Squads Glamorgan vs Sussex List a One-Day Cup 22.07.2026

List a

GLA
GLA
SUS
SUS

Playing

GLA
GLA
SUS
SUS
First TeamSecond Team
Alsop Tom

wicket keeper

Bevan Tom

no information yet

Cooke Chris

wicket keeper

Carter Oliver

wicket keeper

Clark Tom

batsman

Franco Romano

no information yet

Friend Harry Lucas Aubrey

no information yet

Hameed Azeem

no information yet

Hamza Mir

bowler

Foreman Bertie

all rounder

Harris James

all rounder

Haines Tom

batsman

Horton Alex

wicket keeper

Henry Troy

no information yet

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Kerr Hayden

all rounder

Leonard Ned

all rounder

Lewis Rhodri J

all rounder

Khan Shadab

all rounder

Lamb Danny

all rounder

Morgan Owen

all rounder

Nicholls Callum Rhys

no information yet

Norton Tom

no information yet

Rawlins Delray

all rounder

Pearce Sam

all rounder

Rogers Henry P

all rounder

Rayner Ollie

all rounder

Shipley Henry

all rounder

Simpson John

wicket keeper

Root Billy

batsman

Tear Charlie

wicket keeper

Smale William

wicket keeper

Vermaak Tom

no information yet

Wasim Imad

all rounder

Weighell James

all rounder

Wright Jude

no information yet

Bench

GLA
GLA
SUS
SUS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet