Highlights Warwickshire vs Lancashire List a One-Day Cup 09.08.2026
Booth to Bohannon, 2 runs
Booth to Bohannon, 4 runs
Booth to Harris, 1 run
Booth to Harris, 0 runs
Booth to Harris, 0 runs
Booth to Jennings, appeal, wicket (bowled - Jennings)
Gilchrist to Bohannon, 4 runs
Gilchrist to Jennings, 1 run
Gilchrist to Bohannon, 1 run
Gilchrist to Bohannon, 0 runs
Gilchrist to Bohannon, 0 runs
Gilchrist to Bohannon, 0 runs
Booth to Jennings, 0 runs
Booth to Jennings, 0 runs
Booth to Bohannon, 1 run
Booth to Jennings, 1 run
Booth to Bohannon, 1 run
Booth to Jennings, 1 run
Gilchrist to Bohannon, 0 runs
Gilchrist to Bohannon, 6 runs
Gilchrist to Jennings, no ball + 1 run
Gilchrist to Jennings, wide
Bohannon plays a defensive stroke for 1 run.
Gilchrist to Bohannon, 0 runs
Gilchrist to Bohannon, 0 runs
Gilchrist to Jennings, 1 run
Gilchrist to Jennings, wide
Booth to Bohannon, 0 runs
Booth to Jennings, 1 run
Booth to Jennings, 0 runs
Booth to Jennings, 0 runs
Booth to Jennings, 0 runs
Booth to Jennings, 4 runs
Bamber to Jennings, 1 run
Bamber to Bohannon, 3 runs
Bamber to Bohannon, 0 runs
Bamber to Bohannon, 0 runs
Bamber to Bohannon, 0 runs
Bamber to Jennings, 1 run
Booth to Bohannon, 4 runs
Booth to Bohannon, 0 runs
Booth to Jennings, 1 run
Booth to Jennings, 0 runs
Booth to Jennings, 0 runs
Booth to Bohannon, 1 run
Bamber to Jennings, 0 runs
Bamber to Bohannon, 1 run
Bamber to Bohannon, 4 runs
Bamber to Bohannon, 4 runs
Bamber to Bohannon, 0 runs
Bamber to Bohannon, appeal
Hannon-Dalby to Jennings, 0 runs
Hannon-Dalby to Jennings, 4 runs
Hannon-Dalby to Jennings, 0 runs
Hannon-Dalby to Jennings, 4 runs
Hannon-Dalby to Jennings, 0 runs
Hannon-Dalby to Jennings, 2 runs
Bamber to Jennings, 1 run
Bamber to Jennings, appeal
Bamber to Jennings, 0 runs
Bamber to Jennings, 4 runs
Bamber to Jennings, 0 runs
Bamber to Jennings, 0 runs
Hannon-Dalby to Bohannon, 0 runs
Hannon-Dalby to Bohannon, 0 runs
Hannon-Dalby to Bohannon, 0 runs
Hannon-Dalby to Bohannon, 0 runs
Hannon-Dalby to Bohannon, 0 runs
Bamber to Jennings, 2 runs
Bamber to Bohannon, 1 run
Bamber to Bohannon, 0 runs
Jennings plays a defensive stroke for a single leg bye.
Bamber to Jennings, 0 runs
Bamber to Jennings, 0 runs
Hannon-Dalby to Bohannon, 0 runs
Hannon-Dalby to Bohannon, 0 runs
Hannon-Dalby to Bohannon, 0 runs
Hannon-Dalby to Bohannon, 0 runs
Hannon-Dalby to Hurst, wicket (caught - Hurst)
Hannon-Dalby to Hurst, 0 runs
Bamber to Jennings, 0 runs
Bamber to Hurst, 1 run
Bamber to Hurst, 0 runs
Bamber to Hurst, 0 runs
Bamber to Hurst, appeal
Bamber to Hurst, 0 runs
Hannon-Dalby to Jennings, 0 runs
Hannon-Dalby to Jennings, 0 runs
Hannon-Dalby to Jennings, 0 runs
Hannon-Dalby to Jennings, 0 runs
Hannon-Dalby to Jennings, 0 runs
Hannon-Dalby to Hurst, 1 run
Bamber to Jennings, 0 runs
Bamber to Jennings, 0 runs
Bamber to Hurst, 1 run
Bamber to Hurst, 0 runs
Bamber to Hurst, 0 runs
Bamber to Jennings, 1 run