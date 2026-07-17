Squads Durham vs Essex List a One-Day Cup 09.08.2026

List a

DUR
DUR
ESS
ESS

Playing

DUR
DUR
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Ackermann Colin

all rounder

Aldridge Kasey

all rounder

Bailey Archie

no information yet

Bedingham David

wicket keeper

Bennett Charlie Edward

no information yet

Bosch Eathan

all rounder

Borthwick Scott

all rounder

Bracewell Doug

all rounder

Bowman Robbie

no information yet

Cook Sam

bowler

Cox Jordan

wicket keeper

Critchley Matt

all rounder

Das Robin

batsman

Elgar Dean

batsman

Coughlin Paul

all rounder

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Gladwell Daniel John

no information yet

Gay Emilio

batsman

Jones Mackenzie

all rounder

McKenna Ronnie

no information yet

Pepper Michael

wicket keeper

Leede Bas de

all rounder

Richards Jamal

all rounder

Lees Alex

batsman

Lewis Jon

bowler

Walter Paul Ian

all rounder

Westley Tom

all rounder

Minto James

no information yet

Mustard Haydon Samuel

no information yet

Raine Ben

all rounder

Rhodes Will

all rounder

Robinson Luke

no information yet

Robinson Oliver

wicket keeper

Stokes Ben

all rounder

Wood Mark

bowler

Bench

DUR
DUR
ESS
ESS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet