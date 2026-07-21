Highlights Middlesex vs Essex List a One-Day Cup 21.07.2026
Critchley to Cracknell, 1 run
Critchley to Cracknell, 0 runs
Critchley to Zafar Gohar, 1 run
Critchley to Fernandes, appeal, wicket (caught - Fernandes)
Critchley to Cracknell, 1 run
Critchley to Cracknell, 4 runs
Jones to Fernandes, 6 runs
Jones to Fernandes, 0 runs
Jones to Cracknell, 1 run
Jones to Cracknell, 0 runs
Jones to Fernandes, 1 run
Jones to Fernandes, 4 runs
appeal, wicket (caught - Hollman)
Critchley to Hollman, 2 runs
Critchley to Hollman, 0 runs
Critchley to Hollman, 2 runs
Critchley to Hollman, 4 byes
Critchley to Hollman, 2 runs
Z Akhter to Fernandes, 0 runs
Z Akhter to Fernandes, wide
Z Akhter to Fernandes, 0 runs
Z Akhter to Hollman, 1 run
Z Akhter to Fernandes, 1 run
Z Akhter to Hollman, 1 run
Z Akhter to Hollman, 0 runs
Critchley to Fernandes, 0 runs
Critchley to Fernandes, 0 runs
Critchley to Hollman, 1 run
Critchley to Fernandes, 1 run
Critchley to Fernandes, 0 runs
Critchley to Hollman, 1 run
Z Akhter to Hollman, 1 run
Z Akhter to Hollman, 0 runs
Z Akhter to Hollman, 0 runs
Z Akhter to Fernandes, 1 run
Z Akhter to Fernandes, 0 runs
Z Akhter to Fernandes, 0 runs
Jones to Hollman, 4 runs
Jones to Hollman, 0 runs
Jones to Fernandes, 1 run
Jones to Hollman, 1 run
Jones to Fernandes, 1 run
Jones to Hollman, 1 run
Z Akhter to Fernandes, 0 runs
Z Akhter to Fernandes, 0 runs
Z Akhter to Hollman, 1 run
Z Akhter to Hollman, 0 runs
Z Akhter to Fernandes, 1 run
Benkenstein to Hollman, 0 runs
Benkenstein to Hollman, 0 runs
Benkenstein to Hollman, 6 runs
Benkenstein to Hollman, 0 runs
Benkenstein to Fernandes, 1 run
Benkenstein to Fernandes, 0 runs
Porter to Hollman, 0 runs
Porter to Fernandes, 1 run
Porter to Fernandes, 4 runs
Porter to Fernandes, 0 runs
Porter to Fernandes, 0 runs
Porter to Fernandes, 0 runs
Benkenstein to Fernandes, 1 run
Benkenstein to Fernandes, 0 runs
Benkenstein to Fernandes, 0 runs
Benkenstein to Fernandes, 4 runs
Benkenstein to Fernandes, 0 runs
Benkenstein to Hollman, 1 run
Porter to Hollman, 1 run
Porter to Hollman, 0 runs
Porter to Hollman, 0 runs
Porter to Fernandes, 1 run
Porter to Fernandes, 4 runs
Porter to Fernandes, 0 runs
Benkenstein to Fernandes, 1 run
Benkenstein to Fernandes, 4 runs
Benkenstein to Fernandes, 0 runs
Benkenstein to Fernandes, 0 runs
Benkenstein to Hollman, 1 run
Benkenstein to Hollman, 0 runs
Thain to Fernandes, 0 runs
Thain to Fernandes, 0 runs
Thain to Hollman, 1 run
Thain to Hollman, 0 runs
Thain to Hollman, 0 runs
Thain to Hollman, 6 runs
Bennett to Fernandes, 4 byes
Bennett to Hollman, 1 run
Bennett to Hollman, 0 runs
Bennett to Fernandes, 1 run
Bennett to Fernandes, 0 runs
Bennett to Fernandes, 0 runs
Thain to Hollman, 0 runs
Thain to Fernandes, 1 run
Thain to Fernandes, 0 runs
Thain to Hollman, 1 run
Thain to Hollman, 0 runs
Thain to Hollman, 0 runs
Bennett to Fernandes, 6 runs
Bennett to Hollman, 1 run
No ball. Fernandes plays a defensive stroke for one run.
Bennett to Fernandes, 0 runs
Bennett to Fernandes, 0 runs
Bennett to Fernandes, 0 runs
Bennett to Fernandes, 0 runs
Thain to Hollman, 0 runs
Thain to Fernandes, 1 run
Thain to Fernandes, 0 runs
Thain to Hollman, 1 run
Thain to Fernandes, 1 run
Thain to Fernandes, 2 runs
Critchley to Hollman, 0 runs
Critchley to Fernandes, 1 run
Critchley to Hollman, 1 run
Critchley to Hollman, 0 runs
Critchley to Hollman, 0 runs
Critchley to Fernandes, 1 run
Jones to Fernandes, 1 run
Jones to Fernandes, 4 runs
Jones to Fernandes, 0 runs
Jones to Fernandes, 0 runs
Jones to Fernandes, 0 runs
Jones to Fernandes, 2 runs
Critchley to Fernandes, 1 run
Critchley to Hollman, 1 run
Critchley to Fernandes, 1 run
Critchley to Fernandes, 4 runs
Critchley to Fernandes, 0 runs
Critchley to Fernandes, 4 runs
Jones to Hollman, 0 runs
Jones to Hollman, 0 runs
Jones to Geddes, appeal, wicket (caught - Geddes)
Jones to Geddes, 2 leg byes
Jones to Geddes, 4 runs
Jones to Geddes, 0 runs
Critchley to Geddes, 1 run
Critchley to Geddes, 0 runs
Critchley to Geddes, 0 runs
Critchley to Geddes, 0 runs
Critchley to Fernandes, 1 run
Critchley to Fernandes, 0 runs
Jones to Fernandes, leg bye
Jones to Fernandes, 0 runs
Jones to Fernandes, 0 runs
Jones to Geddes, 1 run
Jones to Geddes, 0 runs
Jones to Fernandes, 1 run
Critchley to Fernandes, 1 run
Critchley to Geddes, 1 run
Critchley to Fernandes, 1 run
Fernandes defends for 2 runs.
Critchley to Geddes, 1 run
Jones to Fernandes, 0 runs
Jones to Fernandes, 0 runs
Fernandes defends for 2 runs.
Jones to Fernandes, 4 runs
Jones to Fernandes, 2 runs
Jones to Fernandes, 0 runs
Critchley to Fernandes, 1 run
Critchley to Fernandes, 0 runs
Critchley to Fernandes, 0 runs
Critchley to Geddes, 1 run
Critchley to Geddes, 0 runs
Critchley to Fernandes, 1 run
Z Akhter to Geddes, 6 runs
Z Akhter to Geddes, 0 runs
Z Akhter to Geddes, 4 runs
Z Akhter to Geddes, 0 runs
Z Akhter to Geddes, 0 runs
Z Akhter to Geddes, 0 runs
Jones to Geddes, 1 run
Jones to Geddes, 0 runs
Jones to Geddes, 6 runs
Jones to Geddes, 0 runs
Jones to Fernandes, 1 run
Jones to Fernandes, 0 runs
Z Akhter to Geddes, 0 runs
Z Akhter to Geddes, 0 runs
Z Akhter to Fernandes, 1 run
Z Akhter to Geddes, 1 run
Z Akhter to Geddes, 0 runs
Z Akhter to Fernandes, 1 run
Porter to Geddes, 0 runs
Porter to Geddes, 0 runs
Porter to Geddes, 4 runs
0 runs
Porter to Geddes, 0 runs
Porter to Geddes, 0 runs
Z Akhter to Geddes, 1 run
Z Akhter to Geddes, 0 runs
Z Akhter to Geddes, 0 runs
Z Akhter to Geddes, 0 runs
appeal, wicket (caught - Robson)
Z Akhter to Robson, 0 runs
Porter to Robson, 1 run
Porter to Robson, 0 runs
Porter to Robson, 0 runs
Porter to Robson, 0 runs
Porter to Robson, 0 runs
Porter to Robson, 0 runs
Z Akhter to Fernandes, 2 runs
Z Akhter to Robson, 1 run
Z Akhter to Robson, wide
Z Akhter to Robson, 0 runs
Z Akhter to Fernandes, 1 run
Z Akhter to Robson, 1 run
Z Akhter to Robson, 0 runs
Porter to Fernandes, 0 runs
Porter to Fernandes, 0 runs
Porter to Robson, 1 run
Porter to Robson, 0 runs
Porter to Fernandes, 1 run
Porter to Fernandes, 0 runs
Z Akhter to Robson, 0 runs
Z Akhter to Robson, 0 runs
Z Akhter to Robson, 2 runs
Z Akhter to Robson, 0 runs
Z Akhter to Robson, 0 runs
Z Akhter to Robson, 0 runs
Porter to Fernandes, 0 runs
Porter to Fernandes, 0 runs
Porter to Fernandes, 0 runs
Porter to Fernandes, 0 runs
Porter to Robson, 1 run
Porter to de Caires, wicket (bowled - de Caires)
Bennett to Fernandes, 0 runs
Bennett to Fernandes, 0 runs
Bennett to Fernandes, 0 runs
Bennett to Fernandes, no ball
Bennett to de Caires, 1 run
Bennett to de Caires, 0 runs
Bennett to de Caires, 0 runs
Porter to Fernandes, 0 runs
Porter to Fernandes, 0 runs
Porter to Fernandes, 0 runs
Porter to Fernandes, no ball
Porter to Fernandes, 0 runs
Porter to de Caires, 1 run
Porter to de Caires, 0 runs
Bennett to Fernandes, 0 runs
Bennett to Fernandes, 0 runs
Bennett to de Caires, 1 run
Bennett to Fernandes, 1 run
Bennett to de Caires, no ball + 1 run
Bennett to de Caires, 4 runs
Bennett to de Caires, wide
Bennett to de Caires, 0 runs
Porter to de Caires, 1 run
Porter to de Caires, 0 runs
Porter to de Caires, 0 runs
Porter to de Caires, 0 runs
Porter to de Caires, 0 runs
Porter to de Caires, 0 runs
Bennett to Fernandes, 4 runs
Bennett to Fernandes, wide
Bennett to Fernandes, 4 runs
Bennett to Fernandes, 0 runs
Bennett to Fernandes, 0 runs
Bennett to Fernandes, 0 runs
Bennett to Fernandes, 4 runs
Porter to de Caires, 0 runs
Porter to Fernandes, 1 run
Porter to Fernandes, 0 runs
Porter to Fernandes, 0 runs
Porter to de Caires, 1 run
Porter to de Caires, 0 runs
Bennett to Fernandes, 4 runs
Bennett to Fernandes, 0 runs
Bennett to Fernandes, 0 runs
Bennett to Fernandes, 0 runs
Bennett to de Caires, 1 run
Bennett to Fernandes, 1 run
Porter to de Caires, 0 runs
Porter to de Caires, 0 runs
Porter to de Caires, 0 runs
Porter to de Caires, 0 runs
Porter to de Caires, 4 runs
Porter to de Caires, 0 runs