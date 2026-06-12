H2h Glamorgan vs Sussex List a One-Day Cup 22.07.2026

List a

GLA
GLA
SUS
SUS
Glamorgan vs Sussex

First class, County Championship

SUSSussex

(44 ov.) 136/2

GLAGlamorgan

155

T20, T20 Blast

GLAGlamorgan

172

SUSSussex

199

T20, T20 Blast

SUSSussex

195

GLAGlamorgan

117