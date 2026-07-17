Squads Warwickshire vs Lancashire List a One-Day Cup 09.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Hasan
bowler
Allen Finn
wicket keeper
Ali Moeen
all rounder
Anderson James
bowler
Ali Tazeem Chaudry
bowler
Aspinwall Tom
all rounder
Bamber Ethan
bowler
Bailey Tom
bowler
Barnard Ed
bowler
Balderson George Philip
all rounder
Bethell Jacob
all rounder
Barnard Charlie
bowler
Booth Michael
all rounder
Bell George
wicket keeper
Brathwaite Kraigg
batsman
Birkman Harry
no information yet
Burgess Michael
wicket keeper
Blatherwick Jack
bowler
Davies Alex
wicket keeper
Bohannon Josh
batsman
Drakes Dominic
all rounder
Boyden Josh
bowler
Garton George
bowler
Bruce Tom
batsman
Gleeson Richard
bowler
Buttler Jos
wicket keeper
Hain Sam
batsman
Croft Steven
all rounder
Hannon-Dalby Oliver
bowler
De Grandhomme Colin
all rounder
Jamal Aamir
all rounder
Flintoff Rocky
no information yet
Johal Manraj A
bowler
Fonseka D Keshana
batsman
Khan Amir
no information yet
Footitt Mark
bowler
Latham Tom
wicket keeper
Green Chris
bowler
Malik Zen
no information yet
Hands Luke
no information yet
Maxwell Glenn
all rounder
Hartley Tom
bowler
Mousley Dan
batsman
Hurst Matthew
wicket keeper
Rae Michael
bowler
Iyer Venkatesh
all rounder
Rushworth Chris
bowler
Jennings Keaton
batsman
Shaikh Hamza
batsman
Jones Michael
batsman
Shuker Harriet
batsman
Lavelle George
wicket keeper
Simmons Che Brendon
bowler
Livingstone Liam
all rounder
Smith Kai
wicket keeper
Lyon Nathan
bowler
Sylvester Adam Ryan
bowler
Mahmood Saqib
bowler
Woakes Chris
all rounder
Mitchell Daryl
all rounder
Wylie Theo Owen
batsman
Morley Jack
bowler
Yates Robert
batsman
Salt Phil
wicket keeper
Match has not started yet