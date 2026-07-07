Squads Nottinghamshire vs Warwickshire List a One-Day Cup 23.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Afridi Shaheen
bowler
Ali Hasan
bowler
Ahmed Farhan
bowler
Ali Moeen
all rounder
Broad Stuart
bowler
Ali Tazeem Chaudry
bowler
Carter Matthew
bowler
Bamber Ethan
bowler
Clarke Joe
wicket keeper
Barnard Ed
bowler
Duckett Ben
wicket keeper
Bethell Jacob
all rounder
Fletcher Luke
bowler
Booth Michael
all rounder
Giles Thomas Oliver
bowler
Brathwaite Kraigg
batsman
Hales Alex
batsman
Burgess Michael
wicket keeper
Hameed Haseeb
batsman
Davies Alex
wicket keeper
Hatton-Lowe Byron
no information yet
Drakes Dominic
all rounder
Haynes Jack
batsman
Garton George
bowler
Henriques Moises
all rounder
Gleeson Richard
bowler
Henry Hayes James Philip
bowler
Hain Sam
batsman
Hutton Brett
bowler
Hannon-Dalby Oliver
bowler
James Lyndon
all rounder
Jamal Aamir
all rounder
Keast Tom
batsman
Johal Manraj A
bowler
Khan Amir
no information yet
Kitt Ben
bowler
Latham Tom
wicket keeper
Lister Benjamin
bowler
Malik Zen
no information yet
Lord Robert
no information yet
Maxwell Glenn
all rounder
Loten Thomas
batsman
Mousley Dan
batsman
Martindale Ben
batsman
Rae Michael
bowler
McCann Freddie
batsman
Rushworth Chris
bowler
McKerr Conor
bowler
Shaikh Hamza
batsman
Moores Tom
wicket keeper
Shuker Harriet
batsman
Mullaney Steven
all rounder
Simmons Che Brendon
bowler
Munro Colin
batsman
Smith Kai
wicket keeper
Patterson-White Liam
bowler
Sylvester Adam Ryan
bowler
Pennington Dillon
bowler
Woakes Chris
all rounder
Pettman Toby
bowler
Wylie Theo Owen
batsman
Pipes David
no information yet
Yates Robert
batsman
Pocklington Joe
no information yet
Schadendorf Dane
batsman
Seecharan Samuel Jack
no information yet
Slater Ben
batsman
Stone Olly
bowler
Tongue Josh
bowler
Wasim Imad
all rounder
Young Will
batsman
Match has not started yet