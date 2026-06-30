H2h Bhimavaram Bulls vs Simhadri Vizag Lions T20 T20 Andhra Premier League 30.06.2026

T20

BHI
BHI

140

SIM
SIM

139

Bhimavaram Bulls vs Simhadri Vizag Lions

T20, T20 Andhra Premier League

BHIBhimavaram Bulls

219

SIMSimhadri Vizag Lions

115