Coppack to Scholfield, wide
Coppack to Scholfield, 0 runs
Coppack to Scholfield, wide
Coppack to Monaghan, 1 run
Munro to Scholfield, 0 runs
Munro to Monaghan, 1 run
Munro to Monaghan, 0 runs
Munro to Monaghan, 0 runs
Munro to Monaghan, 0 runs
Munro to Monaghan, 0 runs
Coppack to Scholfield, 0 runs
Coppack to Monaghan, 1 run
Coppack to Monaghan, 0 runs
Coppack to Monaghan, 0 runs
Coppack to Monaghan, 0 runs
Coppack to Monaghan, 0 runs
Munro to Scholfield, 0 runs
Munro to Scholfield, 0 runs
Munro to Scholfield, 0 runs
Munro to Scholfield, 4 runs
Munro to Scholfield, 0 runs
Munro to Scholfield, 0 runs
Moore to Coppack, 1 run, appeal, wicket (run out - Coppack)
Moore to Coppack, 0 runs
Moore to Miller, 1 run
Moore to Miller, 0 runs
Moore to Miller, 2 runs
Brown to Coppack, 0 runs
Brown to Coppack, 0 runs
Brown to Miller, 1 run
Brown to Miller, 4 runs
Brown to Coppack, 1 run
Brown to Miller, leg bye
Gregory to Miller, 1 run
Gregory to Coppack, 1 run
Gregory to Coppack, 0 runs
Gregory to Gray, appeal, wicket (caught - Gray)
Gregory to Miller, 1 run
Gregory to Miller, 4 runs
Monaghan to Miller, 1 run
Monaghan to Miller, 4 runs
Monaghan to Gray, 1 run
Monaghan to Miller, 1 run
Monaghan to Gray, 1 run
Monaghan to Miller, 1 run
Moore to Gray, 2 runs
Moore to Gray, 4 runs
Moore to Gray, 0 runs
Moore to Miller, 1 run
Moore to Gray, 1 run
Moore to Miller, 1 run
Brown to Miller, 1 run
Brown to Miller, 4 runs
Brown to Gray, 1 run, appeal
Brown to Miller, 1 run
Brown to Miller, wide
Brown to Gray, 1 run
Brown to Gray, 0 runs
Brown to Gray, wide
Gregory to Miller, 2 runs
Gregory to Miller, appeal
Gregory to Gray, 1 run
Gregory to Gray, 0 runs
Gregory to Gray, 0 runs
Gregory to Miller, 1 run
Chatterji to Gray, 0 runs
Chatterji to Gray, 0 runs
Chatterji to Gray, 0 runs
Chatterji to Munro, appeal, wicket (caught - Munro)
Chatterji to Miller, 1 run
Chatterji to Munro, 1 run
Moore to Munro, 1 run
Moore to Munro, 0 runs
Moore to Munro, 0 runs
Moore to Munro, 0 runs
Moore to Miller, 1 run
Moore to Miller, 0 runs
Chatterji to Miller, 1 run
Chatterji to Miller, 0 runs
Chatterji to Munro, 1 run
Chatterji to Munro, 0 runs
Chatterji to Miller, 1 run
Chatterji to Miller, 0 runs
Moore to Miller, 1 run
Moore to Munro, 1 run
Moore to Miller, 1 run
Moore to Munro, 1 run
Moore to Munro, 0 runs
Moore to Munro, 0 runs
Monaghan to Miller, 0 runs
Monaghan to Miller, 0 runs
Monaghan to Munro, 1 run
Monaghan to Miller, 1 run
Monaghan to Miller, 0 runs
Monaghan to Munro, 1 run
Gregory to Miller, 4 runs
Gregory to Munro, 1 run
Gregory to Munro, appeal
Gregory to Munro, 0 runs
Gregory to Miller, 1 run
Gregory to Miller, 0 runs
Monaghan to Munro, 0 runs
Monaghan to Munro, appeal
Monaghan to Carr, appeal, wicket (lbw - Carr)
Monaghan to Carr, 0 runs
Monaghan to Carr, 0 runs
Monaghan to Miller, 1 run
Gregory to Carr, 0 runs
Gregory to Miller, 1 run
Gregory to Carr, 1 run
Gregory to Carr, 0 runs
Gregory to Carr, 0 runs
Gregory to Dowse, appeal, wicket (caught - Dowse)
Monaghan to Miller, 0 runs
Monaghan to Dowse, 1 run
Monaghan to Miller, leg bye
Monaghan to Miller, 0 runs
Monaghan to Miller, 4 runs
Monaghan to Miller, 0 runs
Gregory to Dowse, 0 runs
Gregory to Miller, 1 run
Gregory to Dowse, 1 run
Chatterji to Dowse, 1 run
Chatterji to Dowse, 4 runs
Chatterji to Miller, 1 run
Chatterji to Miller, 0 runs
Chatterji to Miller, 0 runs
Chatterji to Miller, 0 runs
Moore to Dowse, 0 runs
Moore to Miller, 1 run
Moore to Miller, 0 runs
Moore to Miller, 0 runs
Moore to Miller, 2 runs
Moore to Dowse, 1 run
Chatterji to Dowse, 1 run
Chatterji to Dowse, 0 runs
Chatterji to Dowse, 0 runs
Chatterji to Dowse, 4 runs
Chatterji to Miller, 1 run
Chatterji to Dowse, 1 run
Moore to Dowse, 1 run
Moore to Dowse, appeal
Moore to Dowse, 0 runs
Moore to Miller, 1 run
Moore to Miller, 0 runs
Moore to Miller, 0 runs
Chatterji to Miller, 1 run
Chatterji to Miller, 2 runs
Chatterji to Dowse, 1 run
Chatterji to Dowse, 0 runs
Chatterji to Dowse, 0 runs
Chatterji to Dowse, 4 runs
Davidson-Richards to Dowse, no ball
Moore to Miller, 4 runs
Moore to Miller, 0 runs
Moore to Miller, 4 runs
Moore to Miller, 0 runs
Moore to Miller, 0 runs
Moore to Miller, 0 runs
Davidson-Richards to Dowse, 0 runs
Davidson-Richards to Miller, 1 run
Davidson-Richards to Dowse, 1 run, appeal, wicket (run out - Gardner)
Davidson-Richards to Gardner, 1 run
Davidson-Richards to Gardner, 2 runs
Davidson-Richards to Gardner, 4 runs
Davidson-Richards to Gardner, no ball
Moore to Dowse, 0 runs
Moore to Dowse, 0 runs
Moore to Gardner, 1 run
Moore to Gardner, 4 runs
Moore to Gardner, 0 runs
Moore to Gardner, 0 runs
Brown to Gardner, 1 run
Brown to Gardner, 0 runs
Brown to Dowse, 1 run, appeal
Brown to Dowse, wide
Brown to Dowse, 0 runs
Brown to Dowse, 0 runs
Brown to Gardner, leg bye
Gregory to Dowse, 2 runs
Gregory to Dowse, 2 runs
Gregory to Dowse, 0 runs
Gregory to Dowse, 0 runs
Gregory to Dowse, 4 runs
Gregory to Dowse, 0 runs
Brown to Dowse, 1 run
Brown to Dowse, 0 runs
Brown to Dowse, 0 runs
Brown to Dowse, 0 runs
Brown to Dowse, 2 runs
Brown to Dowse, 0 runs
Gregory to Gardner, 0 runs
Gregory to Gardner, 0 runs
Gregory to Sophia Smale, appeal, wicket (caught - Sophia Smale)
Gregory to Sophia Smale, 0 runs
Gregory to Sophia Smale, 0 runs
Gregory to Sophia Smale, 4 runs
Monaghan to Dowse, 0 runs
Monaghan to Dowse, 0 runs
Monaghan to Dowse, 0 runs
Monaghan to Sophia Smale, 1 run
Monaghan to Dowse, 1 run
Monaghan to Dowse, 0 runs
Gregory to Sophia Smale, 0 runs
Gregory to Sophia Smale, 0 runs
Gregory to Sophia Smale, 0 runs
Gregory to Sophia Smale, 0 runs
Gregory to Sophia Smale, 4 runs
Gregory to Sophia Smale, 4 runs
Monaghan to Dowse, appeal
Monaghan to Dowse, 0 runs
Monaghan to Dowse, 0 runs
Monaghan to Sophia Smale, 1 run
Monaghan to Sophia Smale, 0 runs
Monaghan to Sophia Smale, 0 runs
Chatterji to Sophia Smale, 1 run
Chatterji to Sophia Smale, 0 runs
Chatterji to Sophia Smale, 0 runs
Chatterji to Sophia Smale, 0 runs
Chatterji to Dowse, 1 run
Chatterji to Dowse, 0 runs
Monaghan to Dowse, 1 run
Monaghan to Dowse, 0 runs
Monaghan to Sophia Smale, 1 run
Monaghan to Sophia Smale, 0 runs
Monaghan to Dowse, 1 run
Monaghan to Dowse, 0 runs
Chatterji to Sophia Smale, 0 runs
Chatterji to Dowse, 1 run
Chatterji to Dowse, 0 runs
Chatterji to Dowse, 0 runs
Chatterji to Sophia Smale, 1 run
Chatterji to Sophia Smale, 0 runs
Monaghan to Dowse, 4 runs
Monaghan to Dowse, 0 runs
Monaghan to Sophia Smale, 1 run
Monaghan to Sophia Smale, 4 runs
Monaghan to Dowse, 1 run
Monaghan to Dowse, wide
Monaghan to Dowse, 0 runs
Monaghan to Dowse, wide
Chatterji to Sophia Smale, 0 runs
Chatterji to Sophia Smale, 0 runs
Chatterji to Sophia Smale, 0 runs
Chatterji to Sophia Smale, 0 runs
Chatterji to Dowse, 1 run
Chatterji to Dowse, 0 runs
Monaghan to Sophia Smale, appeal
Monaghan to Macleod, appeal, wicket (caught - Macleod)
Monaghan to Macleod, 0 runs
Monaghan to Macleod, 0 runs
Monaghan to Macleod, 0 runs
Monaghan to Dowse, 1 run
Chatterji to Macleod, 0 runs
Chatterji to Dowse, 1 run
Chatterji to Dowse, 0 runs
Chatterji to Dowse, 0 runs
Chatterji to Dowse, 0 runs
Chatterji to Macleod, 1 run
Monaghan to Dowse, 2 runs
Monaghan to Dowse, 0 runs
Monaghan to Dowse, 0 runs
Monaghan to Dowse, 0 runs
Monaghan to Dowse, 6 runs
Monaghan to Dowse, 0 runs
Chatterji to Griffith, appeal, wicket (caught - Griffith)
Chatterji to Griffith, 0 runs
Chatterji to Dowse, 1 run
Chatterji to Dowse, 0 runs
Chatterji to Griffith, 1 run
Chatterji to Dowse, 1 run
Chatterji to Dowse, wide
Brown to Griffith, 0 runs
Brown to Griffith, 0 runs
Brown to Griffith, 0 runs
Brown to Griffith, wide
Brown to Griffith, 0 runs
Brown to Griffith, 0 runs
Brown to Dowse, 3 runs
Brown to Dowse, wide
Moore to Griffith, 0 runs
Moore to Griffith, 0 runs
Moore to Dowse, 1 run
Moore to Dowse, 4 runs
Moore to Dowse, 0 runs
Moore to Griffith, 1 run
Brown to Dowse, appeal
Brown to Dowse, 0 runs
Brown to Dowse, 0 runs
Brown to Dowse, 0 runs
Brown to Griffith, 1 run
Brown to Griffith, 0 runs
Moore to Dowse, 0 runs
Moore to Dowse, 0 runs
Moore to Griffith, 1 run
Moore to Griffith, 0 runs
Moore to Griffith, 0 runs
Moore to Dowse, 1 run
Brown to Dowse, 1 run
Brown to Dowse, 0 runs
Brown to Griffith, 1 run
Brown to Griffith, 0 runs
Brown to Griffith, 0 runs
Brown to Griffith, 0 runs
Gregory to Dowse, 0 runs
Gregory to Dowse, 0 runs
Gregory to Dowse, 0 runs
Gregory to Dowse, 0 runs
Gregory to Dowse, 0 runs
Gregory to Dowse, 0 runs
Brown to Dowse, 1 run
Brown to Dowse, appeal
Brown to Dowse, 0 runs
Brown to Dowse, 0 runs
Brown to Dowse, wide
Brown to Dowse, 0 runs
Brown to Dowse, 0 runs
Gregory to Griffith, 0 runs
Gregory to Griffith, 0 runs
Gregory to Griffith, 0 runs
Gregory to Griffith, 0 runs
Gregory to Griffith, 0 runs
Gregory to Griffith, 4 runs
Brown to Dowse, 0 runs
Brown to Griffith, 1 run
Brown to Griffith, 0 runs
Brown to Griffith, 0 runs
Brown to Dowse, 1 run
Brown to Scrivens, appeal, wicket (bowled - Scrivens)