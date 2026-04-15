Highlights Surrey vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 15.04.2026

List a

SUR
SUR

193

YOR
YOR

185

23.3
4

Langston to Davidson-Richards, 4 runs

23.2
4

Langston to Davidson-Richards, 4 runs

23.1
2

Langston to Davidson-Richards, 2 runs

22.6
1

Cooper to Davidson-Richards, 1 run

22.5
2

Cooper to Davidson-Richards, 2 runs

22.4
1

Cooper to Chatterji, 1 run

22.3
.

Cooper to Chatterji, 0 runs

22.2
.

Cooper to Chatterji, 0 runs

22.1
.

Cooper to Chatterji, 0 runs

21.6
.

Langston to Davidson-Richards, 0 runs

21.5
.

Langston to Davidson-Richards, 0 runs

21.4
4

Langston to Davidson-Richards, 4 runs

21.3
1

Langston to Chatterji, 1 run

21.2
W

Langston to Moore, appeal, wicket (caught - Moore)

21.1
1

Langston to Davidson-Richards, 1 run

20.6
.

Cooper to Moore, 0 runs

20.5
.

Cooper to Moore, 0 runs

20.4
.

Cooper to Moore, 0 runs

20.3
.

Cooper to Moore, 0 runs

20.2
.

Cooper to Moore, 0 runs

20.1
1

Cooper to Davidson-Richards, 1 run

19.6
.

Langston to Moore, 0 runs

19.5
1

Langston to Davidson-Richards, 1 run

19.4
1

Langston to Moore, 1 run

19.3
4

Langston to Moore, 4 runs

19.2
.

Langston to Moore, 0 runs

19.1
.

Langston to Moore, 0 runs

18.6
1

Ward to Moore, 1 run

18.5
4

Ward to Moore, 4 runs

18.4
4

Ward to Moore, 4 runs

18.3
.

Ward to Moore, 0 runs

18.2
.

Ward to Moore, 0 runs

18.1
1

Ward to Davidson-Richards, 1 run

17.6
2

Langston to Moore, 2 runs

17.5
W

Langston to Brown, appeal, wicket (bowled - Brown)

17.4
.

Langston to Brown, 0 runs

17.3
.

Langston to Brown, 0 runs

17.2
.

Langston to Brown, 0 runs

17.1
1

Langston to Davidson-Richards, 1 run

16.6
W

Ward to Spence, appeal, wicket (bowled - Spence)

16.5
1

Ward to Davidson-Richards, 1 run

16.4
.

Ward to Davidson-Richards, 0 runs

16.3
.

Ward to Davidson-Richards, 0 runs

16.2
1

Ward to Spence, 1 run

16.1
.

Ward to Spence, appeal

15.6
1

Jonassen to Spence, 1 run

15.5
.

Jonassen to Spence, 0 runs

15.4
.

Jonassen to Spence, 0 runs

15.3
6

Jonassen to Spence, 6 runs

15.2
2

Jonassen to Spence, 2 runs

15.1
.

Jonassen to Spence, 0 runs

14.6
1

Ward to Spence, 1 run

14.5
2

Ward to Spence, 2 runs

14.4
.

Ward to Spence, 0 runs

14.3
W

Ward to Chathli, appeal, wicket (caught - Chathli)

14.2
W

Ward to Scholfield, wicket (lbw - Scholfield)

14.1
4

Ward to Scholfield, 4 runs

13.6
1

Jonassen to Scholfield, 1 run

13.5
1

Jonassen to Davidson-Richards, 1 run

13.4
1

Jonassen to Scholfield, 1 run

13.3
1

Jonassen to Davidson-Richards, 1 run

13.2
6

Jonassen to Davidson-Richards, 6 runs

13.1
.

Jonassen to Davidson-Richards, 0 runs

12.6
1

Ward to Davidson-Richards, 1 run

12.5
1

Ward to Scholfield, 1 run

12.4
1

Ward to Davidson-Richards, 1 run

12.3
2

Ward to Davidson-Richards, 2 runs

12.2
.

Ward to Davidson-Richards, 0 runs

12.1
1

Ward to Scholfield, 1 run

11.6
.

Jonassen to Davidson-Richards, 0 runs

11.5
.

Jonassen to Davidson-Richards, appeal

11.4
W

Jonassen to Monaghan, appeal, wicket (caught - Monaghan)

11.3
.

Jonassen to Monaghan, 0 runs

11.2
.

Jonassen to Monaghan, 0 runs

11.1
4

Jonassen to Monaghan, 4 runs

10.6
.

Ward to Scholfield, 0 runs

10.5
4

Ward to Scholfield, 4 runs

10.4
4

Ward to Scholfield, 4 runs

10.3
4

Ward to Scholfield, 4 runs

10.2
1

Ward to Monaghan, 1 run

10.1
.

Ward to Monaghan, 0 runs

9.6
1

Jonassen to Monaghan, 1 run

9.5
2

Jonassen to Monaghan, 2 runs

9.4
1

Jonassen to Scholfield, 2 runs

9.3
4

Jonassen to Scholfield, 4 runs

9.2
.

Jonassen to Scholfield, 0 runs

9.1
1

Jonassen to Monaghan, 1 run

8.6
4

Slater to Scholfield, 4 runs

8.5
4

Slater to Scholfield, 4 runs

8.4
1

Slater to Monaghan, 1 run

8.3
4

Slater to Monaghan, 4 runs

8.3
1

Slater to Monaghan, wide

8.2
.

Slater to Monaghan, 0 runs

8.1
.

Slater to Monaghan, 0 runs

7.6
4

Woolston to Scholfield, 4 runs

7.5
.

Woolston to Scholfield, appeal

7.5
1

Woolston to Scholfield, wide

7.4
4

Woolston to Scholfield, 4 runs

7.3
.

Woolston to Scholfield, 0 runs

7.2
4

Woolston to Scholfield, 4 runs

7.1
.

Woolston to Scholfield, 0 runs

6.6
.

Slater to Monaghan, 0 runs

6.5
4

Slater to Monaghan, 4 runs

6.4
.

Slater to Monaghan, 0 runs

6.3
.

Slater to Monaghan, 0 runs

6.2
.

Slater to Monaghan, 0 runs

6.2
1

Slater to Monaghan, wide

6.1
.

Slater to Monaghan, 0 runs

5.6
4

Woolston to Scholfield, 4 runs

5.5
.

Woolston to Scholfield, 0 runs

5.4
4

Woolston to Scholfield, 4 runs

5.3
4

Woolston to Scholfield, 4 runs

5.2
.

Woolston to Scholfield, 0 runs

5.1
.

Woolston to Scholfield, 0 runs

4.6
1

Slater to Scholfield, 1 run

4.5
.

Slater to Scholfield, 0 runs

4.4
.

Slater to Scholfield, 0 runs

4.3
1

Slater to Monaghan, 1 run

4.2
.

Slater to Monaghan, 0 runs

4.1
.

Slater to Monaghan, 0 runs

3.6
6

Cooper to Scholfield, 6 runs

3.5
3

Cooper to Monaghan, 3 runs

3.4
.

Cooper to Monaghan, 0 runs

3.3
1

Cooper to Scholfield, 1 run

3.2
4

Cooper to Scholfield, 4 runs

3.1
6

Cooper to Scholfield, 6 runs

2.6
.

Slater to Monaghan, 0 runs

2.5
.

Slater to Monaghan, 0 runs

2.4
.

Slater to Monaghan, 0 runs

2.3
.

Slater to Monaghan, 0 runs

2.2
W

Slater to Smith, appeal, wicket (caught - Smith)

2.1
.

Slater to Smith, 0 runs

1.6
.

Cooper to Scholfield, 0 runs

1.5
4

Cooper to Scholfield, 4 runs

1.4
4

Cooper to Scholfield, 4 runs

1.3
3

Cooper to Smith, 3 runs

1.2
1

Cooper to Scholfield, 1 run

1.1
.

Cooper to Scholfield, 0 runs

0.6
.

Slater to Smith, 0 runs

0.5
1

Slater to Scholfield, 1 run

0.4
4

Slater to Scholfield, 4 runs

0.3
.

Slater to Scholfield, 0 runs

0.2
1

Slater to Smith, 1 run

0.1
4

Slater to Smith, 4 runs

40.1
W

Corteen-Coleman to Slater, appeal, wicket (bowled - Slater)

39.6
.

Moore to Woolston, 0 runs

39.5
.

Moore to Woolston, 0 runs

39.4
.

Moore to Woolston, 0 runs

39.3
W

Moore to Cooper, appeal, wicket (caught - Cooper)

39.2
.

Moore to Cooper, 0 runs

39.1
W

Moore to Langston, wicket (lbw - Langston)

38.6
W

Davidson-Richards to Thomas, appeal, wicket (caught - Thomas)

38.5
1

Davidson-Richards to Langston, 1 run

38.4
1lb

Davidson-Richards to Thomas, leg bye, appeal

38.3
1

Davidson-Richards to Langston, 1 run

38.2
1

Davidson-Richards to Thomas, 1 run

38.2
1

Davidson-Richards to Thomas, wide

38.1
1

Davidson-Richards to Langston, 1 run

38.1
1

Davidson-Richards to Langston, wide

37.6
.

Moore to Thomas, 0 runs

37.5
1

Moore to Langston, 1 run

37.4
.

Moore to Langston, 0 runs

37.3
.

Moore to Langston, 0 runs

37.2
.

Moore to Langston, 0 runs

37.1
1

Moore to Thomas, 1 run

36.6
.

Corteen-Coleman to Langston, 0 runs

36.5
.

Corteen-Coleman to Langston, 0 runs

36.4
W

Corteen-Coleman to Ward, wicket (caught - Ward)

36.3
1

Corteen-Coleman to Thomas, 1 run

36.2
1

Corteen-Coleman to Ward, 1 run

36.1
1

Corteen-Coleman to Thomas, 1 run

35.6
4

Gregory to Ward, 4 runs

35.5
1

Gregory to Thomas, 1 run

35.4
1

Gregory to Ward, 1 run

35.3
.

Gregory to Ward, 0 runs

35.2
2

Gregory to Ward, 2 runs

35.1
.

Gregory to Ward, 0 runs

34.6
.

Chatterji to Thomas, 0 runs

34.5
1

Chatterji to Ward, 1 run

34.4
1

Chatterji to Thomas, 1 run

34.3
.

Chatterji to Thomas, 0 runs

34.2
1

Chatterji to Ward, 1 run

34.1
.

Chatterji to Ward, 0 runs

33.6
1

Gregory to Ward, 1 run

33.5
1

Gregory to Thomas, 1 run

33.4
.

Gregory to Thomas, 0 runs

33.3
.

Gregory to Thomas, 0 runs

33.2
1

Gregory to Ward, leg bye

33.1
.

Gregory to Ward, 0 runs

32.6
.

Chatterji to Thomas, 0 runs

32.5
W

Chatterji to Campbell, appeal, wicket (caught - Campbell)

32.4
1

Chatterji to Ward, 1 run

32.3
4

Chatterji to Ward, 4 runs

32.2
.

Chatterji to Ward, 0 runs

32.1
1

Chatterji to Campbell, 1 run

31.6
.

Gregory to Ward, 0 runs

31.5
1

Gregory to Campbell, 1 run

31.4
.

Gregory to Campbell, 0 runs

31.3
.

Gregory to Campbell, 0 runs

31.2
2

Gregory to Campbell, 2 runs

31.1
4

Gregory to Campbell, 4 runs

30.6
.

Brown to Ward, 0 runs

30.5
1

Brown to Campbell, 1 run

30.4
.

Brown to Campbell, 0 runs

30.3
.

Brown to Campbell, 0 runs

30.2
4

Brown to Campbell, 4 runs

30.1
.

Brown to Campbell, 0 runs

29.6
.

Moore to Ward, 0 runs

29.5
.

Moore to Ward, 0 runs

29.4
1

Moore to Campbell, 1 run

29.3
.

Moore to Campbell, 0 runs

29.2
1

Moore to Ward, 1 run

29.1
1

Moore to Campbell, 1 run

28.6
.

Brown to Ward, 0 runs

28.5
.

Brown to Ward, 0 runs

28.4
.

Brown to Ward, 0 runs

28.3
1

Brown to Campbell, 1 run

28.3
1

Brown to Campbell, wide

28.2
1

Brown to Ward, 1 run

28.1
.

Brown to Ward, 0 runs

27.6
.

Moore to Campbell, 0 runs

27.5
.

Moore to Campbell, 0 runs

27.4
1

Moore to Ward, 1 run

27.3
.

Moore to Ward, 0 runs

27.2
1

Moore to Campbell, 1 run

27.1
.

Moore to Campbell, 0 runs

26.6
.

Brown to Ward, 0 runs

26.5
.

Brown to Ward, 0 runs

26.4
1

Brown to Campbell, 2 runs

26.3
W

Brown to Kalis, wicket (caught - Kalis)

26.2
1

Brown to Ward, 1 run

26.1
W

Brown to Winfield-Hill, appeal, wicket (caught - Winfield-Hill)

25.6
1

Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 1 run

25.5
.

Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 0 runs

25.4
1

Corteen-Coleman to Kalis, 1 run

25.3
.

Corteen-Coleman to Kalis, 0 runs

25.2
4

Corteen-Coleman to Kalis, 4 runs

25.1
.

Corteen-Coleman to Kalis, 0 runs

24.6
1

Brown to Kalis, 1 run

24.5
4

Brown to Kalis, 4 runs

24.4
.

Brown to Kalis, 0 runs

24.3
1

Brown to Winfield-Hill, 1 run

24.2
.

Brown to Winfield-Hill, 0 runs

24.1
1

Brown to Kalis, 1 run

23.6
1

Corteen-Coleman to Kalis, 1 run

23.5
1

Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 1 run

23.4
1

Corteen-Coleman to Kalis, 1 run

23.3
.

Corteen-Coleman to Kalis, 0 runs

23.2
.

Corteen-Coleman to Kalis, 0 runs

23.1
.

Corteen-Coleman to Kalis, 0 runs

22.6
.

Davidson-Richards to Winfield-Hill, 0 runs

22.6
1

Davidson-Richards to Winfield-Hill, wide

22.5
4

Davidson-Richards to Winfield-Hill, 4 runs

22.4
.

Davidson-Richards to Winfield-Hill, 0 runs

22.4
1

Davidson-Richards to Winfield-Hill, wide

22.3
.

Davidson-Richards to Winfield-Hill, 0 runs

22.2
1

Davidson-Richards to Kalis, 1 run

22.1
.

Davidson-Richards to Kalis, 0 runs

21.6
1

Gregory to Kalis, 1 run

21.5
1

Gregory to Winfield-Hill, 1 run

21.4
.

Gregory to Winfield-Hill, 0 runs

21.3
.

Gregory to Winfield-Hill, 0 runs

21.2
.

Gregory to Winfield-Hill, 0 runs

21.1
1

Gregory to Kalis, 1 run

20.6
1

Chatterji to Kalis, 1 run

20.5
.

Chatterji to Kalis, 0 runs

20.4
4

Chatterji to Kalis, 4 runs

20.4
1

Chatterji to Kalis, no ball

20.3
1

Chatterji to Winfield-Hill, 1 run

20.2
4

Chatterji to Winfield-Hill, 4 runs

20.1
.

Chatterji to Winfield-Hill, 0 runs

19.6
.

Gregory to Kalis, 0 runs

19.5
1

Gregory to Winfield-Hill, 1 run

19.5
1

Gregory to Winfield-Hill, wide

19.4
1

Gregory to Kalis, 1 run

19.3
.

Gregory to Kalis, 0 runs

19.2
1

Gregory to Winfield-Hill, 1 run

19.1
.

Gregory to Winfield-Hill, 0 runs

18.6
1

Chatterji to Winfield-Hill, 1 run

18.5
.

Chatterji to Winfield-Hill, 0 runs

18.4
.

Chatterji to Winfield-Hill, 0 runs

18.3
1

Chatterji to Kalis, 1 run

18.2
.

Chatterji to Kalis, 0 runs

18.1
1

Chatterji to Winfield-Hill, 1 run

17.6
.

Gregory to Kalis, 0 runs

17.5
.

Gregory to Kalis, 0 runs

17.4
.

Gregory to Kalis, 0 runs

17.3
.

Gregory to Kalis, 0 runs

17.2
1

Gregory to Winfield-Hill, 1 run

17.1
.

Gregory to Winfield-Hill, 0 runs

16.6
.

Monaghan to Kalis, 0 runs

16.5
1

Monaghan to Winfield-Hill, 1 run

16.4
1

Monaghan to Kalis, 1 run

16.3
.

Monaghan to Kalis, 0 runs

16.2
4

Monaghan to Kalis, 4 runs

16.2
nb

Monaghan to Winfield-Hill, no ball + 1 run

16.1
1

Monaghan to Kalis, 1 run

16.1
1

Monaghan to Kalis, wide

15.6
.

Moore to Winfield-Hill, 0 runs

15.5
.

Moore to Winfield-Hill, 0 runs

15.4
1

Moore to Kalis, 1 run

15.3
.

Moore to Kalis, 0 runs

15.2
1

Moore to Winfield-Hill, 1 run

15.1
.

Moore to Winfield-Hill, 0 runs

14.6
.

Monaghan to Kalis, 0 runs

14.5
4

Monaghan to Kalis, 4 runs

14.4
.

Monaghan to Kalis, 0 runs

14.4
1

Monaghan to Kalis, wide

14.3
2

Monaghan to Kalis, 2 runs

14.2
1

Monaghan to Winfield-Hill, 1 run

14.1
.

Monaghan to Winfield-Hill, 0 runs

13.6
.

Moore to Kalis, 0 runs

13.5
.

Moore to Kalis, 0 runs

13.4
.

Moore to Kalis, 0 runs

13.3
1

Moore to Winfield-Hill, 1 run

13.2
1

Moore to Kalis, 1 run

13.1
.

Moore to Kalis, 0 runs

12.5
.

Monaghan to Winfield-Hill, appeal

12.4
.

Monaghan to Winfield-Hill, 0 runs

12.3
1

Monaghan to Kalis, 1 run

12.3
1

Monaghan to Kalis, no ball

12.2
1

Monaghan to Winfield-Hill, 1 run

12.1
4

Monaghan to Winfield-Hill, 4 runs

11.6
.

Moore to Kalis, 0 runs

11.5
W

Moore to Jonassen, wicket (caught - Jonassen)

11.4
.

Moore to Jonassen, 0 runs

11.3
1

Moore to Winfield-Hill, 1 run

11.2
.

Moore to Winfield-Hill, 0 runs

11.1
1

Moore to Jonassen, 1 run

10.6
.

Monaghan to Winfield-Hill, 0 runs

10.5
1

Monaghan to Jonassen, 1 run

10.4
.

Monaghan to Jonassen, appeal

10.3
1

Monaghan to Winfield-Hill, 1 run

10.2
.

Monaghan to Winfield-Hill, 0 runs

10.2
1

Monaghan to Winfield-Hill, wide

10.1
1

Monaghan to Jonassen, 1 run

9.6
4

Moore to Winfield-Hill, 4 runs

9.6
1

Moore to Winfield-Hill, wide

9.5
1

Moore to Jonassen, 1 run

9.4
.

Moore to Jonassen, 0 runs

9.3
1

Moore to Winfield-Hill, 1 run

9.2
1

Moore to Jonassen, 1 run

9.1
1

Moore to Winfield-Hill, 1 run

8.6
.

Brown to Jonassen, 0 runs

8.5
.

Brown to Jonassen, 0 runs

8.4
1

Brown to Winfield-Hill, 1 run

8.3
4

Brown to Winfield-Hill, 4 runs

8.2
2

Brown to Winfield-Hill, 2 runs

8.1
.

Brown to Winfield-Hill, 0 runs

7.6
.

Corteen-Coleman to Jonassen, 0 runs

7.5
2

Corteen-Coleman to Jonassen, 0 runs

7.4
.

Corteen-Coleman to Jonassen, 0 runs

7.3
.

Corteen-Coleman to Jonassen, 0 runs

7.2
.

Corteen-Coleman to Jonassen, 0 runs

7.1
.

Corteen-Coleman to Jonassen, 0 runs

6.6
.

Brown to Winfield-Hill, 0 runs

6.6
1

Brown to Winfield-Hill, wide

6.5
.

Brown to Winfield-Hill, 0 runs

6.4
.

Brown to Winfield-Hill, 0 runs

6.3
.

Brown to Winfield-Hill, 0 runs

6.2
.

Brown to Winfield-Hill, 0 runs

6.1
4

Brown to Winfield-Hill, 4 runs

5.6
.

Corteen-Coleman to Jonassen, 0 runs

5.5
.

Corteen-Coleman to Jonassen, 0 runs

5.4
.

Corteen-Coleman to Jonassen, 0 runs

5.3
.

Corteen-Coleman to Jonassen, 0 runs

5.2
.

Corteen-Coleman to Jonassen, 0 runs

5.1
.

Corteen-Coleman to Jonassen, 0 runs

4.6
.

Brown to Winfield-Hill, 0 runs

4.5
1

Brown to Jonassen, 1 run

4.4
.

Brown to Jonassen, 0 runs

4.3
4

Brown to Jonassen, 4 runs

4.2
.

Brown to Jonassen, 0 runs

4.1
.

Brown to Jonassen, 0 runs

4.1
1

Brown to Jonassen, wide

3.6
.

Corteen-Coleman to Winfield-Hill, appeal

3.5
1

Corteen-Coleman to Jonassen, 1 run

3.4
W

Corteen-Coleman to Boyce, appeal, wicket (bowled - Boyce)

3.3
1

Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 1 run

3.2
4

Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 4 runs

3.1
.

Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 0 runs

2.6
.

Brown to Boyce, 0 runs

2.6
1

Brown to Boyce, wide

2.5
.

Brown to Boyce, 0 runs

2.4
2

Brown to Boyce, 2 runs

2.3
.

Brown to Boyce, 0 runs

2.2
4

Brown to Boyce, 4 leg byes

2.1
1

Brown to Winfield-Hill, 1 run

1.6
1

Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 1 run

1.5
4

Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 4 runs

1.4
1

Corteen-Coleman to Boyce, 1 run

1.3
1

Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 1 run

1.2
.

Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 0 runs

1.1
.

Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 0 runs

0.6
.

Brown to Boyce, 0 runs

0.3
.

Brown to Boyce, 0 runs

0.2
.

Brown to Boyce, 0 runs

0.1
1

Brown to Winfield-Hill, 1 run