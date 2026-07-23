Highlights Nottinghamshire vs Warwickshire List a One-Day Cup 23.07.2026

Live
List a

John Fretwell Sporting Complex

NOT
NOT

(2 ov.) 11/0

WAR
WAR

282

2.4
.

Bamber to McCann, 0 runs

2.3
1

Bamber to Slater, 1 run

2.2
.

Bamber to Slater, 0 runs

2.1
.

Bamber to Slater, 0 runs

1.6
.

Hannon-Dalby to McCann, 0 runs

1.5
.

Hannon-Dalby to McCann, 0 runs

1.4
.

Hannon-Dalby to McCann, 0 runs

1.3
4

Hannon-Dalby to McCann, 4 runs

1.2
.

Hannon-Dalby to McCann, 0 runs

1.1
1

Hannon-Dalby to Slater, 1 run

0.6
.

Bamber to McCann, 0 runs

0.5
.

Bamber to McCann, 0 runs

0.4
.

Bamber to McCann, 0 runs

0.3
4

Bamber to McCann, 4 runs

0.2
1

Bamber to Slater, 1 run

0.1
.

Bamber to Slater, 0 runs

49.5
W

Hayes to Hannon-Dalby, appeal, wicket (caught - Hannon-Dalby)

49.3
6

Hayes to Garlick, 6 runs

49.2
1

Hayes to Hannon-Dalby, leg bye

49.1
4

Hayes to Hannon-Dalby, 4 runs

48.6
.

James to Garlick, 0 runs

48.5
1

James to Hannon-Dalby, 1 run

48.4
1

James to Garlick, 1 run

48.3
1

James to Hannon-Dalby, 1 run

48.2
.

James to Hannon-Dalby, 0 runs

48.1
.

James to Hannon-Dalby, 0 runs

47.6
1

Hayes to Hannon-Dalby, 1 run

47.5
1

Hayes to Garlick, 1 run

47.4
.

Hayes to Garlick, 0 runs

47.3
1

Hayes to Hannon-Dalby, 1 run

47.2
.

Hayes to Hannon-Dalby, 0 runs

47.1
.

Hayes to Hannon-Dalby, 0 runs

46.6
1

James to Hannon-Dalby, 1 run

46.5
.

James to Hannon-Dalby, 0 runs

46.4
.

James to Hannon-Dalby, 0 runs

46.3
.

James to Hannon-Dalby, 0 runs

46.2
W

James to Garton, appeal, wicket (caught - Garton)

46.1
.

James to Garton, 0 runs

45.6
1

Hatton-Lowe to Garton, 1 run

45.5
2

Hatton-Lowe to Garton, 2 runs

45.4
.

Hatton-Lowe to Garton, 0 runs

45.3
2

Hatton-Lowe to Garton, 2 runs

45.2
.

Hatton-Lowe to Garton, 0 runs

45.1
6

Hatton-Lowe to Garton, 6 runs

44.6
W

Pocklington to Ali, appeal, wicket (lbw - Ali)

44.5
.

Pocklington to Ali, 0 runs

44.4
.

Pocklington to Ali, 0 runs

44.3
1

Pocklington to Garton, 1 run

44.2
.

Pocklington to Garton, 0 runs

44.1
1

Pocklington to Ali, 1 run

43.6
1

Hatton-Lowe to Ali, 1 run

43.5
4

Hatton-Lowe to Ali, 4 runs

43.4
.

Hatton-Lowe to Ali, 0 runs

43.3
2

Hatton-Lowe to Ali, 2 runs

43.2
.

Hatton-Lowe to Ali, 0 runs

43.1
.

Hatton-Lowe to Ali, 0 runs

42.6
1

Pocklington to Ali, 1 run

42.5
.

Pocklington to Ali, 0 runs

42.4
.

Pocklington to Ali, 0 runs

42.3
W

appeal, wicket (caught - Bamber)

42.2
1

Pocklington to Garton, 1 run, appeal

42.1
1

Pocklington to Bamber, 1 run

41.6
1

Hatton-Lowe to Bamber, 1 run

41.5
1

Hatton-Lowe to Garton, 1 run

41.5
1

Hatton-Lowe to Garton, wide

41.4
1

Hatton-Lowe to Bamber, 1 run

41.3
.

Hatton-Lowe to Bamber, 0 runs

41.2
1

Hatton-Lowe to Garton, 1 run

41.1
2

Hatton-Lowe to Garton, 2 runs

40.6
2

Pocklington to Bamber, 2 runs

40.5
2

Pocklington to Bamber, 2 runs

40.4
4

Pocklington to Bamber, 4 runs

40.3
2

Pocklington to Bamber, 2 runs

40.2
.

Pocklington to Bamber, 0 runs

40.1
.

Pocklington to Bamber, 0 runs

39.5
.

Hutton to Bamber, 0 runs

39.4
.

Hutton to Bamber, 0 runs

39.3
.

Hutton to Bamber, 0 runs

39.2
.

Hutton to Bamber, appeal

39.1
.

Hutton to Bamber, 0 runs

38.6
4

Ahmed to Garton, 4 runs

38.5
1

Ahmed to Bamber, 1 run

38.4
4

Ahmed to Bamber, 4 runs

38.3
.

Ahmed to Bamber, 0 runs

38.2
1

Ahmed to Garton, 1 run

38.1
.

Ahmed to Garton, 0 runs

37.6
.

Hutton to Bamber, 0 runs

37.5
1

Hutton to Garton, 1 run

37.4
.

Hutton to Garton, 0 runs

37.3
.

Hutton to Garton, 0 runs

37.2
4

Hutton to Garton, 4 runs

37.1
.

Hutton to Garton, 0 runs

36.6
1

Ahmed to Garton, 1 run

36.5
1

Ahmed to Bamber, 1 run

36.4
1

Ahmed to Garton, 1 run

36.3
1

Ahmed to Bamber, 1 run

36.2
.

Ahmed to Bamber, 0 runs

36.1
4

Ahmed to Bamber, 4 runs

35.6
1

Hutton to Bamber, 1 run

35.5
.

Hutton to Bamber, 0 runs

35.4
.

Hutton to Bamber, 0 runs

35.3
.

Hutton to Bamber, 0 runs

35.2
1

Hutton to Garton, 1 run

35.1
1

Hutton to Bamber, 1 run

34.6
.

James to Garton, 0 runs

34.5
2

James to Garton, 2 runs

34.4
2

James to Garton, 2 runs

34.3
.

James to Garton, 0 runs

34.2
4

James to Garton, 4 runs

34.1
.

James to Garton, 0 runs

33.6
4

Hayes to Bamber, 4 runs

33.5
.

Hayes to Bamber, 0 runs

33.4
1

Hayes to Garton, 1 run

33.3
.

Hayes to Garton, 0 runs

33.2
4

Hayes to Garton, 4 runs

33.1
.

Hayes to Garton, 0 runs

32.6
.

James to Bamber, 0 runs

32.5
1

James to Garton, 1 run

32.4
6

James to Garton, 6 runs

32.3
.

James to Garton, 0 runs

32.2
1

James to Bamber, 1 run

32.1
.

James to Bamber, 0 runs

31.6
2

Hayes to Garton, 2 runs

31.5
1

Hayes to Bamber, 1 run

31.4
1

Hayes to Garton, 1 run

31.3
2

Hayes to Garton, 2 runs

31.1
.

Hayes to Garton, 0 runs

30.6
.

Ahmed to Bamber, 0 runs

30.5
1

Ahmed to Garton, 1 run

30.4
4

Ahmed to Garton, 4 runs

30.3
.

Ahmed to Garton, 0 runs

30.2
6

Ahmed to Garton, 6 runs

30.1
.

Ahmed to Garton, 0 runs

29.6
.

Pocklington to Bamber, 0 runs

29.5
1

Pocklington to Garton, 1 run

29.4
.

Pocklington to Garton, 0 runs

29.3
.

Pocklington to Garton, 0 runs

29.2
4

Pocklington to Garton, 4 runs

29.1
.

Pocklington to Garton, 0 runs

28.6
.

Ahmed to Bamber, 0 runs

28.5
1

Ahmed to Garton, 1 run

28.4
1

Ahmed to Bamber, 1 run

28.3
4

Ahmed to Bamber, 4 runs

28.2
1

Ahmed to Garton, 1 run

28.1
2

Ahmed to Garton, 2 runs

27.6
.

Pocklington to Bamber, 0 runs

27.5
.

Pocklington to Bamber, 0 runs

27.4
1

Pocklington to Garton, 1 run

27.3
.

Pocklington to Garton, 0 runs

27.2
1

Pocklington to Bamber, 1 run

27.1
1

Pocklington to Garton, 1 run

26.6
.

Ahmed to Bamber, 0 runs

26.5
4

Ahmed to Bamber, 4 runs

26.4
4

Ahmed to Bamber, 4 runs

26.3
.

Ahmed to Bamber, 0 runs

26.2
1

Ahmed to Garton, 1 run

26.1
.

Ahmed to Garton, 0 runs

25.6
.

Pocklington to Bamber, 0 runs

25.5
1

Pocklington to Garton, 1 run

25.4
.

Pocklington to Garton, 0 runs

25.3
.

Pocklington to Garton, 0 runs

25.2
1

Pocklington to Bamber, 1 run

25.1
.

Pocklington to Bamber, 0 runs

24.6
1

Ahmed to Bamber, 1 run

24.5
1

Ahmed to Garton, 1 run

24.4
2

Ahmed to Garton, 2 runs

24.3
.

Ahmed to Garton, 0 runs

24.2
1

Ahmed to Bamber, 1 run

24.1
W

Ahmed to Lintott, appeal, wicket (caught - Lintott)

23.6
4

Hatton-Lowe to Garton, 4 runs

23.5
4

Hatton-Lowe to Garton, 4 runs

23.4
.

Hatton-Lowe to Garton, 0 runs

23.3
.

Hatton-Lowe to Garton, 0 runs

23.2
4

Hatton-Lowe to Garton, 4 runs

23.1
1

Hatton-Lowe to Lintott, 1 run

22.6
2

Ahmed to Garton, 2 runs

22.5
.

Ahmed to Garton, 0 runs

22.4
.

Ahmed to Garton, 0 runs

22.3
.

Ahmed to Garton, 0 runs

22.2
.

Ahmed to Garton, 0 runs

22.1
1

Ahmed to Lintott, 1 run

21.6
.

Hatton-Lowe to Garton, 0 runs

21.5
2

Hatton-Lowe to Garton, 2 runs

21.4
1

Hatton-Lowe to Lintott, 1 run

21.3
.

Hatton-Lowe to Lintott, 0 runs

21.2
.

Hatton-Lowe to Lintott, 0 runs

21.1
.

Hatton-Lowe to Lintott, 0 runs

20.6
2

Pocklington to Garton, 2 runs

20.5
1

Pocklington to Lintott, 1 run

20.4
.

Pocklington to Lintott, 0 runs

20.3
.

Pocklington to Lintott, 0 runs

20.2
.

Pocklington to Lintott, 0 runs

20.1
3

Pocklington to Garton, 3 runs

19.6
.

Hatton-Lowe to Lintott, 0 runs

19.5
1

Hatton-Lowe to Garton, 1 run

19.4
.

Hatton-Lowe to Garton, 0 runs

19.3
.

Hatton-Lowe to Garton, 0 runs

19.2
1

Hatton-Lowe to Lintott, 1 run

19.1
1

Hatton-Lowe to Garton, 1 run

18.6
W

Pocklington to Davies, appeal, wicket (bowled - Davies)

18.5
1

Pocklington to Garton, 1 run

18.4
1

Pocklington to Davies, 1 run

18.3
1

Pocklington to Garton, 1 run

18.2
.

Pocklington to Garton, 0 runs

18.1
1

Pocklington to Davies, 1 run

17.6
1

Hatton-Lowe to Davies, 1 run

17.5
4

Hatton-Lowe to Davies, 4 runs

17.4
.

Hatton-Lowe to Davies, 0 runs

17.3
2

Hatton-Lowe to Davies, 2 leg byes

17.2
.

Hatton-Lowe to Davies, 0 runs

17.1
.

Hatton-Lowe to Davies, 0 runs

16.6
.

Pocklington to Garton, 0 runs

16.5
.

Pocklington to Garton, 0 runs

16.4
.

Pocklington to Garton, 0 runs

16.3
.

Pocklington to Garton, 0 runs

16.2
2

Pocklington to Garton, 2 runs

16.1
.

Pocklington to Garton, 0 runs

15.6
1

James to Garton, 1 run

15.5
.

James to Garton, 0 runs

15.5
1

James to Garton, wide

15.4
.

James to Garton, 0 runs

15.3
2

James to Garton, 2 runs

15.1
1

James to Davies, 1 run

14.6
1

Pocklington to Davies, 1 run

14.5
1

Pocklington to Garton, 1 run

14.4
1

Pocklington to Davies, 1 run

14.3
.

Pocklington to Davies, 0 runs

14.2
.

Pocklington to Davies, 0 runs

14.1
.

Pocklington to Davies, 0 runs

13.6
.

James to Garton, 0 runs

13.5
W

James to Smith, appeal, wicket (bowled - Smith)

13.4
.

James to Smith, 0 runs

13.3
.

James to Smith, 0 runs

13.2
1

James to Davies, 1 run

13.1
.

James to Davies, 0 runs

12.6
.

Hutton to Smith, 0 runs

12.5
1

Hutton to Davies, 1 run

12.4
.

Hutton to Davies, 0 runs

12.3
.

Hutton to Davies, 0 runs

12.2
.

Hutton to Davies, 0 runs

12.1
.

Hutton to Davies, 0 runs

11.6
.

James to Smith, 0 runs

11.5
1

James to Davies, 1 run

11.4
1

James to Smith, 1 run

11.3
1

James to Davies, 1 run

11.2
1

James to Smith, 1 run

11.1
3

James to Davies, 3 runs

10.6
.

Hutton to Smith, 0 runs

10.5
.

Hutton to Smith, 0 runs

10.4
.

Hutton to Smith, 0 runs

10.3
.

Hutton to Smith, 0 runs

10.2
1

Hutton to Davies, 1 run

10.1
.

Hutton to Davies, 0 runs

9.6
4

James to Smith, 4 runs

9.5
.

James to Smith, 0 runs

9.4
.

James to Smith, 0 runs

9.3
W

James to Malik, appeal, wicket (caught - Malik)

9.2
.

James to Malik, 0 runs

9.1
.

James to Malik, 0 runs

8.6
2

Hutton to Davies, 2 runs

8.5
1

Hutton to Malik, 1 run

8.4
.

Hutton to Malik, 0 runs

8.3
6

Hutton to Malik, 6 runs

8.2
.

Hutton to Malik, 0 runs

8.1
.

Hutton to Malik, 0 runs

7.6
1

Hayes to Malik, 1 run

7.5
2

Hayes to Malik, 2 runs

7.4
1

Hayes to Davies, leg bye

7.3
1

Hayes to Malik, 1 run

7.2
.

Hayes to Malik, 0 runs

7.1
4

Hayes to Malik, 4 runs

6.6
.

Hutton to Davies, 0 runs

6.5
.

Hutton to Davies, 0 runs

6.4
W

Hutton to Yates, appeal, wicket (caught - Yates)

6.3
1

Hutton to Malik, 1 run

6.2
1

Hutton to Yates, 1 run

6.1
1

Hutton to Malik, 1 run

5.6
4

Hayes to Yates, 4 runs

5.5
.

Hayes to Yates, 0 runs

5.5
1

Hayes to Yates, wide

5.4
1lb

Hayes to Malik, leg bye, appeal

5.3
4

Hayes to Malik, 4 runs

5.2
.

Hayes to Malik, 0 runs

5.1
4

Hayes to Malik, 4 runs

4.6
.

Hutton to Yates, 0 runs

4.5
6

Hutton to Yates, 6 runs

4.4
2

Hutton to Yates, 2 runs, appeal

4.3
.

Hutton to Yates, 0 runs

4.2
.

Hutton to Yates, 0 runs

4.1
4

Back-to-back boundaries! Yates defends for four runs.

3.6
4

Hayes to Malik, 4 runs

3.5
.

Hayes to Malik, 0 runs

3.4
.

Hayes to Malik, 0 runs

3.3
.

Hayes to Malik, 0 runs

3.2
.

Hayes to Malik, 0 runs

3.1
1

Hayes to Yates, 1 run

2.6
.

Hutton to Malik, 0 runs

2.5
W

Hutton to Jani, appeal, wicket (caught - Jani)

2.4
.

Hutton to Jani, 0 runs

2.3
.

Hutton to Jani, 0 runs

2.2
.

Hutton to Jani, 0 runs

2.1
.

Hutton to Jani, 0 runs

1.6
1

Hayes to Jani, 1 run

1.5
.

Hayes to Jani, 0 runs

1.4
.

Hayes to Jani, 0 runs

1.3
1

Hayes to Yates, 1 run

1.2
.

Hayes to Yates, 0 runs

1.1
.

Hayes to Yates, 0 runs

0.6
.

Hutton to Jani, 0 runs

0.5
.

Hutton to Jani, 0 runs

0.4
.

Hutton to Jani, 0 runs

0.3
.

Hutton to Jani, 0 runs

0.2
.

Hutton to Jani, 0 runs

0.1
.

Hutton to Jani, 0 runs