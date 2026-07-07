Squads Leicestershire vs Lancashire List a One-Day Cup 26.07.2026

List a

LEI
LEI
LAN
LAN

Playing

LEI
LEI
LAN
LAN
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Allen Finn

wicket keeper

Amin Umar

batsman

Bailey JE

no information yet

Aspinwall Tom

all rounder

Cox Ben

wicket keeper

Evans Sam

batsman

Bell George

wicket keeper

Green Alex M

no information yet

Birkman Harry

no information yet

Green Ben

all rounder

Handscomb Peter

wicket keeper

Hill Lewis

wicket keeper

Holland Ian

all rounder

Bruce Tom

batsman

Hull Josh

bowler

Buttler Jos

wicket keeper

Keast James

no information yet

Croft Steven

all rounder

Mike Ben

all rounder

Flintoff Rocky

no information yet

Mulder Wiaan

all rounder

Hands Luke

no information yet

Rhodes George

all rounder

Hurst Matthew

wicket keeper

Scriven Tom

all rounder

Iyer Venkatesh

all rounder

Swindells Harry

wicket keeper

Lavelle George

wicket keeper

Livingstone Liam

all rounder

Wood Sam

no information yet

Mitchell Daryl

all rounder

Bench

LEI
LEI
LAN
LAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet