H2h Yorkshire vs Durham List a One-Day Cup 31.07.2026

List a

YOR
YOR
DUR
DUR
Yorkshire vs Durham

T20, T20 Blast

YORYorkshire

208

DURDurham

205

T20, T20 Blast

DURDurham

93

YORYorkshire

151

First class, County Championship

YORYorkshire

DURDurham

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