Squads Chandigarh vs Maharashtra List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026

List a

CHA
CHA
MAH
MAH

Playing

CHA
CHA
MAH
MAH
First TeamSecond Team
Azad Arjun

batsman

Birla Nishunk

no information yet

Chowdhry Hardik

no information yet

Kashyap Vishu

all rounder

Kulkarni Arshin

all rounder

Naik Nikhil

wicket keeper

Nawale Saurabh

wicket keeper

Singh Harjit

no information yet

Thakur Nikhil

all rounder

Bench

CHA
CHA
MAH
MAH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet