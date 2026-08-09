Highlights Kent vs Leicestershire List a One-Day Cup 09.08.2026

Live
List a

Kent County Cricket Ground

KEN
KEN
LEI
LEI

(15 ov.) 57/4

15.4
.

Parkinson to Ben Cox, 0 runs

15.3
W

Parkinson to Kelly, appeal, wicket (stumped - Kelly)

15.2
.

Parkinson to Kelly, 0 runs

15.1
W

Parkinson to Eskinazi, appeal, wicket (stumped - Eskinazi)

14.6
1

Evison to Eskinazi, 1 run

14.5
1

Evison to Hamza Shaikh, 1 run

14.4
1

Evison to Eskinazi, 1 run

14.3
.

Evison to Eskinazi, 0 runs

14.2
.

Evison to Eskinazi, 0 runs

14.1
.

Evison to Eskinazi, 0 runs

13.6
2

Parkinson to Hamza Shaikh, 2 runs

13.5
.

Parkinson to Hamza Shaikh, 0 runs

13.4
1

Parkinson to Eskinazi, 1 run

13.3
.

Parkinson to Eskinazi, 0 runs

13.2
1

Parkinson to Hamza Shaikh, 1 run

13.1
1

Parkinson to Eskinazi, 1 run

12.6
.

Evison to Hamza Shaikh, 0 runs

12.5
.

Evison to Hamza Shaikh, 0 runs

12.4
1

Evison to Eskinazi, 1 run

12.3
.

Evison to Eskinazi, 0 runs

12.2
.

Evison to Eskinazi, 0 runs

12.1
1

Evison to Hamza Shaikh, 1 run

11.6
1

Parkinson to Hamza Shaikh, 1 run

11.5
.

Parkinson to Hamza Shaikh, 0 runs

11.4
.

Parkinson to Hamza Shaikh, 0 runs

11.3
1

Parkinson to Eskinazi, 1 run

11.2
.

Parkinson to Eskinazi, 0 runs

11.1
.

Parkinson to Eskinazi, 0 runs

10.6
.

Evison to Hamza Shaikh, 0 runs

10.5
.

Evison to Hamza Shaikh, 0 runs

10.4
.

Evison to Hamza Shaikh, 0 runs

10.3
.

Evison to Hamza Shaikh, 0 runs

10.2
W

Evison to Scriven, appeal, wicket (caught - Scriven)

10.1
.

Evison to Scriven, 0 runs

9.6
1

Singh to Scriven, bye

9.5
1

Singh to Eskinazi, 1 run

9.4
1

Singh to Scriven, 1 run

9.3
2

Singh to Scriven, 2 runs

9.2
.

Singh to Scriven, 0 runs

9.1
.

Singh to Scriven, 0 runs

8.6
1

Stewart to Scriven, 1 run

8.5
.

Stewart to Scriven, 0 runs

8.4
.

Stewart to Scriven, 0 runs

8.3
.

Stewart to Scriven, 0 runs

8.2
.

Stewart to Scriven, 0 runs

8.1
2

Stewart to Scriven, 2 runs

7.6
.

Quinn to Eskinazi, 0 runs

7.5
.

Quinn to Eskinazi, 0 runs

7.4
4

Quinn to Eskinazi, 4 runs

7.3
.

Quinn to Eskinazi, 0 runs

7.2
6

Quinn to Eskinazi, 6 runs

7.1
.

Quinn to Eskinazi, 0 runs

6.6
.

Stewart to Scriven, 0 runs

6.5
.

Stewart to Scriven, 0 runs

6.4
.

Stewart to Scriven, 0 runs

6.3
.

Stewart to Scriven, 0 runs

6.2
W

Stewart to Rishi Patel, appeal, wicket (caught - Rishi Patel)

6.1
4

Stewart to Rishi Patel, 4 runs

5.5
.

Quinn to Eskinazi, 0 runs

5.4
.

Quinn to Eskinazi, 0 runs

5.3
.

Quinn to Eskinazi, 0 runs

5.2
4

Quinn to Eskinazi, 4 runs

5.1
.

Quinn to Eskinazi, 0 runs

4.6
.

Stewart to Rishi Patel, 0 runs

4.5
.

Stewart to Rishi Patel, 0 runs

4.4
.

Stewart to Rishi Patel, 0 runs

4.3
2

Stewart to Rishi Patel, 2 runs

4.2
1

Stewart to Eskinazi, 1 run

4.1
1

Stewart to Rishi Patel, 1 run

3.6
.

Quinn to Eskinazi, 0 runs

3.5
.

Quinn to Eskinazi, 0 runs

3.4
.

Quinn to Eskinazi, 0 runs

3.3
.

Quinn to Eskinazi, 0 runs

3.2
4

Quinn to Eskinazi, 4 runs

3.1
.

Quinn to Eskinazi, 0 runs

2.6
.

Stewart to Rishi Patel, 0 runs

2.5
6

Stewart to Rishi Patel, 6 runs

2.4
.

Stewart to Rishi Patel, 0 runs

2.3
4

Stewart to Rishi Patel, 4 runs

2.2
.

Stewart to Rishi Patel, 0 runs

2.1
.

Stewart to Rishi Patel, 0 runs

1.6
.

Quinn to Eskinazi, 0 runs

1.5
1

Quinn to Rishi Patel, 1 run

1.4
.

Quinn to Rishi Patel, 0 runs

1.3
.

Quinn to Rishi Patel, 0 runs

1.2
.

Quinn to Rishi Patel, 0 runs

1.1
.

Quinn to Rishi Patel, 0 runs

0.6
.

Stewart to Eskinazi, 0 runs

0.5
.

Stewart to Eskinazi, 0 runs

0.4
.

Stewart to Eskinazi, 0 runs

0.3
.

Stewart to Eskinazi, 0 runs

0.2
.

Stewart to Eskinazi, 0 runs

0.1
.

Stewart to Eskinazi, 0 runs