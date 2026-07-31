Highlights Yorkshire vs Durham List a One-Day Cup 31.07.2026

Live
List a

Clifton Park Ground

YOR
YOR
DUR
DUR

(48 ov.) 165/10

48.1
W

Cliff to Shafiqullah Ghafari, appeal, wicket (caught - Shafiqullah Ghafari)

47.6
1

Hill to Shafiqullah Ghafari, 1 run

47.5
1

Hill to Robinson, 1 run

47.4
.

Hill to Robinson, 0 runs

47.3
1

Hill to Shafiqullah Ghafari, 1 run

47.2
2

Hill to Shafiqullah Ghafari, 2 runs

47.1
.

Hill to Shafiqullah Ghafari, 0 runs

46.6
4

Coad to Robinson, 4 runs

46.5
1

Coad to Shafiqullah Ghafari, 1 run

46.5
1

Coad to Shafiqullah Ghafari, wide

46.4
1

Coad to Robinson, 1 run

46.3
.

Coad to Robinson, 0 runs

46.2
.

Coad to Robinson, 0 runs

46.1
1

Coad to Shafiqullah Ghafari, 1 run

45.6
1lb

Hill to Shafiqullah Ghafari, leg bye, appeal

45.5
1

Hill to Robinson, 1 run

45.4
.

Hill to Robinson, 0 runs

45.3
.

Hill to Robinson, 0 runs

45.2
1

Hill to Shafiqullah Ghafari, 1 run

45.1
1

Robinson plays a defensive stroke for 1 run.

44.6
1

Coad to Robinson, 1 run

44.5
4

Coad to Robinson, 4 runs

44.4
.

Coad to Robinson, 0 runs

44.3
1

Coad to Shafiqullah Ghafari, 1 run

44.2
1

Coad to Robinson, 1 run

44.1
.

Coad to Robinson, 0 runs

43.6
1

Cliff to Robinson, 1 run

43.5
.

Cliff to Robinson, 0 runs

43.4
.

Cliff to Robinson, 0 runs

43.3
2

Cliff to Robinson, 2 runs

43.2
1

Cliff to Shafiqullah Ghafari, 1 run

43.1
.

Cliff to Shafiqullah Ghafari, 0 runs

42.6
1

Kuldeep Yadav to Shafiqullah Ghafari, 1 run

42.5
.

Kuldeep Yadav to Shafiqullah Ghafari, 0 runs

42.4
.

Kuldeep Yadav to Shafiqullah Ghafari, 0 runs

42.3
.

Kuldeep Yadav to Shafiqullah Ghafari, 0 runs

42.2
.

Kuldeep Yadav to Shafiqullah Ghafari, 0 runs

42.1
.

Kuldeep Yadav to Shafiqullah Ghafari, 0 runs

41.6
.

Cliff to Robinson, 0 runs

41.5
.

Cliff to Robinson, 0 runs

41.4
.

Cliff to Robinson, 0 runs

41.3
W

Cliff to Drissell, appeal, wicket (caught - Drissell)

41.2
1

Cliff to Shafiqullah Ghafari, 1 run

41.1
1

Cliff to Drissell, 1 run

40.6
1

Kuldeep Yadav to Drissell, 1 run

40.5
1

Kuldeep Yadav to Shafiqullah Ghafari, 1 run

40.4
.

Kuldeep Yadav to Shafiqullah Ghafari, 0 runs

40.3
.

Kuldeep Yadav to Shafiqullah Ghafari, 0 runs

40.2
1

Kuldeep Yadav to Drissell, 1 run

40.1
.

Kuldeep Yadav to Drissell, 0 runs

39.6
W

appeal, wicket (caught - Aldridge)

39.5
1

Cliff to Drissell, 1 run

39.4
.

Cliff to Drissell, 0 runs

39.3
1

Cliff to Aldridge, 1 run

39.2
.

Cliff to Aldridge, 0 runs

39.1
.

Cliff to Aldridge, 0 runs

38.6
.

Kuldeep Yadav to Drissell, 0 runs

38.5
.

Kuldeep Yadav to Drissell, 0 runs

38.4
.

Kuldeep Yadav to Drissell, 0 runs

38.3
4

Kuldeep Yadav to Drissell, 4 runs

38.2
1

Kuldeep Yadav to Aldridge, 1 run

38.1
.

Kuldeep Yadav to Aldridge, 0 runs

37.6
.

Bess to Drissell, 0 runs

37.5
1

Bess to Aldridge, 1 run

37.4
1

Bess to Drissell, 1 run

37.3
.

Bess to Drissell, 0 runs

37.2
.

Bess to Drissell, 0 runs

37.1
1

Bess to Aldridge, 1 run

36.6
.

Kuldeep Yadav to Drissell, 0 runs

36.5
.

Kuldeep Yadav to Drissell, 0 runs

36.4
.

Kuldeep Yadav to Drissell, 0 runs

36.3
W

Kuldeep Yadav to Ackermann, wicket (lbw - Ackermann)

36.2
4

Kuldeep Yadav to Ackermann, 4 runs

36.1
.

Kuldeep Yadav to Ackermann, 0 runs

35.6
6

Bess to Aldridge, 6 runs

35.6
1

Bess to Aldridge, wide

35.5
.

Bess to Aldridge, 0 runs

35.4
.

Bess to Aldridge, 0 runs

35.3
4

Bess to Aldridge, 4 runs

35.2
.

Bess to Aldridge, 0 runs

35.1
1

Bess to Ackermann, 1 run

35.1
1

Bess to Ackermann, wide

34.6
1

Kuldeep Yadav to Ackermann, 1 run

34.5
.

Kuldeep Yadav to Ackermann, 0 runs

34.4
1

Kuldeep Yadav to Aldridge, 1 run

34.3
.

Kuldeep Yadav to Aldridge, 0 runs

34.2
1

Kuldeep Yadav to Ackermann, 1 run

34.1
.

Kuldeep Yadav to Ackermann, 0 runs

33.6
.

Bess to Aldridge, 0 runs

33.5
.

Bess to Aldridge, 0 runs

33.4
2

Bess to Aldridge, 2 runs

33.3
W

Bess to OG Robinson, appeal, wicket (caught - OG Robinson)

33.2
1

Bess to Ackermann, 1 run

33.1
1

Bess to OG Robinson, 1 run

32.6
1

Cliff to OG Robinson, 1 run

32.3
.

Cliff to Ackermann, 0 runs

32.2
1

Cliff to OG Robinson, 1 run

32.1
2

Cliff to OG Robinson, 2 runs

31.6
1

Bess to OG Robinson, 1 run

31.5
1

Bess to Ackermann, 1 run

31.4
1

Bess to OG Robinson, 1 run

31.3
.

0 runs

31.2
1

Ackermann defends for a single run.

31.1
.

Bess to Ackermann, 0 runs

30.6
4

Cliff to OG Robinson, 4 runs

30.5
.

Cliff to OG Robinson, 0 runs

30.4
.

Cliff to OG Robinson, 0 runs

30.3
4

Cliff to OG Robinson, 4 runs

30.2
1

Cliff to Ackermann, 1 run

30.1
.

Cliff to Ackermann, 0 runs

29.6
.

Bess to OG Robinson, 0 runs

29.5
.

Bess to OG Robinson, 0 runs

29.4
.

Bess to OG Robinson, 0 runs

29.3
.

Bess to OG Robinson, 0 runs

29.2
.

Bess to OG Robinson, 0 runs

29.1
.

Bess to OG Robinson, 0 runs

28.6
.

Hill to Ackermann, 0 runs

28.5
1

Hill to OG Robinson, 1 run

28.4
2

Hill to OG Robinson, 2 runs

28.3
.

Hill to OG Robinson, 0 runs

28.2
.

Hill to OG Robinson, 0 runs

28.1
.

Hill to OG Robinson, 0 runs

27.6
1

Bess to OG Robinson, 1 run

27.5
.

Bess to OG Robinson, 0 runs

27.4
.

Bess to OG Robinson, 0 runs

27.3
.

Bess to OG Robinson, 0 runs

27.2
W

Bess to Rhodes, appeal, wicket (caught - Rhodes)

27.1
1

Ackermann plays a defensive stroke for a single run.

26.6
1

Hill to Rhodes, 1 run

26.5
1

Hill to Ackermann, 1 run

26.4
.

Hill to Ackermann, 0 runs

26.4
2w

Wide. Ackermann plays a defensive stroke for 2 wides.

26.3
.

Hill to Ackermann, 0 runs

26.2
.

Hill to Ackermann, 0 runs

26.1
.

Hill to Ackermann, 0 runs

25.6
1

Bess to Ackermann, 1 run

25.5
1

Bess to Rhodes, 1 run

25.4
1

Bess to Ackermann, 1 run

25.3
.

Bess to Ackermann, 0 runs

25.2
.

Bess to Ackermann, 0 runs

25.1
.

Bess to Ackermann, 0 runs

24.6
1

Lyth to Ackermann, 1 run

24.5
.

Lyth to Ackermann, 0 runs

24.4
1

Lyth to Rhodes, 1 run

24.3
.

Lyth to Rhodes, 0 runs

24.2
4

Lyth to Rhodes, 4 runs

24.1
.

Lyth to Rhodes, 0 runs

23.6
1

Bess to Rhodes, 1 run

23.5
1

Bess to Ackermann, 1 run

23.4
4

Bess to Ackermann, 4 runs

23.3
.

Bess to Ackermann, 0 runs

23.2
1

Bess to Rhodes, 1 run

23.1
6

Bess to Rhodes, 6 runs

22.6
1

Kuldeep Yadav to Rhodes, 1 run

22.5
1

Kuldeep Yadav to Ackermann, 1 run

22.4
.

Kuldeep Yadav to Ackermann, 0 runs

22.3
.

Kuldeep Yadav to Ackermann, 0 runs

22.2
.

Kuldeep Yadav to Ackermann, 0 runs

22.1
.

Kuldeep Yadav to Ackermann, 0 runs

21.6
1

Lyth to Ackermann, 1 run

21.5
1

Lyth to Rhodes, 1 run

21.4
.

Lyth to Rhodes, 0 runs

21.3
.

Lyth to Rhodes, 0 runs

21.2
1

Lyth to Ackermann, 1 run

21.1
.

Lyth to Ackermann, 0 runs

20.6
.

Kuldeep Yadav to Rhodes, 0 runs

20.5
.

Kuldeep Yadav to Rhodes, 0 runs

20.4
1

Kuldeep Yadav to Ackermann, 1 run

20.3
.

Kuldeep Yadav to Ackermann, 0 runs

20.2
W

Kuldeep Yadav to Stokes, appeal, wicket (caught - Stokes)

20.1
.

Kuldeep Yadav to Stokes, 0 runs

19.6
.

Bess to Rhodes, 0 runs

19.5
.

Bess to Rhodes, 0 runs

19.4
.

Bess to Rhodes, 0 runs

19.3
.

Bess to Rhodes, 0 runs

19.2
2

Bess to Rhodes, 2 runs

19.1
.

Bess to Rhodes, 0 runs

18.6
.

Kuldeep Yadav to Stokes, 0 runs

18.5
.

Kuldeep Yadav to Stokes, 0 runs

18.4
.

Kuldeep Yadav to Stokes, 0 runs

18.3
.

Kuldeep Yadav to Stokes, 0 runs

18.2
1

Kuldeep Yadav to Rhodes, 1 run

18.1
1

Kuldeep Yadav to Stokes, 1 run

17.6
1

Bess to Stokes, 1 run

17.5
1

Bess to Rhodes, 1 run

17.4
1

Bess to Stokes, 1 run

17.3
1

Bess to Rhodes, 1 run

17.2
.

Bess to Rhodes, 0 runs

17.1
1

Bess to Stokes, 1 run

16.6
.

Kuldeep Yadav to Rhodes, 0 runs

16.5
.

Kuldeep Yadav to Rhodes, 0 runs

16.4
.

Kuldeep Yadav to Rhodes, 0 runs

16.3
.

Kuldeep Yadav to Rhodes, 0 runs

16.2
.

Kuldeep Yadav to Rhodes, 0 runs

16.1
.

Kuldeep Yadav to Rhodes, appeal

15.6
.

Cliff to Stokes, 0 runs

15.5
1

Cliff to Rhodes, 1 run

15.4
1

Cliff to Stokes, 1 run

15.3
1

Cliff to Rhodes, 1 run

15.2
.

Cliff to Rhodes, 0 runs

15.1
1

Cliff to Stokes, 1 run

14.6
.

Kuldeep Yadav to Rhodes, 0 runs

14.5
1

Kuldeep Yadav to Stokes, 1 run

14.4
.

Kuldeep Yadav to Stokes, 0 runs

14.3
.

Kuldeep Yadav to Stokes, 0 runs

14.2
1

Kuldeep Yadav to Rhodes, 1 run

14.1
.

Kuldeep Yadav to Rhodes, 0 runs

13.6
.

Cliff to Stokes, 0 runs

13.5
.

Cliff to Stokes, 0 runs

13.4
4

Cliff to Stokes, 4 runs

13.3
.

Cliff to Stokes, 0 runs

13.2
1

Cliff to Rhodes, 1 run

13.1
.

Cliff to Rhodes, 0 runs

13.1
1

Cliff to Rhodes, wide

12.6
.

Coad to Stokes, 0 runs

12.5
.

Coad to Stokes, 0 runs

12.4
.

Coad to Stokes, 0 runs

12.3
.

Coad to Stokes, 0 runs

12.2
.

Coad to Stokes, 0 runs

12.1
.

Coad to Stokes, 0 runs

11.6
1

Cliff to Stokes, 1 run

11.5
1

Cliff to Rhodes, 1 run

11.4
.

Cliff to Rhodes, 0 runs

11.3
.

Cliff to Rhodes, 0 runs

11.2
2

Cliff to Rhodes, 2 runs

11.1
.

Cliff to Rhodes, 0 runs

10.6
.

Coad to Stokes, 0 runs

10.5
.

Coad to Stokes, 0 runs

10.4
.

Coad to Stokes, 0 runs

10.3
.

Coad to Stokes, 0 runs

10.2
.

Coad to Stokes, 0 runs

10.1
.

Coad to Stokes, 0 runs

9.6
2

Cliff to Rhodes, 2 runs

9.5
.

Cliff to Rhodes, 0 runs

9.4
.

Cliff to Rhodes, 0 runs

9.3
W

Cliff to G Clark, appeal, wicket (caught - G Clark)

9.2
.

Cliff to G Clark, 0 runs

9.1
.

Cliff to G Clark, 0 runs

8.6
.

Coad to Stokes, 0 runs

8.5
.

Coad to Stokes, 0 runs

8.4
.

Coad to Stokes, 0 runs

8.3
.

Coad to Stokes, 0 runs

8.2
.

Coad to Stokes, 0 runs

8.1
.

Coad to Stokes, 0 runs

7.6
.

Hill to G Clark, 0 runs

7.5
.

Hill to G Clark, 0 runs

7.4
.

Hill to G Clark, 0 runs

7.3
.

Hill to G Clark, 0 runs

7.2
.

Hill to G Clark, 0 runs

7.1
.

Hill to G Clark, 0 runs

6.6
W

Coad to Gay, appeal, wicket (bowled - Gay)

6.5
.

Coad to Gay, 0 runs

6.4
.

Coad to Gay, 0 runs

6.3
.

Coad to Gay, 0 runs

6.2
.

Coad to Gay, 0 runs

6.1
.

Coad to Gay, 0 runs

5.6
.

Hill to G Clark, 0 runs

5.5
.

Hill to G Clark, 0 runs

5.4
.

Hill to G Clark, 0 runs

5.3
4

G Clark plays a defensive stroke for 4 leg byes.

5.2
1

Hill to Gay, 1 run

5.1
.

Hill to Gay, 0 runs

4.6
.

Coad to G Clark, 0 runs

4.5
.

Coad to G Clark, 0 runs

4.4
.

Coad to G Clark, 0 runs

4.3
.

Coad to G Clark, 0 runs

4.2
.

Coad to G Clark, 0 runs

4.1
.

Coad to G Clark, 0 runs

3.6
.

Hill to Gay, 0 runs

3.5
.

Hill to Gay, 0 runs

3.4
.

Hill to Gay, 0 runs

3.3
.

Hill to Gay, 0 runs

3.3
1

Hill to Gay, wide

3.2
.

0 runs

3.1
W

Hill to Lees, wicket (caught - Lees)

2.6
.

Coad to G Clark, 0 runs

2.5
.

Coad to G Clark, 0 runs

2.4
.

Coad to G Clark, 0 runs

2.3
.

Coad to G Clark, 0 runs

2.2
1

Coad to Lees, 1 run

2.1
.

Coad to Lees, 0 runs

1.6
.

Hill to G Clark, 0 runs

1.5
.

Hill to G Clark, 0 runs

1.4
1

Hill to Lees, 1 run

1.3
.

Hill to Lees, 0 runs

1.2
4

Hill to Lees, 4 runs

1.1
.

Hill to Lees, 0 runs

0.6
.

Coad to G Clark, 0 runs

0.6
1

Coad to G Clark, wide

0.5
.

Coad to G Clark, 0 runs

0.4
.

Coad to G Clark, 0 runs

0.3
1

Coad to Lees, 1 run

0.2
1

Coad to G Clark, 1 run

0.1
.

Coad to G Clark, 0 runs