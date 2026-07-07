Match details Middlesex vs Essex List a One-Day Cup 21.07.2026

List a

MID
MID
ESS
ESS

Match Info

Match:One-Day Cup 2026
Date:Tuesday, July 21, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, July 21, 2026 10:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Middlesex Squad

PlayersAlbert Geddes Benedict Brodie, Bo Cornwell Noah Bo, Caires Joshua Michael De, Cracknell Joe, Cullen Blake, Davies Jack, Du Plooy Leus, Feldman JJ, Fernandes Nathan, Gohar Zafar, Harris Max Benjamin, Helm Tom, Higgins Ryan, Holden Max, Hollman Luke, Kaushal Ishaan, Little Joshua, Maharaj Keshav, Malan Pieter, Morgan Sebastian Herbert Bache, Robson Sam, Roland-Jones Toby, Sawant Aaryan, Walallawita Thilan N, White Robbie, Williamson Kane, Yadav Jayant
Benchno information yet

Essex Squad

PlayersAdair Mark, Allison Charles, Benkenstein Luc, Bennett Charlie Edward, Bosch Eathan, Bracewell Doug, Browne Nick, Cook Sam, Cox Jordan, Critchley Matt, Das Robin, Elgar Dean, Fernandes Simon Maurice L, Foster Matthew, Gladwell Daniel John, Harmer Simon, Jones Mackenzie, McKenna Ronnie, Pepper Michael, Porter Jamie, Richards Jamal, Snater Shane, Thain Noah Robin Mostyn, Walter Paul Ian, Westley Tom, Yadav Umesh
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet