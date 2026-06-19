H2h Bhimavaram Bulls vs Vijayawada Sunshiners T20 T20 Andhra Premier League 19.06.2026

T20

BHI
BHI

218

VIJ
VIJ

212

Bhimavaram Bulls vs Vijayawada Sunshiners

T20, T20 Andhra Premier League

VIJVijayawada Sunshiners

214

BHIBhimavaram Bulls

217

T20, T20 Andhra Premier League

VIJVijayawada Sunshiners

BHIBhimavaram Bulls