Squads Warwickshire vs Lancashire List a One-Day Cup 09.08.2026

List a

WAR
WAR
LAN
LAN

Playing

WAR
WAR
LAN
LAN
First TeamSecond Team
Ali Hasan

bowler

Allen Finn

wicket keeper

Ali Moeen

all rounder

Aspinwall Tom

all rounder

Bethell Jacob

all rounder

Booth Michael

all rounder

Bell George

wicket keeper

Birkman Harry

no information yet

Burgess Michael

wicket keeper

Davies Alex

wicket keeper

Drakes Dominic

all rounder

Bruce Tom

batsman

Buttler Jos

wicket keeper

Hain Sam

batsman

Croft Steven

all rounder

Jamal Aamir

all rounder

Flintoff Rocky

no information yet

Khan Amir

no information yet

Latham Tom

wicket keeper

Malik Zen

no information yet

Hands Luke

no information yet

Maxwell Glenn

all rounder

Hurst Matthew

wicket keeper

Iyer Venkatesh

all rounder

Lavelle George

wicket keeper

Livingstone Liam

all rounder

Smith Kai

wicket keeper

Woakes Chris

all rounder

Mitchell Daryl

all rounder

Salt Phil

wicket keeper

Bench

WAR
WAR
LAN
LAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet