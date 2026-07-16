Squads Kent vs Leicestershire List a One-Day Cup 09.08.2026

List a

KEN
KEN
LEI
LEI

Playing

KEN
KEN
LEI
LEI
First TeamSecond Team
Agar Wes

bowler

Ahmed Rehan

all rounder

Amin Umar

batsman

Bazley James

all rounder

Bailey JE

no information yet

Cox Ben

wicket keeper

Billings Sam

wicket keeper

Evans Sam

batsman

Green Alex M

no information yet

Green Ben

all rounder

Handscomb Peter

wicket keeper

Curtiss Olly

no information yet

Hill Lewis

wicket keeper

Daly Ellis

no information yet

Holland Ian

all rounder

Dawkins Ben

no information yet

Hull Josh

bowler

Denly Jaydn

all rounder

Keast James

no information yet

Denly Joe

batsman

Evison Joey

all rounder

Mike Ben

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Jas Singh

bowler

Rhodes George

all rounder

Linde George

all rounder

Scriven Tom

all rounder

O Riordan Marcus

all rounder

Swindells Harry

wicket keeper

Wood Sam

no information yet

Singh Can Ekansh

no information yet

Singh Ekansh

no information yet

Stewart Grant

all rounder

Swanepoel Beyers

all rounder

Bench

KEN
KEN
LEI
LEI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet