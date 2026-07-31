Highlights Yorkshire vs Durham List a One-Day Cup 31.07.2026
Cliff to Shafiqullah Ghafari, appeal, wicket (caught - Shafiqullah Ghafari)
Hill to Shafiqullah Ghafari, 1 run
Hill to Robinson, 1 run
Hill to Robinson, 0 runs
Hill to Shafiqullah Ghafari, 1 run
Hill to Shafiqullah Ghafari, 2 runs
Hill to Shafiqullah Ghafari, 0 runs
Coad to Robinson, 4 runs
Coad to Shafiqullah Ghafari, 1 run
Coad to Shafiqullah Ghafari, wide
Coad to Robinson, 1 run
Coad to Robinson, 0 runs
Coad to Robinson, 0 runs
Coad to Shafiqullah Ghafari, 1 run
Hill to Shafiqullah Ghafari, leg bye, appeal
Hill to Robinson, 1 run
Hill to Robinson, 0 runs
Hill to Robinson, 0 runs
Hill to Shafiqullah Ghafari, 1 run
Robinson plays a defensive stroke for 1 run.
Coad to Robinson, 1 run
Coad to Robinson, 4 runs
Coad to Robinson, 0 runs
Coad to Shafiqullah Ghafari, 1 run
Coad to Robinson, 1 run
Coad to Robinson, 0 runs
Cliff to Robinson, 1 run
Cliff to Robinson, 0 runs
Cliff to Robinson, 0 runs
Cliff to Robinson, 2 runs
Cliff to Shafiqullah Ghafari, 1 run
Cliff to Shafiqullah Ghafari, 0 runs
Kuldeep Yadav to Shafiqullah Ghafari, 1 run
Kuldeep Yadav to Shafiqullah Ghafari, 0 runs
Kuldeep Yadav to Shafiqullah Ghafari, 0 runs
Kuldeep Yadav to Shafiqullah Ghafari, 0 runs
Kuldeep Yadav to Shafiqullah Ghafari, 0 runs
Kuldeep Yadav to Shafiqullah Ghafari, 0 runs
Cliff to Robinson, 0 runs
Cliff to Robinson, 0 runs
Cliff to Robinson, 0 runs
Cliff to Drissell, appeal, wicket (caught - Drissell)
Cliff to Shafiqullah Ghafari, 1 run
Cliff to Drissell, 1 run
Kuldeep Yadav to Drissell, 1 run
Kuldeep Yadav to Shafiqullah Ghafari, 1 run
Kuldeep Yadav to Shafiqullah Ghafari, 0 runs
Kuldeep Yadav to Shafiqullah Ghafari, 0 runs
Kuldeep Yadav to Drissell, 1 run
Kuldeep Yadav to Drissell, 0 runs
appeal, wicket (caught - Aldridge)
Cliff to Drissell, 1 run
Cliff to Drissell, 0 runs
Cliff to Aldridge, 1 run
Cliff to Aldridge, 0 runs
Cliff to Aldridge, 0 runs
Kuldeep Yadav to Drissell, 0 runs
Kuldeep Yadav to Drissell, 0 runs
Kuldeep Yadav to Drissell, 0 runs
Kuldeep Yadav to Drissell, 4 runs
Kuldeep Yadav to Aldridge, 1 run
Kuldeep Yadav to Aldridge, 0 runs
Bess to Drissell, 0 runs
Bess to Aldridge, 1 run
Bess to Drissell, 1 run
Bess to Drissell, 0 runs
Bess to Drissell, 0 runs
Bess to Aldridge, 1 run
Kuldeep Yadav to Drissell, 0 runs
Kuldeep Yadav to Drissell, 0 runs
Kuldeep Yadav to Drissell, 0 runs
Kuldeep Yadav to Ackermann, wicket (lbw - Ackermann)
Kuldeep Yadav to Ackermann, 4 runs
Kuldeep Yadav to Ackermann, 0 runs
Bess to Aldridge, 6 runs
Bess to Aldridge, wide
Bess to Aldridge, 0 runs
Bess to Aldridge, 0 runs
Bess to Aldridge, 4 runs
Bess to Aldridge, 0 runs
Bess to Ackermann, 1 run
Bess to Ackermann, wide
Kuldeep Yadav to Ackermann, 1 run
Kuldeep Yadav to Ackermann, 0 runs
Kuldeep Yadav to Aldridge, 1 run
Kuldeep Yadav to Aldridge, 0 runs
Kuldeep Yadav to Ackermann, 1 run
Kuldeep Yadav to Ackermann, 0 runs
Bess to Aldridge, 0 runs
Bess to Aldridge, 0 runs
Bess to Aldridge, 2 runs
Bess to OG Robinson, appeal, wicket (caught - OG Robinson)
Bess to Ackermann, 1 run
Bess to OG Robinson, 1 run
Cliff to OG Robinson, 1 run
Cliff to Ackermann, 0 runs
Cliff to OG Robinson, 1 run
Cliff to OG Robinson, 2 runs
Bess to OG Robinson, 1 run
Bess to Ackermann, 1 run
Bess to OG Robinson, 1 run
0 runs
Ackermann defends for a single run.
Bess to Ackermann, 0 runs
Cliff to OG Robinson, 4 runs
Cliff to OG Robinson, 0 runs
Cliff to OG Robinson, 0 runs
Cliff to OG Robinson, 4 runs
Cliff to Ackermann, 1 run
Cliff to Ackermann, 0 runs
Bess to OG Robinson, 0 runs
Bess to OG Robinson, 0 runs
Bess to OG Robinson, 0 runs
Bess to OG Robinson, 0 runs
Bess to OG Robinson, 0 runs
Bess to OG Robinson, 0 runs
Hill to Ackermann, 0 runs
Hill to OG Robinson, 1 run
Hill to OG Robinson, 2 runs
Hill to OG Robinson, 0 runs
Hill to OG Robinson, 0 runs
Hill to OG Robinson, 0 runs
Bess to OG Robinson, 1 run
Bess to OG Robinson, 0 runs
Bess to OG Robinson, 0 runs
Bess to OG Robinson, 0 runs
Bess to Rhodes, appeal, wicket (caught - Rhodes)
Ackermann plays a defensive stroke for a single run.
Hill to Rhodes, 1 run
Hill to Ackermann, 1 run
Hill to Ackermann, 0 runs
Wide. Ackermann plays a defensive stroke for 2 wides.
Hill to Ackermann, 0 runs
Hill to Ackermann, 0 runs
Hill to Ackermann, 0 runs
Bess to Ackermann, 1 run
Bess to Rhodes, 1 run
Bess to Ackermann, 1 run
Bess to Ackermann, 0 runs
Bess to Ackermann, 0 runs
Bess to Ackermann, 0 runs
Lyth to Ackermann, 1 run
Lyth to Ackermann, 0 runs
Lyth to Rhodes, 1 run
Lyth to Rhodes, 0 runs
Lyth to Rhodes, 4 runs
Lyth to Rhodes, 0 runs
Bess to Rhodes, 1 run
Bess to Ackermann, 1 run
Bess to Ackermann, 4 runs
Bess to Ackermann, 0 runs
Bess to Rhodes, 1 run
Bess to Rhodes, 6 runs
Kuldeep Yadav to Rhodes, 1 run
Kuldeep Yadav to Ackermann, 1 run
Kuldeep Yadav to Ackermann, 0 runs
Kuldeep Yadav to Ackermann, 0 runs
Kuldeep Yadav to Ackermann, 0 runs
Kuldeep Yadav to Ackermann, 0 runs
Lyth to Ackermann, 1 run
Lyth to Rhodes, 1 run
Lyth to Rhodes, 0 runs
Lyth to Rhodes, 0 runs
Lyth to Ackermann, 1 run
Lyth to Ackermann, 0 runs
Kuldeep Yadav to Rhodes, 0 runs
Kuldeep Yadav to Rhodes, 0 runs
Kuldeep Yadav to Ackermann, 1 run
Kuldeep Yadav to Ackermann, 0 runs
Kuldeep Yadav to Stokes, appeal, wicket (caught - Stokes)
Kuldeep Yadav to Stokes, 0 runs
Bess to Rhodes, 0 runs
Bess to Rhodes, 0 runs
Bess to Rhodes, 0 runs
Bess to Rhodes, 0 runs
Bess to Rhodes, 2 runs
Bess to Rhodes, 0 runs
Kuldeep Yadav to Stokes, 0 runs
Kuldeep Yadav to Stokes, 0 runs
Kuldeep Yadav to Stokes, 0 runs
Kuldeep Yadav to Stokes, 0 runs
Kuldeep Yadav to Rhodes, 1 run
Kuldeep Yadav to Stokes, 1 run
Bess to Stokes, 1 run
Bess to Rhodes, 1 run
Bess to Stokes, 1 run
Bess to Rhodes, 1 run
Bess to Rhodes, 0 runs
Bess to Stokes, 1 run
Kuldeep Yadav to Rhodes, 0 runs
Kuldeep Yadav to Rhodes, 0 runs
Kuldeep Yadav to Rhodes, 0 runs
Kuldeep Yadav to Rhodes, 0 runs
Kuldeep Yadav to Rhodes, 0 runs
Kuldeep Yadav to Rhodes, appeal
Cliff to Stokes, 0 runs
Cliff to Rhodes, 1 run
Cliff to Stokes, 1 run
Cliff to Rhodes, 1 run
Cliff to Rhodes, 0 runs
Cliff to Stokes, 1 run
Kuldeep Yadav to Rhodes, 0 runs
Kuldeep Yadav to Stokes, 1 run
Kuldeep Yadav to Stokes, 0 runs
Kuldeep Yadav to Stokes, 0 runs
Kuldeep Yadav to Rhodes, 1 run
Kuldeep Yadav to Rhodes, 0 runs
Cliff to Stokes, 0 runs
Cliff to Stokes, 0 runs
Cliff to Stokes, 4 runs
Cliff to Stokes, 0 runs
Cliff to Rhodes, 1 run
Cliff to Rhodes, 0 runs
Cliff to Rhodes, wide
Coad to Stokes, 0 runs
Coad to Stokes, 0 runs
Coad to Stokes, 0 runs
Coad to Stokes, 0 runs
Coad to Stokes, 0 runs
Coad to Stokes, 0 runs
Cliff to Stokes, 1 run
Cliff to Rhodes, 1 run
Cliff to Rhodes, 0 runs
Cliff to Rhodes, 0 runs
Cliff to Rhodes, 2 runs
Cliff to Rhodes, 0 runs
Coad to Stokes, 0 runs
Coad to Stokes, 0 runs
Coad to Stokes, 0 runs
Coad to Stokes, 0 runs
Coad to Stokes, 0 runs
Coad to Stokes, 0 runs
Cliff to Rhodes, 2 runs
Cliff to Rhodes, 0 runs
Cliff to Rhodes, 0 runs
Cliff to G Clark, appeal, wicket (caught - G Clark)
Cliff to G Clark, 0 runs
Cliff to G Clark, 0 runs
Coad to Stokes, 0 runs
Coad to Stokes, 0 runs
Coad to Stokes, 0 runs
Coad to Stokes, 0 runs
Coad to Stokes, 0 runs
Coad to Stokes, 0 runs
Hill to G Clark, 0 runs
Hill to G Clark, 0 runs
Hill to G Clark, 0 runs
Hill to G Clark, 0 runs
Hill to G Clark, 0 runs
Hill to G Clark, 0 runs
Coad to Gay, appeal, wicket (bowled - Gay)
Coad to Gay, 0 runs
Coad to Gay, 0 runs
Coad to Gay, 0 runs
Coad to Gay, 0 runs
Coad to Gay, 0 runs
Hill to G Clark, 0 runs
Hill to G Clark, 0 runs
Hill to G Clark, 0 runs
G Clark plays a defensive stroke for 4 leg byes.
Hill to Gay, 1 run
Hill to Gay, 0 runs
Coad to G Clark, 0 runs
Coad to G Clark, 0 runs
Coad to G Clark, 0 runs
Coad to G Clark, 0 runs
Coad to G Clark, 0 runs
Coad to G Clark, 0 runs
Hill to Gay, 0 runs
Hill to Gay, 0 runs
Hill to Gay, 0 runs
Hill to Gay, 0 runs
Hill to Gay, wide
0 runs
Hill to Lees, wicket (caught - Lees)
Coad to G Clark, 0 runs
Coad to G Clark, 0 runs
Coad to G Clark, 0 runs
Coad to G Clark, 0 runs
Coad to Lees, 1 run
Coad to Lees, 0 runs
Hill to G Clark, 0 runs
Hill to G Clark, 0 runs
Hill to Lees, 1 run
Hill to Lees, 0 runs
Hill to Lees, 4 runs
Hill to Lees, 0 runs
Coad to G Clark, 0 runs
Coad to G Clark, wide
Coad to G Clark, 0 runs
Coad to G Clark, 0 runs
Coad to Lees, 1 run
Coad to G Clark, 1 run
Coad to G Clark, 0 runs