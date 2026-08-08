Squads Yorkshire vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 12.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Blackwell Ines
no information yet
Bell Olivia
bowler
Boyce Georgie
batsman
Carter Darcey
all rounder
Campbell Ami
batsman
Clarke Alice
wicket keeper
Cooper Claudie
bowler
Collins Danielle
batsman
Duckworth Rebecca
batsman
Cross Kate
bowler
Fackrell Ria
bowler
Ecclestone Sophie
all rounder
Glenn Sarah
bowler
Gaur Mahika
bowler
Hall Grace
bowler
Johnson Grace M
all rounder
Jonassen Jess
bowler
Jones Evelyn
batsman
Kalis Sterre
batsman
Jones Hannah
no information yet
Langston Beth
bowler
Kesteven Tilly
no information yet
Rainey Hannah
bowler
Lamb Emma
all rounder
Slater Rachel
bowler
Lewis Gaby
batsman
Thomas Erin
batsman
Lister Ailsa
wicket keeper
Thomas Olivia
bowler
Morris Fi
bowler
Ward Maddie
batsman
Morris Sophie
bowler
Winfield Lauren
wicket keeper
Norris Tara
bowler
Woolston Jessica
all rounder
Penna Madeline
all rounder
Match has not started yet