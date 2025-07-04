H2h Yorkshire vs Worcestershire List a One-Day Cup 29.07.2026

List a

YOR
YOR
WOR
WOR
Yorkshire vs Worcestershire

T20, T20 Blast

YORYorkshire

233

WORWorcestershire

192

T20, T20 Blast

WORWorcestershire

201

YORYorkshire

135

First class, County Championship

YORYorkshire

(96 ov.) 425/8

WORWorcestershire