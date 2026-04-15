Results Score Surrey vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 15.04.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Scholfield Paigeall rounder
|89
|42
|17
|2
|211.9
|Davidson-Richards Aliceall rounder
|35
|26
|3
|1
|134.62
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Slater Rachelbowler
|5
|1
|31
|1
|6.2
|2
|0
|Ward Maddiebatsman
|5
|0
|38
|3
|7.6
|0
|0
Latest Highlights
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23.3
4
Langston to Davidson-Richards, 4 runs
23.2
4
Langston to Davidson-Richards, 4 runs
23.1
2
Langston to Davidson-Richards, 2 runs