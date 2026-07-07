Squads Middlesex vs Essex List a One-Day Cup 21.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Adair Mark
bowler
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Allison Charles
batsman
Caires Joshua Michael De
batsman
Benkenstein Luc
batsman
Cracknell Joe
wicket keeper
Bennett Charlie Edward
no information yet
Cullen Blake
bowler
Bosch Eathan
all rounder
Davies Jack
wicket keeper
Bracewell Doug
all rounder
Du Plooy Leus
batsman
Browne Nick
batsman
Feldman JJ
no information yet
Cook Sam
bowler
Fernandes Nathan
all rounder
Cox Jordan
wicket keeper
Gohar Zafar
bowler
Critchley Matt
all rounder
Harris Max Benjamin
bowler
Das Robin
batsman
Helm Tom
bowler
Elgar Dean
batsman
Higgins Ryan
all rounder
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Holden Max
batsman
Foster Matthew
bowler
Hollman Luke
all rounder
Gladwell Daniel John
no information yet
Kaushal Ishaan
bowler
Harmer Simon
bowler
Little Joshua
bowler
Jones Mackenzie
all rounder
Maharaj Keshav
bowler
McKenna Ronnie
no information yet
Malan Pieter
batsman
Pepper Michael
wicket keeper
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Porter Jamie
bowler
Robson Sam
batsman
Richards Jamal
all rounder
Roland-Jones Toby
bowler
Snater Shane
bowler
Sawant Aaryan
no information yet
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Walallawita Thilan N
bowler
Walter Paul Ian
all rounder
White Robbie
wicket keeper
Westley Tom
all rounder
Williamson Kane
batsman
Yadav Umesh
bowler
Yadav Jayant
bowler
Match has not started yet