Squads Durham vs Essex List a One-Day Cup 09.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ackermann Colin
all rounder
Adair Mark
bowler
Aldridge Kasey
all rounder
Allison Charles
batsman
Bailey Archie
no information yet
Benkenstein Luc
batsman
Bedingham David
wicket keeper
Bennett Charlie Edward
no information yet
Boland Scott
bowler
Bosch Eathan
all rounder
Borthwick Scott
all rounder
Bracewell Doug
all rounder
Bowman Robbie
no information yet
Browne Nick
batsman
Burnham Jack
batsman
Cook Sam
bowler
Bushnell Jonathan James
batsman
Cox Jordan
wicket keeper
Carse Brydon
bowler
Critchley Matt
all rounder
Clark Graham
batsman
Das Robin
batsman
Conners Sam
bowler
Elgar Dean
batsman
Coughlin Paul
all rounder
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Dwarshuis Ben
bowler
Foster Matthew
bowler
Foulkes Zak
batsman
Gladwell Daniel John
no information yet
Gay Emilio
batsman
Harmer Simon
bowler
Gibson Oliver James
bowler
Jones Mackenzie
all rounder
Glover Brandon
bowler
McKenna Ronnie
no information yet
Hogg Daniel Maxwell
bowler
Pepper Michael
wicket keeper
Killeen Mitchell Jack
all rounder
Porter Jamie
bowler
Leede Bas de
all rounder
Richards Jamal
all rounder
Lees Alex
batsman
Snater Shane
bowler
Lewis Jon
bowler
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Mackintosh Tom
batsman
Walter Paul Ian
all rounder
Westley Tom
all rounder
McKinney Ben Stewart
batsman
Yadav Umesh
bowler
Minto James
no information yet
Mustard Haydon Samuel
no information yet
Parkinson Callum
bowler
Parnell Wayne
bowler
Patel Ajaz
bowler
Potts Matty
bowler
Pretorius Migael
bowler
Raine Ben
all rounder
Rhodes Will
all rounder
Robinson Luke
no information yet
Robinson Luke Stephen
bowler
Robinson Oliver
wicket keeper
Siddle Peter
bowler
Sowter Nathan
bowler
Stokes Ben
all rounder
Stubbs Tristan
batsman
Toole Raymond
bowler
Wagner Neil
bowler
Wood Mark
bowler
Match has not started yet