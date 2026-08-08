Squads Yorkshire vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 12.09.2026

List a

YOR
YOR
LAT
LAT

Playing

YOR
YOR
LAT
LAT
First TeamSecond Team
Blackwell Ines

no information yet

Carter Darcey

all rounder

Clarke Alice

wicket keeper

Johnson Grace M

all rounder

Jones Hannah

no information yet

Kesteven Tilly

no information yet

Lamb Emma

all rounder

Lewis Gaby

batsman

Lister Ailsa

wicket keeper

Morris Fi

bowler

Winfield Lauren

wicket keeper

Woolston Jessica

all rounder

Penna Madeline

all rounder

Bench

YOR
YOR
LAT
LAT

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet