Highlights Surrey vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 15.04.2026
Langston to Davidson-Richards, 4 runs
Langston to Davidson-Richards, 4 runs
Langston to Davidson-Richards, 2 runs
Cooper to Davidson-Richards, 1 run
Cooper to Davidson-Richards, 2 runs
Cooper to Chatterji, 1 run
Cooper to Chatterji, 0 runs
Cooper to Chatterji, 0 runs
Cooper to Chatterji, 0 runs
Langston to Davidson-Richards, 0 runs
Langston to Davidson-Richards, 0 runs
Langston to Davidson-Richards, 4 runs
Langston to Chatterji, 1 run
Langston to Moore, appeal, wicket (caught - Moore)
Langston to Davidson-Richards, 1 run
Cooper to Moore, 0 runs
Cooper to Moore, 0 runs
Cooper to Moore, 0 runs
Cooper to Moore, 0 runs
Cooper to Moore, 0 runs
Cooper to Davidson-Richards, 1 run
Langston to Moore, 0 runs
Langston to Davidson-Richards, 1 run
Langston to Moore, 1 run
Langston to Moore, 4 runs
Langston to Moore, 0 runs
Langston to Moore, 0 runs
Ward to Moore, 1 run
Ward to Moore, 4 runs
Ward to Moore, 4 runs
Ward to Moore, 0 runs
Ward to Moore, 0 runs
Ward to Davidson-Richards, 1 run
Langston to Moore, 2 runs
Langston to Brown, appeal, wicket (bowled - Brown)
Langston to Brown, 0 runs
Langston to Brown, 0 runs
Langston to Brown, 0 runs
Langston to Davidson-Richards, 1 run
Ward to Spence, appeal, wicket (bowled - Spence)
Ward to Davidson-Richards, 1 run
Ward to Davidson-Richards, 0 runs
Ward to Davidson-Richards, 0 runs
Ward to Spence, 1 run
Ward to Spence, appeal
Jonassen to Spence, 1 run
Jonassen to Spence, 0 runs
Jonassen to Spence, 0 runs
Jonassen to Spence, 6 runs
Jonassen to Spence, 2 runs
Jonassen to Spence, 0 runs
Ward to Spence, 1 run
Ward to Spence, 2 runs
Ward to Spence, 0 runs
Ward to Chathli, appeal, wicket (caught - Chathli)
Ward to Scholfield, wicket (lbw - Scholfield)
Ward to Scholfield, 4 runs
Jonassen to Scholfield, 1 run
Jonassen to Davidson-Richards, 1 run
Jonassen to Scholfield, 1 run
Jonassen to Davidson-Richards, 1 run
Jonassen to Davidson-Richards, 6 runs
Jonassen to Davidson-Richards, 0 runs
Ward to Davidson-Richards, 1 run
Ward to Scholfield, 1 run
Ward to Davidson-Richards, 1 run
Ward to Davidson-Richards, 2 runs
Ward to Davidson-Richards, 0 runs
Ward to Scholfield, 1 run
Jonassen to Davidson-Richards, 0 runs
Jonassen to Davidson-Richards, appeal
Jonassen to Monaghan, appeal, wicket (caught - Monaghan)
Jonassen to Monaghan, 0 runs
Jonassen to Monaghan, 0 runs
Jonassen to Monaghan, 4 runs
Ward to Scholfield, 0 runs
Ward to Scholfield, 4 runs
Ward to Scholfield, 4 runs
Ward to Scholfield, 4 runs
Ward to Monaghan, 1 run
Ward to Monaghan, 0 runs
Jonassen to Monaghan, 1 run
Jonassen to Monaghan, 2 runs
Jonassen to Scholfield, 2 runs
Jonassen to Scholfield, 4 runs
Jonassen to Scholfield, 0 runs
Jonassen to Monaghan, 1 run
Slater to Scholfield, 4 runs
Slater to Scholfield, 4 runs
Slater to Monaghan, 1 run
Slater to Monaghan, 4 runs
Slater to Monaghan, wide
Slater to Monaghan, 0 runs
Slater to Monaghan, 0 runs
Woolston to Scholfield, 4 runs
Woolston to Scholfield, appeal
Woolston to Scholfield, wide
Woolston to Scholfield, 4 runs
Woolston to Scholfield, 0 runs
Woolston to Scholfield, 4 runs
Woolston to Scholfield, 0 runs
Slater to Monaghan, 0 runs
Slater to Monaghan, 4 runs
Slater to Monaghan, 0 runs
Slater to Monaghan, 0 runs
Slater to Monaghan, 0 runs
Slater to Monaghan, wide
Slater to Monaghan, 0 runs
Woolston to Scholfield, 4 runs
Woolston to Scholfield, 0 runs
Woolston to Scholfield, 4 runs
Woolston to Scholfield, 4 runs
Woolston to Scholfield, 0 runs
Woolston to Scholfield, 0 runs
Slater to Scholfield, 1 run
Slater to Scholfield, 0 runs
Slater to Scholfield, 0 runs
Slater to Monaghan, 1 run
Slater to Monaghan, 0 runs
Slater to Monaghan, 0 runs
Cooper to Scholfield, 6 runs
Cooper to Monaghan, 3 runs
Cooper to Monaghan, 0 runs
Cooper to Scholfield, 1 run
Cooper to Scholfield, 4 runs
Cooper to Scholfield, 6 runs
Slater to Monaghan, 0 runs
Slater to Monaghan, 0 runs
Slater to Monaghan, 0 runs
Slater to Monaghan, 0 runs
Slater to Smith, appeal, wicket (caught - Smith)
Slater to Smith, 0 runs
Cooper to Scholfield, 0 runs
Cooper to Scholfield, 4 runs
Cooper to Scholfield, 4 runs
Cooper to Smith, 3 runs
Cooper to Scholfield, 1 run
Cooper to Scholfield, 0 runs
Slater to Smith, 0 runs
Slater to Scholfield, 1 run
Slater to Scholfield, 4 runs
Slater to Scholfield, 0 runs
Slater to Smith, 1 run
Slater to Smith, 4 runs
Corteen-Coleman to Slater, appeal, wicket (bowled - Slater)
Moore to Woolston, 0 runs
Moore to Woolston, 0 runs
Moore to Woolston, 0 runs
Moore to Cooper, appeal, wicket (caught - Cooper)
Moore to Cooper, 0 runs
Moore to Langston, wicket (lbw - Langston)
Davidson-Richards to Thomas, appeal, wicket (caught - Thomas)
Davidson-Richards to Langston, 1 run
Davidson-Richards to Thomas, leg bye, appeal
Davidson-Richards to Langston, 1 run
Davidson-Richards to Thomas, 1 run
Davidson-Richards to Thomas, wide
Davidson-Richards to Langston, 1 run
Davidson-Richards to Langston, wide
Moore to Thomas, 0 runs
Moore to Langston, 1 run
Moore to Langston, 0 runs
Moore to Langston, 0 runs
Moore to Langston, 0 runs
Moore to Thomas, 1 run
Corteen-Coleman to Langston, 0 runs
Corteen-Coleman to Langston, 0 runs
Corteen-Coleman to Ward, wicket (caught - Ward)
Corteen-Coleman to Thomas, 1 run
Corteen-Coleman to Ward, 1 run
Corteen-Coleman to Thomas, 1 run
Gregory to Ward, 4 runs
Gregory to Thomas, 1 run
Gregory to Ward, 1 run
Gregory to Ward, 0 runs
Gregory to Ward, 2 runs
Gregory to Ward, 0 runs
Chatterji to Thomas, 0 runs
Chatterji to Ward, 1 run
Chatterji to Thomas, 1 run
Chatterji to Thomas, 0 runs
Chatterji to Ward, 1 run
Chatterji to Ward, 0 runs
Gregory to Ward, 1 run
Gregory to Thomas, 1 run
Gregory to Thomas, 0 runs
Gregory to Thomas, 0 runs
Gregory to Ward, leg bye
Gregory to Ward, 0 runs
Chatterji to Thomas, 0 runs
Chatterji to Campbell, appeal, wicket (caught - Campbell)
Chatterji to Ward, 1 run
Chatterji to Ward, 4 runs
Chatterji to Ward, 0 runs
Chatterji to Campbell, 1 run
Gregory to Ward, 0 runs
Gregory to Campbell, 1 run
Gregory to Campbell, 0 runs
Gregory to Campbell, 0 runs
Gregory to Campbell, 2 runs
Gregory to Campbell, 4 runs
Brown to Ward, 0 runs
Brown to Campbell, 1 run
Brown to Campbell, 0 runs
Brown to Campbell, 0 runs
Brown to Campbell, 4 runs
Brown to Campbell, 0 runs
Moore to Ward, 0 runs
Moore to Ward, 0 runs
Moore to Campbell, 1 run
Moore to Campbell, 0 runs
Moore to Ward, 1 run
Moore to Campbell, 1 run
Brown to Ward, 0 runs
Brown to Ward, 0 runs
Brown to Ward, 0 runs
Brown to Campbell, 1 run
Brown to Campbell, wide
Brown to Ward, 1 run
Brown to Ward, 0 runs
Moore to Campbell, 0 runs
Moore to Campbell, 0 runs
Moore to Ward, 1 run
Moore to Ward, 0 runs
Moore to Campbell, 1 run
Moore to Campbell, 0 runs
Brown to Ward, 0 runs
Brown to Ward, 0 runs
Brown to Campbell, 2 runs
Brown to Kalis, wicket (caught - Kalis)
Brown to Ward, 1 run
Brown to Winfield-Hill, appeal, wicket (caught - Winfield-Hill)
Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 1 run
Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 0 runs
Corteen-Coleman to Kalis, 1 run
Corteen-Coleman to Kalis, 0 runs
Corteen-Coleman to Kalis, 4 runs
Corteen-Coleman to Kalis, 0 runs
Brown to Kalis, 1 run
Brown to Kalis, 4 runs
Brown to Kalis, 0 runs
Brown to Winfield-Hill, 1 run
Brown to Winfield-Hill, 0 runs
Brown to Kalis, 1 run
Corteen-Coleman to Kalis, 1 run
Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 1 run
Corteen-Coleman to Kalis, 1 run
Corteen-Coleman to Kalis, 0 runs
Corteen-Coleman to Kalis, 0 runs
Corteen-Coleman to Kalis, 0 runs
Davidson-Richards to Winfield-Hill, 0 runs
Davidson-Richards to Winfield-Hill, wide
Davidson-Richards to Winfield-Hill, 4 runs
Davidson-Richards to Winfield-Hill, 0 runs
Davidson-Richards to Winfield-Hill, wide
Davidson-Richards to Winfield-Hill, 0 runs
Davidson-Richards to Kalis, 1 run
Davidson-Richards to Kalis, 0 runs
Gregory to Kalis, 1 run
Gregory to Winfield-Hill, 1 run
Gregory to Winfield-Hill, 0 runs
Gregory to Winfield-Hill, 0 runs
Gregory to Winfield-Hill, 0 runs
Gregory to Kalis, 1 run
Chatterji to Kalis, 1 run
Chatterji to Kalis, 0 runs
Chatterji to Kalis, 4 runs
Chatterji to Kalis, no ball
Chatterji to Winfield-Hill, 1 run
Chatterji to Winfield-Hill, 4 runs
Chatterji to Winfield-Hill, 0 runs
Gregory to Kalis, 0 runs
Gregory to Winfield-Hill, 1 run
Gregory to Winfield-Hill, wide
Gregory to Kalis, 1 run
Gregory to Kalis, 0 runs
Gregory to Winfield-Hill, 1 run
Gregory to Winfield-Hill, 0 runs
Chatterji to Winfield-Hill, 1 run
Chatterji to Winfield-Hill, 0 runs
Chatterji to Winfield-Hill, 0 runs
Chatterji to Kalis, 1 run
Chatterji to Kalis, 0 runs
Chatterji to Winfield-Hill, 1 run
Gregory to Kalis, 0 runs
Gregory to Kalis, 0 runs
Gregory to Kalis, 0 runs
Gregory to Kalis, 0 runs
Gregory to Winfield-Hill, 1 run
Gregory to Winfield-Hill, 0 runs
Monaghan to Kalis, 0 runs
Monaghan to Winfield-Hill, 1 run
Monaghan to Kalis, 1 run
Monaghan to Kalis, 0 runs
Monaghan to Kalis, 4 runs
Monaghan to Winfield-Hill, no ball + 1 run
Monaghan to Kalis, 1 run
Monaghan to Kalis, wide
Moore to Winfield-Hill, 0 runs
Moore to Winfield-Hill, 0 runs
Moore to Kalis, 1 run
Moore to Kalis, 0 runs
Moore to Winfield-Hill, 1 run
Moore to Winfield-Hill, 0 runs
Monaghan to Kalis, 0 runs
Monaghan to Kalis, 4 runs
Monaghan to Kalis, 0 runs
Monaghan to Kalis, wide
Monaghan to Kalis, 2 runs
Monaghan to Winfield-Hill, 1 run
Monaghan to Winfield-Hill, 0 runs
Moore to Kalis, 0 runs
Moore to Kalis, 0 runs
Moore to Kalis, 0 runs
Moore to Winfield-Hill, 1 run
Moore to Kalis, 1 run
Moore to Kalis, 0 runs
Monaghan to Winfield-Hill, appeal
Monaghan to Winfield-Hill, 0 runs
Monaghan to Kalis, 1 run
Monaghan to Kalis, no ball
Monaghan to Winfield-Hill, 1 run
Monaghan to Winfield-Hill, 4 runs
Moore to Kalis, 0 runs
Moore to Jonassen, wicket (caught - Jonassen)
Moore to Jonassen, 0 runs
Moore to Winfield-Hill, 1 run
Moore to Winfield-Hill, 0 runs
Moore to Jonassen, 1 run
Monaghan to Winfield-Hill, 0 runs
Monaghan to Jonassen, 1 run
Monaghan to Jonassen, appeal
Monaghan to Winfield-Hill, 1 run
Monaghan to Winfield-Hill, 0 runs
Monaghan to Winfield-Hill, wide
Monaghan to Jonassen, 1 run
Moore to Winfield-Hill, 4 runs
Moore to Winfield-Hill, wide
Moore to Jonassen, 1 run
Moore to Jonassen, 0 runs
Moore to Winfield-Hill, 1 run
Moore to Jonassen, 1 run
Moore to Winfield-Hill, 1 run
Brown to Jonassen, 0 runs
Brown to Jonassen, 0 runs
Brown to Winfield-Hill, 1 run
Brown to Winfield-Hill, 4 runs
Brown to Winfield-Hill, 2 runs
Brown to Winfield-Hill, 0 runs
Corteen-Coleman to Jonassen, 0 runs
Corteen-Coleman to Jonassen, 0 runs
Corteen-Coleman to Jonassen, 0 runs
Corteen-Coleman to Jonassen, 0 runs
Corteen-Coleman to Jonassen, 0 runs
Corteen-Coleman to Jonassen, 0 runs
Brown to Winfield-Hill, 0 runs
Brown to Winfield-Hill, wide
Brown to Winfield-Hill, 0 runs
Brown to Winfield-Hill, 0 runs
Brown to Winfield-Hill, 0 runs
Brown to Winfield-Hill, 0 runs
Brown to Winfield-Hill, 4 runs
Corteen-Coleman to Jonassen, 0 runs
Corteen-Coleman to Jonassen, 0 runs
Corteen-Coleman to Jonassen, 0 runs
Corteen-Coleman to Jonassen, 0 runs
Corteen-Coleman to Jonassen, 0 runs
Corteen-Coleman to Jonassen, 0 runs
Brown to Winfield-Hill, 0 runs
Brown to Jonassen, 1 run
Brown to Jonassen, 0 runs
Brown to Jonassen, 4 runs
Brown to Jonassen, 0 runs
Brown to Jonassen, 0 runs
Brown to Jonassen, wide
Corteen-Coleman to Winfield-Hill, appeal
Corteen-Coleman to Jonassen, 1 run
Corteen-Coleman to Boyce, appeal, wicket (bowled - Boyce)
Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 1 run
Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 4 runs
Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 0 runs
Brown to Boyce, 0 runs
Brown to Boyce, wide
Brown to Boyce, 0 runs
Brown to Boyce, 2 runs
Brown to Boyce, 0 runs
Brown to Boyce, 4 leg byes
Brown to Winfield-Hill, 1 run
Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 1 run
Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 4 runs
Corteen-Coleman to Boyce, 1 run
Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 1 run
Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 0 runs
Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 0 runs
Brown to Boyce, 0 runs
Brown to Boyce, 0 runs
Brown to Boyce, 0 runs
Brown to Winfield-Hill, 1 run