Squads Chandigarh vs Maharashtra List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Azad Arjun
batsman
Bachhav Satyajeet
bowler
Birla Nishunk
no information yet
Bawne Ankit
batsman
Chowdhry Hardik
no information yet
Dadhe Pradeep
bowler
Dhanda Rohit
bowler
Gaikwad Ruturaj
batsman
Joshi Tushar
batsman
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Kapoor Hartejassvi
bowler
Hangargekar Rajvardhan
bowler
Kashyap Vishu
all rounder
Kulkarni Arshin
all rounder
Kaushik Ankit
batsman
Mhatre Siddharth
batsman
Khan Arslan
batsman
Naik Nikhil
wicket keeper
Saini Sanyam
batsman
Nawale Saurabh
wicket keeper
Sandhu Jagjit Singh
batsman
Ostwal Vicky
bowler
Sharma Sandeep
bowler
Shaw Prithvi
batsman
Singh Harjit
no information yet
Solanki Prashant
bowler
Singh Taranpreet
bowler
Tripathi Rahul
batsman
Thakur Nikhil
all rounder
Veer Siddhesh A
batsman
Vohra Manan
batsman
Match has not started yet