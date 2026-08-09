Highlights Kent vs Leicestershire List a One-Day Cup 09.08.2026
Parkinson to Ben Cox, 0 runs
Parkinson to Kelly, appeal, wicket (stumped - Kelly)
Parkinson to Kelly, 0 runs
Parkinson to Eskinazi, appeal, wicket (stumped - Eskinazi)
Evison to Eskinazi, 1 run
Evison to Hamza Shaikh, 1 run
Evison to Eskinazi, 1 run
Evison to Eskinazi, 0 runs
Evison to Eskinazi, 0 runs
Evison to Eskinazi, 0 runs
Parkinson to Hamza Shaikh, 2 runs
Parkinson to Hamza Shaikh, 0 runs
Parkinson to Eskinazi, 1 run
Parkinson to Eskinazi, 0 runs
Parkinson to Hamza Shaikh, 1 run
Parkinson to Eskinazi, 1 run
Evison to Hamza Shaikh, 0 runs
Evison to Hamza Shaikh, 0 runs
Evison to Eskinazi, 1 run
Evison to Eskinazi, 0 runs
Evison to Eskinazi, 0 runs
Evison to Hamza Shaikh, 1 run
Parkinson to Hamza Shaikh, 1 run
Parkinson to Hamza Shaikh, 0 runs
Parkinson to Hamza Shaikh, 0 runs
Parkinson to Eskinazi, 1 run
Parkinson to Eskinazi, 0 runs
Parkinson to Eskinazi, 0 runs
Evison to Hamza Shaikh, 0 runs
Evison to Hamza Shaikh, 0 runs
Evison to Hamza Shaikh, 0 runs
Evison to Hamza Shaikh, 0 runs
Evison to Scriven, appeal, wicket (caught - Scriven)
Evison to Scriven, 0 runs
Singh to Scriven, bye
Singh to Eskinazi, 1 run
Singh to Scriven, 1 run
Singh to Scriven, 2 runs
Singh to Scriven, 0 runs
Singh to Scriven, 0 runs
Stewart to Scriven, 1 run
Stewart to Scriven, 0 runs
Stewart to Scriven, 0 runs
Stewart to Scriven, 0 runs
Stewart to Scriven, 0 runs
Stewart to Scriven, 2 runs
Quinn to Eskinazi, 0 runs
Quinn to Eskinazi, 0 runs
Quinn to Eskinazi, 4 runs
Quinn to Eskinazi, 0 runs
Quinn to Eskinazi, 6 runs
Quinn to Eskinazi, 0 runs
Stewart to Scriven, 0 runs
Stewart to Scriven, 0 runs
Stewart to Scriven, 0 runs
Stewart to Scriven, 0 runs
Stewart to Rishi Patel, appeal, wicket (caught - Rishi Patel)
Stewart to Rishi Patel, 4 runs
Quinn to Eskinazi, 0 runs
Quinn to Eskinazi, 0 runs
Quinn to Eskinazi, 0 runs
Quinn to Eskinazi, 4 runs
Quinn to Eskinazi, 0 runs
Stewart to Rishi Patel, 0 runs
Stewart to Rishi Patel, 0 runs
Stewart to Rishi Patel, 0 runs
Stewart to Rishi Patel, 2 runs
Stewart to Eskinazi, 1 run
Stewart to Rishi Patel, 1 run
Quinn to Eskinazi, 0 runs
Quinn to Eskinazi, 0 runs
Quinn to Eskinazi, 0 runs
Quinn to Eskinazi, 0 runs
Quinn to Eskinazi, 4 runs
Quinn to Eskinazi, 0 runs
Stewart to Rishi Patel, 0 runs
Stewart to Rishi Patel, 6 runs
Stewart to Rishi Patel, 0 runs
Stewart to Rishi Patel, 4 runs
Stewart to Rishi Patel, 0 runs
Stewart to Rishi Patel, 0 runs
Quinn to Eskinazi, 0 runs
Quinn to Rishi Patel, 1 run
Quinn to Rishi Patel, 0 runs
Quinn to Rishi Patel, 0 runs
Quinn to Rishi Patel, 0 runs
Quinn to Rishi Patel, 0 runs
Stewart to Eskinazi, 0 runs
Stewart to Eskinazi, 0 runs
Stewart to Eskinazi, 0 runs
Stewart to Eskinazi, 0 runs
Stewart to Eskinazi, 0 runs
Stewart to Eskinazi, 0 runs