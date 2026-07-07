Squads Middlesex vs Essex List a One-Day Cup 21.07.2026

List a

MID
MID
ESS
ESS

Playing

MID
MID
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Cracknell Joe

wicket keeper

Bennett Charlie Edward

no information yet

Bosch Eathan

all rounder

Davies Jack

wicket keeper

Bracewell Doug

all rounder

Feldman JJ

no information yet

Cook Sam

bowler

Fernandes Nathan

all rounder

Cox Jordan

wicket keeper

Critchley Matt

all rounder

Das Robin

batsman

Helm Tom

bowler

Elgar Dean

batsman

Higgins Ryan

all rounder

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Holden Max

batsman

Hollman Luke

all rounder

Gladwell Daniel John

no information yet

Jones Mackenzie

all rounder

McKenna Ronnie

no information yet

Pepper Michael

wicket keeper

Robson Sam

batsman

Richards Jamal

all rounder

Sawant Aaryan

no information yet

Walter Paul Ian

all rounder

White Robbie

wicket keeper

Westley Tom

all rounder

Bench

MID
MID
ESS
ESS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet