H2h Kakinada Kings vs Royals of Rayalaseema T20 T20 Andhra Premier League 18.06.2026

T20

KAK
KAK

211

ROY
ROY

213

Kakinada Kings vs Royals of Rayalaseema

T20, T20 Andhra Premier League

ROYRoyals of Rayalaseema

KAKKakinada Kings