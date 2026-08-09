Highlights Warwickshire vs Lancashire List a One-Day Cup 09.08.2026

Live
List a

Rugby School Ground

WAR
WAR
LAN
LAN

(16 ov.) 81/2

15.6
2

Booth to Bohannon, 2 runs

15.5
4

Booth to Bohannon, 4 runs

15.4
1

Booth to Harris, 1 run

15.3
.

Booth to Harris, 0 runs

15.2
.

Booth to Harris, 0 runs

15.1
W

Booth to Jennings, appeal, wicket (bowled - Jennings)

14.6
4

Gilchrist to Bohannon, 4 runs

14.5
1

Gilchrist to Jennings, 1 run

14.4
1

Gilchrist to Bohannon, 1 run

14.3
.

Gilchrist to Bohannon, 0 runs

14.2
.

Gilchrist to Bohannon, 0 runs

14.1
.

Gilchrist to Bohannon, 0 runs

13.6
.

Booth to Jennings, 0 runs

13.5
.

Booth to Jennings, 0 runs

13.4
1

Booth to Bohannon, 1 run

13.3
1

Booth to Jennings, 1 run

13.2
1

Booth to Bohannon, 1 run

13.1
1

Booth to Jennings, 1 run

12.6
.

Gilchrist to Bohannon, 0 runs

12.5
6

Gilchrist to Bohannon, 6 runs

12.5
nb

Gilchrist to Jennings, no ball + 1 run

12.5
1

Gilchrist to Jennings, wide

12.4
1

Bohannon plays a defensive stroke for 1 run.

12.3
.

Gilchrist to Bohannon, 0 runs

12.2
.

Gilchrist to Bohannon, 0 runs

12.1
1

Gilchrist to Jennings, 1 run

12.1
1

Gilchrist to Jennings, wide

11.6
.

Booth to Bohannon, 0 runs

11.5
1

Booth to Jennings, 1 run

11.4
.

Booth to Jennings, 0 runs

11.3
.

Booth to Jennings, 0 runs

11.2
.

Booth to Jennings, 0 runs

11.1
4

Booth to Jennings, 4 runs

10.6
1

Bamber to Jennings, 1 run

10.5
3

Bamber to Bohannon, 3 runs

10.4
.

Bamber to Bohannon, 0 runs

10.3
.

Bamber to Bohannon, 0 runs

10.2
.

Bamber to Bohannon, 0 runs

10.1
1

Bamber to Jennings, 1 run

9.6
4

Booth to Bohannon, 4 runs

9.5
.

Booth to Bohannon, 0 runs

9.4
1

Booth to Jennings, 1 run

9.3
.

Booth to Jennings, 0 runs

9.2
.

Booth to Jennings, 0 runs

9.1
1

Booth to Bohannon, 1 run

8.6
.

Bamber to Jennings, 0 runs

8.5
1

Bamber to Bohannon, 1 run

8.4
4

Bamber to Bohannon, 4 runs

8.3
4

Bamber to Bohannon, 4 runs

8.2
.

Bamber to Bohannon, 0 runs

8.1
.

Bamber to Bohannon, appeal

7.6
.

Hannon-Dalby to Jennings, 0 runs

7.5
4

Hannon-Dalby to Jennings, 4 runs

7.4
.

Hannon-Dalby to Jennings, 0 runs

7.3
4

Hannon-Dalby to Jennings, 4 runs

7.2
.

Hannon-Dalby to Jennings, 0 runs

7.1
2

Hannon-Dalby to Jennings, 2 runs

6.6
1

Bamber to Jennings, 1 run

6.5
.

Bamber to Jennings, appeal

6.4
.

Bamber to Jennings, 0 runs

6.3
4

Bamber to Jennings, 4 runs

6.2
.

Bamber to Jennings, 0 runs

6.1
.

Bamber to Jennings, 0 runs

5.5
.

Hannon-Dalby to Bohannon, 0 runs

5.4
.

Hannon-Dalby to Bohannon, 0 runs

5.3
.

Hannon-Dalby to Bohannon, 0 runs

5.2
.

Hannon-Dalby to Bohannon, 0 runs

5.1
.

Hannon-Dalby to Bohannon, 0 runs

4.6
2

Bamber to Jennings, 2 runs

4.5
1

Bamber to Bohannon, 1 run

4.4
.

Bamber to Bohannon, 0 runs

4.3
1lb

Jennings plays a defensive stroke for a single leg bye.

4.2
.

Bamber to Jennings, 0 runs

4.1
.

Bamber to Jennings, 0 runs

3.6
.

Hannon-Dalby to Bohannon, 0 runs

3.5
.

Hannon-Dalby to Bohannon, 0 runs

3.4
.

Hannon-Dalby to Bohannon, 0 runs

3.3
.

Hannon-Dalby to Bohannon, 0 runs

3.2
W

Hannon-Dalby to Hurst, wicket (caught - Hurst)

3.1
.

Hannon-Dalby to Hurst, 0 runs

2.6
.

Bamber to Jennings, 0 runs

2.5
1

Bamber to Hurst, 1 run

2.4
.

Bamber to Hurst, 0 runs

2.3
.

Bamber to Hurst, 0 runs

2.2
.

Bamber to Hurst, appeal

2.1
.

Bamber to Hurst, 0 runs

1.6
.

Hannon-Dalby to Jennings, 0 runs

1.5
.

Hannon-Dalby to Jennings, 0 runs

1.4
.

Hannon-Dalby to Jennings, 0 runs

1.3
.

Hannon-Dalby to Jennings, 0 runs

1.2
.

Hannon-Dalby to Jennings, 0 runs

1.1
1

Hannon-Dalby to Hurst, 1 run

0.6
.

Bamber to Jennings, 0 runs

0.5
.

Bamber to Jennings, 0 runs

0.4
1

Bamber to Hurst, 1 run

0.3
.

Bamber to Hurst, 0 runs

0.2
.

Bamber to Hurst, 0 runs

0.1
1

Bamber to Jennings, 1 run