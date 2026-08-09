Highlights Durham vs Essex List a One-Day Cup 09.08.2026

List a

Feethams Cricket Ground

DUR
DUR

229

ESS
ESS

209

37.1
W

Robinson to Bennett, appeal, wicket (bowled - Bennett)

36.6
.

Minto to Porter, 0 runs

36.5
W

Minto to Jones, appeal, wicket (caught - Jones)

36.4
6

MAXIMUM! Jones plays a defensive stroke for 6 runs.

36.3
6

Minto to Jones, 6 runs

36.3
1

Minto to Jones, wide

36.2
1

Minto to Bennett, 1 run

36.1
W

Minto to Fernandes, appeal, wicket (caught - Fernandes)

35.6
.

Robinson to Jones, 0 runs

35.5
1

Robinson to Fernandes, 1 run

35.4
1

Robinson to Jones, 1 run

35.3
1

Fernandes plays a defensive stroke for 1 run.

35.2
4

Robinson to Fernandes, 4 runs

35.1
2

Robinson to Fernandes, 2 runs

34.6
W

Minto to Z Akhter, appeal, wicket (caught - Z Akhter)

34.5
.

Minto to Z Akhter, 0 runs

34.4
.

Minto to Z Akhter, 0 runs

34.3
4

Minto to Z Akhter, 4 runs

34.2
1

Minto to Fernandes, 1 run

34.1
1

Minto to Z Akhter, 1 run

33.6
4

Shafiqullah Ghafari to Fernandes, 4 runs

33.5
.

Shafiqullah Ghafari to Fernandes, 0 runs

33.4
1

Shafiqullah Ghafari to Z Akhter, 1 run

33.3
.

Shafiqullah Ghafari to Z Akhter, 0 runs

33.2
.

Shafiqullah Ghafari to Z Akhter, 0 runs

33.1
1

Shafiqullah Ghafari to Fernandes, 1 run

32.6
1

Minto to Fernandes, 1 run

32.5
2

Minto to Fernandes, 2 runs

32.4
.

Minto to Fernandes, 0 runs

32.3
1

Minto to Z Akhter, 1 run

32.2
4

Minto to Z Akhter, 4 runs

32.1
.

Minto to Z Akhter, 0 runs

31.6
.

Shafiqullah Ghafari to Fernandes, 0 runs

31.5
.

Shafiqullah Ghafari to Fernandes, 0 runs

31.4
1

Shafiqullah Ghafari to Z Akhter, 1 run

31.3
W

Shafiqullah Ghafari to Harmer, wicket (lbw - Harmer)

31.2
4

Shafiqullah Ghafari to Harmer, 4 runs

31.1
4

Shafiqullah Ghafari to Harmer, 4 runs

30.6
1

Robinson to Harmer, 1 run

30.5
.

Robinson to Harmer, 0 runs

30.4
.

Robinson to Harmer, 0 runs

30.3
.

Robinson to Harmer, 0 runs

30.2
1

Robinson to Fernandes, 1 run

30.2
1

Robinson to Fernandes, wide

30.1
1

Robinson to Harmer, leg bye

29.6
.

Shafiqullah Ghafari to Fernandes, 0 runs

29.6
1

Shafiqullah Ghafari to Fernandes, wide

29.5
4

Shafiqullah Ghafari to Fernandes, 4 runs

29.4
1

Shafiqullah Ghafari to Harmer, 1 run

29.3
1

Shafiqullah Ghafari to Fernandes, 1 run

29.2
.

Shafiqullah Ghafari to Fernandes, 0 runs

29.1
.

Shafiqullah Ghafari to Fernandes, 0 runs

28.6
.

Robinson to Harmer, 0 runs

28.5
.

Robinson to Harmer, 0 runs

28.4
1

Robinson to Fernandes, 1 run

28.3
.

Robinson to Fernandes, 0 runs

28.3
1

Robinson to Fernandes, wide

28.2
.

Robinson to Fernandes, 0 runs

28.1
1

Robinson to Harmer, 1 run

27.6
1

Aldridge to Harmer, 1 run

27.5
4

Aldridge to Harmer, 4 runs

27.4
.

Aldridge to Harmer, 0 runs

27.3
4

Aldridge to Harmer, 4 runs

27.2
1

Aldridge to Fernandes, 1 run

27.1
1

Aldridge to Harmer, 1 run

26.6
2

Rhodes to Fernandes, 2 runs

26.5
.

Rhodes to Fernandes, 0 runs

26.4
1

Rhodes to Harmer, 1 run

26.3
1

Rhodes to Fernandes, 1 run

26.2
1

Rhodes to Harmer, 1 run

26.1
.

Rhodes to Harmer, 0 runs

25.6
.

Aldridge to Fernandes, 0 runs

25.5
1

Aldridge to Harmer, 1 run

25.4
.

Aldridge to Harmer, 0 runs

25.3
1

Aldridge to Fernandes, 1 run

25.2
.

Aldridge to Fernandes, 0 runs

25.1
.

Aldridge to Fernandes, 0 runs

24.6
.

Rhodes to Harmer, 0 runs

24.5
1

Rhodes to Fernandes, 1 run

24.4
1

Rhodes to Harmer, 1 run

24.3
.

Rhodes to Harmer, 0 runs

24.2
.

Rhodes to Harmer, 0 runs

24.1
4

Rhodes to Harmer, 4 runs

23.6
.

Aldridge to Fernandes, 0 runs

23.5
1

Aldridge to Harmer, 1 run

23.4
.

Aldridge to Harmer, 0 runs

23.3
.

Aldridge to Harmer, 0 runs

23.2
W

Aldridge to Thain, 1 run, appeal, wicket (run out - Thain)

23.1
.

Aldridge to Thain, 0 runs

22.6
.

Rhodes to Harmer, 0 runs

22.5
.

Rhodes to Harmer, 0 runs

22.4
1

Rhodes to Thain, 1 run

22.3
.

Rhodes to Thain, 0 runs

22.2
1

Rhodes to Harmer, 1 run

22.1
.

Rhodes to Harmer, 0 runs

21.6
4

Aldridge to Thain, 4 runs

21.5
.

Aldridge to Thain, 0 runs

21.4
1

Aldridge to Harmer, 1 run

21.3
W

appeal, wicket (caught - Roelofsen)

21.2
2

Aldridge to Roelofsen, 2 runs

21.1
1

Aldridge to Thain, 1 run

20.6
.

Rhodes to Roelofsen, 0 runs

20.5
4

Rhodes to Roelofsen, 4 runs

20.4
.

Rhodes to Roelofsen, 0 runs

20.3
1

Rhodes to Thain, 1 run

20.2
2

Rhodes to Thain, 2 runs

20.1
.

Rhodes to Thain, 0 runs

19.6
1

Aldridge to Thain, 1 run

19.5
.

Aldridge to Thain, 0 runs

19.4
.

Aldridge to Thain, 0 runs

19.3
4

Aldridge to Thain, 4 runs

19.2
.

Aldridge to Thain, 0 runs

19.1
.

Aldridge to Thain, 0 runs

18.6
1

Rhodes to Thain, 1 run

18.5
2

Rhodes to Thain, 2 runs

18.4
.

Rhodes to Thain, 0 runs

18.3
.

Rhodes to Thain, 0 runs

18.2
1

Rhodes to Roelofsen, 1 run

18.1
.

Rhodes to Roelofsen, 0 runs

17.6
.

Aldridge to Thain, 0 runs

17.5
.

Aldridge to Thain, 0 runs

17.4
4

Aldridge to Thain, 4 runs

17.3
2

Aldridge to Thain, 2 runs

17.2
2

Aldridge to Thain, 2 runs

17.1
.

Aldridge to Thain, 0 runs

16.6
1

Rhodes to Thain, 1 run

16.5
1

Rhodes to Roelofsen, 1 run

16.4
.

Rhodes to Roelofsen, 0 runs

16.3
W

Rhodes to Critchley, wicket (lbw - Critchley)

16.2
.

Rhodes to Critchley, 0 runs

16.1
.

Rhodes to Critchley, 0 runs

15.6
1

Shafiqullah Ghafari to Critchley, 1 run

15.5
1

Shafiqullah Ghafari to Thain, 1 run

15.4
.

Shafiqullah Ghafari to Thain, 0 runs

15.3
.

Shafiqullah Ghafari to Thain, 0 runs

15.2
.

Shafiqullah Ghafari to Thain, 0 runs

15.1
1

Shafiqullah Ghafari to Critchley, 1 run

14.6
.

Rhodes to Thain, 0 runs

14.5
1

Rhodes to Critchley, 1 run

14.4
.

Rhodes to Critchley, 0 runs

14.3
.

Rhodes to Critchley, 0 runs

14.2
.

Rhodes to Critchley, 0 runs

14.1
.

Rhodes to Critchley, 0 runs

13.6
.

Shafiqullah Ghafari to Thain, 0 runs

13.5
.

Shafiqullah Ghafari to Thain, 0 runs

13.4
1

Shafiqullah Ghafari to Critchley, 1 run

13.3
1

Shafiqullah Ghafari to Thain, 1 run

13.2
.

Shafiqullah Ghafari to Thain, 0 runs

13.1
.

Shafiqullah Ghafari to Thain, 0 runs

12.6
.

Rhodes to Critchley, 0 runs

12.5
W

Rhodes to Westley, appeal, wicket (bowled - Westley)

12.4
1

Rhodes to Thain, 1 run

12.3
1

Rhodes to Westley, 1 run

12.2
.

Rhodes to Westley, 0 runs

12.1
1

Rhodes to Thain, 1 run

11.6
.

0 runs

11.5
1

Thain defends for 1 run.

11.4
1

Shafiqullah Ghafari to Westley, 1 run

11.3
.

Shafiqullah Ghafari to Westley, 0 runs

11.2
.

Shafiqullah Ghafari to Westley, 0 runs

11.1
2

Shafiqullah Ghafari to Westley, 2 runs

10.6
1

Olivier to Westley, 1 run

10.5
.

Olivier to Westley, 0 runs

10.4
4

Olivier to Westley, 4 runs

10.3
1

Olivier to Thain, 1 run

10.2
4

Olivier to Thain, 4 runs

10.1
1

Olivier to Westley, 1 run

9.6
1

Shafiqullah Ghafari to Westley, 1 run

9.5
1

Shafiqullah Ghafari to Thain, 1 run

9.4
.

Shafiqullah Ghafari to Thain, 0 runs

9.3
.

Shafiqullah Ghafari to Thain, 0 runs

9.2
1

Shafiqullah Ghafari to Westley, 1 run

9.1
.

Shafiqullah Ghafari to Westley, 0 runs

8.6
.

Olivier to Thain, 0 runs

8.5
4

Olivier to Thain, 4 runs

8.4
.

Olivier to Thain, 0 runs

8.3
1

Olivier to Westley, 1 run

8.2
.

Olivier to Westley, 0 runs

8.1
.

Olivier to Westley, 0 runs

7.6
.

Robinson to Thain, 0 runs

7.5
4

Robinson to Thain, 4 runs

7.4
.

Robinson to Thain, 0 runs

7.3
4

Robinson to Thain, 4 runs

7.2
2

Robinson to Thain, 2 runs

7.1
4

Robinson to Thain, 4 runs

6.6
1

Olivier to Thain, 1 run

6.5
4

Olivier to Thain, 4 runs

6.4
.

Olivier to Thain, 0 runs

6.3
.

Olivier to Thain, 0 runs

6.2
.

Olivier to Thain, 0 runs

6.1
.

Olivier to Thain, 0 runs

5.6
4

Robinson to Westley, 4 runs

5.5
.

Robinson to Westley, 0 runs

5.4
.

Robinson to Westley, 0 runs

5.3
1

Robinson to Thain, 1 run

5.2
.

Robinson to Thain, 0 runs

5.1
.

Robinson to Thain, 0 runs

4.6
W

Olivier to Benkenstein, appeal, wicket (caught - Benkenstein)

4.5
1

Thain plays a defensive stroke for one run.

4.4
.

0 runs

4.3
.

0 runs

4.2
1

Benkenstein plays a defensive stroke for a run.

4.1
.

0 runs

3.6
.

Robinson to Thain, 0 runs

3.5
.

Robinson to Thain, 0 runs

3.4
.

Robinson to Thain, 0 runs

3.3
.

Robinson to Thain, 0 runs

3.2
.

Robinson to Thain, 0 runs

3.1
.

Robinson to Thain, 0 runs

2.6
.

Minto to Benkenstein, 0 runs

2.5
1

Minto to Thain, 1 run

2.4
2

Minto to Thain, 2 runs

2.3
.

Minto to Thain, 0 runs

2.2
.

Minto to Thain, 0 runs

2.1
.

Minto to Thain, 0 runs

1.6
1

Robinson to Thain, 1 run

1.5
.

Robinson to Thain, 0 runs

1.4
.

Robinson to Thain, 0 runs

1.3
3

Robinson to Benkenstein, 3 runs

1.3
1

Robinson to Benkenstein, wide

1.2
.

Robinson to Benkenstein, 0 runs

1.1
.

Robinson to Benkenstein, 0 runs

1.1
1

Robinson to Benkenstein, wide

0.6
1

Minto to Benkenstein, 1 run

0.5
4

Minto to Benkenstein, 4 runs

0.4
.

Minto to Benkenstein, 0 runs

0.3
1

Minto to Thain, 1 run

0.2
4

Minto to Thain, 4 runs

0.1
4

Minto to Thain, 4 runs

37.6
6

Jones to Ackermann, 6 runs

37.5
.

Jones to Ackermann, 0 runs

37.4
2

Jones to Ackermann, 2 runs

37.3
1

Jones to Aldridge, 1 run

37.2
4

Jones to Aldridge, 4 runs

37.1
.

Jones to Aldridge, 0 runs

36.6
1

Critchley to Aldridge, leg bye

36.5
.

Critchley to Aldridge, 0 runs

36.4
4

Critchley to Ackermann, 4 runs

36.3
4

Critchley to Ackermann, 4 runs

36.2
1

Ackermann defends for a single run.

36.1
4

Critchley to Ackermann, 4 runs

35.6
1

Jones to Ackermann, 1 run

35.6
1

Jones to Ackermann, wide

35.5
.

Jones to Ackermann, 0 runs

35.5
1

Jones to Ackermann, wide

35.4
6

Jones to Ackermann, 6 runs

35.3
1

Jones to Aldridge, 1 run

35.2
.

Jones to Aldridge, 0 runs

35.1
1

Jones to Ackermann, leg bye

34.6
1

Critchley to Ackermann, 1 run

34.5
1

Critchley to Aldridge, 1 run

34.4
1

Critchley to Ackermann, 1 run

34.3
.

Critchley to Ackermann, 0 runs

34.2
1

Critchley to Aldridge, 1 run

34.1
1

Critchley to Ackermann, 1 run

33.6
4

Z Akhter to Aldridge, 4 runs

33.5
1

Z Akhter to Ackermann, 1 run

33.4
.

Z Akhter to Ackermann, 0 runs

33.3
.

Z Akhter to Ackermann, 0 runs

33.2
2

Z Akhter to Ackermann, 2 runs

33.1
6

Z Akhter to Ackermann, 6 runs

32.6
1

Critchley to Ackermann, 1 run

32.5
1

Critchley to Aldridge, 1 run

32.4
1

Critchley to Ackermann, 1 run

32.3
1

Critchley to Aldridge, 1 run

32.2
.

Critchley to Aldridge, 0 runs

32.1
1

Critchley to Ackermann, 1 run

31.6
.

Z Akhter to Aldridge, 0 runs

31.5
.

Z Akhter to Aldridge, 0 runs

31.4
1

Z Akhter to Ackermann, 1 run

31.3
.

Z Akhter to Ackermann, 0 runs

31.2
.

Z Akhter to Ackermann, 0 runs

31.1
1

Z Akhter to Aldridge, 1 run

30.6
.

Harmer to Ackermann, 0 runs

30.5
1

Harmer to Aldridge, 1 run

30.4
.

Harmer to Aldridge, 0 runs

30.3
1

Harmer to Ackermann, 1 run

30.2
1

Harmer to Aldridge, 1 run

30.1
1

Harmer to Ackermann, 1 run

29.6
1

Bennett to Ackermann, 1 run

29.5
.

Bennett to Ackermann, 0 runs

29.4
4

Bennett to Ackermann, 4 runs

29.3
1

Bennett to Aldridge, 1 run

29.2
.

Bennett to Aldridge, 0 runs

29.1
1

Bennett to Ackermann, 1 run

28.6
.

Harmer to Aldridge, 0 runs

28.5
.

Harmer to Aldridge, 0 runs

28.4
.

Harmer to Aldridge, 0 runs

28.3
.

Harmer to Aldridge, 0 runs

28.2
4

Harmer to Aldridge, 4 runs

28.1
1

Harmer to Ackermann, 1 run

27.6
1

Bennett to Ackermann, 1 run

27.5
1

Bennett to Aldridge, 1 run

27.4
.

Bennett to Aldridge, 0 runs

27.3
.

Bennett to Aldridge, 0 runs

27.2
.

Bennett to Aldridge, 0 runs

27.1
1

Bennett to Ackermann, 1 run

26.6
.

Z Akhter to Aldridge, 0 runs

26.5
1

Z Akhter to Ackermann, 1 run

26.4
.

Z Akhter to Ackermann, 0 runs

26.3
.

Z Akhter to Ackermann, 0 runs

26.2
.

Z Akhter to Ackermann, 0 runs

26.1
1

Z Akhter to Aldridge, 1 run

25.6
6

Jones to Ackermann, 6 runs

25.5
.

Jones to Ackermann, 0 runs

25.4
.

Jones to Ackermann, 0 runs

25.3
.

Jones to Ackermann, 0 runs

25.2
.

Jones to Ackermann, 0 runs

25.1
1

Jones to Aldridge, 1 run

24.6
.

Porter to Ackermann, 0 runs

24.5
4

Porter to Ackermann, 4 runs

24.4
.

Porter to Ackermann, 0 runs

24.3
.

Porter to Ackermann, 0 runs

24.2
1

Porter to Aldridge, 1 run

23.5
1

Jones to Aldridge, 1 run

23.4
.

Jones to Aldridge, 0 runs

23.3
.

Jones to Aldridge, 0 runs

23.2
1

Jones to Ackermann, 1 run

23.1
4

Jones to Ackermann, 4 runs

22.6
.

Porter to Aldridge, 0 runs

22.5
1

Porter to Ackermann, 1 run

22.4
.

Porter to Ackermann, 0 runs

22.3
.

Porter to Ackermann, 0 runs

22.2
.

Porter to Ackermann, 0 runs

22.1
.

Porter to Ackermann, 0 runs

21.6
W

Jones to Bedingham, wicket (lbw - Bedingham)

21.5
.

Jones to Bedingham, 0 runs

21.4
.

Jones to Bedingham, 0 runs

21.3
1

Jones to Ackermann, 1 run

21.2
.

Jones to Ackermann, 0 runs

21.1
.

Jones to Ackermann, 0 runs

20.6
1

Harmer to Ackermann, 1 run

20.5
1

Harmer to Bedingham, 1 run

20.4
.

Harmer to Bedingham, 0 runs

20.3
.

Harmer to Bedingham, 0 runs

20.2
1

Harmer to Ackermann, 1 run

20.1
.

Harmer to Ackermann, 0 runs

19.6
.

Z Akhter to Bedingham, 0 runs

19.5
6

Z Akhter to Bedingham, 6 runs

19.4
.

Z Akhter to Bedingham, 0 runs

19.3
.

Z Akhter to Bedingham, 0 runs

19.2
.

Z Akhter to Bedingham, 0 runs

19.1
.

Z Akhter to Bedingham, 0 runs

18.6
1

Harmer to Ackermann, 1 run

18.5
.

Harmer to Ackermann, 0 runs

18.4
1

Ackermann plays a defensive stroke for a single run.

18.3
1

Harmer to Bedingham, 1 run

18.2
1

Harmer to Ackermann, 1 run

18.1
.

Harmer to Ackermann, 0 runs

17.6
.

Z Akhter to Bedingham, 0 runs

17.5
4

Z Akhter to Bedingham, 4 runs

17.4
4

Z Akhter to Bedingham, 4 runs

17.3
.

Z Akhter to Bedingham, 0 runs

17.2
.

Z Akhter to Bedingham, 0 runs

17.1
1

Z Akhter to Ackermann, 1 run

16.6
1

Harmer to Ackermann, 1 run

16.5
.

0 runs

16.4
.

Harmer to Ackermann, 0 runs

16.3
.

Harmer to Ackermann, 0 runs

16.2
1

Harmer to Bedingham, 1 run

16.1
.

Harmer to Bedingham, 0 runs

15.6
1

Z Akhter to Bedingham, 1 run

15.5
1

Z Akhter to Ackermann, 1 run

15.4
.

Z Akhter to Ackermann, 0 runs

15.3
1

Z Akhter to Bedingham, 1 run

15.2
.

Z Akhter to Bedingham, 0 runs

15.1
1

Z Akhter to Ackermann, 1 run

14.6
.

Harmer to Bedingham, 0 runs

14.5
.

Harmer to Bedingham, 0 runs

14.4
1

Harmer to Ackermann, 1 run

14.3
.

Harmer to Ackermann, 0 runs

14.2
1

Harmer to Bedingham, 1 run

14.1
.

Harmer to Bedingham, 0 runs

14.1
1

Harmer to Bedingham, wide

13.6
1

Z Akhter to Bedingham, 1 run

13.5
1

Z Akhter to Ackermann, 1 run

13.4
.

Z Akhter to Ackermann, 0 runs

13.3
.

Z Akhter to Ackermann, 0 runs

13.2
4

Z Akhter to Ackermann, 4 runs

13.1
.

Z Akhter to Ackermann, 0 runs

12.6
1

Harmer to Ackermann, 1 run

12.5
.

0 runs

12.4
.

Harmer to Ackermann, 0 runs

12.3
.

Harmer to Ackermann, 0 runs

12.2
W

Harmer to Stokes, appeal, wicket (caught - Stokes)

12.1
2

Harmer to Stokes, 2 runs

12.1
2

Harmer to Bedingham, 2 wides

11.6
.

Jones to Stokes, 0 runs

11.5
1

Bedingham plays a defensive stroke for a run.

11.4
1

Jones to Stokes, 1 run

11.3
4

Jones to Stokes, 4 runs

11.2
4

Jones to Stokes, 4 runs

11.1
.

Jones to Stokes, 0 runs

10.6
1

Porter to Stokes, 1 run

10.5
2

Porter to Stokes, 2 runs

10.4
6

Porter to Stokes, 6 runs

10.3
.

Porter to Stokes, 0 runs

10.2
1

Porter to Bedingham, 1 run

10.1
.

Porter to Bedingham, 0 runs

9.6
.

Jones to Stokes, 0 runs

9.5
2

Jones to Stokes, 2 runs

9.5
1

Jones to Stokes, wide

9.4
6

Jones to Stokes, 6 runs

9.3
4

Jones to Stokes, 4 runs

9.2
1

Jones to Bedingham, 1 run

9.1
.

Jones to Bedingham, 0 runs

9.1
1

Jones to Bedingham, wide

9.1
1

Jones to Bedingham, wide

8.6
4

Porter to Stokes, 4 runs

8.5
.

Porter to Stokes, 0 runs

8.4
4

Porter to Stokes, 4 runs

8.3
.

Porter to Stokes, 0 runs

8.2
.

Porter to Stokes, 0 runs

8.1
1

Porter to Bedingham, 1 run

7.6
.

Bennett to Stokes, 0 runs

7.5
.

Bennett to Stokes, 0 runs

7.5
1

Bennett to Stokes, wide

7.4
.

Bennett to Stokes, 0 runs

7.4
1

Bennett to Stokes, wide

7.3
.

Bennett to Stokes, 0 runs

7.2
1

Bennett to Bedingham, 1 run

7.1
.

Bennett to Bedingham, 0 runs

6.6
.

Porter to Stokes, 0 runs

6.5
1

Porter to Bedingham, 1 run

6.4
.

Porter to Bedingham, 0 runs

6.3
3

Porter to Stokes, 3 runs

6.3
1

Porter to Stokes, wide

6.2
.

Porter to Stokes, 0 runs

6.1
W

Porter to Rhodes, appeal, wicket (bowled - Rhodes)

5.6
1

Bennett to Rhodes, 1 run

5.5
.

Bennett to Rhodes, 0 runs

5.4
.

Bennett to Rhodes, 0 runs

5.3
3

Bennett to Bedingham, 3 runs

5.2
.

Bennett to Bedingham, 0 runs

5.1
.

Bennett to Bedingham, 0 runs

4.6
.

Porter to Rhodes, 0 runs

4.5
.

Porter to Rhodes, 0 runs

4.5
1

Porter to Rhodes, wide

4.4
1

Porter to Bedingham, 1 run

4.3
2

Porter to Bedingham, 2 runs

4.2
1

Porter to Rhodes, 1 run

4.1
.

Porter to Rhodes, 0 runs

3.6
.

Bennett to Bedingham, 0 runs

3.5
.

Bennett to Bedingham, 0 runs

3.4
4

Bennett to Bedingham, 4 runs

3.3
W

appeal, wicket (caught - OG Robinson)

3.2
.

Bennett to OG Robinson, 0 runs

3.1
.

Bennett to OG Robinson, 0 runs

2.6
.

Porter to Rhodes, 0 runs

2.5
.

Porter to Rhodes, 0 runs

2.4
.

Porter to Rhodes, 0 runs

2.3
1

Porter to OG Robinson, 1 run

2.2
.

Porter to OG Robinson, 0 runs

2.1
2

Porter to OG Robinson, 2 runs

1.6
.

Bennett to Rhodes, 0 runs

1.5
.

Bennett to Rhodes, 0 runs

1.5
1

Bennett to Rhodes, wide

1.4
.

Bennett to Rhodes, 0 runs

1.3
4

Bennett to Rhodes, 4 runs

1.2
4

Bennett to Rhodes, 4 runs

1.2
1

Bennett to Rhodes, wide

1.1
.

Bennett to Rhodes, 0 runs

0.6
.

Porter to OG Robinson, 0 runs

0.5
.

Porter to OG Robinson, 0 runs

0.4
.

Porter to OG Robinson, 0 runs

0.3
3

Porter to Rhodes, 3 runs

0.2
W

Porter to Lees, appeal, wicket (caught - Lees)

0.1
.

Porter to Lees, 0 runs

0.1
1

Porter to Lees, wide