Highlights Yorkshire vs Worcestershire List a One-Day Cup 29.07.2026
Coad to Cullen, 0 runs
Coad to Cullen, 4 runs
Kuldeep Yadav to Cullen, 1 run
Kuldeep Yadav to Waite, 1 run
Kuldeep Yadav to Waite, 0 runs
Kuldeep Yadav to Cullen, 1 run
Kuldeep Yadav to Cullen, 0 runs
Kuldeep Yadav to Waite, 1 run
Bess to Waite, 1 run
Bess to Cullen, 1 run
Bess to Cullen, 4 runs
Bess to Cullen, 4 runs
Bess to Waite, 1 run
Bess to Cullen, 1 run
Kuldeep Yadav to Waite, 0 runs
Kuldeep Yadav to Cullen, 1 run
Kuldeep Yadav to Waite, 1 run
Kuldeep Yadav to Waite, 0 runs
Kuldeep Yadav to Waite, 0 runs
Kuldeep Yadav to Waite, 0 runs
Bess to Cullen, 0 runs
Bess to Cullen, 2 runs
Bess to Waite, 1 run
Bess to Waite, 0 runs
Bess to Waite, 0 runs
Bess to Cullen, 1 run
Coad to Waite, 0 runs
Coad to Waite, 0 runs
Coad to Cullen, 1 run
Coad to Cullen, 0 runs
Coad to Cullen, 2 runs
Coad to Cullen, 0 runs
Bess to Cullen, 1 run
Bess to Cullen, 0 runs
Bess to Cullen, 0 runs
Bess to Waite, 1 run
Bess to Lategan, appeal, wicket (caught - Lategan)
Bess to Lategan, 0 runs
Kuldeep Yadav to Cullen, 0 runs
Kuldeep Yadav to Cullen, 0 runs
Kuldeep Yadav to Lategan, 1 run
Kuldeep Yadav to Cullen, 1 run, appeal
Kuldeep Yadav to Cullen, 0 runs
Kuldeep Yadav to Cullen, 0 runs
White to Cullen, 1 run
White to Lategan, 1 run
White to Lategan, 4 runs
White to Lategan, 0 runs
White to Cullen, 1 run
White to Cullen, 0 runs
Bess to Cullen, 1 run
Bess to Cullen, 0 runs
Bess to Lategan, 1 run
Bess to Cullen, 1 run
Bess to Lategan, 1 run
Bess to Lategan, 0 runs
White to Cullen, 2 runs
White to Lategan, 1 run
White to Cullen, 1 run
White to Cullen, 0 runs
White to Cullen, 0 runs
White to Cullen, 0 runs
Bess to Cullen, 1 run
Bess to Cullen, 0 runs
Bess to Cullen, 0 runs
Bess to Cullen, 4 runs
Bess to Cullen, 0 runs
Bess to Cullen, 0 runs
Lyth to Lategan, 0 runs
Lyth to Lategan, 0 runs
Lyth to Cullen, 1 run
Lyth to Cullen, 0 runs
Lyth to Cullen, 0 runs
Lyth to Cullen, 0 runs
Bess to Cullen, 1 run
Bess to Cullen, 0 runs
Bess to Cullen, 0 runs
Bess to Cullen, 0 runs
Bess to Lategan, 1 run
Bess to Lategan, 0 runs
Lyth to Cullen, 4 runs
Lyth to Cullen, 0 runs
Lyth to Cullen, 0 runs
Lyth to Lategan, 1 run
Lyth to Lategan, 0 runs
Lyth to Lategan, 4 runs
Kuldeep Yadav to Cullen, 4 runs
Kuldeep Yadav to Cullen, 0 runs
Kuldeep Yadav to Cullen, 2 runs
Kuldeep Yadav to Lategan, 1 run
Kuldeep Yadav to Lategan, 0 runs
Kuldeep Yadav to Cullen, 1 run
Bess to Cullen, 1 run
Bess to Cullen, 0 runs
Bess to Cullen, 2 runs
Bess to Lategan, 1 run
Bess to Cullen, 1 run
Bess to Cullen, 0 runs
Kuldeep Yadav to Cullen, 1 run
Kuldeep Yadav to Cullen, 0 runs
Kuldeep Yadav to Lategan, 1 run
Kuldeep Yadav to Lategan, 0 runs
Kuldeep Yadav to Lategan, 0 runs
Kuldeep Yadav to Lategan, 0 runs
Bess to Lategan, 1 run
Bess to Lategan, 0 runs
Bess to Lategan, 0 runs
Bess to Lategan, 0 runs
Bess to Cullen, 1 run
Bess to Lategan, 1 run
Kuldeep Yadav to Lategan, 1 run
Kuldeep Yadav to Cullen, 1 run
Kuldeep Yadav to Lategan, 1 run
Kuldeep Yadav to Cullen, 1 run
Kuldeep Yadav to Lategan, 1 run
Kuldeep Yadav to Lategan, 0 runs
White to Cullen, 0 runs
White to Lategan, 1 run
White to Lategan, 0 runs
White to Lategan, 0 runs
White to Lategan, 6 runs
White to Lategan, 0 runs
Kuldeep Yadav to Cullen, 0 runs
Kuldeep Yadav to Cullen, 0 runs
Kuldeep Yadav to Cullen, 0 runs
Kuldeep Yadav to Cullen, 4 runs
Kuldeep Yadav to Lategan, 1 run
Kuldeep Yadav to Lategan, 0 runs
White to Cullen, 0 runs
White to Cullen, wide
White to Cullen, 0 runs
White to Cullen, 0 runs
White to Lategan, 1 run
White to Lategan, 0 runs
White to Lategan, 0 runs
Kuldeep Yadav to Cullen, 0 runs
Kuldeep Yadav to Cullen, 0 runs
Kuldeep Yadav to Lategan, 1 run
Kuldeep Yadav to Lategan, 0 runs
Kuldeep Yadav to Cullen, 1 run
Kuldeep Yadav to Lategan, 1 run
White to Cullen, 0 runs
White to Cullen, 0 runs
White to Cullen, 0 runs
White to Cullen, 0 runs
White to Kashif Ali, appeal, wicket (bowled - Kashif Ali)
White to Kashif Ali, 0 runs
Hill to Lategan, 0 runs
Hill to Lategan, 0 runs
Hill to Lategan, 2 runs
Hill to Lategan, 4 runs
Hill to Lategan, 0 runs
Hill to Lategan, 0 runs
White to Kashif Ali, 0 runs
White to Kashif Ali, 0 runs
White to Kashif Ali, 0 runs
White to Kashif Ali, 0 runs
White to Lategan, 1 run
White to Lategan, 0 runs
Hill to Kashif Ali, 0 runs
Hill to Libby, appeal, wicket (caught - Libby)
Hill to Lategan, 1 run
Hill to Lategan, 0 runs
Hill to Lategan, 0 runs
Hill to Libby, 1 run
Coad to Libby, 1 run
Coad to Libby, wide
Coad to Libby, 0 runs
Coad to Libby, 0 runs
Coad to Libby, 0 runs
Coad to Libby, 0 runs
Coad to Libby, 2 runs
Hill to Libby, 1 run
Hill to Libby, 0 runs
Hill to Libby, 0 runs
Hill to Lategan, 1 run
Hill to Lategan, 0 runs
Hill to Libby, leg bye
Coad to Lategan, 0 runs
Coad to Lategan, 4 runs
Coad to Lategan, 2 runs
Coad to Lategan, 0 runs
Coad to Lategan, 0 runs
Coad to Lategan, 0 runs
Hill to Lategan, 1 run
Hill to Lategan, 0 runs
Hill to Lategan, 4 runs
Hill to Lategan, 0 runs
Hill to Libby, 1 run
Hill to Libby, 0 runs
Coad to Lategan, 0 runs
Coad to Libby, 1 run
Coad to Libby, 0 runs
Coad to Lategan, 1 run
Hill to Libby, 0 runs
Hill to Libby, 0 runs
Hill to Libby, 0 runs
Hill to Libby, 0 runs
Hill to Libby, 0 runs
Hill to Libby, 0 runs
Coad to Lategan, 0 runs
Coad to Lategan, 0 runs
Coad to Libby, 1 run
Coad to Libby, 0 runs
Coad to Libby, 0 runs
Coad to Libby, 0 runs
Hill to Lategan, 0 runs
Hill to Lategan, 4 leg byes
Hill to Lategan, 0 runs
Hill to Libby, leg bye
Hill to Libby, 4 runs
Hill to Lategan, 1 run
Coad to Libby, 0 runs
Coad to Libby, 0 runs
Coad to Roderick, appeal, wicket (caught - Roderick)
Coad to Roderick, 0 runs
Coad to Roderick, 0 runs
Coad to Roderick, 0 runs
White to Lategan, 0 runs
White to Lategan, 0 runs
White to Lategan, 0 runs
White to Lategan, 4 runs
White to Roderick, 1 run
White to Lategan, 1 run
Coad to Roderick, 0 runs
Coad to Roderick, 0 runs
Coad to Roderick, 0 runs
Coad to D'Oliveira, appeal, wicket (caught - D'Oliveira)
Coad to D'Oliveira, 0 runs
Coad to D'Oliveira, 0 runs
White to Lategan, 0 runs
White to Lategan, 0 runs
White to Lategan, 0 runs
White to Lategan, 4 runs
White to Lategan, 0 runs