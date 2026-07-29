Highlights Yorkshire vs Worcestershire List a One-Day Cup 29.07.2026

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Clifton Park Ground

YOR
YOR
WOR
WOR

(39 ov.) 158/5

39.2
.

Coad to Cullen, 0 runs

39.1
4

Coad to Cullen, 4 runs

38.6
1

Kuldeep Yadav to Cullen, 1 run

38.5
1

Kuldeep Yadav to Waite, 1 run

38.4
.

Kuldeep Yadav to Waite, 0 runs

38.3
1

Kuldeep Yadav to Cullen, 1 run

38.2
.

Kuldeep Yadav to Cullen, 0 runs

38.1
1

Kuldeep Yadav to Waite, 1 run

37.6
1

Bess to Waite, 1 run

37.5
1

Bess to Cullen, 1 run

37.4
4

Bess to Cullen, 4 runs

37.3
4

Bess to Cullen, 4 runs

37.2
1

Bess to Waite, 1 run

37.1
1

Bess to Cullen, 1 run

36.6
.

Kuldeep Yadav to Waite, 0 runs

36.5
1

Kuldeep Yadav to Cullen, 1 run

36.4
1

Kuldeep Yadav to Waite, 1 run

36.3
.

Kuldeep Yadav to Waite, 0 runs

36.2
.

Kuldeep Yadav to Waite, 0 runs

36.1
.

Kuldeep Yadav to Waite, 0 runs

35.6
.

Bess to Cullen, 0 runs

35.5
2

Bess to Cullen, 2 runs

35.4
1

Bess to Waite, 1 run

35.3
.

Bess to Waite, 0 runs

35.2
.

Bess to Waite, 0 runs

35.1
1

Bess to Cullen, 1 run

34.6
.

Coad to Waite, 0 runs

34.5
.

Coad to Waite, 0 runs

34.4
1

Coad to Cullen, 1 run

34.3
.

Coad to Cullen, 0 runs

34.2
2

Coad to Cullen, 2 runs

34.1
.

Coad to Cullen, 0 runs

33.6
1

Bess to Cullen, 1 run

33.5
.

Bess to Cullen, 0 runs

33.4
.

Bess to Cullen, 0 runs

33.3
1

Bess to Waite, 1 run

33.2
W

Bess to Lategan, appeal, wicket (caught - Lategan)

33.1
.

Bess to Lategan, 0 runs

32.6
.

Kuldeep Yadav to Cullen, 0 runs

32.5
.

Kuldeep Yadav to Cullen, 0 runs

32.4
1

Kuldeep Yadav to Lategan, 1 run

32.3
1

Kuldeep Yadav to Cullen, 1 run, appeal

32.2
.

Kuldeep Yadav to Cullen, 0 runs

32.1
.

Kuldeep Yadav to Cullen, 0 runs

31.6
1

White to Cullen, 1 run

31.5
1

White to Lategan, 1 run

31.4
4

White to Lategan, 4 runs

31.3
.

White to Lategan, 0 runs

31.2
1

White to Cullen, 1 run

31.1
.

White to Cullen, 0 runs

30.6
1

Bess to Cullen, 1 run

30.5
.

Bess to Cullen, 0 runs

30.4
1

Bess to Lategan, 1 run

30.3
1

Bess to Cullen, 1 run

30.2
1

Bess to Lategan, 1 run

30.1
.

Bess to Lategan, 0 runs

29.6
2

White to Cullen, 2 runs

29.5
1

White to Lategan, 1 run

29.4
1

White to Cullen, 1 run

29.3
.

White to Cullen, 0 runs

29.2
.

White to Cullen, 0 runs

29.1
.

White to Cullen, 0 runs

28.6
1

Bess to Cullen, 1 run

28.5
.

Bess to Cullen, 0 runs

28.4
.

Bess to Cullen, 0 runs

28.3
4

Bess to Cullen, 4 runs

28.2
.

Bess to Cullen, 0 runs

28.1
.

Bess to Cullen, 0 runs

27.6
.

Lyth to Lategan, 0 runs

27.5
.

Lyth to Lategan, 0 runs

27.4
1

Lyth to Cullen, 1 run

27.3
.

Lyth to Cullen, 0 runs

27.2
.

Lyth to Cullen, 0 runs

27.1
.

Lyth to Cullen, 0 runs

26.6
1

Bess to Cullen, 1 run

26.5
.

Bess to Cullen, 0 runs

26.4
.

Bess to Cullen, 0 runs

26.3
.

Bess to Cullen, 0 runs

26.2
1

Bess to Lategan, 1 run

26.1
.

Bess to Lategan, 0 runs

25.6
4

Lyth to Cullen, 4 runs

25.5
.

Lyth to Cullen, 0 runs

25.4
.

Lyth to Cullen, 0 runs

25.3
1

Lyth to Lategan, 1 run

25.2
.

Lyth to Lategan, 0 runs

25.1
4

Lyth to Lategan, 4 runs

24.6
4

Kuldeep Yadav to Cullen, 4 runs

24.5
.

Kuldeep Yadav to Cullen, 0 runs

24.4
2

Kuldeep Yadav to Cullen, 2 runs

24.3
1

Kuldeep Yadav to Lategan, 1 run

24.2
.

Kuldeep Yadav to Lategan, 0 runs

24.1
1

Kuldeep Yadav to Cullen, 1 run

23.6
1

Bess to Cullen, 1 run

23.5
.

Bess to Cullen, 0 runs

23.4
2

Bess to Cullen, 2 runs

23.3
1

Bess to Lategan, 1 run

23.2
1

Bess to Cullen, 1 run

23.1
.

Bess to Cullen, 0 runs

22.6
1

Kuldeep Yadav to Cullen, 1 run

22.5
.

Kuldeep Yadav to Cullen, 0 runs

22.4
1

Kuldeep Yadav to Lategan, 1 run

22.3
.

Kuldeep Yadav to Lategan, 0 runs

22.2
.

Kuldeep Yadav to Lategan, 0 runs

22.1
.

Kuldeep Yadav to Lategan, 0 runs

21.6
1

Bess to Lategan, 1 run

21.5
.

Bess to Lategan, 0 runs

21.4
.

Bess to Lategan, 0 runs

21.3
.

Bess to Lategan, 0 runs

21.2
1

Bess to Cullen, 1 run

21.1
1

Bess to Lategan, 1 run

20.6
1

Kuldeep Yadav to Lategan, 1 run

20.5
1

Kuldeep Yadav to Cullen, 1 run

20.4
1

Kuldeep Yadav to Lategan, 1 run

20.3
1

Kuldeep Yadav to Cullen, 1 run

20.2
1

Kuldeep Yadav to Lategan, 1 run

20.1
.

Kuldeep Yadav to Lategan, 0 runs

19.6
.

White to Cullen, 0 runs

19.5
1

White to Lategan, 1 run

19.4
.

White to Lategan, 0 runs

19.3
.

White to Lategan, 0 runs

19.2
6

White to Lategan, 6 runs

19.1
.

White to Lategan, 0 runs

18.6
.

Kuldeep Yadav to Cullen, 0 runs

18.5
.

Kuldeep Yadav to Cullen, 0 runs

18.4
.

Kuldeep Yadav to Cullen, 0 runs

18.3
4

Kuldeep Yadav to Cullen, 4 runs

18.2
1

Kuldeep Yadav to Lategan, 1 run

18.1
.

Kuldeep Yadav to Lategan, 0 runs

17.6
.

White to Cullen, 0 runs

17.6
1

White to Cullen, wide

17.5
.

White to Cullen, 0 runs

17.4
.

White to Cullen, 0 runs

17.3
1

White to Lategan, 1 run

17.2
.

White to Lategan, 0 runs

17.1
.

White to Lategan, 0 runs

16.6
.

Kuldeep Yadav to Cullen, 0 runs

16.5
.

Kuldeep Yadav to Cullen, 0 runs

16.4
1

Kuldeep Yadav to Lategan, 1 run

16.3
.

Kuldeep Yadav to Lategan, 0 runs

16.2
1

Kuldeep Yadav to Cullen, 1 run

16.1
1

Kuldeep Yadav to Lategan, 1 run

15.6
.

White to Cullen, 0 runs

15.5
.

White to Cullen, 0 runs

15.4
.

White to Cullen, 0 runs

15.3
.

White to Cullen, 0 runs

15.2
W

White to Kashif Ali, appeal, wicket (bowled - Kashif Ali)

15.1
.

White to Kashif Ali, 0 runs

14.6
.

Hill to Lategan, 0 runs

14.5
.

Hill to Lategan, 0 runs

14.4
2

Hill to Lategan, 2 runs

14.3
4

Hill to Lategan, 4 runs

14.2
.

Hill to Lategan, 0 runs

14.1
.

Hill to Lategan, 0 runs

13.6
.

White to Kashif Ali, 0 runs

13.5
.

White to Kashif Ali, 0 runs

13.4
.

White to Kashif Ali, 0 runs

13.3
.

White to Kashif Ali, 0 runs

13.2
1

White to Lategan, 1 run

13.1
.

White to Lategan, 0 runs

12.6
.

Hill to Kashif Ali, 0 runs

12.5
W

Hill to Libby, appeal, wicket (caught - Libby)

12.4
1

Hill to Lategan, 1 run

12.3
.

Hill to Lategan, 0 runs

12.2
.

Hill to Lategan, 0 runs

12.1
1

Hill to Libby, 1 run

11.6
1

Coad to Libby, 1 run

11.6
1

Coad to Libby, wide

11.5
.

Coad to Libby, 0 runs

11.4
.

Coad to Libby, 0 runs

11.3
.

Coad to Libby, 0 runs

11.2
.

Coad to Libby, 0 runs

11.1
2

Coad to Libby, 2 runs

10.6
1

Hill to Libby, 1 run

10.5
.

Hill to Libby, 0 runs

10.4
.

Hill to Libby, 0 runs

10.3
1

Hill to Lategan, 1 run

10.2
.

Hill to Lategan, 0 runs

10.1
1

Hill to Libby, leg bye

9.6
.

Coad to Lategan, 0 runs

9.5
4

Coad to Lategan, 4 runs

9.4
2

Coad to Lategan, 2 runs

9.3
.

Coad to Lategan, 0 runs

9.2
.

Coad to Lategan, 0 runs

9.1
.

Coad to Lategan, 0 runs

8.6
1

Hill to Lategan, 1 run

8.5
.

Hill to Lategan, 0 runs

8.4
4

Hill to Lategan, 4 runs

8.3
.

Hill to Lategan, 0 runs

8.2
1

Hill to Libby, 1 run

8.1
.

Hill to Libby, 0 runs

7.6
.

Coad to Lategan, 0 runs

7.5
1

Coad to Libby, 1 run

7.4
.

Coad to Libby, 0 runs

7.3
1

Coad to Lategan, 1 run

6.6
.

Hill to Libby, 0 runs

6.5
.

Hill to Libby, 0 runs

6.4
.

Hill to Libby, 0 runs

6.3
.

Hill to Libby, 0 runs

6.2
.

Hill to Libby, 0 runs

6.1
.

Hill to Libby, 0 runs

5.6
.

Coad to Lategan, 0 runs

5.5
.

Coad to Lategan, 0 runs

5.4
1

Coad to Libby, 1 run

5.3
.

Coad to Libby, 0 runs

5.2
.

Coad to Libby, 0 runs

5.1
.

Coad to Libby, 0 runs

4.6
.

Hill to Lategan, 0 runs

4.5
4

Hill to Lategan, 4 leg byes

4.4
.

Hill to Lategan, 0 runs

4.3
1

Hill to Libby, leg bye

4.2
4

Hill to Libby, 4 runs

4.1
1

Hill to Lategan, 1 run

3.6
.

Coad to Libby, 0 runs

3.5
.

Coad to Libby, 0 runs

3.4
W

Coad to Roderick, appeal, wicket (caught - Roderick)

3.3
.

Coad to Roderick, 0 runs

3.2
.

Coad to Roderick, 0 runs

3.1
.

Coad to Roderick, 0 runs

2.6
.

White to Lategan, 0 runs

2.5
.

White to Lategan, 0 runs

2.4
.

White to Lategan, 0 runs

2.3
4

White to Lategan, 4 runs

2.2
1

White to Roderick, 1 run

2.1
1

White to Lategan, 1 run

1.6
.

Coad to Roderick, 0 runs

1.5
.

Coad to Roderick, 0 runs

1.4
.

Coad to Roderick, 0 runs

1.3
W

Coad to D'Oliveira, appeal, wicket (caught - D'Oliveira)

1.2
.

Coad to D'Oliveira, 0 runs

1.1
.

Coad to D'Oliveira, 0 runs

0.6
.

White to Lategan, 0 runs

0.5
.

White to Lategan, 0 runs

0.4
.

White to Lategan, 0 runs

0.3
4

White to Lategan, 4 runs

0.2
.

White to Lategan, 0 runs