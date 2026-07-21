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Critchley to Fernandes, appeal, wicket (caught - Fernandes)

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appeal, wicket (caught - Hollman)

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No ball. Fernandes plays a defensive stroke for one run.

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Jones to Geddes, appeal, wicket (caught - Geddes)

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appeal, wicket (caught - Robson)

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8.1 W

Porter to de Caires, wicket (bowled - de Caires)