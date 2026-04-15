Results Score Surrey vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 15.04.2026

List a

SUR
SUR

193

YOR
YOR

185

Best Players

batterRB4s6sSR
Scholfield Paigeall rounder8942172211.9
Davidson-Richards Aliceall rounder352631134.62
bowlerOMRWECOWDNB
Slater Rachelbowler513116.220
Ward Maddiebatsman503837.600

Latest Highlights

23.3
4

Langston to Davidson-Richards, 4 runs

23.2
4

Langston to Davidson-Richards, 4 runs

23.1
2

Langston to Davidson-Richards, 2 runs

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