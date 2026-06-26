H2h Leicestershire vs Lancashire List a One-Day Cup 26.07.2026

List a

LEI
LEI
LAN
LAN
Leicestershire vs Lancashire

T20, T20 Blast

LEILeicestershire

156

LANLancashire

160

T20, T20 Blast

LANLancashire

145

LEILeicestershire

146

T20, T20 Blast

LANLancashire

145

LEILeicestershire

149
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