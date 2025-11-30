H2h Chandigarh vs Maharashtra List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026

List a

CHA
CHA
MAH
MAH
Chandigarh vs Maharashtra

T20, Syed Mushtaq Ali Trophy Elite

CHAChandigarh

142

MAHMaharashtra

139

First class, Ranji Trophy

CHAChandigarh

MAHMaharashtra