Highlights Leicestershire vs Lancashire List a One-Day Cup 26.07.2026
Bailey to Rishi Patel, 0 runs
Bailey to Rishi Patel, 0 runs
Bailey to Rishi Patel, 0 runs
Bailey to Hamza Shaikh, 1 run
Bailey to Holland, appeal, wicket (bowled - Holland)
Stanley to Rishi Patel, 0 runs
Stanley to Rishi Patel, 4 runs
Stanley to Holland, 1 run
Stanley to Holland, appeal
Stanley to Eskinazi, appeal, wicket (lbw - Eskinazi)
Stanley to Eskinazi, 0 runs
Stanley to Eskinazi, wide
Bailey to Rishi Patel, 0 runs
Bailey to Rishi Patel, 0 runs
Bailey to Rishi Patel, 0 runs
Bailey to Eskinazi, 1 run
Bailey to Eskinazi, 0 runs
Bailey to Eskinazi, 0 runs
Stanley to Rishi Patel, 0 runs
Stanley to Rishi Patel, 0 runs
Stanley to Eskinazi, 1 run
Stanley to Eskinazi, 0 runs
Stanley to Eskinazi, 0 runs
Stanley to Eskinazi, wide
Stanley to Eskinazi, wide
Stanley to Eskinazi, 4 runs
Davey to Moores, 2 runs
Davey to Moores, 4 runs
Davey to Flintoff, 1 run
Davey to Moores, 1 run
Davey to Moores, 4 runs
Davey to Flintoff, 1 run
Holland to Flintoff, 1 run
Holland to Flintoff, 0 runs
Holland to Flintoff, 6 runs
Holland to Flintoff, wide
Holland to Flintoff, 6 runs
Holland to Flintoff, 4 runs
Holland to Flintoff, 0 runs
Davey to Moores, 2 runs
Davey to Moores, 0 runs
Davey to Flintoff, 1 run
Davey to Moores, 1 run
Davey to Moores, 6 runs
Davey to Flintoff, 1 run
Holland to Moores, 4 runs
Holland to Moores, 0 runs
Holland to Moores, 6 runs
Holland to Moores, 6 runs
Holland to Moores, 4 runs
Holland to Flintoff, 1 run
de Swardt to Flintoff, leg bye
de Swardt to Moores, 1 run
de Swardt to Moores, 0 runs
de Swardt to Moores, wide
de Swardt to Flintoff, 1 run
de Swardt to Flintoff, 0 runs
de Swardt to Flintoff, 2 runs
de Swardt to Flintoff, no ball + 2 runs
Holland to Jennings, appeal, wicket (caught - Jennings)
Holland to Jennings, 2 runs
Holland to Jennings, 0 runs
Holland to Jennings, wide
Holland to Jennings, 2 runs
Holland to Flintoff, 1 run
de Swardt to Jennings, 2 runs
de Swardt to Jennings, wide
de Swardt to Jennings, 2 runs
de Swardt to Flintoff, 1 run
de Swardt to Jennings, 1 run
de Swardt to Jennings, 6 runs
de Swardt to Jennings, 2 runs
Patel to Jennings, 1 run
Patel to Flintoff, 1 run
Patel to Jennings, 1 run
Patel to Jennings, 0 runs
Patel to Flintoff, 1 run
Patel to Flintoff, 0 runs
de Swardt to Flintoff, 1 run
de Swardt to Jennings, 1 run
de Swardt to Flintoff, 1 run
de Swardt to Harris, appeal, wicket (caught - Harris)
de Swardt to Harris, 0 runs
de Swardt to Harris, wide
de Swardt to Jennings, 1 run
Patel to Harris, appeal
Patel to Harris, 6 runs
Patel to Harris, 4 runs
Patel to Jennings, 1 run
Patel to Harris, 1 run
Patel to Harris, 4 runs
Scriven to Jennings, 2 runs
Scriven to Harris, 1 run
Scriven to Harris, 2 runs
Scriven to Harris, 4 runs
Scriven to Harris, wide
Scriven to Harris, 4 runs
Scriven to Harris, 6 runs
Patel to Jennings, 0 runs
Patel to Harris, 1 run
Patel to Harris, 6 runs
Patel to Harris, 0 runs
Patel to Jennings, 1 run
Patel to Harris, 1 run
Scriven to Harris, 1 run
Scriven to Harris, 4 runs
Scriven to Harris, 4 runs
Scriven to Harris, 6 runs
Scriven to Harris, 0 runs
Scriven to Jennings, 1 run
Patel to Jennings, 1 run
Patel to Harris, 1 run
Patel to Harris, 0 runs
Patel to Harris, 2 runs
Patel to Harris, 0 runs
Patel to Harris, 2 runs
Davey to Jennings, 0 runs
Davey to Jennings, 4 runs
Davey to Harris, 1 run
Davey to Jennings, 1 run
Davey to Harris, 1 run
Davey to Jennings, 1 run
Patel to Jennings, 1 run
Patel to Harris, 1 run
Patel to Harris, 2 runs
Patel to Harris, 0 runs
Patel to Harris, 0 runs
Patel to Harris, 0 runs
Davey to Jennings, 0 runs
Davey to Jennings, 0 runs
Davey to Harris, 1 run
Davey to Harris, 4 runs
Davey to Harris, 0 runs
Davey to Harris, 0 runs
de Swardt to Harris, 1 run
de Swardt to Harris, 0 runs
de Swardt to Harris, 0 runs
de Swardt to Harris, 0 runs
de Swardt to Jennings, leg bye
de Swardt to Jennings, 4 runs
Davey to Harris, 0 runs
Davey to Harris, 0 runs
Davey to Harris, 0 runs
Davey to Jennings, 1 run
Davey to Jennings, 4 runs
Davey to Jennings, 4 runs
de Swardt to Harris, 0 runs
de Swardt to Harris, 0 runs
de Swardt to Bohannon, appeal, wicket (caught - Bohannon)
de Swardt to Bohannon, 2 runs
de Swardt to Bohannon, 0 runs
de Swardt to Jennings, 1 run
Holland to Jennings, 1 run
Holland to Bohannon, 1 run
Holland to Bohannon, 4 runs
Holland to Bohannon, 0 runs
Holland to Jennings, 1 run
Holland to Jennings, 4 runs
Patel to Jennings, 1 run
Patel to Jennings, wide
Patel to Jennings, 0 runs
Patel to Bohannon, 1 run
Patel to Jennings, 1 run
Patel to Bohannon, leg bye, appeal
Patel to Bohannon, 0 runs
Holland to Bohannon, 1 run
Holland to Bohannon, 4 runs
Holland to Bohannon, 2 runs
Holland to Bohannon, 0 runs
Holland to Jennings, 1 run
Holland to Bohannon, 1 run
Patel to Jennings, 0 runs
Patel to Bohannon, 1 run
Patel to Jennings, 1 run
Patel to Bohannon, 1 run
Patel to Jennings, 1 run
Patel to Bohannon, 1 run
Hull to Jennings, 0 runs
Hull to Jennings, wide
Hull to Bohannon, 1 run
Hull to Bohannon, 0 runs
Hull to Bohannon, 0 runs
Hull to Bohannon, 4 runs
Hull to Bohannon, 0 runs
Patel to Jennings, 0 runs
Patel to Jennings, 0 runs
Patel to Jennings, 0 runs
Patel to Jennings, 0 runs
Patel to Bohannon, 1 run
Patel to Jennings, leg bye, appeal
Hull to Jennings, 1 run
Hull to Bohannon, 1 run
Hull to Bohannon, 0 runs
Hull to Jennings, 1 run
Hull to Jennings, 4 runs
Hull to Bohannon, 1 run
Patel to Bohannon, 1 run
Patel to Bohannon, 0 runs
Patel to Jennings, 1 run
Patel to Jennings, 0 runs
Patel to Jennings, 2 runs
Patel to Jennings, 0 runs
Hull to Jennings, 1 run
Hull to Bohannon, 1 run
Hull to Bohannon, 0 runs
Hull to Bohannon, 4 runs
Hull to Bohannon, 2 leg byes
Hull to Bohannon, wide
Hull to Bohannon, 4 runs
Patel to Jennings, 0 runs
Patel to Jennings, 0 runs
Patel to Jennings, 0 runs
Patel to Bohannon, 1 run
Patel to Jennings, 1 run
Patel to Jennings, 4 runs
Hull to Bohannon, 0 runs
Hull to Bohannon, wide
Hull to Jennings, 1 run
Hull to Jennings, 0 runs
Hull to Jennings, 0 runs
Hull to Bohannon, 1 run
Hull to Bohannon, 0 runs
de Swardt to Bohannon, 1 run
de Swardt to Bohannon, 0 runs
de Swardt to Jennings, 3 runs
de Swardt to Jennings, 0 runs
de Swardt to Bohannon, 1 run
de Swardt to Bohannon, 0 runs
Scriven to Jennings, 4 runs
Scriven to Jennings, 0 runs
Scriven to Jennings, wide
Scriven to Jennings, 4 runs
Scriven to Jennings, 4 runs
Scriven to Jennings, appeal
Scriven to Jennings, 0 runs
de Swardt to Jennings, 1 run
de Swardt to Bohannon, 1 run
de Swardt to Bohannon, 0 runs
de Swardt to Bohannon, 0 runs
de Swardt to Bohannon, no ball
de Swardt to Jennings, 1 run
de Swardt to Jennings, 0 runs
Scriven to Bohannon, 0 runs
Scriven to Bohannon, 0 runs
Scriven to Hurst, appeal, wicket (caught - Hurst)
Scriven to Hurst, 0 runs
Scriven to Hurst, 0 runs
Scriven to Jennings, 1 run, appeal
de Swardt to Hurst, 0 runs
de Swardt to Jennings, 1 run
de Swardt to Jennings, wide
de Swardt to Jennings, 0 runs
de Swardt to Jennings, 0 runs
de Swardt to Hurst, 1 run
de Swardt to Jennings, 1 run
Scriven to Jennings, 1 run
Scriven to Jennings, 0 runs
Scriven to Hurst, 1 run
Scriven to Hurst, 0 runs
Scriven to Jennings, 1 run
Scriven to Jennings, 0 runs
de Swardt to Jennings, leg bye
de Swardt to Jennings, 0 runs
de Swardt to Jennings, 0 runs
de Swardt to Hurst, 1 run
de Swardt to Hurst, 0 runs
de Swardt to Hurst, 0 runs
Scriven to Jennings, 0 runs
Scriven to Jennings, 0 runs
Scriven to Jennings, 4 runs
Scriven to Hurst, 1 run
Scriven to Jennings, 1 run
Scriven to Jennings, 4 runs
de Swardt to Jennings, 1 run
de Swardt to Jennings, 0 runs
de Swardt to Jennings, 0 runs
de Swardt to Jennings, appeal
de Swardt to Jennings, 0 runs
de Swardt to Jennings, 4 runs
Scriven to Hurst, 0 runs
Scriven to Hurst, 0 runs
Scriven to Hurst, 0 runs
Scriven to Hurst, 4 runs
Scriven to Jennings, 1 run
Scriven to Jennings, 0 runs
Davey to Hurst, 4 leg byes
Davey to Hurst, 0 runs
Davey to Hurst, 0 runs
Davey to Jennings, leg bye, appeal
Davey to Hurst, 3 runs
Davey to Hurst, 0 runs
Holland to Hurst, 3 runs
Holland to Hurst, 0 runs
Holland to Hurst, 0 runs
Holland to Hurst, 0 runs
Holland to Hurst, 5 wides
Holland to Hurst, 0 runs
Holland to Hurst, 4 runs
Davey to Jennings, 0 runs
Davey to Jennings, 0 runs
Davey to Jennings, appeal
Davey to Jennings, 4 runs
Davey to Jennings, 0 runs
Davey to Hurst, 1 run
Holland to Jennings, 2 runs
Holland to Jennings, 0 runs
Holland to Jennings, 0 runs
Holland to Jennings, 0 runs
Holland to Hurst, 1 run
Holland to Hurst, 0 runs
Davey to Jennings, 0 runs
Davey to Jennings, 4 runs
Davey to Jennings, 0 runs
Davey to Jennings, 0 runs
Davey to Jennings, 0 runs
Davey to Hurst, 1 run
Holland to Jennings, 0 runs
Holland to Hurst, 1 run
Holland to Hurst, 0 runs
Holland to Hurst, 0 runs
Holland to Hurst, 0 runs
Holland to Hurst, 0 runs
Davey to Jennings, 0 runs
Davey to Jennings, 0 runs
Davey to Jennings, 0 runs
Davey to Jennings, 0 runs
Davey to Jennings, 0 runs
Davey to Hurst, leg bye
Davey to Hurst, 5 wides
Holland to Jennings, 4 runs
Holland to Jennings, 0 runs
Holland to Jennings, 0 runs
Holland to Jennings, 4 runs
Holland to Jennings, 0 runs
Holland to Jennings, 0 runs
Davey to Hurst, 0 runs
Davey to Jennings, 1 run
Davey to Jennings, wide
Davey to Jennings, 0 runs
Davey to Jennings, 0 runs
Davey to Jennings, 0 runs
Davey to Jennings, 0 runs
Davey to Jennings, wide