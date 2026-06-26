H2h Kakinada Kings vs Bhimavaram Bulls T20 T20 Andhra Premier League 26.06.2026

T20

KAK
KAK

118

BHI
BHI

119

Kakinada Kings vs Bhimavaram Bulls

T20, T20 Andhra Premier League

KAKKakinada Kings

BHIBhimavaram Bulls