Highlights Durham vs Essex List a One-Day Cup 09.08.2026
Robinson to Bennett, appeal, wicket (bowled - Bennett)
Minto to Porter, 0 runs
Minto to Jones, appeal, wicket (caught - Jones)
MAXIMUM! Jones plays a defensive stroke for 6 runs.
Minto to Jones, 6 runs
Minto to Jones, wide
Minto to Bennett, 1 run
Minto to Fernandes, appeal, wicket (caught - Fernandes)
Robinson to Jones, 0 runs
Robinson to Fernandes, 1 run
Robinson to Jones, 1 run
Fernandes plays a defensive stroke for 1 run.
Robinson to Fernandes, 4 runs
Robinson to Fernandes, 2 runs
Minto to Z Akhter, appeal, wicket (caught - Z Akhter)
Minto to Z Akhter, 0 runs
Minto to Z Akhter, 0 runs
Minto to Z Akhter, 4 runs
Minto to Fernandes, 1 run
Minto to Z Akhter, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Fernandes, 4 runs
Shafiqullah Ghafari to Fernandes, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Z Akhter, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Z Akhter, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Z Akhter, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Fernandes, 1 run
Minto to Fernandes, 1 run
Minto to Fernandes, 2 runs
Minto to Fernandes, 0 runs
Minto to Z Akhter, 1 run
Minto to Z Akhter, 4 runs
Minto to Z Akhter, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Fernandes, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Fernandes, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Z Akhter, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Harmer, wicket (lbw - Harmer)
Shafiqullah Ghafari to Harmer, 4 runs
Shafiqullah Ghafari to Harmer, 4 runs
Robinson to Harmer, 1 run
Robinson to Harmer, 0 runs
Robinson to Harmer, 0 runs
Robinson to Harmer, 0 runs
Robinson to Fernandes, 1 run
Robinson to Fernandes, wide
Robinson to Harmer, leg bye
Shafiqullah Ghafari to Fernandes, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Fernandes, wide
Shafiqullah Ghafari to Fernandes, 4 runs
Shafiqullah Ghafari to Harmer, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Fernandes, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Fernandes, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Fernandes, 0 runs
Robinson to Harmer, 0 runs
Robinson to Harmer, 0 runs
Robinson to Fernandes, 1 run
Robinson to Fernandes, 0 runs
Robinson to Fernandes, wide
Robinson to Fernandes, 0 runs
Robinson to Harmer, 1 run
Aldridge to Harmer, 1 run
Aldridge to Harmer, 4 runs
Aldridge to Harmer, 0 runs
Aldridge to Harmer, 4 runs
Aldridge to Fernandes, 1 run
Aldridge to Harmer, 1 run
Rhodes to Fernandes, 2 runs
Rhodes to Fernandes, 0 runs
Rhodes to Harmer, 1 run
Rhodes to Fernandes, 1 run
Rhodes to Harmer, 1 run
Rhodes to Harmer, 0 runs
Aldridge to Fernandes, 0 runs
Aldridge to Harmer, 1 run
Aldridge to Harmer, 0 runs
Aldridge to Fernandes, 1 run
Aldridge to Fernandes, 0 runs
Aldridge to Fernandes, 0 runs
Rhodes to Harmer, 0 runs
Rhodes to Fernandes, 1 run
Rhodes to Harmer, 1 run
Rhodes to Harmer, 0 runs
Rhodes to Harmer, 0 runs
Rhodes to Harmer, 4 runs
Aldridge to Fernandes, 0 runs
Aldridge to Harmer, 1 run
Aldridge to Harmer, 0 runs
Aldridge to Harmer, 0 runs
Aldridge to Thain, 1 run, appeal, wicket (run out - Thain)
Aldridge to Thain, 0 runs
Rhodes to Harmer, 0 runs
Rhodes to Harmer, 0 runs
Rhodes to Thain, 1 run
Rhodes to Thain, 0 runs
Rhodes to Harmer, 1 run
Rhodes to Harmer, 0 runs
Aldridge to Thain, 4 runs
Aldridge to Thain, 0 runs
Aldridge to Harmer, 1 run
appeal, wicket (caught - Roelofsen)
Aldridge to Roelofsen, 2 runs
Aldridge to Thain, 1 run
Rhodes to Roelofsen, 0 runs
Rhodes to Roelofsen, 4 runs
Rhodes to Roelofsen, 0 runs
Rhodes to Thain, 1 run
Rhodes to Thain, 2 runs
Rhodes to Thain, 0 runs
Aldridge to Thain, 1 run
Aldridge to Thain, 0 runs
Aldridge to Thain, 0 runs
Aldridge to Thain, 4 runs
Aldridge to Thain, 0 runs
Aldridge to Thain, 0 runs
Rhodes to Thain, 1 run
Rhodes to Thain, 2 runs
Rhodes to Thain, 0 runs
Rhodes to Thain, 0 runs
Rhodes to Roelofsen, 1 run
Rhodes to Roelofsen, 0 runs
Aldridge to Thain, 0 runs
Aldridge to Thain, 0 runs
Aldridge to Thain, 4 runs
Aldridge to Thain, 2 runs
Aldridge to Thain, 2 runs
Aldridge to Thain, 0 runs
Rhodes to Thain, 1 run
Rhodes to Roelofsen, 1 run
Rhodes to Roelofsen, 0 runs
Rhodes to Critchley, wicket (lbw - Critchley)
Rhodes to Critchley, 0 runs
Rhodes to Critchley, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Critchley, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Thain, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Thain, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Thain, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Thain, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Critchley, 1 run
Rhodes to Thain, 0 runs
Rhodes to Critchley, 1 run
Rhodes to Critchley, 0 runs
Rhodes to Critchley, 0 runs
Rhodes to Critchley, 0 runs
Rhodes to Critchley, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Thain, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Thain, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Critchley, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Thain, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Thain, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Thain, 0 runs
Rhodes to Critchley, 0 runs
Rhodes to Westley, appeal, wicket (bowled - Westley)
Rhodes to Thain, 1 run
Rhodes to Westley, 1 run
Rhodes to Westley, 0 runs
Rhodes to Thain, 1 run
0 runs
Thain defends for 1 run.
Shafiqullah Ghafari to Westley, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Westley, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Westley, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Westley, 2 runs
Olivier to Westley, 1 run
Olivier to Westley, 0 runs
Olivier to Westley, 4 runs
Olivier to Thain, 1 run
Olivier to Thain, 4 runs
Olivier to Westley, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Westley, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Thain, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Thain, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Thain, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Westley, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Westley, 0 runs
Olivier to Thain, 0 runs
Olivier to Thain, 4 runs
Olivier to Thain, 0 runs
Olivier to Westley, 1 run
Olivier to Westley, 0 runs
Olivier to Westley, 0 runs
Robinson to Thain, 0 runs
Robinson to Thain, 4 runs
Robinson to Thain, 0 runs
Robinson to Thain, 4 runs
Robinson to Thain, 2 runs
Robinson to Thain, 4 runs
Olivier to Thain, 1 run
Olivier to Thain, 4 runs
Olivier to Thain, 0 runs
Olivier to Thain, 0 runs
Olivier to Thain, 0 runs
Olivier to Thain, 0 runs
Robinson to Westley, 4 runs
Robinson to Westley, 0 runs
Robinson to Westley, 0 runs
Robinson to Thain, 1 run
Robinson to Thain, 0 runs
Robinson to Thain, 0 runs
Olivier to Benkenstein, appeal, wicket (caught - Benkenstein)
Thain plays a defensive stroke for one run.
0 runs
0 runs
Benkenstein plays a defensive stroke for a run.
0 runs
Robinson to Thain, 0 runs
Robinson to Thain, 0 runs
Robinson to Thain, 0 runs
Robinson to Thain, 0 runs
Robinson to Thain, 0 runs
Robinson to Thain, 0 runs
Minto to Benkenstein, 0 runs
Minto to Thain, 1 run
Minto to Thain, 2 runs
Minto to Thain, 0 runs
Minto to Thain, 0 runs
Minto to Thain, 0 runs
Robinson to Thain, 1 run
Robinson to Thain, 0 runs
Robinson to Thain, 0 runs
Robinson to Benkenstein, 3 runs
Robinson to Benkenstein, wide
Robinson to Benkenstein, 0 runs
Robinson to Benkenstein, 0 runs
Robinson to Benkenstein, wide
Minto to Benkenstein, 1 run
Minto to Benkenstein, 4 runs
Minto to Benkenstein, 0 runs
Minto to Thain, 1 run
Minto to Thain, 4 runs
Minto to Thain, 4 runs
Jones to Ackermann, 6 runs
Jones to Ackermann, 0 runs
Jones to Ackermann, 2 runs
Jones to Aldridge, 1 run
Jones to Aldridge, 4 runs
Jones to Aldridge, 0 runs
Critchley to Aldridge, leg bye
Critchley to Aldridge, 0 runs
Critchley to Ackermann, 4 runs
Critchley to Ackermann, 4 runs
Ackermann defends for a single run.
Critchley to Ackermann, 4 runs
Jones to Ackermann, 1 run
Jones to Ackermann, wide
Jones to Ackermann, 0 runs
Jones to Ackermann, wide
Jones to Ackermann, 6 runs
Jones to Aldridge, 1 run
Jones to Aldridge, 0 runs
Jones to Ackermann, leg bye
Critchley to Ackermann, 1 run
Critchley to Aldridge, 1 run
Critchley to Ackermann, 1 run
Critchley to Ackermann, 0 runs
Critchley to Aldridge, 1 run
Critchley to Ackermann, 1 run
Z Akhter to Aldridge, 4 runs
Z Akhter to Ackermann, 1 run
Z Akhter to Ackermann, 0 runs
Z Akhter to Ackermann, 0 runs
Z Akhter to Ackermann, 2 runs
Z Akhter to Ackermann, 6 runs
Critchley to Ackermann, 1 run
Critchley to Aldridge, 1 run
Critchley to Ackermann, 1 run
Critchley to Aldridge, 1 run
Critchley to Aldridge, 0 runs
Critchley to Ackermann, 1 run
Z Akhter to Aldridge, 0 runs
Z Akhter to Aldridge, 0 runs
Z Akhter to Ackermann, 1 run
Z Akhter to Ackermann, 0 runs
Z Akhter to Ackermann, 0 runs
Z Akhter to Aldridge, 1 run
Harmer to Ackermann, 0 runs
Harmer to Aldridge, 1 run
Harmer to Aldridge, 0 runs
Harmer to Ackermann, 1 run
Harmer to Aldridge, 1 run
Harmer to Ackermann, 1 run
Bennett to Ackermann, 1 run
Bennett to Ackermann, 0 runs
Bennett to Ackermann, 4 runs
Bennett to Aldridge, 1 run
Bennett to Aldridge, 0 runs
Bennett to Ackermann, 1 run
Harmer to Aldridge, 0 runs
Harmer to Aldridge, 0 runs
Harmer to Aldridge, 0 runs
Harmer to Aldridge, 0 runs
Harmer to Aldridge, 4 runs
Harmer to Ackermann, 1 run
Bennett to Ackermann, 1 run
Bennett to Aldridge, 1 run
Bennett to Aldridge, 0 runs
Bennett to Aldridge, 0 runs
Bennett to Aldridge, 0 runs
Bennett to Ackermann, 1 run
Z Akhter to Aldridge, 0 runs
Z Akhter to Ackermann, 1 run
Z Akhter to Ackermann, 0 runs
Z Akhter to Ackermann, 0 runs
Z Akhter to Ackermann, 0 runs
Z Akhter to Aldridge, 1 run
Jones to Ackermann, 6 runs
Jones to Ackermann, 0 runs
Jones to Ackermann, 0 runs
Jones to Ackermann, 0 runs
Jones to Ackermann, 0 runs
Jones to Aldridge, 1 run
Porter to Ackermann, 0 runs
Porter to Ackermann, 4 runs
Porter to Ackermann, 0 runs
Porter to Ackermann, 0 runs
Porter to Aldridge, 1 run
Jones to Aldridge, 1 run
Jones to Aldridge, 0 runs
Jones to Aldridge, 0 runs
Jones to Ackermann, 1 run
Jones to Ackermann, 4 runs
Porter to Aldridge, 0 runs
Porter to Ackermann, 1 run
Porter to Ackermann, 0 runs
Porter to Ackermann, 0 runs
Porter to Ackermann, 0 runs
Porter to Ackermann, 0 runs
Jones to Bedingham, wicket (lbw - Bedingham)
Jones to Bedingham, 0 runs
Jones to Bedingham, 0 runs
Jones to Ackermann, 1 run
Jones to Ackermann, 0 runs
Jones to Ackermann, 0 runs
Harmer to Ackermann, 1 run
Harmer to Bedingham, 1 run
Harmer to Bedingham, 0 runs
Harmer to Bedingham, 0 runs
Harmer to Ackermann, 1 run
Harmer to Ackermann, 0 runs
Z Akhter to Bedingham, 0 runs
Z Akhter to Bedingham, 6 runs
Z Akhter to Bedingham, 0 runs
Z Akhter to Bedingham, 0 runs
Z Akhter to Bedingham, 0 runs
Z Akhter to Bedingham, 0 runs
Harmer to Ackermann, 1 run
Harmer to Ackermann, 0 runs
Ackermann plays a defensive stroke for a single run.
Harmer to Bedingham, 1 run
Harmer to Ackermann, 1 run
Harmer to Ackermann, 0 runs
Z Akhter to Bedingham, 0 runs
Z Akhter to Bedingham, 4 runs
Z Akhter to Bedingham, 4 runs
Z Akhter to Bedingham, 0 runs
Z Akhter to Bedingham, 0 runs
Z Akhter to Ackermann, 1 run
Harmer to Ackermann, 1 run
0 runs
Harmer to Ackermann, 0 runs
Harmer to Ackermann, 0 runs
Harmer to Bedingham, 1 run
Harmer to Bedingham, 0 runs
Z Akhter to Bedingham, 1 run
Z Akhter to Ackermann, 1 run
Z Akhter to Ackermann, 0 runs
Z Akhter to Bedingham, 1 run
Z Akhter to Bedingham, 0 runs
Z Akhter to Ackermann, 1 run
Harmer to Bedingham, 0 runs
Harmer to Bedingham, 0 runs
Harmer to Ackermann, 1 run
Harmer to Ackermann, 0 runs
Harmer to Bedingham, 1 run
Harmer to Bedingham, 0 runs
Harmer to Bedingham, wide
Z Akhter to Bedingham, 1 run
Z Akhter to Ackermann, 1 run
Z Akhter to Ackermann, 0 runs
Z Akhter to Ackermann, 0 runs
Z Akhter to Ackermann, 4 runs
Z Akhter to Ackermann, 0 runs
Harmer to Ackermann, 1 run
0 runs
Harmer to Ackermann, 0 runs
Harmer to Ackermann, 0 runs
Harmer to Stokes, appeal, wicket (caught - Stokes)
Harmer to Stokes, 2 runs
Harmer to Bedingham, 2 wides
Jones to Stokes, 0 runs
Bedingham plays a defensive stroke for a run.
Jones to Stokes, 1 run
Jones to Stokes, 4 runs
Jones to Stokes, 4 runs
Jones to Stokes, 0 runs
Porter to Stokes, 1 run
Porter to Stokes, 2 runs
Porter to Stokes, 6 runs
Porter to Stokes, 0 runs
Porter to Bedingham, 1 run
Porter to Bedingham, 0 runs
Jones to Stokes, 0 runs
Jones to Stokes, 2 runs
Jones to Stokes, wide
Jones to Stokes, 6 runs
Jones to Stokes, 4 runs
Jones to Bedingham, 1 run
Jones to Bedingham, 0 runs
Jones to Bedingham, wide
Jones to Bedingham, wide
Porter to Stokes, 4 runs
Porter to Stokes, 0 runs
Porter to Stokes, 4 runs
Porter to Stokes, 0 runs
Porter to Stokes, 0 runs
Porter to Bedingham, 1 run
Bennett to Stokes, 0 runs
Bennett to Stokes, 0 runs
Bennett to Stokes, wide
Bennett to Stokes, 0 runs
Bennett to Stokes, wide
Bennett to Stokes, 0 runs
Bennett to Bedingham, 1 run
Bennett to Bedingham, 0 runs
Porter to Stokes, 0 runs
Porter to Bedingham, 1 run
Porter to Bedingham, 0 runs
Porter to Stokes, 3 runs
Porter to Stokes, wide
Porter to Stokes, 0 runs
Porter to Rhodes, appeal, wicket (bowled - Rhodes)
Bennett to Rhodes, 1 run
Bennett to Rhodes, 0 runs
Bennett to Rhodes, 0 runs
Bennett to Bedingham, 3 runs
Bennett to Bedingham, 0 runs
Bennett to Bedingham, 0 runs
Porter to Rhodes, 0 runs
Porter to Rhodes, 0 runs
Porter to Rhodes, wide
Porter to Bedingham, 1 run
Porter to Bedingham, 2 runs
Porter to Rhodes, 1 run
Porter to Rhodes, 0 runs
Bennett to Bedingham, 0 runs
Bennett to Bedingham, 0 runs
Bennett to Bedingham, 4 runs
appeal, wicket (caught - OG Robinson)
Bennett to OG Robinson, 0 runs
Bennett to OG Robinson, 0 runs
Porter to Rhodes, 0 runs
Porter to Rhodes, 0 runs
Porter to Rhodes, 0 runs
Porter to OG Robinson, 1 run
Porter to OG Robinson, 0 runs
Porter to OG Robinson, 2 runs
Bennett to Rhodes, 0 runs
Bennett to Rhodes, 0 runs
Bennett to Rhodes, wide
Bennett to Rhodes, 0 runs
Bennett to Rhodes, 4 runs
Bennett to Rhodes, 4 runs
Bennett to Rhodes, wide
Bennett to Rhodes, 0 runs
Porter to OG Robinson, 0 runs
Porter to OG Robinson, 0 runs
Porter to OG Robinson, 0 runs
Porter to Rhodes, 3 runs
Porter to Lees, appeal, wicket (caught - Lees)
Porter to Lees, 0 runs
Porter to Lees, wide