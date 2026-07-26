Highlights Leicestershire vs Lancashire List a One-Day Cup 26.07.2026

Live
List a

Grace Road

LEI
LEI

(4 ov.) 18/3

LAN
LAN

383

3.5
.

Bailey to Rishi Patel, 0 runs

3.4
.

Bailey to Rishi Patel, 0 runs

3.3
.

Bailey to Rishi Patel, 0 runs

3.2
1

Bailey to Hamza Shaikh, 1 run

3.1
W

Bailey to Holland, appeal, wicket (bowled - Holland)

2.6
.

Stanley to Rishi Patel, 0 runs

2.5
4

Stanley to Rishi Patel, 4 runs

2.4
1

Stanley to Holland, 1 run

2.3
.

Stanley to Holland, appeal

2.2
W

Stanley to Eskinazi, appeal, wicket (lbw - Eskinazi)

2.1
.

Stanley to Eskinazi, 0 runs

2.1
1

Stanley to Eskinazi, wide

1.6
.

Bailey to Rishi Patel, 0 runs

1.5
.

Bailey to Rishi Patel, 0 runs

1.4
.

Bailey to Rishi Patel, 0 runs

1.3
1

Bailey to Eskinazi, 1 run

1.2
.

Bailey to Eskinazi, 0 runs

1.1
.

Bailey to Eskinazi, 0 runs

0.6
.

Stanley to Rishi Patel, 0 runs

0.5
.

Stanley to Rishi Patel, 0 runs

0.4
1

Stanley to Eskinazi, 1 run

0.3
.

Stanley to Eskinazi, 0 runs

0.2
.

Stanley to Eskinazi, 0 runs

0.2
1

Stanley to Eskinazi, wide

0.2
1

Stanley to Eskinazi, wide

0.1
4

Stanley to Eskinazi, 4 runs

49.6
2

Davey to Moores, 2 runs

49.5
4

Davey to Moores, 4 runs

49.4
1

Davey to Flintoff, 1 run

49.3
1

Davey to Moores, 1 run

49.2
4

Davey to Moores, 4 runs

49.1
1

Davey to Flintoff, 1 run

48.6
1

Holland to Flintoff, 1 run

48.5
.

Holland to Flintoff, 0 runs

48.4
6

Holland to Flintoff, 6 runs

48.4
1

Holland to Flintoff, wide

48.3
6

Holland to Flintoff, 6 runs

48.2
4

Holland to Flintoff, 4 runs

48.1
.

Holland to Flintoff, 0 runs

47.6
2

Davey to Moores, 2 runs

47.5
.

Davey to Moores, 0 runs

47.4
1

Davey to Flintoff, 1 run

47.3
1

Davey to Moores, 1 run

47.2
6

Davey to Moores, 6 runs

47.1
1

Davey to Flintoff, 1 run

46.6
4

Holland to Moores, 4 runs

46.5
.

Holland to Moores, 0 runs

46.4
6

Holland to Moores, 6 runs

46.3
6

Holland to Moores, 6 runs

46.2
4

Holland to Moores, 4 runs

46.1
1

Holland to Flintoff, 1 run

45.6
1

de Swardt to Flintoff, leg bye

45.5
1

de Swardt to Moores, 1 run

45.4
.

de Swardt to Moores, 0 runs

45.4
1

de Swardt to Moores, wide

45.3
1

de Swardt to Flintoff, 1 run

45.2
.

de Swardt to Flintoff, 0 runs

45.1
2

de Swardt to Flintoff, 2 runs

45.1
nb

de Swardt to Flintoff, no ball + 2 runs

44.6
W

Holland to Jennings, appeal, wicket (caught - Jennings)

44.5
2

Holland to Jennings, 2 runs

44.4
.

Holland to Jennings, 0 runs

44.4
1

Holland to Jennings, wide

44.2
2

Holland to Jennings, 2 runs

44.1
1

Holland to Flintoff, 1 run

43.6
2

de Swardt to Jennings, 2 runs

43.6
1

de Swardt to Jennings, wide

43.5
2

de Swardt to Jennings, 2 runs

43.4
1

de Swardt to Flintoff, 1 run

43.3
1

de Swardt to Jennings, 1 run

43.2
6

de Swardt to Jennings, 6 runs

43.1
2

de Swardt to Jennings, 2 runs

42.6
1

Patel to Jennings, 1 run

42.5
1

Patel to Flintoff, 1 run

42.4
1

Patel to Jennings, 1 run

42.3
.

Patel to Jennings, 0 runs

42.2
1

Patel to Flintoff, 1 run

42.1
.

Patel to Flintoff, 0 runs

41.6
1

de Swardt to Flintoff, 1 run

41.5
1

de Swardt to Jennings, 1 run

41.4
1

de Swardt to Flintoff, 1 run

41.3
W

de Swardt to Harris, appeal, wicket (caught - Harris)

41.2
.

de Swardt to Harris, 0 runs

41.2
1

de Swardt to Harris, wide

41.1
1

de Swardt to Jennings, 1 run

40.6
.

Patel to Harris, appeal

40.5
6

Patel to Harris, 6 runs

40.4
4

Patel to Harris, 4 runs

40.3
1

Patel to Jennings, 1 run

40.2
1

Patel to Harris, 1 run

40.1
4

Patel to Harris, 4 runs

39.6
2

Scriven to Jennings, 2 runs

39.5
1

Scriven to Harris, 1 run

39.4
2

Scriven to Harris, 2 runs

39.3
4

Scriven to Harris, 4 runs

39.3
1

Scriven to Harris, wide

39.2
4

Scriven to Harris, 4 runs

39.1
6

Scriven to Harris, 6 runs

38.6
.

Patel to Jennings, 0 runs

38.5
1

Patel to Harris, 1 run

38.4
6

Patel to Harris, 6 runs

38.3
.

Patel to Harris, 0 runs

38.2
1

Patel to Jennings, 1 run

38.1
1

Patel to Harris, 1 run

37.6
1

Scriven to Harris, 1 run

37.5
4

Scriven to Harris, 4 runs

37.4
4

Scriven to Harris, 4 runs

37.3
6

Scriven to Harris, 6 runs

37.2
.

Scriven to Harris, 0 runs

37.1
1

Scriven to Jennings, 1 run

36.6
1

Patel to Jennings, 1 run

36.5
1

Patel to Harris, 1 run

36.4
.

Patel to Harris, 0 runs

36.3
2

Patel to Harris, 2 runs

36.2
.

Patel to Harris, 0 runs

36.1
2

Patel to Harris, 2 runs

35.6
.

Davey to Jennings, 0 runs

35.5
4

Davey to Jennings, 4 runs

35.4
1

Davey to Harris, 1 run

35.3
1

Davey to Jennings, 1 run

35.2
1

Davey to Harris, 1 run

35.1
1

Davey to Jennings, 1 run

34.6
1

Patel to Jennings, 1 run

34.5
1

Patel to Harris, 1 run

34.4
2

Patel to Harris, 2 runs

34.3
.

Patel to Harris, 0 runs

34.2
.

Patel to Harris, 0 runs

34.1
.

Patel to Harris, 0 runs

33.6
.

Davey to Jennings, 0 runs

33.5
.

Davey to Jennings, 0 runs

33.4
1

Davey to Harris, 1 run

33.3
4

Davey to Harris, 4 runs

33.2
.

Davey to Harris, 0 runs

33.1
.

Davey to Harris, 0 runs

32.6
1

de Swardt to Harris, 1 run

32.5
.

de Swardt to Harris, 0 runs

32.4
.

de Swardt to Harris, 0 runs

32.3
.

de Swardt to Harris, 0 runs

32.2
1

de Swardt to Jennings, leg bye

32.1
4

de Swardt to Jennings, 4 runs

31.6
.

Davey to Harris, 0 runs

31.5
.

Davey to Harris, 0 runs

31.4
.

Davey to Harris, 0 runs

31.3
1

Davey to Jennings, 1 run

31.2
4

Davey to Jennings, 4 runs

31.1
4

Davey to Jennings, 4 runs

30.6
.

de Swardt to Harris, 0 runs

30.5
.

de Swardt to Harris, 0 runs

30.4
W

de Swardt to Bohannon, appeal, wicket (caught - Bohannon)

30.3
2

de Swardt to Bohannon, 2 runs

30.2
.

de Swardt to Bohannon, 0 runs

30.1
1

de Swardt to Jennings, 1 run

29.6
1

Holland to Jennings, 1 run

29.5
1

Holland to Bohannon, 1 run

29.4
4

Holland to Bohannon, 4 runs

29.3
.

Holland to Bohannon, 0 runs

29.2
1

Holland to Jennings, 1 run

29.1
4

Holland to Jennings, 4 runs

28.6
1

Patel to Jennings, 1 run

28.6
1

Patel to Jennings, wide

28.5
.

Patel to Jennings, 0 runs

28.4
1

Patel to Bohannon, 1 run

28.3
1

Patel to Jennings, 1 run

28.2
1lb

Patel to Bohannon, leg bye, appeal

28.1
.

Patel to Bohannon, 0 runs

27.6
1

Holland to Bohannon, 1 run

27.5
4

Holland to Bohannon, 4 runs

27.4
2

Holland to Bohannon, 2 runs

27.3
.

Holland to Bohannon, 0 runs

27.2
1

Holland to Jennings, 1 run

27.1
1

Holland to Bohannon, 1 run

26.6
.

Patel to Jennings, 0 runs

26.5
1

Patel to Bohannon, 1 run

26.4
1

Patel to Jennings, 1 run

26.3
1

Patel to Bohannon, 1 run

26.2
1

Patel to Jennings, 1 run

26.1
1

Patel to Bohannon, 1 run

25.6
.

Hull to Jennings, 0 runs

25.6
1

Hull to Jennings, wide

25.5
1

Hull to Bohannon, 1 run

25.4
.

Hull to Bohannon, 0 runs

25.3
.

Hull to Bohannon, 0 runs

25.2
4

Hull to Bohannon, 4 runs

25.1
.

Hull to Bohannon, 0 runs

24.6
.

Patel to Jennings, 0 runs

24.5
.

Patel to Jennings, 0 runs

24.4
.

Patel to Jennings, 0 runs

24.3
.

Patel to Jennings, 0 runs

24.2
1

Patel to Bohannon, 1 run

24.1
1lb

Patel to Jennings, leg bye, appeal

23.6
1

Hull to Jennings, 1 run

23.5
1

Hull to Bohannon, 1 run

23.4
.

Hull to Bohannon, 0 runs

23.3
1

Hull to Jennings, 1 run

23.2
4

Hull to Jennings, 4 runs

23.1
1

Hull to Bohannon, 1 run

22.6
1

Patel to Bohannon, 1 run

22.5
.

Patel to Bohannon, 0 runs

22.4
1

Patel to Jennings, 1 run

22.3
.

Patel to Jennings, 0 runs

22.2
2

Patel to Jennings, 2 runs

22.1
.

Patel to Jennings, 0 runs

21.6
1

Hull to Jennings, 1 run

21.5
1

Hull to Bohannon, 1 run

21.4
.

Hull to Bohannon, 0 runs

21.3
4

Hull to Bohannon, 4 runs

21.2
2

Hull to Bohannon, 2 leg byes

21.2
1

Hull to Bohannon, wide

21.1
4

Hull to Bohannon, 4 runs

20.6
.

Patel to Jennings, 0 runs

20.5
.

Patel to Jennings, 0 runs

20.4
.

Patel to Jennings, 0 runs

20.3
1

Patel to Bohannon, 1 run

20.2
1

Patel to Jennings, 1 run

20.1
4

Patel to Jennings, 4 runs

19.6
.

Hull to Bohannon, 0 runs

19.6
1

Hull to Bohannon, wide

19.5
1

Hull to Jennings, 1 run

19.4
.

Hull to Jennings, 0 runs

19.3
.

Hull to Jennings, 0 runs

19.2
1

Hull to Bohannon, 1 run

19.1
.

Hull to Bohannon, 0 runs

18.6
1

de Swardt to Bohannon, 1 run

18.5
.

de Swardt to Bohannon, 0 runs

18.4
3

de Swardt to Jennings, 3 runs

18.3
.

de Swardt to Jennings, 0 runs

18.2
1

de Swardt to Bohannon, 1 run

18.1
.

de Swardt to Bohannon, 0 runs

17.6
4

Scriven to Jennings, 4 runs

17.5
.

Scriven to Jennings, 0 runs

17.5
1

Scriven to Jennings, wide

17.4
4

Scriven to Jennings, 4 runs

17.3
4

Scriven to Jennings, 4 runs

17.2
.

Scriven to Jennings, appeal

17.1
.

Scriven to Jennings, 0 runs

16.6
1

de Swardt to Jennings, 1 run

16.5
1

de Swardt to Bohannon, 1 run

16.4
.

de Swardt to Bohannon, 0 runs

16.3
.

de Swardt to Bohannon, 0 runs

16.3
1

de Swardt to Bohannon, no ball

16.2
1

de Swardt to Jennings, 1 run

16.1
.

de Swardt to Jennings, 0 runs

15.6
.

Scriven to Bohannon, 0 runs

15.5
.

Scriven to Bohannon, 0 runs

15.4
W

Scriven to Hurst, appeal, wicket (caught - Hurst)

15.3
.

Scriven to Hurst, 0 runs

15.2
.

Scriven to Hurst, 0 runs

15.1
1

Scriven to Jennings, 1 run, appeal

14.6
.

de Swardt to Hurst, 0 runs

14.5
1

de Swardt to Jennings, 1 run

14.5
1

de Swardt to Jennings, wide

14.4
.

de Swardt to Jennings, 0 runs

14.3
.

de Swardt to Jennings, 0 runs

14.2
1

de Swardt to Hurst, 1 run

14.1
1

de Swardt to Jennings, 1 run

13.6
1

Scriven to Jennings, 1 run

13.5
.

Scriven to Jennings, 0 runs

13.4
1

Scriven to Hurst, 1 run

13.3
.

Scriven to Hurst, 0 runs

13.2
1

Scriven to Jennings, 1 run

13.1
.

Scriven to Jennings, 0 runs

12.6
1

de Swardt to Jennings, leg bye

12.5
.

de Swardt to Jennings, 0 runs

12.4
.

de Swardt to Jennings, 0 runs

12.3
1

de Swardt to Hurst, 1 run

12.2
.

de Swardt to Hurst, 0 runs

12.1
.

de Swardt to Hurst, 0 runs

11.6
.

Scriven to Jennings, 0 runs

11.5
.

Scriven to Jennings, 0 runs

11.4
4

Scriven to Jennings, 4 runs

11.3
1

Scriven to Hurst, 1 run

11.2
1

Scriven to Jennings, 1 run

11.1
4

Scriven to Jennings, 4 runs

10.6
1

de Swardt to Jennings, 1 run

10.5
.

de Swardt to Jennings, 0 runs

10.4
.

de Swardt to Jennings, 0 runs

10.3
.

de Swardt to Jennings, appeal

10.2
.

de Swardt to Jennings, 0 runs

10.1
4

de Swardt to Jennings, 4 runs

9.6
.

Scriven to Hurst, 0 runs

9.5
.

Scriven to Hurst, 0 runs

9.4
.

Scriven to Hurst, 0 runs

9.3
4

Scriven to Hurst, 4 runs

9.2
1

Scriven to Jennings, 1 run

9.1
.

Scriven to Jennings, 0 runs

8.6
4

Davey to Hurst, 4 leg byes

8.5
.

Davey to Hurst, 0 runs

8.4
.

Davey to Hurst, 0 runs

8.3
1lb

Davey to Jennings, leg bye, appeal

8.2
3

Davey to Hurst, 3 runs

8.1
.

Davey to Hurst, 0 runs

7.6
3

Holland to Hurst, 3 runs

7.5
.

Holland to Hurst, 0 runs

7.4
.

Holland to Hurst, 0 runs

7.3
.

Holland to Hurst, 0 runs

7.3
5

Holland to Hurst, 5 wides

7.2
.

Holland to Hurst, 0 runs

7.1
4

Holland to Hurst, 4 runs

6.6
.

Davey to Jennings, 0 runs

6.5
.

Davey to Jennings, 0 runs

6.4
.

Davey to Jennings, appeal

6.3
4

Davey to Jennings, 4 runs

6.2
.

Davey to Jennings, 0 runs

6.1
1

Davey to Hurst, 1 run

5.6
2

Holland to Jennings, 2 runs

5.5
.

Holland to Jennings, 0 runs

5.4
.

Holland to Jennings, 0 runs

5.3
.

Holland to Jennings, 0 runs

5.2
1

Holland to Hurst, 1 run

5.1
.

Holland to Hurst, 0 runs

4.6
.

Davey to Jennings, 0 runs

4.5
4

Davey to Jennings, 4 runs

4.4
.

Davey to Jennings, 0 runs

4.3
.

Davey to Jennings, 0 runs

4.2
.

Davey to Jennings, 0 runs

4.1
1

Davey to Hurst, 1 run

3.6
.

Holland to Jennings, 0 runs

3.5
1

Holland to Hurst, 1 run

3.4
.

Holland to Hurst, 0 runs

3.3
.

Holland to Hurst, 0 runs

3.2
.

Holland to Hurst, 0 runs

3.1
.

Holland to Hurst, 0 runs

2.6
.

Davey to Jennings, 0 runs

2.5
.

Davey to Jennings, 0 runs

2.4
.

Davey to Jennings, 0 runs

2.3
.

Davey to Jennings, 0 runs

2.2
.

Davey to Jennings, 0 runs

2.1
1

Davey to Hurst, leg bye

2.1
5

Davey to Hurst, 5 wides

1.6
4

Holland to Jennings, 4 runs

1.5
.

Holland to Jennings, 0 runs

1.4
.

Holland to Jennings, 0 runs

1.3
4

Holland to Jennings, 4 runs

1.2
.

Holland to Jennings, 0 runs

1.1
.

Holland to Jennings, 0 runs

0.6
.

Davey to Hurst, 0 runs

0.5
1

Davey to Jennings, 1 run

0.5
1

Davey to Jennings, wide

0.4
.

Davey to Jennings, 0 runs

0.3
.

Davey to Jennings, 0 runs

0.2
.

Davey to Jennings, 0 runs

0.1
.

Davey to Jennings, 0 runs

0.1
1

Davey to Jennings, wide