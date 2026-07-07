Squads Glamorgan vs Sussex List a One-Day Cup 22.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bevan Thomas
batsman
Alsop Tom
wicket keeper
Bevan Tom
no information yet
Archer Jofra
bowler
Byrom Eddie
batsman
Carlson Kiran
batsman
Campbell Jack
bowler
Cooke Chris
wicket keeper
Carson Jack
bowler
Crane Mason
bowler
Carter Oliver
wicket keeper
Douthwaite Daniel
all rounder
Clark Tom
batsman
Franco Romano
no information yet
Coles James Matthew
all rounder
Friend Harry Lucas Aubrey
no information yet
Crocombe Henry T
bowler
Gorvin Andrew William
all rounder
Currie Bradley
bowler
Hameed Azeem
no information yet
Finn Steven
bowler
Hamza Mir
bowler
Foreman Bertie
all rounder
Harris James
all rounder
Haines Tom
batsman
Horton Alex
wicket keeper
Henry Troy
no information yet
Hurle Henry Ellis
wicket keeper
Hudson-Prentice Fynn
all rounder
Ingram Colin
batsman
Hughes Daniel
batsman
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Hunt Sean Frank
bowler
Kerr Hayden
all rounder
Ibrahim Danial
batsman
Labuschagne Marnus
batsman
Jamie Atkins
bowler
Leonard Ned
all rounder
Karvelas Aristides
bowler
Lewis Rhodri J
all rounder
Khan Shadab
all rounder
McIlroy Jamie
bowler
Lamb Danny
all rounder
Morgan Owen
all rounder
Lenham Archie
bowler
Morris Ben
bowler
Lion-Cachet Zach Benjamin
batsman
Nicholls Callum Rhys
no information yet
Mills Tymal
bowler
Northeast Sam
batsman
Pujara Cheteshwar
batsman
Norton Tom
no information yet
Rawlins Delray
all rounder
Pearce Sam
all rounder
Robinson Oliver
bowler
Phillips Tegid Daniel
bowler
Rogers Henry P
all rounder
Podmore Harry
bowler
Seales Jayden
bowler
Rayner Ollie
all rounder
Shipley Henry
all rounder
Reingold Steven Jack
bowler
Simpson John
wicket keeper
Root Billy
batsman
Smith Steve
batsman
Sisodiya Prem
bowler
Tear Charlie
wicket keeper
Smale William
wicket keeper
Thomas George
batsman
Smith Ruaidhri
bowler
Unadkat Jaydev
bowler
Sole Chris
bowler
Ward Harrison
batsman
Swepson Mitch
bowler
Tribe Asa Mark
batsman
van der Gugten Tim
bowler
Vermaak Tom
no information yet
Wasim Imad
all rounder
Weighell James
all rounder
Wright Jude
no information yet
Zain ul Hasan
bowler
Match has not started yet