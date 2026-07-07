Squads Leicestershire vs Lancashire List a One-Day Cup 26.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Rehan
all rounder
Allen Finn
wicket keeper
Amin Umar
batsman
Anderson James
bowler
Bailey JE
no information yet
Aspinwall Tom
all rounder
Budinger SG
batsman
Bailey Tom
bowler
Cox Ben
wicket keeper
Balderson George Philip
all rounder
Davis Will
bowler
Barnard Charlie
bowler
Evans Sam
batsman
Bell George
wicket keeper
Green Alex M
no information yet
Birkman Harry
no information yet
Green Ben
all rounder
Blatherwick Jack
bowler
Handscomb Peter
wicket keeper
Bohannon Josh
batsman
Hill Lewis
wicket keeper
Boyden Josh
bowler
Holland Ian
all rounder
Bruce Tom
batsman
Hull Josh
bowler
Buttler Jos
wicket keeper
Keast James
no information yet
Croft Steven
all rounder
Masood Shan
batsman
De Grandhomme Colin
all rounder
Mike Ben
all rounder
Flintoff Rocky
no information yet
Mulder Wiaan
all rounder
Fonseka D Keshana
batsman
Patel Rishi
batsman
Footitt Mark
bowler
Rahane Ajinkya
batsman
Green Chris
bowler
Ramji Uttam
bowler
Hands Luke
no information yet
Rhodes George
all rounder
Hartley Tom
bowler
Salisbury Matt
bowler
Hurst Matthew
wicket keeper
Scriven Tom
all rounder
Iyer Venkatesh
all rounder
Shah Naseem
bowler
Jennings Keaton
batsman
Stirling Paul
batsman
Jones Michael
batsman
Swindells Harry
wicket keeper
Lavelle George
wicket keeper
Trevaskis Liam
bowler
Livingstone Liam
all rounder
Walker Roman
bowler
Lyon Nathan
bowler
Wood Sam
no information yet
Mahmood Saqib
bowler
Wright Chris
bowler
Mitchell Daryl
all rounder
Match has not started yet