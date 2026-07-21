Highlights Middlesex vs Essex List a One-Day Cup 21.07.2026

Live
List a

Brunton Memorial Ground

MID
MID

(45 ov.) 238/5

ESS
ESS
44.6
1

Critchley to Cracknell, 1 run

44.5
.

Critchley to Cracknell, 0 runs

44.4
1

Critchley to Zafar Gohar, 1 run

44.3
W

Critchley to Fernandes, appeal, wicket (caught - Fernandes)

44.2
1

Critchley to Cracknell, 1 run

44.1
4

Critchley to Cracknell, 4 runs

43.6
6

Jones to Fernandes, 6 runs

43.5
.

Jones to Fernandes, 0 runs

43.4
1

Jones to Cracknell, 1 run

43.3
.

Jones to Cracknell, 0 runs

43.2
1

Jones to Fernandes, 1 run

43.1
4

Jones to Fernandes, 4 runs

42.6
W

appeal, wicket (caught - Hollman)

42.5
2

Critchley to Hollman, 2 runs

42.4
.

Critchley to Hollman, 0 runs

42.3
2

Critchley to Hollman, 2 runs

42.2
4

Critchley to Hollman, 4 byes

42.1
2

Critchley to Hollman, 2 runs

41.6
.

Z Akhter to Fernandes, 0 runs

41.6
1

Z Akhter to Fernandes, wide

41.5
.

Z Akhter to Fernandes, 0 runs

41.4
1

Z Akhter to Hollman, 1 run

41.3
1

Z Akhter to Fernandes, 1 run

41.2
1

Z Akhter to Hollman, 1 run

41.1
.

Z Akhter to Hollman, 0 runs

40.6
.

Critchley to Fernandes, 0 runs

40.5
.

Critchley to Fernandes, 0 runs

40.4
1

Critchley to Hollman, 1 run

40.3
1

Critchley to Fernandes, 1 run

40.2
.

Critchley to Fernandes, 0 runs

40.1
1

Critchley to Hollman, 1 run

39.6
1

Z Akhter to Hollman, 1 run

39.5
.

Z Akhter to Hollman, 0 runs

39.4
.

Z Akhter to Hollman, 0 runs

39.3
1

Z Akhter to Fernandes, 1 run

39.2
.

Z Akhter to Fernandes, 0 runs

39.1
.

Z Akhter to Fernandes, 0 runs

38.6
4

Jones to Hollman, 4 runs

38.5
.

Jones to Hollman, 0 runs

38.4
1

Jones to Fernandes, 1 run

38.3
1

Jones to Hollman, 1 run

38.2
1

Jones to Fernandes, 1 run

38.1
1

Jones to Hollman, 1 run

37.6
.

Z Akhter to Fernandes, 0 runs

37.4
.

Z Akhter to Fernandes, 0 runs

37.3
1

Z Akhter to Hollman, 1 run

37.2
.

Z Akhter to Hollman, 0 runs

37.1
1

Z Akhter to Fernandes, 1 run

36.6
.

Benkenstein to Hollman, 0 runs

36.5
.

Benkenstein to Hollman, 0 runs

36.4
6

Benkenstein to Hollman, 6 runs

36.3
.

Benkenstein to Hollman, 0 runs

36.2
1

Benkenstein to Fernandes, 1 run

36.1
.

Benkenstein to Fernandes, 0 runs

35.6
.

Porter to Hollman, 0 runs

35.5
1

Porter to Fernandes, 1 run

35.4
4

Porter to Fernandes, 4 runs

35.3
.

Porter to Fernandes, 0 runs

35.2
.

Porter to Fernandes, 0 runs

35.1
.

Porter to Fernandes, 0 runs

34.6
1

Benkenstein to Fernandes, 1 run

34.5
.

Benkenstein to Fernandes, 0 runs

34.4
.

Benkenstein to Fernandes, 0 runs

34.3
4

Benkenstein to Fernandes, 4 runs

34.2
.

Benkenstein to Fernandes, 0 runs

34.1
1

Benkenstein to Hollman, 1 run

33.6
1

Porter to Hollman, 1 run

33.5
.

Porter to Hollman, 0 runs

33.4
.

Porter to Hollman, 0 runs

33.3
1

Porter to Fernandes, 1 run

33.2
4

Porter to Fernandes, 4 runs

33.1
.

Porter to Fernandes, 0 runs

32.6
1

Benkenstein to Fernandes, 1 run

32.5
4

Benkenstein to Fernandes, 4 runs

32.4
.

Benkenstein to Fernandes, 0 runs

32.3
.

Benkenstein to Fernandes, 0 runs

32.2
1

Benkenstein to Hollman, 1 run

32.1
.

Benkenstein to Hollman, 0 runs

31.6
.

Thain to Fernandes, 0 runs

31.5
.

Thain to Fernandes, 0 runs

31.4
1

Thain to Hollman, 1 run

31.3
.

Thain to Hollman, 0 runs

31.2
.

Thain to Hollman, 0 runs

31.1
6

Thain to Hollman, 6 runs

30.6
4

Bennett to Fernandes, 4 byes

30.5
1

Bennett to Hollman, 1 run

30.4
.

Bennett to Hollman, 0 runs

30.3
1

Bennett to Fernandes, 1 run

30.2
.

Bennett to Fernandes, 0 runs

30.1
.

Bennett to Fernandes, 0 runs

29.6
.

Thain to Hollman, 0 runs

29.5
1

Thain to Fernandes, 1 run

29.4
.

Thain to Fernandes, 0 runs

29.3
1

Thain to Hollman, 1 run

29.2
.

Thain to Hollman, 0 runs

29.1
.

Thain to Hollman, 0 runs

28.6
6

Bennett to Fernandes, 6 runs

28.5
1

Bennett to Hollman, 1 run

28.5
nb

No ball. Fernandes plays a defensive stroke for one run.

28.4
.

Bennett to Fernandes, 0 runs

28.3
.

Bennett to Fernandes, 0 runs

28.2
.

Bennett to Fernandes, 0 runs

28.1
.

Bennett to Fernandes, 0 runs

27.6
.

Thain to Hollman, 0 runs

27.5
1

Thain to Fernandes, 1 run

27.4
.

Thain to Fernandes, 0 runs

27.3
1

Thain to Hollman, 1 run

27.2
1

Thain to Fernandes, 1 run

27.1
2

Thain to Fernandes, 2 runs

26.6
.

Critchley to Hollman, 0 runs

26.5
1

Critchley to Fernandes, 1 run

26.4
1

Critchley to Hollman, 1 run

26.3
.

Critchley to Hollman, 0 runs

26.2
.

Critchley to Hollman, 0 runs

26.1
1

Critchley to Fernandes, 1 run

25.6
1

Jones to Fernandes, 1 run

25.5
4

Jones to Fernandes, 4 runs

25.4
.

Jones to Fernandes, 0 runs

25.3
.

Jones to Fernandes, 0 runs

25.2
.

Jones to Fernandes, 0 runs

25.1
2

Jones to Fernandes, 2 runs

24.6
1

Critchley to Fernandes, 1 run

24.5
1

Critchley to Hollman, 1 run

24.4
1

Critchley to Fernandes, 1 run

24.3
4

Critchley to Fernandes, 4 runs

24.2
.

Critchley to Fernandes, 0 runs

24.1
4

Critchley to Fernandes, 4 runs

23.6
.

Jones to Hollman, 0 runs

23.5
.

Jones to Hollman, 0 runs

23.4
W

Jones to Geddes, appeal, wicket (caught - Geddes)

23.3
2

Jones to Geddes, 2 leg byes

23.2
4

Jones to Geddes, 4 runs

23.1
.

Jones to Geddes, 0 runs

22.6
1

Critchley to Geddes, 1 run

22.5
.

Critchley to Geddes, 0 runs

22.4
.

Critchley to Geddes, 0 runs

22.3
.

Critchley to Geddes, 0 runs

22.2
1

Critchley to Fernandes, 1 run

22.1
.

Critchley to Fernandes, 0 runs

21.6
1

Jones to Fernandes, leg bye

21.5
.

Jones to Fernandes, 0 runs

21.4
.

Jones to Fernandes, 0 runs

21.3
1

Jones to Geddes, 1 run

21.2
.

Jones to Geddes, 0 runs

21.1
1

Jones to Fernandes, 1 run

20.6
1

Critchley to Fernandes, 1 run

20.5
1

Critchley to Geddes, 1 run

20.4
1

Critchley to Fernandes, 1 run

20.3
2

Fernandes defends for 2 runs.

20.2
1

Critchley to Geddes, 1 run

19.6
.

Jones to Fernandes, 0 runs

19.5
.

Jones to Fernandes, 0 runs

19.4
2

Fernandes defends for 2 runs.

19.3
4

Jones to Fernandes, 4 runs

19.2
2

Jones to Fernandes, 2 runs

19.1
.

Jones to Fernandes, 0 runs

18.6
1

Critchley to Fernandes, 1 run

18.5
.

Critchley to Fernandes, 0 runs

18.4
.

Critchley to Fernandes, 0 runs

18.3
1

Critchley to Geddes, 1 run

18.2
.

Critchley to Geddes, 0 runs

18.1
1

Critchley to Fernandes, 1 run

17.6
6

Z Akhter to Geddes, 6 runs

17.5
.

Z Akhter to Geddes, 0 runs

17.4
4

Z Akhter to Geddes, 4 runs

17.3
.

Z Akhter to Geddes, 0 runs

17.2
.

Z Akhter to Geddes, 0 runs

17.1
.

Z Akhter to Geddes, 0 runs

16.6
1

Jones to Geddes, 1 run

16.5
.

Jones to Geddes, 0 runs

16.4
6

Jones to Geddes, 6 runs

16.3
.

Jones to Geddes, 0 runs

16.2
1

Jones to Fernandes, 1 run

16.1
.

Jones to Fernandes, 0 runs

15.6
.

Z Akhter to Geddes, 0 runs

15.5
.

Z Akhter to Geddes, 0 runs

15.4
1

Z Akhter to Fernandes, 1 run

15.3
1

Z Akhter to Geddes, 1 run

15.2
.

Z Akhter to Geddes, 0 runs

15.1
1

Z Akhter to Fernandes, 1 run

14.6
.

Porter to Geddes, 0 runs

14.5
.

Porter to Geddes, 0 runs

14.4
4

Porter to Geddes, 4 runs

14.3
.

0 runs

14.2
.

Porter to Geddes, 0 runs

14.1
.

Porter to Geddes, 0 runs

13.6
1

Z Akhter to Geddes, 1 run

13.5
.

Z Akhter to Geddes, 0 runs

13.4
.

Z Akhter to Geddes, 0 runs

13.3
.

Z Akhter to Geddes, 0 runs

13.2
W

appeal, wicket (caught - Robson)

13.1
.

Z Akhter to Robson, 0 runs

12.6
1

Porter to Robson, 1 run

12.5
.

Porter to Robson, 0 runs

12.4
.

Porter to Robson, 0 runs

12.3
.

Porter to Robson, 0 runs

12.2
.

Porter to Robson, 0 runs

12.1
.

Porter to Robson, 0 runs

11.6
2

Z Akhter to Fernandes, 2 runs

11.5
1

Z Akhter to Robson, 1 run

11.5
1

Z Akhter to Robson, wide

11.4
.

Z Akhter to Robson, 0 runs

11.3
1

Z Akhter to Fernandes, 1 run

11.2
1

Z Akhter to Robson, 1 run

11.1
.

Z Akhter to Robson, 0 runs

10.6
.

Porter to Fernandes, 0 runs

10.5
.

Porter to Fernandes, 0 runs

10.4
1

Porter to Robson, 1 run

10.3
.

Porter to Robson, 0 runs

10.2
1

Porter to Fernandes, 1 run

10.1
.

Porter to Fernandes, 0 runs

9.6
.

Z Akhter to Robson, 0 runs

9.5
.

Z Akhter to Robson, 0 runs

9.4
2

Z Akhter to Robson, 2 runs

9.3
.

Z Akhter to Robson, 0 runs

9.2
.

Z Akhter to Robson, 0 runs

9.1
.

Z Akhter to Robson, 0 runs

8.6
.

Porter to Fernandes, 0 runs

8.5
.

Porter to Fernandes, 0 runs

8.4
.

Porter to Fernandes, 0 runs

8.3
.

Porter to Fernandes, 0 runs

8.2
1

Porter to Robson, 1 run

8.1
W

Porter to de Caires, wicket (bowled - de Caires)

7.6
.

Bennett to Fernandes, 0 runs

7.5
.

Bennett to Fernandes, 0 runs

7.4
.

Bennett to Fernandes, 0 runs

7.4
1

Bennett to Fernandes, no ball

7.3
1

Bennett to de Caires, 1 run

7.2
.

Bennett to de Caires, 0 runs

7.1
.

Bennett to de Caires, 0 runs

6.6
.

Porter to Fernandes, 0 runs

6.5
.

Porter to Fernandes, 0 runs

6.4
.

Porter to Fernandes, 0 runs

6.4
1

Porter to Fernandes, no ball

6.3
.

Porter to Fernandes, 0 runs

6.2
1

Porter to de Caires, 1 run

6.1
.

Porter to de Caires, 0 runs

5.6
.

Bennett to Fernandes, 0 runs

5.5
.

Bennett to Fernandes, 0 runs

5.4
1

Bennett to de Caires, 1 run

5.3
1

Bennett to Fernandes, 1 run

5.3
nb

Bennett to de Caires, no ball + 1 run

5.2
4

Bennett to de Caires, 4 runs

5.2
1

Bennett to de Caires, wide

5.1
.

Bennett to de Caires, 0 runs

4.6
1

Porter to de Caires, 1 run

4.5
.

Porter to de Caires, 0 runs

4.4
.

Porter to de Caires, 0 runs

4.3
.

Porter to de Caires, 0 runs

4.2
.

Porter to de Caires, 0 runs

4.1
.

Porter to de Caires, 0 runs

3.6
4

Bennett to Fernandes, 4 runs

3.6
1

Bennett to Fernandes, wide

3.5
4

Bennett to Fernandes, 4 runs

3.4
.

Bennett to Fernandes, 0 runs

3.3
.

Bennett to Fernandes, 0 runs

3.2
.

Bennett to Fernandes, 0 runs

3.1
4

Bennett to Fernandes, 4 runs

2.6
.

Porter to de Caires, 0 runs

2.5
1

Porter to Fernandes, 1 run

2.4
.

Porter to Fernandes, 0 runs

2.3
.

Porter to Fernandes, 0 runs

2.2
1

Porter to de Caires, 1 run

2.1
.

Porter to de Caires, 0 runs

1.6
4

Bennett to Fernandes, 4 runs

1.5
.

Bennett to Fernandes, 0 runs

1.4
.

Bennett to Fernandes, 0 runs

1.3
.

Bennett to Fernandes, 0 runs

1.2
1

Bennett to de Caires, 1 run

1.1
1

Bennett to Fernandes, 1 run

0.6
.

Porter to de Caires, 0 runs

0.5
.

Porter to de Caires, 0 runs

0.4
.

Porter to de Caires, 0 runs

0.3
.

Porter to de Caires, 0 runs

0.2
4

Porter to de Caires, 4 runs

0.1
.

Porter to de Caires, 0 runs