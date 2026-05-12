Highlights Surrey vs Essex List a One-Day Cup, Women 12.05.2026

List a

SUR
SUR

229

ESS
ESS

227

42.1
4

Sophia Smale to Cranstone, 4 runs

41.6
1

Coppack to Cranstone, 1 run

41.3
1

Coppack to Cranstone, 1 run

41.2
.

Coppack to Cranstone, 0 runs

41.1
1

Coppack to Chatterji, 1 run

40.6
1

Sophia Smale to Chatterji, 1 run

40.5
1

Sophia Smale to Cranstone, 1 run

40.4
.

Sophia Smale to Cranstone, 0 runs

40.3
1

Sophia Smale to Chatterji, 1 run

40.2
.

Sophia Smale to Chatterji, 0 runs

40.1
.

Sophia Smale to Chatterji, appeal

39.6
1

Coppack to Chatterji, 1 run

39.5
1

Coppack to Cranstone, 1 run

39.4
1

Coppack to Chatterji, 1 run

39.3
4

Coppack to Chatterji, 4 leg byes

39.2
1

Coppack to Cranstone, 1 run

39.1
2

Coppack to Cranstone, 2 runs

38.6
4

Munro to Chatterji, 4 runs

38.5
.

Munro to Chatterji, 0 runs

38.4
.

Munro to Chatterji, 0 runs

38.3
4

Munro to Chatterji, 4 runs

38.2
4

Munro to Chatterji, 4 runs

38.1
.

Munro to Chatterji, 0 runs

37.6
1

Scrivens to Chatterji, 1 run

37.5
1

Scrivens to Cranstone, 1 run

37.4
.

Scrivens to Cranstone, 0 runs

37.3
1

Scrivens to Chatterji, 1 run

37.2
4

Scrivens to Chatterji, 4 runs

37.1
4

Scrivens to Chatterji, 4 runs

36.6
1

Munro to Chatterji, 1 run

36.6
1

Munro to Chatterji, wide

36.5
.

Munro to Chatterji, 0 runs

36.4
.

Munro to Chatterji, appeal

36.3
.

Munro to Chatterji, 0 runs

36.2
.

Munro to Chatterji, 0 runs

36.1
.

Munro to Chatterji, 0 runs

35.6
1

Scrivens to Chatterji, 1 run

35.5
1

Scrivens to Cranstone, 1 run

35.4
.

Scrivens to Cranstone, 0 runs

35.3
.

Scrivens to Cranstone, 0 runs

35.2
1

Scrivens to Chatterji, 1 run

35.1
.

Scrivens to Chatterji, 0 runs

34.6
.

Munro to Cranstone, 0 runs

34.5
1

Munro to Chatterji, 1 run

34.4
.

Munro to Chatterji, 0 runs

34.3
1

Munro to Cranstone, 1 run

34.3
1

Munro to Cranstone, wide

34.2
.

Munro to Cranstone, 0 runs

34.1
4

Munro to Cranstone, 4 runs

33.6
.

Gardner to Chatterji, 0 runs

33.6
1

Gardner to Chatterji, wide

33.5
1

Gardner to Cranstone, 1 run

33.4
.

Gardner to Cranstone, 0 runs

33.4
1

Gardner to Cranstone, wide

33.3
1

Gardner to Chatterji, 1 run

33.2
1

Gardner to Cranstone, 1 run

32.6
.

Gray to Cranstone, 0 runs

32.5
.

Gray to Cranstone, 0 runs

32.4
.

Gray to Cranstone, 0 runs

32.4
1

Gray to Cranstone, wide

32.4
2

Gray to Chatterji, 2 wides

32.3
1

Gray to Cranstone, 1 run

32.2
1

Gray to Chatterji, 1 run

32.1
.

Gray to Chatterji, 0 runs

31.6
3

Gardner to Chatterji, 3 runs

31.5
.

Gardner to Chatterji, 0 runs

31.4
1

Gardner to Cranstone, 1 run

31.3
.

Gardner to Cranstone, 0 runs

31.3
1

Gardner to Cranstone, wide

31.2
.

Gardner to Cranstone, 0 runs

31.2
1

Gardner to Cranstone, wide

31.1
2

Gardner to Cranstone, 2 runs

30.6
.

Gray to Chatterji, 0 runs

30.5
W

Gray to Spence, appeal, wicket (bowled - Spence)

30.4
1

Gray to Cranstone, 1 run

30.4
5

Gray to Cranstone, 5 wides

30.3
1

Gray to Spence, 1 run

30.2
.

Gray to Spence, 0 runs

30.1
.

Gray to Spence, 0 runs

29.6
.

Coppack to Cranstone, 0 runs

29.5
1

Coppack to Spence, 1 run

29.4
.

Coppack to Spence, 0 runs

29.3
4

Coppack to Spence, 4 runs

28.6
1

Sophia Smale to Cranstone, 1 run

28.5
1

Sophia Smale to Spence, 1 run

28.4
4

Sophia Smale to Spence, 4 runs

28.3
.

Sophia Smale to Spence, 0 runs

28.2
.

Sophia Smale to Spence, 0 runs

28.1
.

Sophia Smale to Spence, 0 runs

27.6
.

Coppack to Cranstone, 0 runs

27.5
.

Coppack to Cranstone, 0 runs

27.4
1

Coppack to Spence, 1 run

27.3
W

Coppack to Monaghan, appeal, wicket (caught - Monaghan)

27.2
.

Coppack to Monaghan, 0 runs

27.1
.

Coppack to Monaghan, 0 runs

26.6
.

Sophia Smale to Cranstone, 0 runs

26.5
.

Sophia Smale to Cranstone, 0 runs

26.5
1

Sophia Smale to Cranstone, wide

26.4
W

Sophia Smale to Wyatt-Hodge, appeal, wicket (caught - Wyatt-Hodge)

26.3
.

Sophia Smale to Wyatt-Hodge, 0 runs

26.2
.

Sophia Smale to Wyatt-Hodge, 0 runs

26.1
.

Sophia Smale to Wyatt-Hodge, 0 runs

25.6
6

Coppack to Monaghan, 6 runs

25.5
1

Coppack to Wyatt-Hodge, 1 run

25.5
1

Coppack to Wyatt-Hodge, no ball

25.4
.

Coppack to Wyatt-Hodge, 0 runs

25.3
W

Coppack to Brown, appeal, wicket (caught - Brown)

25.2
1

Coppack to Monaghan, 1 run

25.1
.

Coppack to Monaghan, 0 runs

24.6
1

Gray to Monaghan, 1 run

24.5
1

Gray to Brown, leg bye

24.4
.

Gray to Brown, 0 runs

24.3
1lb

Gray to Monaghan, leg bye, appeal

24.2
1

Gray to Brown, 1 run

24.1
4

Gray to Brown, 4 runs

23.6
1

Scrivens to Brown, 1 run

23.5
.

Scrivens to Brown, 0 runs

23.4
1

Scrivens to Monaghan, 1 run

23.3
1

Scrivens to Brown, 1 run

23.2
.

Scrivens to Brown, 0 runs

23.1
4

Scrivens to Brown, 4 runs

22.6
.

Gray to Monaghan, 0 runs

22.5
1

Gray to Brown, 1 run

22.4
4

Gray to Brown, 4 runs

22.3
.

Gray to Brown, 0 runs

22.2
.

Gray to Brown, 0 runs

22.1
.

Gray to Brown, appeal

21.6
4

Scrivens to Monaghan, 4 runs

21.5
.

Scrivens to Monaghan, 0 runs

21.4
1

Scrivens to Brown, 1 run

21.3
1

Scrivens to Monaghan, 1 run

21.2
.

Scrivens to Monaghan, 0 runs

21.1
.

Scrivens to Monaghan, 0 runs

20.6
.

Munro to Brown, 0 runs

20.5
.

Munro to Brown, 0 runs

20.4
.

Munro to Brown, 0 runs

20.3
4

Munro to Brown, 4 runs

20.2
.

Munro to Brown, 0 runs

20.1
.

Munro to Brown, 0 runs

20.1
1

Munro to Brown, wide

19.6
.

Scrivens to Monaghan, 0 runs

19.5
1

Scrivens to Brown, 1 run

19.4
.

Scrivens to Brown, 0 runs

19.3
1

Scrivens to Monaghan, 1 run

19.2
4

Scrivens to Monaghan, 4 runs

19.1
.

Scrivens to Monaghan, 0 runs

18.6
1

Munro to Monaghan, 1 run

18.5
1

Munro to Brown, 1 run

18.4
1lb

Munro to Monaghan, leg bye, appeal

18.3
1

Munro to Brown, 1 run

18.2
1

Munro to Monaghan, leg bye

18.1
1

Munro to Brown, 1 run

17.6
.

Sophia Smale to Monaghan, 0 runs

17.5
1

Sophia Smale to Brown, 1 run

17.4
.

Sophia Smale to Brown, 0 runs

17.3
.

Sophia Smale to Brown, appeal

17.2
.

Sophia Smale to Brown, 0 runs

17.1
2

Sophia Smale to Brown, 2 runs

16.6
.

Munro to Monaghan, 0 runs

16.5
1

Munro to Brown, 1 run

16.4
.

Munro to Brown, 0 runs

16.3
.

Munro to Brown, 0 runs

16.2
.

Munro to Brown, 0 runs

16.1
W

Munro to Davidson-Richards, appeal, wicket (caught - Davidson-Richards)

15.6
.

Sophia Smale to Monaghan, 0 runs

15.6
1

Sophia Smale to Monaghan, wide

15.5
.

Sophia Smale to Monaghan, 0 runs

15.4
1

Sophia Smale to Davidson-Richards, 1 run

15.3
4

Sophia Smale to Davidson-Richards, 4 runs

15.2
.

Sophia Smale to Davidson-Richards, 0 runs

15.1
1

Sophia Smale to Monaghan, 1 run

14.6
.

Gray to Davidson-Richards, 0 runs

14.5
1

Gray to Monaghan, 1 run

14.4
.

Gray to Monaghan, 0 runs

14.3
4

Gray to Monaghan, 4 runs

14.2
.

Gray to Monaghan, appeal

14.1
.

Gray to Monaghan, 0 runs

13.6
.

Sophia Smale to Davidson-Richards, 0 runs

13.5
.

Sophia Smale to Davidson-Richards, 0 runs

13.4
1

Sophia Smale to Monaghan, 1 run

13.3
.

Sophia Smale to Monaghan, 0 runs

13.2
.

Sophia Smale to Monaghan, 0 runs

13.1
.

Sophia Smale to Monaghan, 0 runs

12.6
4

Gray to Davidson-Richards, 4 runs

12.5
.

Gray to Davidson-Richards, 0 runs

12.4
.

Gray to Davidson-Richards, 0 runs

12.3
.

Gray to Davidson-Richards, 0 runs

12.2
.

Gray to Davidson-Richards, 0 runs

12.1
.

Gray to Davidson-Richards, 0 runs

11.6
.

Sophia Smale to Monaghan, 0 runs

11.5
.

Sophia Smale to Monaghan, 0 runs

11.4
4

Sophia Smale to Monaghan, 4 runs

11.3
.

Sophia Smale to Monaghan, 0 runs

11.2
1

Sophia Smale to Davidson-Richards, 1 run

11.1
.

Sophia Smale to Davidson-Richards, 0 runs

10.6
.

Gray to Monaghan, 0 runs

10.5
1

Gray to Davidson-Richards, 1 run

10.4
.

Gray to Davidson-Richards, 0 runs

10.3
.

Gray to Davidson-Richards, 0 runs

10.2
1

Gray to Monaghan, 1 run

10.1
1

Gray to Davidson-Richards, leg bye

9.6
.

Sophia Smale to Monaghan, 0 runs

9.5
1

Sophia Smale to Davidson-Richards, 1 run, appeal

9.4
.

Sophia Smale to Davidson-Richards, 0 runs

9.3
.

Sophia Smale to Davidson-Richards, 0 runs

9.2
.

Sophia Smale to Davidson-Richards, 0 runs

9.1
W

Sophia Smale to Smith, appeal, wicket (caught - Smith)

8.6
1

Gray to Smith, 1 run

8.5
2

Gray to Smith, 2 runs

8.4
4

Gray to Smith, 4 runs

8.3
W

Gray to Scholfield, appeal, wicket (bowled - Scholfield)

8.2
.

Gray to Scholfield, 0 runs

8.1
.

Gray to Scholfield, appeal

7.6
.

Sophia Smale to Monaghan, 0 runs

7.5
.

Sophia Smale to Monaghan, 0 runs

7.4
.

Sophia Smale to Monaghan, 0 runs

7.3
2

Sophia Smale to Monaghan, 2 runs

7.2
1

Sophia Smale to Scholfield, 1 run

7.1
.

Sophia Smale to Scholfield, appeal

7.1
1

Sophia Smale to Scholfield, wide

6.6
4

Gray to Monaghan, 4 runs

6.5
1

Gray to Scholfield, leg bye

6.4
.

Gray to Scholfield, 0 runs

6.3
1

Gray to Monaghan, 1 run

6.2
.

Gray to Monaghan, 0 runs

6.2
1

Gray to Monaghan, wide

6.1
.

Gray to Monaghan, 0 runs

5.6
.

Coppack to Scholfield, 0 runs

5.5
.

Coppack to Scholfield, 0 runs

5.4
4

Coppack to Scholfield, 4 runs

5.3
.

Coppack to Scholfield, 0 runs

5.2
3

Coppack to Monaghan, 3 runs

5.1
.

Coppack to Monaghan, 0 runs

4.6
.

Munro to Scholfield, 0 runs

4.5
.

Munro to Scholfield, 0 runs

4.4
.

Munro to Scholfield, 0 runs

4.3
4

Munro to Scholfield, 4 runs

4.2
.

Munro to Scholfield, 0 runs

4.1
4

Munro to Scholfield, 4 runs

3.6
.

Coppack to Monaghan, 0 runs

3.5
4

Coppack to Monaghan, 4 runs

3.4
.

Coppack to Monaghan, 0 runs

3.3
1

Coppack to Scholfield, 1 run

3.3
1

Coppack to Scholfield, wide

3.2
.

Coppack to Scholfield, 0 runs

3.2
1

Coppack to Scholfield, wide

3.1
1

Coppack to Monaghan, 1 run

2.6
.

Munro to Scholfield, 0 runs

2.5
1

Munro to Monaghan, 1 run

2.4
.

Munro to Monaghan, 0 runs

2.3
.

Munro to Monaghan, 0 runs

2.2
.

Munro to Monaghan, 0 runs

2.1
.

Munro to Monaghan, 0 runs

1.6
.

Coppack to Scholfield, 0 runs

1.5
1

Coppack to Monaghan, 1 run

1.4
.

Coppack to Monaghan, 0 runs

1.3
.

Coppack to Monaghan, 0 runs

1.2
.

Coppack to Monaghan, 0 runs

1.1
.

Coppack to Monaghan, 0 runs

0.6
.

Munro to Scholfield, 0 runs

0.5
.

Munro to Scholfield, 0 runs

0.4
.

Munro to Scholfield, 0 runs

0.3
4

Munro to Scholfield, 4 runs

0.2
.

Munro to Scholfield, 0 runs

0.1
.

Munro to Scholfield, 0 runs

49.5
W

Moore to Coppack, 1 run, appeal, wicket (run out - Coppack)

49.4
.

Moore to Coppack, 0 runs

49.3
1

Moore to Miller, 1 run

49.2
.

Moore to Miller, 0 runs

49.1
2

Moore to Miller, 2 runs

48.6
.

Brown to Coppack, 0 runs

48.5
.

Brown to Coppack, 0 runs

48.4
1

Brown to Miller, 1 run

48.3
4

Brown to Miller, 4 runs

48.2
1

Brown to Coppack, 1 run

48.1
1

Brown to Miller, leg bye

47.6
1

Gregory to Miller, 1 run

47.5
1

Gregory to Coppack, 1 run

47.4
.

Gregory to Coppack, 0 runs

47.3
W

Gregory to Gray, appeal, wicket (caught - Gray)

47.2
1

Gregory to Miller, 1 run

47.1
4

Gregory to Miller, 4 runs

46.6
1

Monaghan to Miller, 1 run

46.5
4

Monaghan to Miller, 4 runs

46.4
1

Monaghan to Gray, 1 run

46.3
1

Monaghan to Miller, 1 run

46.2
1

Monaghan to Gray, 1 run

46.1
1

Monaghan to Miller, 1 run

45.6
2

Moore to Gray, 2 runs

45.5
4

Moore to Gray, 4 runs

45.4
.

Moore to Gray, 0 runs

45.3
1

Moore to Miller, 1 run

45.2
1

Moore to Gray, 1 run

45.1
1

Moore to Miller, 1 run

44.6
1

Brown to Miller, 1 run

44.5
4

Brown to Miller, 4 runs

44.4
1

Brown to Gray, 1 run, appeal

44.3
1

Brown to Miller, 1 run

44.3
1

Brown to Miller, wide

44.2
1

Brown to Gray, 1 run

44.1
.

Brown to Gray, 0 runs

44.1
1

Brown to Gray, wide

43.6
2

Gregory to Miller, 2 runs

43.5
.

Gregory to Miller, appeal

43.4
1

Gregory to Gray, 1 run

43.3
.

Gregory to Gray, 0 runs

43.2
.

Gregory to Gray, 0 runs

43.1
1

Gregory to Miller, 1 run

42.6
.

Chatterji to Gray, 0 runs

42.5
.

Chatterji to Gray, 0 runs

42.4
.

Chatterji to Gray, 0 runs

42.3
W

Chatterji to Munro, appeal, wicket (caught - Munro)

42.2
1

Chatterji to Miller, 1 run

42.1
1

Chatterji to Munro, 1 run

41.6
1

Moore to Munro, 1 run

41.5
.

Moore to Munro, 0 runs

41.4
.

Moore to Munro, 0 runs

41.3
.

Moore to Munro, 0 runs

41.2
1

Moore to Miller, 1 run

41.1
.

Moore to Miller, 0 runs

40.6
1

Chatterji to Miller, 1 run

40.5
.

Chatterji to Miller, 0 runs

40.4
1

Chatterji to Munro, 1 run

40.3
.

Chatterji to Munro, 0 runs

40.2
1

Chatterji to Miller, 1 run

40.1
.

Chatterji to Miller, 0 runs

39.6
1

Moore to Miller, 1 run

39.5
1

Moore to Munro, 1 run

39.4
1

Moore to Miller, 1 run

39.3
1

Moore to Munro, 1 run

39.2
.

Moore to Munro, 0 runs

39.1
.

Moore to Munro, 0 runs

38.6
.

Monaghan to Miller, 0 runs

38.5
.

Monaghan to Miller, 0 runs

38.4
1

Monaghan to Munro, 1 run

38.3
1

Monaghan to Miller, 1 run

38.2
.

Monaghan to Miller, 0 runs

38.1
1

Monaghan to Munro, 1 run

37.6
4

Gregory to Miller, 4 runs

37.5
1

Gregory to Munro, 1 run

37.4
.

Gregory to Munro, appeal

37.3
.

Gregory to Munro, 0 runs

37.2
1

Gregory to Miller, 1 run

37.1
.

Gregory to Miller, 0 runs

36.6
.

Monaghan to Munro, 0 runs

36.5
.

Monaghan to Munro, appeal

36.4
W

Monaghan to Carr, appeal, wicket (lbw - Carr)

36.3
.

Monaghan to Carr, 0 runs

36.2
.

Monaghan to Carr, 0 runs

36.1
1

Monaghan to Miller, 1 run

35.6
.

Gregory to Carr, 0 runs

35.5
1

Gregory to Miller, 1 run

35.4
1

Gregory to Carr, 1 run

35.3
.

Gregory to Carr, 0 runs

35.2
.

Gregory to Carr, 0 runs

35.1
W

Gregory to Dowse, appeal, wicket (caught - Dowse)

34.6
.

Monaghan to Miller, 0 runs

34.5
1

Monaghan to Dowse, 1 run

34.4
1

Monaghan to Miller, leg bye

34.3
.

Monaghan to Miller, 0 runs

34.2
4

Monaghan to Miller, 4 runs

34.1
.

Monaghan to Miller, 0 runs

33.6
.

Gregory to Dowse, 0 runs

33.5
1

Gregory to Miller, 1 run

33.1
1

Gregory to Dowse, 1 run

32.6
1

Chatterji to Dowse, 1 run

32.5
4

Chatterji to Dowse, 4 runs

32.4
1

Chatterji to Miller, 1 run

32.3
.

Chatterji to Miller, 0 runs

32.2
.

Chatterji to Miller, 0 runs

32.1
.

Chatterji to Miller, 0 runs

31.6
.

Moore to Dowse, 0 runs

31.5
1

Moore to Miller, 1 run

31.4
.

Moore to Miller, 0 runs

31.3
.

Moore to Miller, 0 runs

31.2
2

Moore to Miller, 2 runs

31.1
1

Moore to Dowse, 1 run

30.6
1

Chatterji to Dowse, 1 run

30.5
.

Chatterji to Dowse, 0 runs

30.4
.

Chatterji to Dowse, 0 runs

30.3
4

Chatterji to Dowse, 4 runs

30.2
1

Chatterji to Miller, 1 run

30.1
1

Chatterji to Dowse, 1 run

29.6
1

Moore to Dowse, 1 run

29.5
.

Moore to Dowse, appeal

29.4
.

Moore to Dowse, 0 runs

29.3
1

Moore to Miller, 1 run

29.2
.

Moore to Miller, 0 runs

29.1
.

Moore to Miller, 0 runs

28.6
1

Chatterji to Miller, 1 run

28.5
2

Chatterji to Miller, 2 runs

28.4
1

Chatterji to Dowse, 1 run

28.3
.

Chatterji to Dowse, 0 runs

28.2
.

Chatterji to Dowse, 0 runs

28.1
4

Chatterji to Dowse, 4 runs

28.1
1

Davidson-Richards to Dowse, no ball

27.6
4

Moore to Miller, 4 runs

27.5
.

Moore to Miller, 0 runs

27.4
4

Moore to Miller, 4 runs

27.3
.

Moore to Miller, 0 runs

27.2
.

Moore to Miller, 0 runs

27.1
.

Moore to Miller, 0 runs

26.6
.

Davidson-Richards to Dowse, 0 runs

26.5
1

Davidson-Richards to Miller, 1 run

26.4
W

Davidson-Richards to Dowse, 1 run, appeal, wicket (run out - Gardner)

26.3
1

Davidson-Richards to Gardner, 1 run

26.2
2

Davidson-Richards to Gardner, 2 runs

26.1
4

Davidson-Richards to Gardner, 4 runs

26.1
1

Davidson-Richards to Gardner, no ball

25.6
.

Moore to Dowse, 0 runs

25.5
.

Moore to Dowse, 0 runs

25.4
1

Moore to Gardner, 1 run

25.3
4

Moore to Gardner, 4 runs

25.2
.

Moore to Gardner, 0 runs

25.1
.

Moore to Gardner, 0 runs

24.6
1

Brown to Gardner, 1 run

24.5
.

Brown to Gardner, 0 runs

24.4
1

Brown to Dowse, 1 run, appeal

24.4
1

Brown to Dowse, wide

24.3
.

Brown to Dowse, 0 runs

24.2
.

Brown to Dowse, 0 runs

24.1
1

Brown to Gardner, leg bye

23.6
2

Gregory to Dowse, 2 runs

23.5
2

Gregory to Dowse, 2 runs

23.4
.

Gregory to Dowse, 0 runs

23.3
.

Gregory to Dowse, 0 runs

23.2
4

Gregory to Dowse, 4 runs

23.1
.

Gregory to Dowse, 0 runs

22.6
1

Brown to Dowse, 1 run

22.5
.

Brown to Dowse, 0 runs

22.4
.

Brown to Dowse, 0 runs

22.3
.

Brown to Dowse, 0 runs

22.2
2

Brown to Dowse, 2 runs

22.1
.

Brown to Dowse, 0 runs

21.6
.

Gregory to Gardner, 0 runs

21.5
.

Gregory to Gardner, 0 runs

21.4
W

Gregory to Sophia Smale, appeal, wicket (caught - Sophia Smale)

21.3
.

Gregory to Sophia Smale, 0 runs

21.2
.

Gregory to Sophia Smale, 0 runs

21.1
4

Gregory to Sophia Smale, 4 runs

20.6
.

Monaghan to Dowse, 0 runs

20.5
.

Monaghan to Dowse, 0 runs

20.4
.

Monaghan to Dowse, 0 runs

20.3
1

Monaghan to Sophia Smale, 1 run

20.2
1

Monaghan to Dowse, 1 run

20.1
.

Monaghan to Dowse, 0 runs

19.6
.

Gregory to Sophia Smale, 0 runs

19.5
.

Gregory to Sophia Smale, 0 runs

19.4
.

Gregory to Sophia Smale, 0 runs

19.3
.

Gregory to Sophia Smale, 0 runs

19.2
4

Gregory to Sophia Smale, 4 runs

19.1
4

Gregory to Sophia Smale, 4 runs

18.6
.

Monaghan to Dowse, appeal

18.5
.

Monaghan to Dowse, 0 runs

18.4
.

Monaghan to Dowse, 0 runs

18.3
1

Monaghan to Sophia Smale, 1 run

18.2
.

Monaghan to Sophia Smale, 0 runs

18.1
.

Monaghan to Sophia Smale, 0 runs

17.6
1

Chatterji to Sophia Smale, 1 run

17.5
.

Chatterji to Sophia Smale, 0 runs

17.4
.

Chatterji to Sophia Smale, 0 runs

17.3
.

Chatterji to Sophia Smale, 0 runs

17.2
1

Chatterji to Dowse, 1 run

17.1
.

Chatterji to Dowse, 0 runs

16.6
1

Monaghan to Dowse, 1 run

16.5
.

Monaghan to Dowse, 0 runs

16.4
1

Monaghan to Sophia Smale, 1 run

16.3
.

Monaghan to Sophia Smale, 0 runs

16.2
1

Monaghan to Dowse, 1 run

16.1
.

Monaghan to Dowse, 0 runs

15.6
.

Chatterji to Sophia Smale, 0 runs

15.5
1

Chatterji to Dowse, 1 run

15.4
.

Chatterji to Dowse, 0 runs

15.3
.

Chatterji to Dowse, 0 runs

15.2
1

Chatterji to Sophia Smale, 1 run

15.1
.

Chatterji to Sophia Smale, 0 runs

14.6
4

Monaghan to Dowse, 4 runs

14.5
.

Monaghan to Dowse, 0 runs

14.4
1

Monaghan to Sophia Smale, 1 run

14.3
4

Monaghan to Sophia Smale, 4 runs

14.2
1

Monaghan to Dowse, 1 run

14.2
1

Monaghan to Dowse, wide

14.1
.

Monaghan to Dowse, 0 runs

14.1
1

Monaghan to Dowse, wide

13.6
.

Chatterji to Sophia Smale, 0 runs

13.5
.

Chatterji to Sophia Smale, 0 runs

13.4
.

Chatterji to Sophia Smale, 0 runs

13.3
.

Chatterji to Sophia Smale, 0 runs

13.2
1

Chatterji to Dowse, 1 run

13.1
.

Chatterji to Dowse, 0 runs

12.6
.

Monaghan to Sophia Smale, appeal

12.5
W

Monaghan to Macleod, appeal, wicket (caught - Macleod)

12.4
.

Monaghan to Macleod, 0 runs

12.3
.

Monaghan to Macleod, 0 runs

12.2
.

Monaghan to Macleod, 0 runs

12.1
1

Monaghan to Dowse, 1 run

11.6
.

Chatterji to Macleod, 0 runs

11.5
1

Chatterji to Dowse, 1 run

11.4
.

Chatterji to Dowse, 0 runs

11.3
.

Chatterji to Dowse, 0 runs

11.2
.

Chatterji to Dowse, 0 runs

11.1
1

Chatterji to Macleod, 1 run

10.6
2

Monaghan to Dowse, 2 runs

10.5
.

Monaghan to Dowse, 0 runs

10.4
.

Monaghan to Dowse, 0 runs

10.3
.

Monaghan to Dowse, 0 runs

10.2
6

Monaghan to Dowse, 6 runs

10.1
.

Monaghan to Dowse, 0 runs

9.6
W

Chatterji to Griffith, appeal, wicket (caught - Griffith)

9.5
.

Chatterji to Griffith, 0 runs

9.4
1

Chatterji to Dowse, 1 run

9.3
.

Chatterji to Dowse, 0 runs

9.2
1

Chatterji to Griffith, 1 run

9.1
1

Chatterji to Dowse, 1 run

9.1
1

Chatterji to Dowse, wide

8.6
.

Brown to Griffith, 0 runs

8.5
.

Brown to Griffith, 0 runs

8.4
.

Brown to Griffith, 0 runs

8.4
1

Brown to Griffith, wide

8.3
.

Brown to Griffith, 0 runs

8.2
.

Brown to Griffith, 0 runs

8.1
3

Brown to Dowse, 3 runs

8.1
1

Brown to Dowse, wide

7.6
.

Moore to Griffith, 0 runs

7.5
.

Moore to Griffith, 0 runs

7.4
1

Moore to Dowse, 1 run

7.3
4

Moore to Dowse, 4 runs

7.2
.

Moore to Dowse, 0 runs

7.1
1

Moore to Griffith, 1 run

6.6
.

Brown to Dowse, appeal

6.5
.

Brown to Dowse, 0 runs

6.4
.

Brown to Dowse, 0 runs

6.3
.

Brown to Dowse, 0 runs

6.2
1

Brown to Griffith, 1 run

6.1
.

Brown to Griffith, 0 runs

5.6
.

Moore to Dowse, 0 runs

5.5
.

Moore to Dowse, 0 runs

5.4
1

Moore to Griffith, 1 run

5.3
.

Moore to Griffith, 0 runs

5.2
.

Moore to Griffith, 0 runs

5.1
1

Moore to Dowse, 1 run

4.6
1

Brown to Dowse, 1 run

4.5
.

Brown to Dowse, 0 runs

4.4
1

Brown to Griffith, 1 run

4.3
.

Brown to Griffith, 0 runs

4.2
.

Brown to Griffith, 0 runs

4.1
.

Brown to Griffith, 0 runs

3.6
.

Gregory to Dowse, 0 runs

3.5
.

Gregory to Dowse, 0 runs

3.4
.

Gregory to Dowse, 0 runs

3.3
.

Gregory to Dowse, 0 runs

3.2
.

Gregory to Dowse, 0 runs

3.1
.

Gregory to Dowse, 0 runs

2.6
1

Brown to Dowse, 1 run

2.5
.

Brown to Dowse, appeal

2.4
.

Brown to Dowse, 0 runs

2.3
.

Brown to Dowse, 0 runs

2.3
1

Brown to Dowse, wide

2.2
.

Brown to Dowse, 0 runs

2.1
.

Brown to Dowse, 0 runs

1.6
.

Gregory to Griffith, 0 runs

1.5
.

Gregory to Griffith, 0 runs

1.4
.

Gregory to Griffith, 0 runs

1.3
.

Gregory to Griffith, 0 runs

1.2
.

Gregory to Griffith, 0 runs

1.1
4

Gregory to Griffith, 4 runs

0.6
.

Brown to Dowse, 0 runs

0.5
1

Brown to Griffith, 1 run

0.4
.

Brown to Griffith, 0 runs

0.3
.

Brown to Griffith, 0 runs

0.2
1

Brown to Dowse, 1 run

0.1
W

Brown to Scrivens, appeal, wicket (bowled - Scrivens)