Match details Glamorgan vs Sussex List a One-Day Cup 22.07.2026

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GLA
GLA
SUS
SUS

Match Info

Match:One-Day Cup 2026
Date:Tuesday, July 21, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, July 22, 2026 10:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Glamorgan Squad

PlayersBevan Thomas, Bevan Tom, Byrom Eddie, Carlson Kiran, Cooke Chris, Crane Mason, Douthwaite Daniel, Franco Romano, Friend Harry Lucas Aubrey, Gorvin Andrew William, Hameed Azeem, Hamza Mir, Harris James, Horton Alex, Hurle Henry Ellis, Ingram Colin, Kellaway Benjamin Ian, Kerr Hayden, Labuschagne Marnus, Leonard Ned, Lewis Rhodri J, McIlroy Jamie, Morgan Owen, Morris Ben, Nicholls Callum Rhys, Northeast Sam, Norton Tom, Pearce Sam, Phillips Tegid Daniel, Podmore Harry, Rayner Ollie, Reingold Steven Jack, Root Billy, Sisodiya Prem, Smale William, Smith Ruaidhri, Sole Chris, Swepson Mitch, Tribe Asa Mark, van der Gugten Tim, Vermaak Tom, Wasim Imad, Weighell James, Wright Jude, Zain ul Hasan
Benchno information yet

Sussex Squad

PlayersAlsop Tom, Archer Jofra, Borromeo Alexander, Campbell Jack, Carson Jack, Carter Oliver, Clark Tom, Coles James Matthew, Crocombe Henry T, Currie Bradley, Finn Steven, Foreman Bertie, Haines Tom, Henry Troy, Hudson-Prentice Fynn, Hughes Daniel, Hunt Sean Frank, Ibrahim Danial, Jamie Atkins, Karvelas Aristides, Khan Shadab, Lamb Danny, Lenham Archie, Lion-Cachet Zach Benjamin, Mills Tymal, Pujara Cheteshwar, Rawlins Delray, Robinson Oliver, Rogers Henry P, Seales Jayden, Shipley Henry, Simpson John, Smith Steve, Tear Charlie, Thomas George, Unadkat Jaydev, Ward Harrison
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet