Squads Kent vs Leicestershire List a One-Day Cup 09.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Wes
bowler
Ahmed Rehan
all rounder
Bartlett Xavier
bowler
Amin Umar
batsman
Bazley James
all rounder
Bailey JE
no information yet
Bell-Drummond Daniel
batsman
Budinger SG
batsman
Benjamin Christopher Gavin
wicket keeper
Cox Ben
wicket keeper
Bhuiyan Arafat
bowler
Davis Will
bowler
Billings Sam
wicket keeper
Evans Sam
batsman
Cohen Michael
bowler
Green Alex M
no information yet
Compton Ben
batsman
Green Ben
all rounder
Crawley Zak
batsman
Handscomb Peter
wicket keeper
Curtiss Olly
no information yet
Hill Lewis
wicket keeper
Daly Ellis
no information yet
Holland Ian
all rounder
Dawkins Ben
no information yet
Hull Josh
bowler
Denly Jaydn
all rounder
Keast James
no information yet
Denly Joe
batsman
Masood Shan
batsman
Evison Joey
all rounder
Mike Ben
all rounder
Finch Harry
batsman
Mulder Wiaan
all rounder
Garrett George
bowler
Patel Rishi
batsman
Hogan Michael
bowler
Rahane Ajinkya
batsman
Jas Singh
bowler
Ramji Uttam
bowler
Khushi Feroze
batsman
Rhodes George
all rounder
Klaassen Fred
bowler
Salisbury Matt
bowler
Linde George
all rounder
Scriven Tom
all rounder
Muyeye Tawanda
batsman
Shah Naseem
bowler
Nijjar Aron
bowler
Stirling Paul
batsman
O Riordan Marcus
all rounder
Swindells Harry
wicket keeper
Parkinson Matt
bowler
Trevaskis Liam
bowler
Qadri Hamidullah
bowler
Walker Roman
bowler
Quinn Matt
bowler
Wood Sam
no information yet
Richardson Kane
bowler
Wright Chris
bowler
Rogers Tom
bowler
Singh Arshdeep
bowler
Singh Can Ekansh
no information yet
Singh Ekansh
no information yet
Stewart Grant
all rounder
Stobo Charles
bowler
Swanepoel Beyers
all rounder
Match has not started yet