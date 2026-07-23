Highlights Nottinghamshire vs Warwickshire List a One-Day Cup 23.07.2026
Bamber to McCann, 0 runs
Bamber to Slater, 1 run
Bamber to Slater, 0 runs
Bamber to Slater, 0 runs
Hannon-Dalby to McCann, 0 runs
Hannon-Dalby to McCann, 0 runs
Hannon-Dalby to McCann, 0 runs
Hannon-Dalby to McCann, 4 runs
Hannon-Dalby to McCann, 0 runs
Hannon-Dalby to Slater, 1 run
Bamber to McCann, 0 runs
Bamber to McCann, 0 runs
Bamber to McCann, 0 runs
Bamber to McCann, 4 runs
Bamber to Slater, 1 run
Bamber to Slater, 0 runs
Hayes to Hannon-Dalby, appeal, wicket (caught - Hannon-Dalby)
Hayes to Garlick, 6 runs
Hayes to Hannon-Dalby, leg bye
Hayes to Hannon-Dalby, 4 runs
James to Garlick, 0 runs
James to Hannon-Dalby, 1 run
James to Garlick, 1 run
James to Hannon-Dalby, 1 run
James to Hannon-Dalby, 0 runs
James to Hannon-Dalby, 0 runs
Hayes to Hannon-Dalby, 1 run
Hayes to Garlick, 1 run
Hayes to Garlick, 0 runs
Hayes to Hannon-Dalby, 1 run
Hayes to Hannon-Dalby, 0 runs
Hayes to Hannon-Dalby, 0 runs
James to Hannon-Dalby, 1 run
James to Hannon-Dalby, 0 runs
James to Hannon-Dalby, 0 runs
James to Hannon-Dalby, 0 runs
James to Garton, appeal, wicket (caught - Garton)
James to Garton, 0 runs
Hatton-Lowe to Garton, 1 run
Hatton-Lowe to Garton, 2 runs
Hatton-Lowe to Garton, 0 runs
Hatton-Lowe to Garton, 2 runs
Hatton-Lowe to Garton, 0 runs
Hatton-Lowe to Garton, 6 runs
Pocklington to Ali, appeal, wicket (lbw - Ali)
Pocklington to Ali, 0 runs
Pocklington to Ali, 0 runs
Pocklington to Garton, 1 run
Pocklington to Garton, 0 runs
Pocklington to Ali, 1 run
Hatton-Lowe to Ali, 1 run
Hatton-Lowe to Ali, 4 runs
Hatton-Lowe to Ali, 0 runs
Hatton-Lowe to Ali, 2 runs
Hatton-Lowe to Ali, 0 runs
Hatton-Lowe to Ali, 0 runs
Pocklington to Ali, 1 run
Pocklington to Ali, 0 runs
Pocklington to Ali, 0 runs
appeal, wicket (caught - Bamber)
Pocklington to Garton, 1 run, appeal
Pocklington to Bamber, 1 run
Hatton-Lowe to Bamber, 1 run
Hatton-Lowe to Garton, 1 run
Hatton-Lowe to Garton, wide
Hatton-Lowe to Bamber, 1 run
Hatton-Lowe to Bamber, 0 runs
Hatton-Lowe to Garton, 1 run
Hatton-Lowe to Garton, 2 runs
Pocklington to Bamber, 2 runs
Pocklington to Bamber, 2 runs
Pocklington to Bamber, 4 runs
Pocklington to Bamber, 2 runs
Pocklington to Bamber, 0 runs
Pocklington to Bamber, 0 runs
Hutton to Bamber, 0 runs
Hutton to Bamber, 0 runs
Hutton to Bamber, 0 runs
Hutton to Bamber, appeal
Hutton to Bamber, 0 runs
Ahmed to Garton, 4 runs
Ahmed to Bamber, 1 run
Ahmed to Bamber, 4 runs
Ahmed to Bamber, 0 runs
Ahmed to Garton, 1 run
Ahmed to Garton, 0 runs
Hutton to Bamber, 0 runs
Hutton to Garton, 1 run
Hutton to Garton, 0 runs
Hutton to Garton, 0 runs
Hutton to Garton, 4 runs
Hutton to Garton, 0 runs
Ahmed to Garton, 1 run
Ahmed to Bamber, 1 run
Ahmed to Garton, 1 run
Ahmed to Bamber, 1 run
Ahmed to Bamber, 0 runs
Ahmed to Bamber, 4 runs
Hutton to Bamber, 1 run
Hutton to Bamber, 0 runs
Hutton to Bamber, 0 runs
Hutton to Bamber, 0 runs
Hutton to Garton, 1 run
Hutton to Bamber, 1 run
James to Garton, 0 runs
James to Garton, 2 runs
James to Garton, 2 runs
James to Garton, 0 runs
James to Garton, 4 runs
James to Garton, 0 runs
Hayes to Bamber, 4 runs
Hayes to Bamber, 0 runs
Hayes to Garton, 1 run
Hayes to Garton, 0 runs
Hayes to Garton, 4 runs
Hayes to Garton, 0 runs
James to Bamber, 0 runs
James to Garton, 1 run
James to Garton, 6 runs
James to Garton, 0 runs
James to Bamber, 1 run
James to Bamber, 0 runs
Hayes to Garton, 2 runs
Hayes to Bamber, 1 run
Hayes to Garton, 1 run
Hayes to Garton, 2 runs
Hayes to Garton, 0 runs
Ahmed to Bamber, 0 runs
Ahmed to Garton, 1 run
Ahmed to Garton, 4 runs
Ahmed to Garton, 0 runs
Ahmed to Garton, 6 runs
Ahmed to Garton, 0 runs
Pocklington to Bamber, 0 runs
Pocklington to Garton, 1 run
Pocklington to Garton, 0 runs
Pocklington to Garton, 0 runs
Pocklington to Garton, 4 runs
Pocklington to Garton, 0 runs
Ahmed to Bamber, 0 runs
Ahmed to Garton, 1 run
Ahmed to Bamber, 1 run
Ahmed to Bamber, 4 runs
Ahmed to Garton, 1 run
Ahmed to Garton, 2 runs
Pocklington to Bamber, 0 runs
Pocklington to Bamber, 0 runs
Pocklington to Garton, 1 run
Pocklington to Garton, 0 runs
Pocklington to Bamber, 1 run
Pocklington to Garton, 1 run
Ahmed to Bamber, 0 runs
Ahmed to Bamber, 4 runs
Ahmed to Bamber, 4 runs
Ahmed to Bamber, 0 runs
Ahmed to Garton, 1 run
Ahmed to Garton, 0 runs
Pocklington to Bamber, 0 runs
Pocklington to Garton, 1 run
Pocklington to Garton, 0 runs
Pocklington to Garton, 0 runs
Pocklington to Bamber, 1 run
Pocklington to Bamber, 0 runs
Ahmed to Bamber, 1 run
Ahmed to Garton, 1 run
Ahmed to Garton, 2 runs
Ahmed to Garton, 0 runs
Ahmed to Bamber, 1 run
Ahmed to Lintott, appeal, wicket (caught - Lintott)
Hatton-Lowe to Garton, 4 runs
Hatton-Lowe to Garton, 4 runs
Hatton-Lowe to Garton, 0 runs
Hatton-Lowe to Garton, 0 runs
Hatton-Lowe to Garton, 4 runs
Hatton-Lowe to Lintott, 1 run
Ahmed to Garton, 2 runs
Ahmed to Garton, 0 runs
Ahmed to Garton, 0 runs
Ahmed to Garton, 0 runs
Ahmed to Garton, 0 runs
Ahmed to Lintott, 1 run
Hatton-Lowe to Garton, 0 runs
Hatton-Lowe to Garton, 2 runs
Hatton-Lowe to Lintott, 1 run
Hatton-Lowe to Lintott, 0 runs
Hatton-Lowe to Lintott, 0 runs
Hatton-Lowe to Lintott, 0 runs
Pocklington to Garton, 2 runs
Pocklington to Lintott, 1 run
Pocklington to Lintott, 0 runs
Pocklington to Lintott, 0 runs
Pocklington to Lintott, 0 runs
Pocklington to Garton, 3 runs
Hatton-Lowe to Lintott, 0 runs
Hatton-Lowe to Garton, 1 run
Hatton-Lowe to Garton, 0 runs
Hatton-Lowe to Garton, 0 runs
Hatton-Lowe to Lintott, 1 run
Hatton-Lowe to Garton, 1 run
Pocklington to Davies, appeal, wicket (bowled - Davies)
Pocklington to Garton, 1 run
Pocklington to Davies, 1 run
Pocklington to Garton, 1 run
Pocklington to Garton, 0 runs
Pocklington to Davies, 1 run
Hatton-Lowe to Davies, 1 run
Hatton-Lowe to Davies, 4 runs
Hatton-Lowe to Davies, 0 runs
Hatton-Lowe to Davies, 2 leg byes
Hatton-Lowe to Davies, 0 runs
Hatton-Lowe to Davies, 0 runs
Pocklington to Garton, 0 runs
Pocklington to Garton, 0 runs
Pocklington to Garton, 0 runs
Pocklington to Garton, 0 runs
Pocklington to Garton, 2 runs
Pocklington to Garton, 0 runs
James to Garton, 1 run
James to Garton, 0 runs
James to Garton, wide
James to Garton, 0 runs
James to Garton, 2 runs
James to Davies, 1 run
Pocklington to Davies, 1 run
Pocklington to Garton, 1 run
Pocklington to Davies, 1 run
Pocklington to Davies, 0 runs
Pocklington to Davies, 0 runs
Pocklington to Davies, 0 runs
James to Garton, 0 runs
James to Smith, appeal, wicket (bowled - Smith)
James to Smith, 0 runs
James to Smith, 0 runs
James to Davies, 1 run
James to Davies, 0 runs
Hutton to Smith, 0 runs
Hutton to Davies, 1 run
Hutton to Davies, 0 runs
Hutton to Davies, 0 runs
Hutton to Davies, 0 runs
Hutton to Davies, 0 runs
James to Smith, 0 runs
James to Davies, 1 run
James to Smith, 1 run
James to Davies, 1 run
James to Smith, 1 run
James to Davies, 3 runs
Hutton to Smith, 0 runs
Hutton to Smith, 0 runs
Hutton to Smith, 0 runs
Hutton to Smith, 0 runs
Hutton to Davies, 1 run
Hutton to Davies, 0 runs
James to Smith, 4 runs
James to Smith, 0 runs
James to Smith, 0 runs
James to Malik, appeal, wicket (caught - Malik)
James to Malik, 0 runs
James to Malik, 0 runs
Hutton to Davies, 2 runs
Hutton to Malik, 1 run
Hutton to Malik, 0 runs
Hutton to Malik, 6 runs
Hutton to Malik, 0 runs
Hutton to Malik, 0 runs
Hayes to Malik, 1 run
Hayes to Malik, 2 runs
Hayes to Davies, leg bye
Hayes to Malik, 1 run
Hayes to Malik, 0 runs
Hayes to Malik, 4 runs
Hutton to Davies, 0 runs
Hutton to Davies, 0 runs
Hutton to Yates, appeal, wicket (caught - Yates)
Hutton to Malik, 1 run
Hutton to Yates, 1 run
Hutton to Malik, 1 run
Hayes to Yates, 4 runs
Hayes to Yates, 0 runs
Hayes to Yates, wide
Hayes to Malik, leg bye, appeal
Hayes to Malik, 4 runs
Hayes to Malik, 0 runs
Hayes to Malik, 4 runs
Hutton to Yates, 0 runs
Hutton to Yates, 6 runs
Hutton to Yates, 2 runs, appeal
Hutton to Yates, 0 runs
Hutton to Yates, 0 runs
Back-to-back boundaries! Yates defends for four runs.
Hayes to Malik, 4 runs
Hayes to Malik, 0 runs
Hayes to Malik, 0 runs
Hayes to Malik, 0 runs
Hayes to Malik, 0 runs
Hayes to Yates, 1 run
Hutton to Malik, 0 runs
Hutton to Jani, appeal, wicket (caught - Jani)
Hutton to Jani, 0 runs
Hutton to Jani, 0 runs
Hutton to Jani, 0 runs
Hutton to Jani, 0 runs
Hayes to Jani, 1 run
Hayes to Jani, 0 runs
Hayes to Jani, 0 runs
Hayes to Yates, 1 run
Hayes to Yates, 0 runs
Hayes to Yates, 0 runs
Hutton to Jani, 0 runs
Hutton to Jani, 0 runs
Hutton to Jani, 0 runs
Hutton to Jani, 0 runs
Hutton to Jani, 0 runs
Hutton to Jani, 0 runs