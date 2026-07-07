Squads Nottinghamshire vs Warwickshire List a One-Day Cup 23.07.2026

List a

NOT
NOT
WAR
WAR

Playing

NOT
NOT
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Ali Hasan

bowler

Ali Moeen

all rounder

Clarke Joe

wicket keeper

Duckett Ben

wicket keeper

Bethell Jacob

all rounder

Booth Michael

all rounder

Hales Alex

batsman

Burgess Michael

wicket keeper

Davies Alex

wicket keeper

Hatton-Lowe Byron

no information yet

Drakes Dominic

all rounder

Henriques Moises

all rounder

Hain Sam

batsman

James Lyndon

all rounder

Jamal Aamir

all rounder

Keast Tom

batsman

Khan Amir

no information yet

Kitt Ben

bowler

Latham Tom

wicket keeper

Malik Zen

no information yet

Lord Robert

no information yet

Maxwell Glenn

all rounder

Moores Tom

wicket keeper

Mullaney Steven

all rounder

Smith Kai

wicket keeper

Woakes Chris

all rounder

Pipes David

no information yet

Pocklington Joe

no information yet

Seecharan Samuel Jack

no information yet

Slater Ben

batsman

Wasim Imad

all rounder

Young Will

batsman

Bench

NOT
NOT
WAR
WAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet