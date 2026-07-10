H2h Yorkshire vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 12.09.2026

List a

YOR
YOR
LAT
LAT
Yorkshire vs Lancashire Thunder

T20, T20 Blast, Women

LATLancashire Thunder

133

YORYorkshire

162

T20, T20 Blast, Women

YORYorkshire

160

LATLancashire Thunder

163

List a, One-Day Cup, Women

LATLancashire Thunder

158

YORYorkshire

241